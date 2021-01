Docent o výuce v covidu: Mladí chemici? Bude chybět praxe, hrozí nehody. To, co děláte, si musíte zkusit. Jinak...

reklama

Vy jste pedagogem na VŠCHT v Praze. Jaká je Vaše osobní zkušenost s on-line výukou? Jaké komplikace do každodenní práce přináší? Co třeba laboratorní práce, jde je nějak nahradit?

Problém s on-line výukou je zpětná vazba. Pokud učím specializovaný předmět menší počet studentům, dá se s nimi diskutovat a kontrolovat, zda látku pochopili. To on-line moc nelze. Nahradit laboratorní práce nelze už vůbec. Většina studentů nikdy žádný chemický pokus vlastníma rukama nedělala. U lékařů je jasné, že bez praktických zkušeností nemůžou operovat. To, že chemik může způsobit průmyslovou havárii, už tak zřejmé není.

Zvýšila se kvůli online výuce pro vás a další pedagogy časová náročnost?

U mne k tomu naštěstí nedošlo – studijní materiály v elektronické formě máme připravené standardně, přednášet přes Microsoft Teams s tím, že studenti zároveň dostanou video s natočenou přednáškou, není problém. Časová zátěž on-line přednášky je srovnatelná jako u normální přednášky.

Některé studijní obory vyžadují účast studentů na praxi, tu ale kromě výjimek pro zdravotnické obory provozovat nyní nelze. Jde o problém, který se netýká jen vysokých škol, ale také třeba mnoha učňovských oborů. Vytváříme si tady časovanou bombu pro budoucnost?

Tak to bude do budoucna problém určitě. Ze svého oboru si nedokážu představit, že by kdekoliv začal pracovat chemik bez praxe. To zavání výbuchem. Se studenty jsou problémy v laboratořích i při normální výuce (nedodržování bezpečnostních předpisů, pracovních postupů). Menší průšvihy ve studentských laboratořích nejsou kritické, stát se to někde ve výrobě ve velkém měřítku zavání katastrofami typu Bhópál nebo Bejrút ….

Předseda České konference rektorů, profesor Petr Sklenička, před dvěma týdny pro Český rozhlas přiznal, že na plné otevření vysokých škol je ještě asi dost času. V rozhovoru zaznělo i to, že někteří studenti dvouletých oborů tak mohou kvůli covidu prakticky celé studium absolvovat „distančně“ skrze obrazovku svého počítače. Je podle vás takové studium plnohodnotné?

Mohu mluvit pouze za svůj obor - chemii. A v něm je nutné si to, co děláte, vyzkoušet. Jde nejen o zmiňované laboratorní pokusy, ale i o práci s přístrojovou technikou. Pokud si nějaká data na přístroji naměříte vlastníma rukama, je to řádově lepší, než se učit teoreticky z fotografií, co ta mašina dělá.

Může mít podle vás distanční výuka také negativní vliv na schopnost studentů vytvořit si pevný řád a jistou disciplínu, kterou by docházkou do školy mohli získat?

Myslím, že tohle bude velmi individuální. Na zkoušky mi teď chodí studenti, kteří celý semestr absolvovali distančně. A jsou mezi nimi studenti vykazující vynikající výsledky i přes komplikace s distanční výukou. Problém s vytvořením řádu se spíše bude týkat základních a středních škol, vysokoškoláci by už měli být na nějaký režim zvyklí.

Ani zkoušení ve většině případů neprobíhá prezenčně. U on-line přezkušování studentů se hovoří o velkém nebezpečí podvodů. Lze jim s jistotou zabránit?

Tak tohle je bohužel obrovský problém. U kolegů z anorganické chemie jsou výsledky on-line testů najednou statisticky úplně jiné (lepší), než při absolvování identického testu prezenční formou. U prezenční zkoušky pak student s vynikajícími výsledky z testu neuspěje. Jiné vysvětlení, než masivní podvádění, nemáme. Pokusy zabránit padělání technickými prostředky (generování individuální verze testu pro každého studenta), nebyly úspěšné.

Individuální zkoušení on-line jsem zatím absolvoval jen několikrát (u zahraničních studentů, kteří museli odjet z ČR). Při vizuálním kontaktu přes webkameru se snad dá podvádění zabránit - zejména formou kontrolních dotazů na to, zda student dokáže znalosti interpretovat.

Některé fakulty vysokých škol i přes současné komplikace pokračují v klasické osobní formě zkoušek, i když to znamená maximálně 9 studentů na jednom termínu, a tudíž vyšší časovou náročnost pro studenty i učitele. Přijde vám tato forma rozumnější?

Ano, připadá. I na VŠCHT se snažíme zkoušet touto formou. Pokud vám student má něco na papíře odvodit, nakreslit, je lepší, když s ním u toho sedíte. Ukazování výsledků na web kameru moc nefunguje. A to nezmiňuji třeba používaní různých modelů (u mne molekul), vyhodnocovacích tabulek a dalších pomůcek jako součást zkoušky.

Letošní maturanti svůj závěrečný ročník absolvovali přes počítač, pořádně nevědí, jak bude probíhat jejich maturita a často se ani neví, jakou podobu budou mít následné přijímací zkoušky na vysoké školy. Máme očekávat, že se tyto faktory negativně projeví na „úmrtnosti“ těchto studentů v prvních ročnících vysokoškolského studia?

Na naší vysoké škole je velmi vysoká "úmrtnost" studentů v prvních ročnících na matematiku, fyziku a obecnou chemii již teď. Pokud se to ještě zhorší, nevidím jiné řešení, než snížit požadavky na studenty. Jinak už by nebylo koho učit. Každopádně to není dobré řešení.

Vidíte ze situace nějaké východisko? Měly by si přinejmenším vysoké školy „dupnout“ a prostě otevřít?

Já mám možnost vidět situaci i z druhé strany. Manželka pracuje ve zdravotnictví, takže vím, že situace opravdu není dobrá a dochází k zahlcení systému zdravotní péče. Takže snažit se něco si vydupat, není dobrý nápad. Řešení bych viděl v prodloužení výuky do prázdnin spojené s náhradou laboratorních cvičení v této době. Stejný problém bude s bakalářskými a diplomovými pracemi - rešeršní práce bez měření a pokusů nedávají smysl. Jeden semestr se to dá ještě vydržet, ale pokud na podzim nedojde k obnovení normální výuky (zejména laboratorní) tak to bude problém.

