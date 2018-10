Důvod, proč chce Babiš zrušit Senát? Tady je, prozrazuje lidovec Výborný

S jakými jste sledoval současnou volební kampaň, která v posledních dnech před volbami nabrala na intenzitě? ODS vyhání bezdomovce z tramvají, na severu se bojuje proti Romům, volební rétorika mluví o migrační krizi. Máme v České republice takové potíže s bezpečnostní, nebo šlo jen o přehnanou předvolební rétoriku?

Vnímám to jako spíše přehnanou předvolební rétoriku a jistou vlnu populismu, která bohužel náš veřejný prostor nejen v době předvolební, ale dlouhodobě zapleveluje a nepovažuji to za šťastné. Bylo by vhodné, abychom se věnovali věcným tématům, nota bene na komunální úrovni voliči znají současné zastupitele, znají ty, kdo se rozhodli kandidovat a je to o konkrétních lidech a konkrétních místech, obcích, městech. Senát je věc jiná, protože Senát je jednak rozdělen na obvody, kde jsou ti kandidáti také poměrně známí, a zároveň tu Senát bude hrát velmi důležitou roli, řekněme jakési pojistky toho, že právní stát bude u nás skutečně zachován.

V tom se neshodujete s premiérem Andrejem Babišem, který by Senát nejraději zrušil. Je tedy podle vás jako pojistka demokracie nutná?

Tam je podle vás zakopaný pes. Tedy, že v senátních volbách není hnutí ANO úspěšné?

Přesně tak, protože v Senátu standardně uspějí výrazné osobnosti, které dokážou oslovit veřejnost a za nimiž je zároveň nějaká zkušenost, třeba odborná, nebo politická. A to se zjevně hnutí ANO, které je vedeno jedním člověkem a je postaveno na lídrovském principu, prostě nestane. Andrej Babiš to supluje tím, že útočí na Senát jako na instituci.

Jaké šance dáváte lidovcům ve volbách a jak zásadní podle vás jsou v rámci celé politické situace – zda se komunální volby dají označit jako důležité pro to, co se děje v Poslanecké sněmovně?

Začnu Senátem. Senát skutečně důležitý je, v dnešním Senátu má KDU-ČSL druhý nejsilnější klub a naší ambicí je posílit naše pozice, mít nejsilnější klub a být garantem toho, co má Senát plnit – být pojistkou a zároveň i kontrolním mechanismem vůči tomu, co činí Sněmovna. To je přesně ta role Senátu, která nám přísluší, a my chceme hrát ještě významnější roli. Myslím, že to není nereálné, protože tam, kde kandidujeme, za nás byly jmenovány velmi známé osobnosti jednak respektem jednotlivých regionů, ale také profesní výbavou a historií, která jasně svědčí o tom, že se jedná o konzistentní osoby připravené na práci v Senátu.

Pokud jde o komunální volby, hlavně tedy o hlavní město Praha, potažmo další statutární města, tady se bude hrát také o roli hnutí ANO, což bude mít jednoznačně bezprostřední vliv na celostátní politiku.

Babiš slibuje Česku horentní investice, hospodářský růst, řešení problémů měst. Lidé chodí na jeho Sousedské večeře, ale demonstranti na něj pokřikují a na jedné z akcí už ho těsně minulo i vejce. Mají mu Češi věřit? Jak plní své předvolební sliby?

Andrej Babiš v době, kdy máme jednoznačně výrazný ekonomický růst, není schopen nastartovat investice. On se nemůže vymlouvat, že je u vlády necelý rok, protože už pátý rok je ve vládě hnutí ANO, navíc Babiš byl ministrem financí. Absentuje proinvestiční politika, čili objíždět republiku, rozdávat koblihy a účastnit se Sousedských setkání je jen politický marketing hnutí ANO, ale pro Českou republiku, ekonomický růst a investice to nevypovídá vůbec o ničem. To je největší problém.

Když se podíváte na činnost vlády za poslední tři čtvrtě roku, kdy předsedou první vlády byl také Andrej Babiš, stav je velmi tristní. Na jednání vlády se téměř nic neprojednává, a to ani na úrovni legislativy a nakonec ani na úrovni důležitých investic.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek řekl, že až po volbách oznámí, zda bude obhajovat svoji pozici předsedy. Jak hodnotíte jeho působení a je na čase změna?

Je nutné si uvědomit, že Pavel Bělobrádek před osmi lety do jisté míry zachránil KDU-ČSL. Podařilo se mu něco, co se nepodařilo žádné politické straně po roce 1989. Přestože lidovci vypadli ze Sněmovny, tak je tam po volbách v roce 2014 dokázal vrátit, a to je zcela mimořádné. Stranu stabilizoval a lidovci jsou stabilizovanou součástí české politické scény jako středopravicová strana hlásící se ke konzervativním hodnotám. Bude jen na něm, jak se po volbách rozhodne.

To, že směrem k dalšímu vývoji a potom dalším volbám třeba do Poslanecké sněmovny by bylo vhodné, aby vedení prošlo nějakou obměnou, s tím souhlasím. To platí pro všechny politické strany, občas je potřeba udělat jakýsi restart a možná si znovu připomenout, z čeho ta strana vychází. Pro KDU-ČSL to bude vhodné právě v roce 2019, kdy si bude připomínat sto let existence. Dále nastavit vize a cíle, jak postupovat, a to nejen směrem k volbám, ale také směrem k případné spolupráci s dalšími politickými subjekty.

Lidovci jsou v opozici.

Jsme opoziční stranou. Od začátku, a v tom jsme byli konzistentní na rozdíl například od Starostů a nezávislých, máme nějaké podmínky. Pokud budou splněny, jsme připraveni se bavit o vládě odpovědnosti. Ale od začátku bylo zřejmé, že to není cílem hnutí ANO.

Do komunálních i senátních voleb se promítá migrace, která je v tomto smyslu i populisticky využívána. Ale evropská politická mapa se kvůli migraci dost mění. Ať už jde o stoupající podporu právě politických stran smýšlejících proti migračně, více nacionalisticky, například Rakousko, Itálie, Francie, Švédsko, Německo a mohli bychom pokračovat. Očekáváte, že tento trend zaznamenáme i v České republice? Například nárůst podpory SPD?

SPD kandiduje poprvé v komunálních volbách. To, že získají mandáty, je zřejmé, ale že bychom to mohli vydávat za nějaké posílení politické pozice SPD, se nedomnívám. Jsem přesvědčen, že komunální volby nejsou o tématu migrace, alespoň ve většině republiky. Stejně tak nevidím žádné osobnosti, kandidáty do Senátu, v tomto smyslu se toho neobávám.

A když pomineme komunální volby. Očekáváte, že celkově naroste popularita podobných stran?

Nedomnívám se, že téma migrace je tím, co by zde zásadním způsobem měnilo politickou mapu v České republice. Jednak je to trochu pseudoproblém. Migrační vlna je za námi, za Evropou a v tuto chvíli se skutečně hraje na populistickou notu. Věřím, že v situaci, kdy u nás téměř žádní migranti nejsou, je ten problém skutečně uměle živen, takže nebude mít zásadní vliv na politické situaci.

Co chcete říci tím, že ten problém je za námi, za Evropou?

Když se podíváme na migrační vlnu, tak ta hlavní byla v roce 2015 – 2016 a nyní se diskutuje nad tím, jakým způsobem pomoci zemím, které jsou s tím bezprostředně spojené. Itálie, jižní Evropa. Klíčové je, aby se Evropská unie dokázala dohodnout na ochraně vnější hranice a aby zároveň pomáhala tam, kde ty problémy vznikají. Tedy v zemích, odkud ti lidé prchají. Premiér například hovořil o Marshallově plánu pro Afriku, ale je potřeba do Afriky jet a hledat konkrétní možnosti, jak Česká republika pomůže africkým zemím, abychom do budoucna nezažili další masivní migrační krizi.

