Docent Kroh: Zdražení benzínu? Fiala spoléhá na Vondru, že s tím něco udělá

Ve Velké Británii se k moci dostala levice. Ve Francii to vypadá, že levicové strany budou sestavovat vládu. Jak se to projeví na ekonomice obou zemí?

Musíme rozlišovat. Ve Velké Británii vznikla stabilní vláda, která má šanci vydržet až do konce volebního období. Ve Francii je to patrně jen na rok, protože tamní legislativa sice nevyžaduje, aby vláda požádala o podporu, ale může jí být vyjádřena nedůvěra, přičemž se další volby mohou konat až po roce od těch předchozích. Do té doby může vládnout Macronem nominovaná vláda v demisi, která ovšem toho moc nezmění, takže nejpravděpodobnější scénář bude, že si na rozuzlení současného volebního patu budeme muset ještě minimálně dvanáct měsíců počkat. Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32626 lidí

Co se týče ekonomiky, ve Velké Británii se ekonomické programy obou hlavních politických stran nijak zásadně neliší, takže nějakou revoluci nečekejme. Labouristé se určitě budou snažit o posílení veřejných výdajů na sociální programy, otázkou ale je, nakolik jim to dovolí napjatý rozpočet.

Ve Francii to bude složitější, na problémy francouzské ekonomiky nemá spolehlivý recept ani jedno ze tří uskupení. Při tvorbě hospodářské politiky se můžeme dočkat nejednoho paradoxu, protože centristé se mohou spojit s krajní levicí při prosazování „zelené“ transformace, naopak v sociální oblasti můžeme zase vidět průnik levice a lepenistů. Francouzská ekonomika bude minimálně po dobu do dalších voleb připomínat neřízený vlak, který se setrvačně řítí kupředu, protože tři možní strojvůdci se nedohodnou, kdo a jak by jej měl řídit. Ale možná, že právě to je také jednou z příčin optimismu některých burzovních spekulantů, protože výše popsaná situace je pro jejich aktivity nejvýš příhodná.

Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Kyjev i Moskvu. Zároveň vypracoval mírový plán, který již zaslal špičkám Evropské unie. Jak hodnotíte jeho iniciativu?

Neznám podrobnosti tohoto plánu, ale Orbánovi vůbec nezávidím. S válkou na Ukrajině je skutečně třeba už něco udělat, ať si o tom myslíme cokoliv. Zcela vyhrát ji totiž nemůže nikdo, na tom se shodnou vojenští experti a konec konců i bývalý vysoce postavený generál a nynější prezident Petr Pavel. Válka musí skončit kompromisem, to si patrně pod tlakem světové i domácí veřejnosti přiznává i ukrajinské vedení. Problém je, jak bude tento kompromis vypadat. Zelenského „mírová formule“ je souborem zcela nerealistických přání, ale jako výchozí stanovisko se dá pochopit, stejně jako zcela opačně vyznívající plán Putina. Situace proto vyžaduje mediátora, aby se tato nesmiřitelná výchozí stanoviska mohla sblížit. Nechápu proto zlobu představitelů EU ani jejich totální podřízení politickým i vojenským potřebám ukrajinského vedení. Přece je lépe, když jako zprostředkovatel míru vystupuje někdo „od nás“, než kdokoli jiný. Pokud Orbán neuspěje, nastoupí budoucí americký prezident se svým mírovým plánem, a ten se od vize maďarského premiéra příliš lišit nebude. Zvlášť, když si jej Orbán vyslechl na vlastní uši. Čtenáři mi zde budou možná vyčítat, že dělám účet bez hostinského a měl bych počkat na výsledek amerických prezidentských voleb. Ale podle mě znovuzvolení Donalda Trumpa by mohlo zkomplikovat jen nahrazení Bidena či alespoň viceprezidentky někým vhodnějším. O dalších variantách raději ani nepomyslet. Navíc už jen možnost, že Trump bude zvolen, nabádá ale ke střízlivému pohledu na problém v duchu politického realismu.

Orbán s Putinem na červencovém setkání v Moskvě

Považovat ovšem Orbánovu misi za porušení základních smluv EU je už hodně za hranou. Evropská integrace byla od počátku budována jako mírový projekt, a právě současná bojechtivost jejích představitelů by měla být posuzována jako flagrantní porušení této tradice. Evropská unie měla udělat vše, aby ukrajinská válka vůbec nevznikla. To znamenalo naplnit Minské dohody konkrétními činy. Namísto toho Merkelová a Hollande ponoukali tajně ukrajinské vlády, aby je neplnily. A takto konali politici, kteří vzývají „svět, založený na pravidlech“.

Podle mě je z dlouhodobého hlediska odsouzen k nezdaru jakýkoliv mírový návrh, který vychází z čistě geopolitických úvah a nebere v potaz názory obyvatel regionů, o které se dnes bojuje. Obávám se však, že k tomu se nechystá nikdo. Alespoň jsem neslyšel žádný návrh na referendum pod mezinárodní kontrolou, když světové společenství ta ruská na základě pochopitelných pochybností neuznalo. A přece by referendum bylo nejspravedlivějším řešením. Na jeho základě by pak byly vytýčeny nové hranice, případně může vzniknout z východu Ukrajiny nový stát po vzoru rozdělení Československa. Ale znovu vyslovuji pochybnost, že Orbánův plán něco takového obsahuje. Nicméně jednat se musí a rychle, protože s nástupem chladného počasí se může utrpení prostých obyvatel válkou zasažených regionů ještě prohloubit.

Zde bych se chtěl ohradit proti možným osočením z „mnichovanství“, to je totiž nejčastěji používaný argument proti jakýmkoli mírovým snahám. Jenže uskutečnilo se před Mnichovem 1938 nějaké referendum? Bylo to navíc rozhodnutí nejsilnějších evropských mocností bez přizvání Československé vlády. Prostě diktát. Ohledně Ukrajiny je situace ale odlišná. Válka už probíhá, Ukrajina přišla o část území a nemá momentálně prostředky ani vojenský personál, aby je dobyla zpět. Mimoto není vůbec jisté, zda by obyvatelstvo ve své většině vítalo ukrajinské vojáky jako osvoboditele. U Krymu a východu Donbasu je naopak prakticky jisté, že ne. U dalších území ale stále existuje možnost, že by referendum pod mezinárodní kontrolou mohlo část východní Ukrajiny vrátit pod správu Kyjeva. Je samozřejmé, že mírový kompromis může být dohodnut pouze za účasti Ukrajiny i Ruska, a nikoli diktátem zvenčí, jako tomu bylo v případě Mnichovské dohody.

Babiš se s Orbánem v EU spojil v rámci nové frakce Patriots for Europe. Je to dobrý krok? Budou z této frakce europoslanci za ANO schopni lépe prosazovat české zájmy?

Babišovi novináři s neskrývaným potěšením vyčítají, že odchodem z liberální frakce ztratil možnost ovlivňovat evropskou politiku. V daném okamžiku to skutečně tak může vypadat, protože Kateřina Dostálová nebyla zvolena místopředsedkyní Evropského parlamentu. Politolog Kopeček dokonce předpovídá, že tam budou pět let jen sedět. Eurofilní většina současného europarlamentu vytvořila kolem sebe „sanitární kordon“ a rozhodla se pustit do funkcí pouze zástupce konzervativců (kde je členem ODS) a levice. Jenže Babiš uvažuje strategicky a v dlouhodobějším rozměru. S „vlivem“ v evropských strukturách má své zkušenosti, protože v minulém období dvě vysoce postavené poslankyně za ANO rozhodně české národní zájmy nehájily. Naopak ve frakci Patriotů mají zástupci ANO rozvázané ruce a mohou spolu s ostatními, včetně dalších dvou českých europoslanců, ostřelovat výdobytky bruselské byrokracie, které škodí českým zájmům. To mu přinese body i u domácí veřejnosti, a než se nadějeme, bude tu horký volební rok. Podle mě je to dobrý tah, který navzdory pochybovačům vyšel nad očekávání. Je zaměřen do vzdálenější budoucnosti, neboť příští eurovolby v roce 2029 už mohou při zachování současného trendu znamenat porážku eurofederalistů a zásadní změny ve fungování evropské integrace. Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22953 lidí

Na závěr ještě malá poznámka. V Evropském parlamentu nejsou jednotlivé frakce tak svázané jako na domácí scéně, jednotliví poslanci hlasují často v rozporu s většinou vlastní frakce. A hlasy Patriotů v atmosféře jen malé většiny „prounijních“ subjektů mohou mít větší váhu, než se domnívají politologové.

Donald Trump si za kandidáta na viceprezidenta zvolil mladého konzervativního senátora J. D. Vance. Ten se již dříve nechal slyšet, že ho osud Ukrajiny v podstatě nezajímá. Jaká je to zpráva pro Evropu?

Je to zdvižený prst, aby se Evropa vzpamatovala z válečnické psychózy a konečně začala něco dělat pro mír na Ukrajině, nejen sháněla zbraně a munici. Potvrzuje to jen moji v předchozí části vyslovenou hypotézu, že Donald Trump působí směrem k mírovému kompromisu ohledně Ukrajiny už jen možností svého zvolení.

Před několika dny byl na Trumpa spáchán atentát, od smrti ho zřejmě dělily jen milimetry. Jen dva měsíce po atentátu, při kterém byl vážně zraněn slovenský premiér Fico. Kde spatřujete hlavní příčiny těchto útoků?

Zabíjení vládců a kandidátů na jimi obsazené funkce je od pradávna běžným prostředkem politického zápasu. Řada z nich vešla do historie jako významné milníky. Vzpomeňme jen na zabití Julia Caesara, knížete Václava a jeho vzdáleného potomka Václava III., francouzského krále Jindřicha IV., atentáty na ruské cary Petra či Alexandra III., následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, americké prezidenty Lincolna či Kennedyho, architekty blízkovýchodního urovnání Anvara Sadata či Jicchaka Rabina, a tak bychom mohli pokračovat ve výčtu obětí násilných útoků ještě dlouho. Pokoušeli se zabít Alžbětu I., Napoleona, Fidela Castra a bůhví, koho ještě. A teď nám šéf ukrajinské tajné služby Budanov prozradil, že už proběhlo několik neúspěšných atentátů na ruského prezidenta Putina.

Společné pro všechny tyto dokonané či neúspěšné útoky na veřejné činitele je vyhrocení společenských rozporů. Caesar chtěl nahradit stovky let fungující římskou demokracii režimem osobní moci, zabitím knížete Václava vyvrcholily spory o postoj vůči západní německé říši, zabitím Jindřicha IV. se fanatický mnich mstil za nastolení náboženské svobody, Lincolna zastřelil stoupenec poražené jižanské Konfederace, „chcimír“ arcivévoda František Ferdinand zaplatil životem předchozí zabrání Bosny Rakouskem, Kennedy zase kroky ke zrovnoprávnění barevného obyvatelstva USA, Sadat a Rabin se zasloužili o mírové urovnání mezi Izraelem a jeho sousedy. Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 2% Ne 93% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 31869 lidí

Vyhrocení společenských poměrů je objektivní podmínkou, podhoubím pro možnost atentátu na špičkového politika. Dost často se v něm najde poněkud vyšinutý jednotlivec, dostatečně ctižádostivý, schopný obětovat se buď pro „vyšší ideál“, nebo touhu „vstoupit do dějin“ i za cenu odsouzení či dokonce ztráty života. Někdy jde i o spiknutí podobně smýšlejících osob.

Proč se ale mohou vyhrotit společenské poměry v moderní demokracii? Pro politiky je situace rozdělené společnosti výhodná, protože v ní si mohou snadněji udržet jádro věrných, i když v podstatě nemají žádnou vizi, žádná pozitivní řešení. Musejí proto veškeré úsilí zaměřit na dehonestaci protivníka, vykreslit jej jako čiré zlo, které by nástupem k moci zničilo společnost. Současná situace u nás pro tuto hypotézu poskytuje dostatek důkazů. I když vláda se těší pod 20 % spokojenosti občanů, předvolební průzkumy naznačují pokračování předchozího patu s otazníkem, kolik subjektů překročí 5% hranici, a podle toho to dopadne. „Neumíme vládnout, kazíme, co se dá, ale vítězství Babiše by znamenalo ještě větší katastrofu“, tak by se daly interpretovat výsledky průzkumů. A na neinformované občany to zabírá. Ti nemají čas na studium volebních programů a volí podle návodů z médií, odkud jsou zahlcováni provládní propagandou. Navíc je tu ukrajinská válka a obohacení dehonestační politiky o obvinění protivníka z „objektivně proruského postoje“, jakmile vysloví nesouhlas vládní politikou.

Psali jsme: První Trumpova show po atentátu: „Kulka za demokracii“ i slova o Bohu

Česko loni odkývalo rozšíření zelené unijní směrnice o příplatky na benzin a plyn. Litr benzinu by měl zdražit minimálně o dvě koruny, plyn průměrné domácnosti může zdražit zhruba o dvě tisícovky ročně. „Český Green Deal je tu, Fialova vláda ho chce schválit bez pozornosti médií nyní v čase dovolených. Jen pohonné hmoty kvůli němu mají zdražit o 10 Kč/l,“ varuje ekonom Lukáš Kovanda. Nyní Fialova vláda řeší, jak změnu uzákonit. Dává vám takovýto „boj za ekologii“ smysl? Co udělají tyto příplatky s naší ekonomikou?

Jde o rozšíření povolenek na základě evropské směrnice a směřuje k „zneefektivnění“ (jiné slovo, než tento krásný novotvar jsem nevymyslel) spotřeby pohonných hmot vyrobených z fosilních paliv. Zatíží se spotřeba i dalších druhů energie.

Vládní úředníci vypracovali strategii implementace Green Dealu, a především ministři za ODS v čele s premiérem teď usilovně přemýšlejí, jak účinnost směrnice posunout dále do budoucna či se pokusit ji změnit. Ve znění, které prochází vládou, je dokument ve sněmovně neprůchodný. Hrozí také rozštěpení ODS, a proto premiér Fiala i celá vláda lavírují. Rádi by problém znovu otevřeli a proslýchá se, že premiér spoléhá na Vondru, že to v europarlamentu opět otevře. Mezi „opraváře“ se vehementně hlásí i ministr Síkela. Jsem opravdu zvědav, co vyjednají. V každém případě jim podpora Patriotů bude dobrá, i když jejich poslanci nebudou osobně vyjednávat. Jen sedět tedy nebudou, v zákulisí je bude slyšet velmi hlasitě a pragmatický Vondra se nebude zdráhat je vzít do hry, a tím popřít vlastními a vládními přáními diktované prognózy českých politologů.

Europoslanec Vondra svezl svým vozem kolegu Turka. Na sociálních sítích z toho bylo haló

Na definitivní odpověď si musíme počkat, nejde o zcela uzavřenou záležitost. Z hlediska konkurenceschopnosti jde však o takovou katastrofu, že odpor proti nesmyslnému opatření, které klimatické problémy ve světě vůbec nevyřeší, bude natolik silný, a prosadit rozšíření povolenek na další oblasti bude obtížné nejen u nás, ale i v jiných koutech Evropy.

Poučit se musí nejen současná vláda, ale i ANO, které se nyní vymlouvá, že za jeho vlády byl schválen jen „obecný rámec“, nikoli směrnice. Tady je totiž „jádro pudla“. Politici schválí nějaký hezky znějící „obecný rámec“, ale jeho naplnění je v kompetenci pod tlakem lobbistů pracujících bruselských úředníků a aktivistické Evropské komise. ANO reagovalo rázně vytvořením nové „antigreendealové“ frakce, zatímco vláda zatím neví, kudy kam. Její prozření ale může přijít příliš pozdě.

Psali jsme: Hloupá a arogantní Fialova odpověď lidem. Šichtařová zůstala v šoku

Vláda protlačila do Senátu návrh na zavedení korespondenční volby. Jaký je váš pohled na tuto změnu?

Jde o zcela účelovou záležitost, která má zajistit vládní koalici přísun hlasů v příštích volbách. Zda je to protiústavní, nechť posoudí Ústavní soud. Pokud se vláda nepokusí opět zcela účelově rozšířit počet svých voličů udělováním občanství dalším skupinám osob, neměla by korespondenční volba výrazně ovlivnit výsledek hlasování.

A na závěr se zeptám na téma koncesionářských poplatků. Jak vnímáte jejich plánované zvýšení?

Podporuji změnu statusu České televize. Deklarovaná „veřejnoprávnost“ totiž má dvojakou povahu a umožňuje, aby se nejsledovanější médium dostalo pod kontrolu vlivových skupin z řad manažerů, novinářů, produkčních podnikatelů a umělců. Současně je vyloučeno z povinnosti kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. To je obrovská chyba a přiznávají to koneckonců i provládní publicisté. Kontrola mediálních rad je slabá, jsou názorově roztříštěné a závislé na vůli poslanecké většiny.

Podle mě by se pojetí „veřejnoprávnosti“ mělo zúžit. Pochybuji totiž, že do tohoto pojmu patří televizní seriály, detektivky či estrády. Skladba programu se až na výjimky prakticky neliší od největších komerčních médií. Měl by vzniknout jeden zpravodajský kanál na způsob CNN, ve kterém by své redakce měly vládní i opoziční strany s vymezeným časem a jejich vystoupení by mohla být konfrontována skutečně nezávislými odborníky z akademické sféry. Politický aktivismus, který dnes předvádějí někteří objektivně se tvářící redaktoři a komentátoři, a kterému se nelze i přes různé „kodexy“ úplně vyhnout, by našel své místo v pořadech politických stran. Součástí tohoto kanálu by byly i sportovní přenosy z mistrovství světa či olympijských her, tj. z míst, kde vystupuje národní reprezentace. Nevím, proč by ale ČT měla kupovat drahé licence na přenosy z Tour de France či podobné pořady, nebo plýtvat peníze na přenosy z okresního přeboru ve fotbale. To patří na soukromé kanály, případně na internet. Třetím programem by pak bylo dětské Déčko a večer ČT Art. Na obrazovku by se také mohly vrátit ve větším počtu vzdělávací pořady, včetně jazykových kurzů, případně by mohly být součástí internetového vysílání.

Je správné platit České televizi víc?

Podobně bych koncipoval vysílání Českého rozhlasu, jehož struktura se ale už dnes výše popsanému modelu blíží více, než je tomu u České televize.

Řízení televize i rozhlasu by mělo být svěřeno správní radě, ve které by zasedli zástupci Ministerstva kultury, politických subjektů i veřejnosti. Model by byl podobný, jako například u zdravotních pojišťoven. Sloučil bych televizi a rozhlas, jako je tomu u řady zemí, zjednodušilo by to řízení a zlevnilo provozní náklady.

Výši finančních nákladů by určil transparentní rozpočet, který by počítal s příjmy od politických subjektů s vlastním vysíláním, z reklamy (která by nebyla nijak omezená), dalších obchodních aktivit (prodeje nahrávek apod.) atd., a zbytek by po schválení rozpočtu Poslaneckou sněmovnou dorovnal stát. Plnění rozpočtu by kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad. Koncesionářské poplatky bych zcela zrušil.