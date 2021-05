EU fatálně selhala. Sociální dávky nepatří nepřizpůsobivým. Mladá poslankyně Trikolóry si nebrala servítky

reklama

Ve svých dvaceti šesti letech patříte věkem k nejmladším členům Poslanecké sněmovny. Jak je těžké se prosadit mezi věkem i zkušenostmi ostřílenými matadory?

Ze začátku mého mandátu to bylo náročnější, protože jsem zkrátka nevěděla, co a jak ve Sněmovně chodí. Ale pokud člověk chce, tak velice rychle pochopí a zapojí se. Můj věk neberu rozhodně jako nevýhodu, ale naopak. Mám v sobě obrovskou mladistvou energii věci měnit a také vidím názory a postoje stejně mladých lidí, a dokážu jejich pohled mnohem více pochopit. Člověk, který se v politice pohybuje 20 až 30 let, může být v určitém smyslu unavený, znechucený apod. Ale to u mě zatím nehrozí.

Pomáhá vám váš věk dívat se na projednávané zákony třeba jinou optikou než vaši starší kolegové? Dají se během diskusí v Poslanecké sněmovně rozpoznat generační rozdíly?

Ano, určitě se dokážu lépe vcítit do pohledu, postoje a názoru mladých lidí. Každý člověk byl sice někdy mladý, ale byl mladým v jiné době s jinými problémy a s jinou společností lidí. Svět se mění a lidé s ním.

Na rozdíl od podobně viditelného zástupce mladší generace politiků Dominika Feri z TOP 09 zastáváte často zcela rozdílné názory. Kde se v mladém člověku, jako jste vy, bere tak kritický názor například k Evropské unie a zároveň tak konzervativní postoj k nejrůznějším novodobým „cool“ tématům?

Každý člověk, ať už mladý, nebo starý má právo mít svůj názor. Za poslední roky jsme byli svědkem toho, že Evropská unie nezvládla již dvě obrovské krize. Mám tím na mysli migrační krizi a nyní krizi covidovou. Evropská unie fatálně selhala, vždyť nedokázala ani zajistit dostatek vakcín pro své členské státy. Ti, co si vakcíny zařídili sami, udělali dobře. Jediné, k čemu se vždy EU zmůže, tak jsou výhružky sankcemi a jinými postihy za neuposlechnutí. České republice chybí suverenita a svoboda. Nejsme téměř v ničem soběstační a jsme doslova závislí na rozhodnutích EU. Musíme se připravit na opuštění EU. Evropská unie už dávno není společenstvím svobodných států a prostorem pro volný pohyb zboží a služeb. Stal se z ní extrémně levicový superstát s protinárodní politikou.

Často se mluví o tom, že právě mladá generace inklinuje spíše k levicovému smýšlení, je velmi kosmopolitní a není tolik ostražitá ke společenským inovacím. Co vás osobně dovedlo na druhý protipól, tedy ke prosazování konzervativních postojů?

Vládní garnitura v čele se zástupci ČSSD nám za těch mnoho let dokázala, že to pro naši republiku „není to pravé ořechové". Jedno z našich hlavních hesel v Trikolóře je „Bohatství vzniká z práce". Za poslední roky se úplně vytratila podpora živnostníkům a lidem, kteří se zásadním způsobem podílí na ekonomické a hospodářské struktuře v ČR. Místo podpory jim neustále hází klacky pod nohy, například zřízení EET pro všechny živnostníky je naprostou buzerací, která jen znepříjemňuje lidem práci. Proč by paní pedikérka, nebo masérka měla mít pokladnu EET? Proč nenechá stát lidi pracovat a dělat to, co umí? Místo toho se zde za celé roky neřešily problémy, které zde jsou již desítky let. Mám tím na mysli například vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým občanům, neboli těm, kteří mohou pracovat, ale zkrátka nepracují, protože nechtějí. Tito lidé nepřispívají do státní kasy žádnými penězi a stát je nechává v klidu žít, a místo toho znepříjemňuje životy lidem, kteří si na sebe vydělávají sami a nezatěžují tak stát, přičemž náklady za naše nepracující občany hradíme my všichni.

Na druhou stranu se zdá, že ženy v politice dostávají čím dál více prostoru. Máte také ten pocit? Co je toho podle vás důvodem?

Žijeme ve 21. století a já jsem upřímně ráda za to, že již pominula doba, kdy ženy nesměly volit, natož se aktivně angažovat v politice. Je tedy naprosto správné, že muž i žena mají stejná práva a mohou dělat to, co je baví a naplňuje. Existuje spousta témat, které ženy vnímají jinak, o něco citlivěji, než muži a dokážou se tak na daný problém podívat také z jiného úhlu pohledu, a to je v mnohém přínosem.

Před každými volbami se mluví o tom, že mladí lidé mají čím dál tím větší nechuť zapojovat se do veřejného dění, nejen se aktivně pustit do politiky, ale třeba i jít vůbec k volbám. Co s tím? Máte nějaký nápad, jak vtáhnout mladou generaci k politickému dění?

Za celé roky mého působení v politice, se snažím přesvědčit mladé lidi, aby se o dané aktuální problémy naší společnosti zajímali a chodili k volbám. Je potřeba s mladými lidmi komunikovat, a to jak na sociálních sítích, tak na různých akcích a besedách a přilákat tak jejich pozornost do politického dění, aby pochopili, že se to všechno týká i jich samotných a ovlivní to tak jejich život. Základem je komunikace, to je klíč k úspěchu.

V posledních týdnech se vám podařilo v Poslanecké sněmovně zařadit speciální bod, který se týkal návratu dětí do škol. Proč bylo podle vás důležité, aby právě toto téma projednala sněmovna? Čeho konkrétního jste tím chtěla dosáhnout?

Pokud vláda říká, že je pro ně návrat všech dětí do škol prioritou, nerozumím tomu, proč tomu tak již dávno není. Mým cílem bylo, aby se všechny děti vrátily do školních lavic, a to bez podmínek. Mám tím na mysli roušky, testování a podmínka očkování. Mnoho rodičů do dnešního dne neposlalo svoje děti do škol, protože se jim nelíbí (já se jim vůbec nedivím), za jakých podmínek musí děti ve škole sedět. Měli bychom zrušit nesmyslné roušky a testování ve školách a konečně do škol poslat všechny děti, a to bez rotační výuky.

Minulý týden jste společně s dalšími poslanci hnutí Trikolóra dostali do programu dolní komory parlamentu zákon o ochraně svobody slova na internetu. Je potřeba chránit svobodu slova na internetu právě novým zákonem?

Myslím si, že chránit si svobodu slova je opravdu velice důležité. Již z historie víme, že vzít lidem svobodu, je uskutečnitelné. V žádném případě nesmíme dovolit, aby se tato situace opakovala! A již se tak bohužel pomalu děje. Na sociálních sítích již nemůžete publikovat a komentovat všechny příspěvky, jelikož se velmi často stává, že jsou mazány třetí stranou. Na plénu zde bylo mnoho komentářů a argumentů, že se stává, že politik na svém FB vymaže nějaký komentář od nějakého občana a sám tedy „cenzuruje ostatní“. Tak to ale přece není. Pokud mi někdo na můj profil napíše např. velmi vulgární a lživý komentář, je přece na mém zvážení, zda tam takový komentář ponechám, či nikoliv. Zde ale mluvíme o mazání komentářů třetí stranou, někým, kdo ovládá sociální sítě a tím nedovoluje lidem, aby si danou věc přečetli a udělali si svůj vlastní názor.

Před několika dny jste se společně s vaší předsedkyní Zuzanou Majerovou Zahradníkovou ostře vymezili proti snaze rozšířit institut manželství také na stejnopohlavní páry. Proč by podle vás nemělo dojít k zrovnoprávnění heterosexuálních a homosexuálních párů?

Trikolóra chrání naše tradiční hodnoty, na kterých je postavena naše společnost. Manželství, to je svazek mezi mužem a ženou. Jednou ze základních funkcí manželství je také zakládání rodiny a plození potomků. Nemám vůbec nic proti registrovanému partnerství, ale manželství bych opravdu nechala jako spojení muže a ženy.

