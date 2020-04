Dochází nám, že jsou důležitější věci než banální politické spory, říká politolog Jelínek. Ale pokud se zhroutí ekonomika...

ROZHOVOR Češi, Moravané a Slezané mají přirozenou důvěru ve stát a v době krize navíc přirozeně spoléhají na politické lídry, myslí si politolog Lukáš Jelínek. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rozebral poslední průzkum veřejného mínění i to, jakým způsobem se vláda pere s pandemií nového koronaviru. „Kdyby mělo dojít k ekonomickému kolapsu, byl by Andrej Babiš prvním na ráně, komu by to lidé spočítali,“ vidí Jelínek na obzoru potenciální problém pro doposud suverénně první hnutí ANO. Z opozičních řad Jelínek vypichuje lídra lidovců Mariana Jurečku, který dal najevo, že v době krize je lepší vládě pomáhat. „Dochází nám, že přes kauzy konkrétních osob stav české politiky zdaleka tak tristní není a že jsou důležitější věci než banální politické spory,“ říká pak Jelínek k celkovému pohledu Čechů na politickou situaci.

Podle nového průzkumu agentury Kantar má vládní hnutí ANO 34,5 %, tedy nejvíce za posledních šest let. Znamená to, že lidé práci kabinetu v boji s koronavirem oceňují, nebo jde v době krize o přirozený jev, kdy jednoduše jakákoli vláda může počítat s větší podporou svých občanů?

Češi, Moravané a Slezané mají dlouhodobou důvěru ve stát. V krizových situacích je navíc přirozené vyhlížet politické lídry a spoléhat na ně. Babišově vládě se podařilo reagoval na epidemii rychle a důraznými opatřeními. Předpokládám, že vysoká podpora ANO pramení právě z vyhodnocení těch prvních razantních kroků.

Je to zisk, který si Babiš zaslouží a také udrží? Máme s ním již počítat jako s jednoznačným vítězem sněmovních voleb v roce 2021?

Jde o věštění z křišťálové koule. My nevíme, jestli další průzkumy nezohlední problémy se zásobováním ochrannými prostředky, úmrtí v domovech pro seniory nebo rozdílná vyjádření vládních politiků k promořování populace. Podstatné pro stranické preference bude celkové zvládnutí či nezvládnutí krize, ať už v rovině epidemiologické, nebo ekonomické. Hodně bude záležet na tom, zda lidé budou mít pocit, že jim stát dostatečně pomohl.

Co tedy může s Babišovými preferencemi udělat případný ekonomický kolaps v letech 2020 a 2021? Spokojili by se lidé s vysvětlením, že jde o následek pandemie?

To určitě ne. Pro lidi bude podstatný pohled do jejich peněženek, osud firem poskytujících pracovní místa, stav nezaměstnanosti a tak dále. Klíčové bude, zda vláda přijde s investičním programem, a to i pro malé firmy v regionech, který pomůže občanům dát práci a vydělat peníze. Kdyby mělo dojít k ekonomickému kolapsu, byl by Andrej Babiš prvním na ráně, komu by to lidé spočítali.

Jak v této době hodnotit výkon opozice? Vyčnívá někdo?

Úděl opozice je nevděčný. Má především vládu kontrolovat. To dělá. Ale za to se vyznamenání neudělují. Může také předkládat vlastní recepty. Ale je logické, že vláda sází na ty svoje, které jí resorty propočítají. Maximálně si může nějaký opoziční nápad osvojit. Nedomnívám se, že by opozice vybočila z nezbytné míry vládní podpory či kritiky. A nepřekvapuje, že nikdo z ní nad ostatní nevynikl. Odlišil se leda předseda lidovců Jurečka, podle kterého je za daných poměrů lepší vládě pomáhat, než jí házet klacky pod nohy.

Voliči podle výzkumníků velmi dobře přijali ráznost a rozhodnost Jana Hamáčka, který je v posledních týdnech k vidění takřka výhradně v červené mikině, nicméně jeho ČSSD je podle Kantaru na pouhých 6 procentech. Čím to je?

Když lidé oceňují vládu, jdou sympatie logicky především za hlavní koaliční stranou, která má premiéra. Platilo to i ve chvílích, kdy ČSSD tlačila na vyšší důchody či platy, ale smetanu slízlo ANO. Důvěra v sociální demokracii navíc byla v minulosti otřesena z nejrůznějších důvodů natolik, že se bude obnovovat pracně a dlouho. Je ale pravda, že počínání Jana Hamáčka a dalších sociálně demokratických ministrů za krize lidé i před výzkumníky chválí a v budoucnu by se na vyšších preferencích ČSSD mohlo podepsat.

Nyní můžeme ve vládě pozorovat jisté pnutí. Zatímco ministr vnitra Jan Hamáček se kloní ke striktnějším omezením, epidemiolog Roman Prymula hovoří o postupném uvolnění opatření. Premiér Babiš sice odmítá tezi o „promoření“, ale oproti Hamáčkovi nyní působí liberálněji. Nebude to nakonec tak, že v té snaze po omezování Hamáček zůstane osamocen? Může Babiš hrou na „hodného strýčka“ u voličů opět získat?

Všiml jsem si, že Jan Hamáček se teď víc situuje do role přísného, ale spravedlivého šerifa, zatímco Babiš záplatuje někdejší chaotičnost a podrážděnost z tiskových konferencí, na něž dnes už skoro nechodí, maskou hodného strýčka přednášejícího do puntíku vychytané státnické projevy. Voliči ale dost možná budou chtít víc než divadlo. Klíčová pro ně budou konkrétní vládní rozhodnutí. Jestli něco může koaličním stranám ublížit, je to veřejná výměna názorů nad takovou citlivou věcí, jako je promoření populace. Pikantní přitom je, že zatímco řeči o promoření nás štvou, tak plány na kolektivní imunizaci máme tendenci chválit. Přitom jde o totéž. Od politiků ale chceme, aby neměnili strategie, nehráli s námi hry, nýbrž pracovali na maximálním zajištění zdraví a bezpečnosti, především tech nejrizikovějších skupin. V ANO i ČSSD by si přitom měli uvědomit, že oporou jejich elektorátu jsou senioři.

Můžeme se skutečně dočkat i toho, že Babiš v příštích měsících dočasně dosáhne na 40 procent, jak někteří předpovídají?

V to, že by u nás někdo mohl dnes nebo v budoucnu dosáhnout čtyřicetiprocentní podpory, nevěřím.

A jak si v souvislosti s obří podporou hnutí ANO vysvětlit nízká čísla důvěry jednotlivým vládním představitelům, která pocházejí ze stejného výzkumu? Nejvíce, 37 %, lidí, věří náměstkovi Prymulovi. Ministr vnitra Hamáček získal od lidí 28 %, premiér Babiš 19 % a ministr zdravotnictví Vojtěch pouhých 10 %.

Občané hodnotí vládu jako celek, nemají čas a sílu zkoumat kroky jednotlivých ministrů. I když do budoucna si těch, co jsou nyní v krizi nejaktivnější, jistě víc všímat budou.

61 % dotázaných v průzkumu Kantaru uvedlo, že je spokojeno se současnou politickou situací. Obvykle to přitom bývá pouze okolo 30–40 %. Jde podle vás o známku toho, že se politici napříč spektrem v této těžké době až na výjimky vyvarovali soupeření a snaží se situaci zvládnout?

Dochází nám, že přes kauzy konkrétních osob stav české politiky zdaleka tak tristní není a že jsou důležitější věci než banální politické spory. Proto bereme politickou situaci na milost a více nás děsí situace epidemiologická. Na těch 61 procentech má jistě zásluhu i utlumení bitev mezi vládou a opozicí a vstřícné vystupování politiků napříč spektrem v první fázi krize.

Je podle vás nyní vhodné vládu za dílčí chyby kritizovat?

Rozhodně ano. Situace je vážná, ale ne natolik, abychom vládě baštili všechno i s navijákem a rezignovali na parlamentarismus a politickou kontrolu. Pamatujme také na budoucnost. Pokud si dnes neřekneme, co je špatně, můžeme tyto chyby opakovat i příště. Smysl má ale jen věcná kritika, ne bezhlavá palba po vládě. Opozice by si měla uvědomit, že je vlastně jejím štěstím, že není v kůži vlády a nemusí tahat horké brambory z ohně. Vláda v mnohém chybuje, ale jsem přesvědčený, že podobně by chyboval prakticky kdokoli na jejím místě.

