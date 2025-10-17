Do hry vstoupily další síly. Kdo je Turkův kat? Znepokojivé, říká Valeš

Pane docente, hned na úvod se zeptám, co říkáte na to, co se děje kolem návrhu státního rozpočtu?
No, abychom si vypůjčili slova bývalého ministra financí Kalouska, je to skandální a protizákonné.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Co tedy myslíte, že k tomu vládu vede?
To opravdu nevím. Připomíná mi to trochu taktiku spálené země, aneb po nás potopa. A to by se nemělo týkat otázky, Babiš versus Fiala, a ANO versus stávající vládní koalice. Tady jsou prostě zákonem jasně stanovené procedury, které by měla dodržovat jakákoliv vláda, ať už je u moci, nebo odchází. Tady jde o běžný výkon veřejné správy. A jestliže ho vláda nedodržuje a ocitá se mimo zákon, i když ona sama by měla být tím prvním, kdo by ho měl dodržovat, tak to, jak by řekl pan Fiala, je velmi špatný signál. Znovu říkám, neměli bychom to vnímat prizmatem boje politických stran, tady se jedná o čistě vládní proceduru. Když my nezaplatíme daně, tak nás stát také postihne. Tady se prostě nedodržují elementární zákony státu a to vládou, která je určena k tomu, aby je prosazovala. Takže to je opravdu velmi špatný signál.
Asi nejvýraznější povolební kauza je pak to, co se děje kolem Filipa Turka. Jak toto komentovat?
To by mě také zajímalo... Samozřejmě na jednu stranu víme, že Filip Turek je člověk ostrého slova i činu. Na druhou stranu, vytáhnout na někoho propracovanou služku se screeny z roku 2010... Je to činnost soukromých bezpečnostních služeb nebo možná i státních bezpečnostních služeb. Ta druhá varianta je možná ještě mnohem vážnější. Obecně samozřejmě musíme odmítnout, že by kdokoliv a jakkoliv chtěl zpochybnit povolební výsledky. Z toho čiší nejen problém Filipa Turka, ale i předtím ten dopis údajných pěti set vědců, kteří prohlásili, že Petr Macinka, kandidát na ministra životního prostředí, je nebezpečný pro životní prostředí. To je naprosto absurdní. Já znám řadu ministrů životního prostředí, kteří byli mnohem horší, a nikomu to nevadilo. Včetně toho, že neuměli anglicky a nedokázali se domluvit v Bruselu.
Ale hlavní prostě je, že tady vstupují do hry síly, soukromé nebo jiné, které evidentně nejsou spokojeny s tím, jak volby dopadly a pracují intenzivně na změnách povolební situace. A to samo o sobě je prostě znepokojivé a děje se tak s mírou, kterou jsme zatím v České republice ještě nezažili.
Vzpomínám si, po minulých volbách měl jen určité „problémy“ a pochybnosti tehdejší prezident Miloš Zeman jmenovat ministrem zahraničí pana Lipavského, ale nic jiného si nevybavuji...
Ano, a tam stačilo Petru Fialovi pohrozit kompetenční žalobou. Zeman dobře věděl, že by to prohrál. Navíc ještě původně uvažoval, že by pověřil Andreje Babiše. Protože zatímco SPOLU byla koalice, tak Andrej Babiš jakoby z hlediska politických stran vyhrál. Ale přesně tohle byly jediné věci, které tam byly. A Andrej Babiš, ať už si o něm myslíme cokoliv, prostě sklapl podpatky, poblahopřál vítězi voleb, předal mu bez jakéhokoliv zaškobrtnutí vládu, a to v podstatně lepším stavu, vezměte si výsledky státního dluhu například, než to předává tato vláda. To je další zásadní problém, že ten rozpočet nejen není předán Poslanecké sněmovně, jak zákon přikazuje, ale jsou tam obrovské disproporce mezi příjmy a výdaji, nemluvě o fondu dopravní infrastruktury.
Takže, prostě ta situace se radikálně mění, a to k horšímu. Jak přístupem této vlády, která formálně vzala na vědomí výsledky voleb, ale neformálně se jakoby vzpouzí tomu výsledku. Pana Stanjuru jsme jako ministra financí neviděli po volbách konat prakticky nic. To za prvé. A za druhé, a to je mimořádně znepokojivé, a divím se spolku Milionu chvilek, že už dávno neprotestuje, že prostě lidé a spolky a bůhvíco za tím všechno je, kteří by chtěli v demokratické společnosti být demokraty, tak musí uznat výsledky demokratických voleb. To je prostě základní princip demokratického vládnutí. Dneska vítězíme my, zítra vy. Tak prostě tento princip jako by byl najednou ohroženým druhem.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co to vypovídá o naší společnosti, o té atmosféře?
Trošku se bojím, že to nebude jenom naše atmosféra. My jsme před několika dny měli velkou konferenci v Českých Budějovicích, kde jsme se setkali se slovenskými kolegy, a ti vidí podobné tendence i na Slovensku. Ale nejsem si jistý, jestli si ti aktéři uvědomují, že tím opravdu ohrožují elementární základ demokratického vládnutí. Tady bohužel už ty volby, a už to bylo špatně, byly pokládány za jakýsi neuchopitelný boj dobra se zlem, kdy tedy mají vyhrát ti „lepší“ lidé, ty demokratické strany. Přičemž, jak říká Petr Kolář z MF Dnes, oni sami se určili za jediné demokratické strany, nejsou žádná kritéria, a zdá se, že to zapálení, ale také samozřejmě i nějaké zahraničí zájmy atd. vydrží i po volbách, kdy místo toho, že žádné ruské tanky nepřijely, jak věštili někteří lidé po vítězství Andreje Babiše, došlo k naprosto standardnímu vyjednávání o vládě. Dokonce bylo velmi rychlé, na české poměry.
A teď najednou někdo do toho hází pomyslné vidle, bohužel za asistence prezidenta republiky, což je další otázka. A čím déle trvá to sestavování vlády, tak se objevují nové a nové pseudokauzy, které podle mého soudu nediskutují vůbec o tom, jestli Macinka by byl dobrý, nebo špatný ministr, ale jejich cíl je prostě přepsat povolební mapu České republiky. Což je hrozné. Já si nikdy nemyslel, že se něčeho takového dožiju.
Když jste zmínil prezidenta, tak právě ohledně Filipa Turka někteří ohledně jeho kauzy poukazují na „mladickou nerozvážnost“ a připomínají, že podobně hájili před časem příznivci Petra Pavla v souvislosti s jeho minulostí. Dá se toto porovnávat? A co si z toho tedy vzít?
No, ale problém je v tom, že Petr Pavel stojí na správné straně, a Filip Turek na špatné, z hlediska tedy těch pseudoochránců demokracie. Tedy to, co projde Petru Pavlovi, a mimochodem ten prohřešek považuji za mnohem závažnější, tak neprojde Filipu Turkovi, neprojde nikomu… Čili toto prostě také svědčí o tom, že máme hodné a špatné komunisty, takže zatímco Kateřina Konečná byla považována za veřejného nepřítele číslo jedna, tak bývalý předseda základní organizace KSČ a člen vojenské rozvědky nyní na Pražském hradě nevadí. Do toho ještě mimochodem podporovaný mediálně, kdy velká část médií se jakoby stala součástí mocenských kartelů. Přestala plnit svoji demokratickou roli hlídacího psa, přidala se prostě jednoznačně na jednu stranu barikády. A to samozřejmě nemá s demokracií, tak jak jsme ji znali, nic společného. Ty volby bychom vlastně měli slavit, obě strany, jako velké vítězství demokracie.
Můžete to, prosím, vysvětlit?
Zdá se, že čeští občané nejsou ještě tak zradikalizovaní tou současnou situací – jako třeba občané Německa, Francie, Velké Británie, volící AfD nebo stranu Farageho nebo Marine Le Pen – ale u nás volí středové ANO. A ANO opravdu není nikterak levicové, to je středová strana. A dokonce se ty volby přiklonily na stranu pravice, takže jde o středo-pravicovou vládu. Která mimochodem opět ústy motoristů zdůraznila to, co měla udělat předchozí vláda, to znamená alespoň usilovat o vyrovnaný rozpočet. A ty strany, které jsou považovány za radikální, to znamená Stačilo! se vůbec nedostalo, SPD výrazně oslabilo. To znamená, že to je vynikající zpráva o stavu myšlení české společnosti. Je to důkaz, že Česká republika, a to tentokrát bez nadsázky, je ostrůvkem politické stability. Ale bohužel, místo abychom to oslavovali, tak někteří lidé, některé skupiny, i za cenu prostě bratrovražedného národního boje, neustále rozdmýchávají předvolební vášně, když už by mělo dávno následovat povolební zklidnění.
Před časem jste se vyjádřil v tom smyslu, že se obáváte, že „s ODS už je ámen“. Jak to tedy vidíte po těch volbách?
Hodně záleží na samotné ODS, jestli chytí druhý dech. Stalo se asi to, co jsme očekávali, že se postupně SPOLU rozpadá. Dokonce minimálně jedna z těch stran se nabízí, že by jako v rámci boje proti extrémismu a populismu zachránila národ vstupem do vlády i s tolik nenáviděným Andrejem Babišem. Což také o něčem vypovídá. A pozice ODS je otřesená jak navenek, tak ale podle mne i vnitřně. ODS rezignovala už dávno před volbami na vlastní politiku, jak ji úspěšně prezentuje třeba hejtman Kuba v Jihočeském kraji. A nebýt toho, tak dnes má ODS minimálně o třetinu víc poslanců, ne-li možná dvojnásobek. Protože na svých bedrech vlastně vynesla dvě strany, které by ani spolu ani zvlášť neměly šanci do Poslanecké sněmovny vstoupit. Čili v ODS se pochopitelně ozývá velké rozčarování od lidí, kteří se do té sněmovny nedostali. Ale my jsme na to upozorňovali, to nemusí být nikdo asi ani politologem, aby to viděl. No a teď ODS, místo toho, aby si řešila své problémy, tak leje olej do ohně.
Mimochodem, mě velmi překvapuje, když jsme u těch rasistických výroků, že naprosto bez jakéhokoliv zájmu byl zamazán výrok doživotního poslance Marka Bendy, který na otázku, co si myslí o povolební situaci, se vytasil s tím, že předsedou vlády bude Slovák a předsedou sněmovny Japonec. Moderátorka hned řekla správně, vy jste rasista. S otazníkem samozřejmě.
To zase je něco, na co bychom měli být oprávněně hrdí, že ta naše společnost je natolik tolerantní, že jí nevadí člověk jiné rasy, ani jiné národnosti. Vlastně je to záruka úspěchu české společnosti, u nás jsou i Vietnamci, i Ukrajinci... to může být velká motivace, snažit se o českou politiku. A to je velká věc, kterou si možná neuvědomujeme, že jsme vlastně skvělí, to je věc, která ukazuje, že každý má, bez jakýchkoliv rasových nebo národnostních předsudků, šanci udělat v Česku takovouto kariéru.
A přitom poslanec ODS Benda se takto vyjádří, velmi jaksi za prvé ublíženecky, za druhé opravdu téměř rasisticky. To je skutečně mimořádně znepokojivé a myslím si, že to také trošku svědčí o náladách v ODS. Protože oni vlastně nemají lidi a nevidím tam zatím žádnou naději na nějakou podstatnou změnu jejich politiky, která ale utrpěla drtivou porážku.
Pokud jde o budoucí vládu, myslíte si, že se Filip Turek, přes to všechno, co se kolem něj děje, může ještě stát ministrem zahraničí? A očekáváte problém ještě kolem dalších, u nichž se proslýchá, že by měli být ve vládě? Že budou někomu trnem v oku?
Já bych to vůbec nevylučoval, naopak. Všimněte si také, že to jsou hlavně Motoristi. S Tomiem Okamurou jsme to nějak skousli, ale u těch Motoristů jako by nikdo moc nepředpokládal, že budou schopni se tam dostat. Vlastně ta vládní protiofenziva s těmi ruskými tanky byla cílená hlavně na ty, kteří nás chtějí vyvést z EU a z NATO a kteří nás chtějí vést na východ, což jsou samozřejmě všechno ideologické nesmysly. Ale bohužel, kupodivu na tu „lepší“ a vzdělanější část společnosti to fungovalo. To je také smutný argument. A s Motoristy se tedy nějak nepočítalo. A najednou se ukazuje, a možná jakási strana Volt, která podala tu ústavní žalobu, podporovaná Bruselem, tak by teď se snažila podkopat autoritu právě Motoristů, kteří Bruselu vyhlásili boj. Tam se také trošku obávám, že tam jsou zahraniční vlivy, ale nejsou to primárně Rusko s Čínou, které chtějí ovlivňovat to povolební vyjednávání.
A teď najednou Motoristé vadí, protože jejich pozice je opravdu pravicová, je vůči EU velmi kritická, byť tedy, jak říkají, nechtějí vystupovat. Ale samozřejmě, představte si Filipa Turka na jednání rady ministrů EU... Já jsem se na to velmi těšil, ale zatím to tedy nevypadá. Takže na vaši otázku ohledně Filipa Turka – obávám se, že už na něj bylo jaksi shromážděno tolik dezinformací nebo informací, nevím... Ale já si myslím, že z velké části je to prostě špína, která by na něj, kdyby se neměl stát ministrem, nikdy nevyplynula. Dokonce i pro post europoslance to jaksi nevadilo. Ale pro ANO je to samozřejmě reputační problém vlády, takže si myslím, že bude hledána jiná varianta, jiná persona nebo výměna křesel.
Ale že se ještě něco objeví, nechci říct, že to je jisté, ale prostě, dávalo by to logiku v tom současném vývoji.
autor: David Hora