Dominik Duka o volbách: „Můj otec byl voják.“ A pak pokračoval…

Česko je ve velmi těžké ekonomické situaci. Jak moc dopadá na vaše farníky?

Bezesporu. Naši farníci z velké části na sobě nesou stigmatizaci totality. Musím je ale pochválit, protože jsme prošli covidovou krizí. Omezené počty by znamenaly pokles podpory církve na dvacet procent a oni to dokázali dotáhnout na padesát až šedesát procent. Takže žili ve vědomí, že je potřeba pomoci.

Byl jsem patnáct let dělníkem. Takže buďmě upřímní a krize bude zasahovat stále větší část společnosti. Bude to velmi složité, i když skončí válka na Ukrajině, kéž by to bylo co nejdřív. Ale problémem bude její obnova. To nás bude něco stát.

Část Čechů se domnívá, že solidarita s Ukrajinou a její podpora se děje na úkor jejich životů. Co si o tom myslíte?

Když pomáhám a něco dávám, tak si musím něco odříct, jinak by to nebyla pomoc. My děláme různé sbírky. Přijímáme ukrajinské běžence, především to byly matky a děti. Pak je tu třeba Tříkrálová sbírka. Jak v době covidu, tak i v této situaci můžeme říci, že dárci jako kdyby měli velkou ekonomickou vzdělanost, protože inflace vyžaduje také více přispět.

Jak vy osobně na sobě pociťujete inflaci?

Musím popravdě říci, že se považuji za ekonomického analfabeta. Jsem členem žebravého řádu. (Je členem řádu dominikánů. Pozn. Red.) A do něho jsem také vstoupil, protože mě nikdy peníze nezajímaly. Ale nikdy jsem neměl hlad.

Krizi pociťuji jen v tom, že si nedokážu spočítat, o co víc budu platit za elektřinu a další věci. Takže šetřím. Ale jsem trochu krytý paušálem. Myslím si ale, že je třeba lidem ukázat také statistiku. Tak to dělám. Kolik jsem si vydělal v roce 1988 a kolik tehdy stály základní věci. V roce 1996 jsem jako dost často jel vlakem, byl jsem ospalý a tak jsem si dal na Wilsoňáku kafe. Dřív stálo dvě koruny šedesát a najednou jsem měl platit sedmnáct korun. Pak jsem si několik měsíců nikde kafe nedal. A pak jsem si říkal: "Poslyš, kolik jsi si vydělal ve Škodovce, a kolik je teď průměrný plat?"

Měli bychom si uvědomit, že si skutečně budeme muset utáhnout opasky. Ale děláme to pro dobrou věc, protože pomáháme lidem.

Proti chudobě a jednání vlády probíhají časté demonstrace. Jejich organizátory třeba ministr vnitra Vít Rakušan nazval šmejdy. Je to v pořádku?

Myslím si, že mu ujely nervy. Protože do jisté míry na to vláda nemá téměř vliv. Buďme upřímní. Centrální banka a ty další jsou suverénní. My inflaci také jako instituce pociťujeme.

Nemáme peníze na opravy. Nicméně si musíme říci, že nyní to odložíme a pak půjdeme dál. Ale mám jednu připomínku. Myslím si, že zelený úděl by měl projít určitou inventurou vědeckých pracovníků a opravdových ekonomů. A politici by se jim měli přizpůsobit. Mnoho lidí se bojí a někteří to politicky zneužívají.

Je Zelená dohoda pro Evropu nereálnou vizí, kterou nám vnucuje Brusel, Evropská unie?

Nejen Brusel. Budu trochu legrační. Myslím si, že jedním z největších diktátorů je ta švédská dívenka Greta. Když si vezmete, že i politici a papež, tak... Vždyť, co o tom to děvče může vědět. Myslím si, že je péče o přírodu zanedbaná. Ale tady opravdu budu opakovat jen to, co čtu. Evropan nemůže změnit problémy, které existují. Jde o celosvětový problém, a jestliže jsme na tom nyní tak špatně, tak by politická scéna měla říci stop. Berme to rozumně.

Nemáme energii, ale budeme vyrábět elektromobily. Kdo tím jezdí a kam se dostaneme. Všichni si na to stěžují.

Chápu. Poslední téma, které dnes hýbe Českem. Jaké vidíte klady a zápory na současných prezidentských kandidátech?

Přiznám se. Nemohu se úplně vyjádřit. Ano, jsem v důchodu, ale máme věřící ve všech politických formacích. Nemohu urážet nikoho. Každý si musí spočítat plus a mínus.

Nejsem stoupenec přímé volby, protože problematika politická a světová je tak náročná, že těžko můžete vybrat. Můžeme vybírat podle vnějších znaků. Což je také důležité. Ale pak jste zaplaven takovými přívaly špíny na všech stranách, že se někteří lidé v těch volbách nechtějí vůbec projevit.

Takže, s kým sympatizujete?

Řeknu to tak. Já do jisté míry odhalím karty. Můj otec byl voják. A jako voják říkal: "Nesměli jsme být v žádný straně a nevolili jsme. My sloužíme národu a vlasti." A moje zásada je, že jestliže jsme si někoho demokraticky zvolili, tak to je třeba respektovat. Voják s tím samopalem přísahá, že vlast bude bránit. Až do ztráty života. Jak pro něj může být těžký takový předvolební candrbál.

Jste tedy sympatizantem Andreje Babiše?

Já nejsem sympatizantem ani jednoho ani druhého. Máme dva favority. Každý z nich má určité znalosti. Každý z nich je určitým způsobem v některých bodech jednostranný, protože to je dáno jejich profesí. A tady si už musí každý z nás vybrat, co preferuje. A to, ať si každý vybere podle svého.

A na druhé straně si budu stát jako Duka za tím, jako občan, že přijmu demokratictky zvoleného prezidenta. Jsem z dominikánského řádu a my všechny funkce volíme. Není to jednoduché. Volil jsem papeže. To neznamená, že budu vždy volit toho, koho jste volili vy. Zanedlouho budou další volby.

