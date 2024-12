Senátorka Kovářová: Tahle vláda vůbec nepochopila, co slovo „reforma“ znamená

Moje odpověď na dotaz iDnes, jak vnímám skutečnost, že se Senát bude muset důchodovou reformou zabývat dřív kvůli cestě ministra do Afriky:

Předně musím hodně nahlas zdůraznit, že absolutně nejde o žádnou důchodovou reformu. Ta by předpokládala změnu systému. Zákon, o kterém je řeč, přináší pouze několik parametrických změn v rámci systému současného. Nenechme se obelhat a vnutit si falešný propagandistický obrat „reforma“.

Tu od současné vlády nemůžeme čekat. Ne kvůli tomu, že se to nedá stihnout, ale kvůli tomu, že tahle vláda nepochopila, co to slovo „reforma“ vůbec znamená.

A ten termín? Má snad ministr něco důležitějšího na práci, než hájit vládní návrhy zákonů v parlamentu? Jestli se jede do Afriky ohřát, přeju mu to, ale to on se má přizpůsobovat parlamentu, ne naopak. Je to od něj pohrdání. Asi považuje hlasování za formalitu.

IDnes ovšem z mé odpovědi zveřejnil jen kousek. Porovnejte sami ZDE.

JUDr. Daniela Kovářová



