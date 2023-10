Dobré skóre vlády? Dělá si Fiala z lidí srandu? Dvě procenta, připomněl Okamura důvěru vládě

Pětikoalice protlačila pevný čas hlasování o konsolidačním balíčku na pátek 13. října v 11 hodin. A hlasy sto osmičky skutečně byl schválen. Co k tomu říci, po tom všem, co jsme kolem akce ministra Stanjury „za pět dvanáct“ v minulých měsících sledovali?

Symbolicky v pátek třináctého. Takže, nejenže pětikoalice znásilnila jednací řád Poslanecké sněmovny, který neumožňuje pevné hlasovaní, ale současně výrazně poškodí české občany a české firmy rekordním zvýšením daní. Pevným zařazením neumožnila všem poslancům, aby se k balíčku vyjádřili. Hnutí SPD hlasovalo proti zvyšování daní.

Fialova vláda prohlasovala největší zvýšení daní za dobu samostatné České republiky. Vytáhne občanům 100 miliard korun z kapes. Budou poškozovat firmy. My jsme se tady tomu jako opozice snažili mnoho týdnů zabránit. Já bych chtěl vyzvat prezidenta Petra Pavla, aby tento zákon nepodepisoval.

Tzv. „konsolidační“ balíček povede jen k dalšímu a výraznějšímu zhoršení stavu. Plánované plošné zvýšení všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě dále sníží čisté příjmy našich domácností i reálnou kupní sílu všech občanů. To povede opět k dalšímu propadu maloobchodních tržeb, a tudíž i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu.

Nutným předpokladem řešení je proto podle hnutí SPD konec vlády Petra Fialy. Hnutí SPD disponuje kvalitními experty, jsme připraveni být součástí příští vlády a převzít vládní zodpovědnost. Členy týmu odborníků SPD, který jsme již veřejně představili, jsou například odborník na bezpečnost a bývalý ministr vnitra Martin Pecina, odborník na energetiku Ivan Noveský, ekonom a bývalý europoslanec Petr Mach, ústavní právník Zdeněk Koudelka či ekonom Miroslav Ševčík. Postupně budeme veřejnosti představovat další renomovaná jména.

Jsme kompetentní vládnout a v případě, že nám voliči dají mandát, abychom byli součástí příští vlády, což bychom si přáli, tak vrátíme do naší země pořádek.

Minulou sobotu uplynuly dva roky od posledních řádných voleb do Poslanecké sněmovny a premiér Fiala tvrdí, že do druhé poloviny volebního období vstupuje s dobrým skóre. Jak to v poločase vidíte vy?

To už si z nás Petr Fiala fakt dělá srandu. Ten člověk je očividně mimo… Fialova vláda je nejhorší vládou v naší novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů, navzdory stálé podpoře médií. Plně vládě důvěřují pouze 2 % občanů, jak uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. ČR je jedinou zemí EU, která doposud nepřekonala úroveň hrubého domácího produktu z období před pandemií koronaviru.

Reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky. Stejně tak klesají i reálné důchody, protože Fialova vláda svévolně a protiústavně snížila jejich valorizaci pod úroveň inflace. Fialova vláda dopustila, aby byly v ČR ceny energií prakticky nejvyšší v celé Evropě, přestože jsme tradičními producenty a vývozci levné elektřiny. Tyto vysoké ceny energií se promítly do astronomického růstu cen všeho zboží a služeb a jsou klíčovou příčinou růstu inflace. Zvyšuje se i zadlužení ČR, kdy jeho aktuální meziroční nárůst je druhý nejvyšší v EU.

Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu maloobchodní tržby klesají již nepřetržitě rok a půl a jejich propad je nejvyšší v zemích EU. Tyto tržby se v reálném vyjádření propadly na úroveň roku 2018. Reálná spotřeba domácností na obyvatele meziročně poklesla o 7,3 %, přičemž v žádné jiné evropské zemi k tak dramatickému propadu spotřeby domácností nedošlo.

Hnutí SPD tento nebezpečný názor nesdílí a máme pro to mnoho důvodů a argumentů. Jde hlavně o to, že Ukrajina naprosto nesplňuje drtivou většinu přístupových podmínek pro budoucí členské státy EU, které jsou vyjádřeny v tzv. kodaňských kritériích.

Co z nich konkrétně nesplňuje, prosím?

Jedná se například o nedodržování práv národnostních menšin na Ukrajině (hlavně v případě ruské a maďarské národnostní menšiny) ze strany tamních státních a vládních orgánů, o neexistenci právního státu a nezávislé justice či o všudypřítomnou korupci. V neposlední řadě jde i o to, že do EU by neměl být přijat stát, na jehož území probíhá válka, jak kromě nás správně upozornil i maďarský premiér Viktor Orbán.

Pokud by Ukrajina vstoupila do EU, stala by se pouze rekordním příjemcem dotací a levná ukrajinská pracovní síla by zaplavila evropský pracovní trh a snížila mzdy, což by se obzvlášť silně dotklo České republiky, která by se v důsledku přijetí Ukrajiny stala v rámci EU tzv. čistým plátcem. Pokud se hnutí SPD stane součástí příští vlády, bude tvrdě prosazovat odmítavý postoj k přijetí Ukrajiny do EU.

Velkou kritiku vyvolalo, že resort školství dostane ve státním rozpočtu meziročně přidáno pouze o 1,5 %, přičemž meziroční růst inflace je několikanásobně vyšší. Záleží, podle vás, této vládě na budoucnosti národa, když premiér stále říká, že musíme sociální systém udržet i pro příští generace, pro děti a vnoučata?

To je problém. České školství je ohroženo rozpočtovými škrty Fialovy vlády. Navíc roste počet žáků a studentů docházejících do našich škol – i v důsledku přijetí desítek tisíc dětí z Ukrajiny. Nepedagogickým pracovníkům (školníci, kuchařky, uklízečky atp.) ve školství jejich již tak velmi nízké příjmy nevzrostou několikátý rok po sobě a tisíce těchto pracovních míst se mají i rušit. To povede k dalšímu odchodu velkého množství těchto lidí do jiných oborů, což ohrozí fungování mnoha škol.

Průměrná mzda v nepedagogických profesích ve školství činila v loňském roce 26.512 korun, což je neudržitelné. Školství nesmí být z hlediska budoucnosti a rozvoje naší společnosti i konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním měřítku podfinancováno. To předpokládá i důstojné a motivační příjmy učitelů i nepedagogických pracovníků, kteří v našich školách pracují.

My jsme celý týden sledovali Poslaneckou sněmovnu a hlasování o balíčku ministra Stanjury, ale ve světě titulní stránky novin zaplnilo napadení Státu Izrael hnutím Hamás. Jak se stavíte k této věci?

Odsuzujeme hanebné, brutální a zákeřné útoky palestinské islámské teroristické organizace Hamás na civilní občany Státu Izrael. Plně a jednoznačně podporujeme právo Izraele na sebeobranu. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje! Tuto agresi podpořili i představitelé tzv. Palestinské autonomní správy ze Západního břehu Jordánu, což je palestinská vláda (hnutí Al-Fatáh), masivně politicky i finančně podporovaná mj. ze strany EU. Útoky palestinských teroristických organizací na civilisty, ke kterým se v neděli přidalo i libanonské hnutí Hizballáh, nejsou navíc ničím novým, dochází k nim pravidelně.

Je ostuda, že Evropská unie financuje obrovskými částkami takzvanou palestinskou samosprávu, která tyto peníze vydává i na propagaci islámského terorismu v palestinských školách. A česká vláda měla dle mého názoru již dávno přemístit české velvyslanectví z Tel Avivu do hlavního města Izraele Jeruzaléma.

V ulicích evropských měst mezitím muslimští imigranti islámské teroristy z palestinského hnutí Hamás oslavují. Sledovali jsme tyto oslavy spojené s křikem protiizraelských hesel například v Berlíně, Londýně, Malmö či Rotterdamu. O čem to vypovídá?

Vidíme, že v Evropě žijí miliony muslimů, kteří nejsou loajální vůči svým hostitelským zemím a vůči evropské civilizaci. Je jen otázkou, kdy podobné boje mohou propuknout i v západoevropských městech. Multikulturalismus selhal. Nepřátelé stojí nejen před branami, ale i za branami – uvnitř. Jsou už v Evropě. Takhle nesmíme skončit v naší zemi.

Proto musíme chránit naše hranice a musíme odmítnout tzv. migrační pakt EU, který schválila Fialova vláda a který zavádí buď povinné kvóty na africké a islámské imigranty do ČR, nebo výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta.