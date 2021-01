Dvouletý (Soukromníci): Nechceme žít státní životy. Stát musí opět garantovat svobodu podnikání. Očkování? Vojenská operace

ROZHOVOR Především živnostníci a malí podnikatelé melou z posledního. Pandemie Covid-19 a související vládní opatření doléhají na čím dál větší okruh firem. Jejich problémy pak dříve nebo později vyvolají velké propouštění. Člen předsednictva Strany soukromníků ČR Michal Dvouletý v této souvislosti apeluje na to, že je třeba, aby živnostníci viděli světlo na konci tunelu. V novoročním rozhovoru prozradil, proč je třeba, aby se právě letos živnostníci pustili do boje za vlastní politickou sebeobranu.

Vláda v těchto dnech představila další kompenzace pro podnikatele, kteří museli na základě vládních nařízení uzavřít své provozovny. Jak hodnotíte tento krok vlády?

Konečně a aspoň něco! Nicméně to nic nemění na tom, že jsem přesvědčený o tom, že vláda i v případě kompenzací zaspala a pořád míjí řadu segmentů, které jsou postiženy vládními opatřeními. Už na jaře Soukromníci apelovali na to, že vláda musí dát na stůl jasná pravidla kompenzací, která by měla mít nejlépe podobu kompenzačního zákona. Nestalo se tak a podnikatelé a jejich zaměstnanci žijí dlouhé týdny a měsíce v nejistotě. Jsou odkázání na ad hoc rozhodnutí vlády, které navíc přichází s velkým zpožděním. Je dobře, že ve vládě alespoň někdo kope za podnikatelský segment, ale pořád se točíme v začarovaném kruhu.

Vláda i přes opoziční kritiku tvrdí, že v případě kompenzací patříme mezi TOP země v EU. Co byste tedy udělal jinak?

Především je třeba, co nejdříve otevřít ekonomiku a skoncovat s nelogickými vládními restrikcemi. Příkladem jsou zavřené lyžařské vleky. Vláda odsoudila řadu podnikatelů ke krachu a lidem zakázala sportovat na čerstvém vzduchu, ale sjezdovky jsou stejně plné sáňkařů. To stejné platí o restauracích nebo službách. Tito podnikatelé museli již potřetí uzavřít své provozovny, přitom továrny a velké fabriky se stovkami zaměstnanců jedou bez jakýchkoliv omezení naplno dál. A supermarketům vláda přistřihla křídla 15 metry čtverečními nebo regulací sortimentu až v okamžiku, kdy se zřejmě zalekla úspěšných žalob kvůli diskriminaci a zvýhodňování některých podnikatelů. Frustraci živnostníků, ale také jejich zaměstnanců, by se divil pouze blázen.

Mluvíte nejen o podnikatelích, ale také jejich zaměstnancích. Těm však vláda kompenzuje mzdu i odvody na sociální a zdravotní pojištění ze sta procent …

To máte pravdu, ale až tyto kompenzace skončí, tak se mnoho těchto zaměstnanců, jejichž mzdy teď všichni platíme ze svých daní, nebude mít kam vrátit. Vláda hraje líbivou politiku, když se snaží alespoň dočasně nebo do voleb uměle a díky obrovskému zadlužení státu zachránit tisíce pracovních míst. Bohužel tím problém pouze posouvá v čase. Navíc dnešní ekonomická krize, která bude mít podle ekonomů hned po druhé světové válce nejvíce ničivé dopady na celosvětové hospodářství, bude postupně vyvolávat sekundární problémy také v průmyslu a dalších oborech, které nebyly primárně zasaženy lockdownem. A to vyvolá další propouštění. Chápu, že to spousta lidí nerada slyší, ale i přesto, že od roku 2013 nepřetržitě roste počet státních zaměstnanců, je to právě podnikatelský segment, který vytváří více než 91 procent pracovních míst. A ten musí vidět světlo na konci tunelu.

A co by podle vás bylo takovým světlem na konci tunelu?

www.sebeobrana-zivnostniku.cz a věřím, že ve spolupráci s dalšími skutečně pravicovými stranami vyhlásíme anti-byrokratickou revoluci, prosadíme daňové prázdniny pro živnostníky, snížíme zdanění práce, zeštíhlíme státní aparát a symbolicky řečeno, „zmáčkneme“ povinnosti státu do mobilu, a to nejen z pohledu živnostníka, ale také běžného občana. Když už se nebudu vracet k předvídatelnému postupu vlády v boji proti epidemii, předem známých a spravedlivých kompenzací a ukončení nelogických restrikcí, tak by to podle mého soudu měla být jasná garance toho, že v budoucnu již nikdy nedojde k diskriminačnímu omezení svobody podnikání, což bude možné garantovat pouze změnou zákonů. Jenže předpokladem toho je, aby v příští Poslanecké sněmovně usedli noví poslanci, kteří budou skutečnou politickou sebeobranou živnostníků. Jsem totiž přesvědčen o tom, že ekonomická obnova naší země po skončení této pandemie musí stát na živnostnících a malých rodinných firmách. K tomu je třeba vytvořit podmínky a radikálně změnit přístup státu k živnostníkům. Strana soukromníků proto spustila projekta věřím, že ve spolupráci s dalšími skutečně pravicovými stranami vyhlásíme anti-byrokratickou revoluci, prosadíme daňové prázdniny pro živnostníky, snížíme zdanění práce, zeštíhlíme státní aparát a symbolicky řečeno, „zmáčkneme“ povinnosti státu do mobilu, a to nejen z pohledu živnostníka, ale také běžného občana.

To jsou poměrně radikální návrhy. Nepovede to k dalšímu zadlužení státu?

Celý státní aparát musí radikálně zeštíhlet. Peníze patří lidem, ne státu! A když vyschnou zdroje na zbytečnou byrokracii, nesmyslná lejstra, netransparentní dotace, dokonce i celé postradatelné úřady, tak máme historickou příležitost skoncovat s masivním přerozdělováním. Nejvíc se dá ušetřit v „nejvyšších patrech“, včetně bruselského politbyra. Chce to ale odvahu a přestat si namlouvat, že stát musí být bohatý, aby se postaral o své občany. Stát se má starat jen o to nejnutnější v oblasti zdraví, vzdělání, infrastruktury, sociální oblasti apod. a je třeba, aby víc věřil svým občanům a nechal je žít jejich, nikoliv „státní“ životy. Takže říkám jasné ne zadlužování, ale jasné ano zásadnímu zeštíhlení státního aparátu.

Takové „zeštíhlení" by však mělo dopad také na rozpočty samospráv. Neobáváte se, že pak ve Zlínském kraji nebo v Uherském Hradišti nebude dostatek peněz na potřebné investice?

Jak jsem již řekl, v Bruselu nebo v Praze určitě najdeme daleko více zbytečností, na kterých může veřejná správa ušetřit, než v jakékoliv malé obci u nás na Slovácku. Na druhou stranu jak na kraji, tak na městě je třeba počítat s tím, že bude třeba šetřit. A škoda, že se tak nestalo již dříve. Zlínský kraj si třeba mohl odpustit nesmyslnou revoluci ve veřejné dopravě, která kraj přijde ročně na 1,5 až 2 miliardy korun, a místo megalomanských nápadů v podobě zbrusu nové nemocnice mohl racionálně investovat do modernizace současné krajské nemocnice.

Velká část politiků i veřejnosti upíná naději na rychlý návrat do normálu k očkování. Jak se k němu stavíte vy?

Tak především, očkování nemá být nadějí, ale skutečnou garancí, že se především díky ochraně rizikových skupin obyvatel v kombinaci s proočkováním části populace skutečně vrátíme k životům, jak jsme je znali před pandemií. Tedy že vlády po celém světě skoncují s omezováním pohybu, uzavíráním obchodů, restaurací nebo sportovišť, že se budeme moci opět potkávat na hromadných akcích, věnovat se tanci, zpěvu, sportu či folkloru. Ta opatrná vyjádření mnoha „státníků“, kteří mluví pouze o naději, alespoň částečnému návratu k normálu, apod. nemůžu nechat bez povšimnutí a musím je kategoricky odmítnout. Všichni víme, že s mocí roste touha po moci. A mnozí si na ni za ten rok mohli pořádně zvyknout.

Souhlasíte s vládními představiteli, kteří tvrdí, že bychom se díky očkování mohli přiblížit k normálu někdy v září letošního roku?

Takových termínů a ujištění jsme slyšeli tolik, že mám dojem, že už jim vůbec nikdo nevěří. A když sleduji to, jak je vláda na tak masivní operaci připravena, mám vážné pochyby. Má-li být očkování východiskem a prioritou, pak je třeba vybudovat velkokapacitní očkovací centra, precizně zorganizovat nejen personální zajištění, ale také celkovou logistiku pacientů, dodávku vakcín apod. Musíme si uvědomovat, že během pár měsíců by měly projít očkováním miliony lidí. A to je téměř vojenská operace. Takto by k ní měla vláda ve spolupráci s hejtmany také přistupovat. Bohužel zatím v tom vidím spíš jen předvolební kampaň.

