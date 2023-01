Důležité téma z debaty, které kandidáti nezmínili. Přesto zaznělo

Slušná, bez podpásovek a s americkým tahem přizvat manželky kandidátů. Tak shrnuje poslední debatu generála Petra Pavla a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) reklamní a mediální odborník. Jiří Mikeš se domnívá, že ať už usedne do prezidentského křesla jeden, nebo druhý, o žádnou tragédii pro Českou republiku se jednat nebude. A připomenul, kde se Monika Babišová trefila do černého.

reklama

Celou finálovou prezidentskou debatu na televizních obrazovkách shrnul Mikeš jako velice slušnou a bez podpásovek: „Babiš byl trošku více aktivnější, byl lepší, když se mluvilo o ekonomice a možná Koranteng (Rey, moderátor televize NOVA, pozn. red.) dával více ekonomických otázek, než bylo třeba. Na druhé straně se toho zase zhostil tím, že se ptal na jejich život, což lidi zajímá a skvělé bylo, že na závěr pozval jejich ženy. Takže v jiných tématech to byla určitá remíza, v ekonomice bylo vidět, že Babiš má znalosti, ale Pavel si zase zachoval velkou rozvahu a byl svým způsobem nad věcí,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. Dále uvedl, že novináři, kteří měli možnost se zeptat prezidentských kandidátů, byli více z pravého politického spektra, než by bylo záhodno. Jejich dotazy nepovažoval za tvrdé a jako mnohem lepší by viděl vyměnit novináře za politiky z některých stran.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 7% Pavel a jeho příznivci 91% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24266 lidí

Podle něj bylo v České televizi příliš jasné, komu fandí. „A to není vůbec dobré, zvláště u veřejnoprávní televize, která je placena od nás diváků a žije z našich příspěvků. Soukromé televize se drží díky reklamě, jsou komerční a dokážou být neutrální. Myslím, že problém je v tom, že když jsou závislí na reklamě, tak si musejí dávat velkého majzla, protože někteří zadavatelé reklamy jsou levičáci, někteří pravičáci, takže si nesmějí rozházet ani jednu, ani druhou stranu. Za této situace, proč tedy musíme platit poplatky televizi, která je evidentně na jedné straně a ne někde uprostřed?“ položil otázku.

Manželky jako americký tah

Aktivnost bývalého premiéra Andreje Babiše podle něj spočívala i ve větších zkušenostech z politiky. Zároveň to však generál Petr Pavel prý dokázal balancovat jako chlap, který je tvrdý, slušný a který vypadá dobře – lidé si řeknou, že takový prezident je reprezentativní a z tohoto pohledu Pavel Babiše přehrává. Mikeš rovněž pozitivně kvitoval skutečnost, že komunistickou minulost obou kandidátů vzal moderátor v poslední debatě celkem svižně. „Lidi už tohle omílání vůbec nezajímá. Už toho tolik slyšeli a tolik se toho vysvětlovalo… Kandidáti už jsou ve finále, vyhráli po prvním kole, nyní nás diváky zajímá, jak reagují na to, co se děje ve světě, co udělali pro republiku, jak vypadá jejich rodina, co od nich očekávat a čeho chtějí dosáhnout,“ zdůraznil.

Reklamní a mediální expert komentoval rozpor ohledně přístupu k současné vládě. Zatímco expremiér vytáhl billboardy s tím, že vládu zastaví, Pavel se nechal slyšet, že není dobré měnit vládu v době krize. „Máme opozici a jejím posláním je kritizovat a snažit se vládu usměrnit. A máme prezidenta, ať si o Miloši Zemanovi myslí, kdo chce, co chce, který byl svým způsobem nad věcí a někdy možná až moc, ale takový prezident, který se bude vlády ptát proč a co dělají… já myslím, že všichni prezidenti mají pravomoci a jde o to, co udělají pro republiku,“ poznamenal.

Mikeš velmi pozitivně ocenil nápad přivolat na konec debaty manželky obou uchazečů o Hrad, což není v České republice obvyklé. „To byl velice bezvadný tah, takový americký tah, a když se podíváte na Američany, tak tamní prezidenti s sebou tahají ženy. Myslím, že od televize NOVA bylo velice rozumné, zajímavé a diváky to potěšilo. Pavlová hovořila podobně jako její manžel. Její vzkaz byl státnický, kdežto závěrečná řeč Babišové nabádala, aby voliči dali hlas jejímu muži, že se postará o lidi. A proč ne?“ sdělil. Dále projev Pavlové označil za slušný a uvážlivě neutrální či velice distingovaný, u Babišové vnímal snahu podpořit manžela. „Obě vypadají slušně, ať jedna, nebo druhá. Obě budou reprezentativní první dámou, mohou jezdit se svými muži a nebudou dělat ostudu jako třeba paní Gottwaldová,“ zhodnotil.

Klíma jako nový kádrovák?

Eva Pavlová i Monika Babišová se shodly, že pro ně kampaň kromě příjemných zážitků a setkání znamenala i negativní zážitky ohledně rozdělenosti obou táborů i vyhrocenosti atmosféry ve společnosti. „Měl jsem z toho dojem, že obě mají své manžele rády a bylo velice symbolické, že v rodinách asi nějaké velké střety nemají. Dámy měly příležitost naznačit u svého parťáka, že všechno není nejlepší, ale obě se zcela jednoznačně postavily za své muže,“ podotkl. Monika Babišová navíc zmínila, že někteří Češi se bojí vyjádřit svůj názor, aby nebyli lynčováni nebo nepřišli o zaměstnání. Jiří Mikeš upozornil, že mohlo jít o typ z PR týmu Babiše, ale současná situace v této zemi tomu odpovídá. „Lidé začínají mít pocit, že si musejí dát pozor na hubu a jestli Rakušan (Vít, ministr vnitra, pozn. red.) připravuje zákon a cenzuru a vyhodili Marka Prchala z Organizace Art Directors Club Czech Republic (sdružuje reklamní profesionály, vyloučila Prchala za kampaň pro Andreje Babiše, pozn. red.) … to je náznak toho, že by se Michal Klíma (vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací, pozn. red.) mohl stát novým kádrovákem,“ řekl.

Mikeš se domnívá, že závěrečná televizní debata spíše ovlivní voliče, kteří se nacházejí v horší finanční situaci. „Protože Babiš se znovu vrátil argumentům, že se zhoršuje životní situace, i když stále mluvil o míru, ale připomněl to. Pavlovi se zase nepovedlo vyjádření ohledně inflace. Babiš je ekonom a má větší znalosti i praxi ze státu. Takže narazil na inflaci, ale nešlo o nic tragického, co by mělo změnit preference. Ale kdybych měl říci, kdo byl vítězem, tak v argumentech byl lepší Babiš a ve vystupování Pavel. Babišovi by měl někdo říci, že by se neměl usmívat a kroutit hlavou, jak to dělává. Naopak Pavel si umí zachovat chladný obličej. Každopádně, ať bude prezidentem ten či onen, nebude to žádná velká tragédie pro tuto republiku,“ dodal.

Psali jsme: Babiš v diskusi na Nově působil podle politologa rezignovaně Česko začne rozhodovat o tom, zda Zemana vystřídá Babiš, nebo Pavel Fialův „kádrovák“ v akci. Proti těm, co popsali pozadí Pavla „Pavel chce cenzuru.“ Už to bylo oficiálně popřeno

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.