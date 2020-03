EU je v kómatu, zombie. Jejich žvatlání už nebere vážně nikdo. Je to na státech, na nás, nabádá Klaus mladší

ROZHOVOR „Evropská unie je v kómatu. Žvatlání a výzvy bruselských eurokratů už nikdo nebere vážně,“ říká Václav Klaus ml., předseda hnutí Trikolóra, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz v reakci na slova Ursuly von der Leyenové, která kritizovala fakt, že jednotlivé státy EU se rozhodly kvůli koronavirové pandemii uzavírat své hranice. Klaus ml. také přidává svůj pohled na to, jak nám dnešní globalizovaný svět v této konkrétní situaci poněkud zavařil. Čechy šéf Trikolóry vyzývá k zodpovědnosti a rozhodně by se nebál exemplárních trestů pro ty, kteří svým jednáním ohrozí společnost. A zazněla slova, která si se zájmem přečte kromě Andreje Babiše také Roman Prymula a jeho kritici.

reklama

Vláda vyhlásila kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru „karanténu“ pro celou Českou republiku, jak oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Je to podle vás v situaci, kdy se počet nakažených den za dnem navyšuje cca o čtvrtinu, namístě?

Namístě není být chytrý jak rádio, ale chovat se zodpovědně a respektovat opatření vlády. Jsme ve válce (jde o životy, zdraví, majetek) – tedy je celkem jedno, zda vláda jedná brzy (jsme asi 4. nejvíce restriktivní země), pozdě (14 dní, kdy už to velmi „smrdělo“ se spotřebovalo na tiskové konference), zmateně, či skvěle. Jinou vládu nemáme. Anketa Co říkáte na opatření vlády ze dne 15.3., která omezují svobodu pohybu? Zbytečně tvrdá 3% Příměřená 9% Ještě přitvrdit 88% hlasovalo: 7118 lidí

Ministr vnitra Jan Hamáček apeloval na občany, aby zákaz neobcházeli tím, že budou na zahrádkách pít pivo ve dvaceti lidech, jak to bylo k vidění o víkendu. „Lidé by měli zapojit selský rozum, že když to pár dní vydržíme, je šance virus zastavit,“ zdůrazňoval Hamáček. Apeloval tak na chování lidí. „Nechceme nikoho šikanovat,“ sdělil. Vítáte tento přístup? A bude to podle vás skutečně v tak uvolněných mezích, až se bude s přibývajícími dny navyšovat počet nakažených? Dojde lidem vážnost situace, nebo budeme tak trochu „švejkovat“?

Myslím, že den za dnem vidíme spíše rostoucí paniku a nervozitu. Že někde na vesnici (a propos, všimli jste si, jak se z Horní Dolní, kde lišky dávají dobrou noc a jezdí autobus dvakrát denně do okresního městečka, stala super adresa?) půjdou chlapi na pivo do srubu k rybníku? Asi půjdou.

A pokud někdo aktuálně vyhlášené zákazy poruší, je podle vás namístě vytáhnout exemplární tresty? Máme případ doktorky ze Strakonic, kvůli jejíž dovolené v Alpách musela být uzavřena celá poliklinika, kvůli ignoraci karantény je nyní kompletně uzavřeno 21 obcí na Olomoucku…

Ano, namístě je začít s epidemií bojovat všemi silami, co máme.

Advokát Václav Vlk na webu Česká justice tvrdí, že vláda na taková opatření vůbec neměla právo a že tu dochází k ohrožování demokracie. Sněmovna má prý na vládu dohlížet, její rozpuštění je podle Vlka ostudné a nechává vládě volné pole působnosti. Je to správný pohled?

Vláda se chová úplně stejně jako všechny ostatní vlády v Evropě, Izraeli a jinde. Parlament zrušil zasedání (já pro to nebyl), ale ruku na srdce – jak vám pomáhají zhovadilé zákony o regulaci turistických průvodců, zákaz cyklistům pít pivo, evropské směrnice a podobné nesmysly, které Parlament v posledním týdnu projednával?

Fotogalerie: - Vymetený Hrad i podhradí

Psali jsme: Evropa bez hranic? Schengen? Říkal jsem, že za to zaplatíme nemalou cenu! Klaus se rozpálil ve studiu ČT

„Je třeba si uvědomit, že hyperdemokracie, která tady je, úplně nesvědčí tomu, aby se epidemie dala efektivně kontrolovat tak, jak jsme to viděli v některých asijských zemích,“ řekl epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, aby pak byl za tato slova tvrdě kritizován. Forum 24 například označilo jeho postoj za šokující, kritici Prymulova slova obecně staví do roviny boje proti demokracii. Vy je tak vidíte také?

Prymula řekl pravdu. Dopad na demokratické země bude tvrdší, protože jim bude trvat déle začít s epidemií efektivně bojovat. To už je vidět na číslech Itálie vs. Čína. Ve všech ostatních 99 % dní – je však milionkrát lepší žít ve svobodě a demokracii. Anketa Má opozice pravdu, že Babišova vláda selhala při shánění roušek a respirátorů? Má 11% Nemá 89% hlasovalo: 9322 lidí

Co ekonomická stránka celé věci? Ministryně financí Schillerová už oznámila určité úlevy pro živnostníky i omezení některých sociálních programů a zrušení loterie Účtenkovka. Může vláda v této chvíli nějak plošně lidem pomoci, například zaseknutím sekery do rozpočtu, třeba skrze pobídky?

Teď čekáme, že během deseti dnů přejde přes ČR „fronta“. Jak devastující bude, jak se život rychle vrátí do „normálních“ kolejí – nikdo neví. Když jsme v Parlamentu řvali, ať máme přebytkový rozpočet a snížíme lidem daně, když je blahobyt a konjunktura – smáli se nám. No, teď to půjde těžko – rozpočet bude ve ztrátě.

Podporovat český průmysl v českých rukou – bude namístě.

Může koronavirová pandemie znamenat, že trochu přehodnotíme náš přístup ke globalizaci? Prozatím to většinově považujeme za skvělou věc, a to jak řadoví občané, tak elity. Do výčtu pozitiv nyní řadíme například absenci hranic, nebo společný trh, který je za přínos považován takřka univerzálně. Budeme tedy nyní po nové zkušenosti tyto naše postoje měnit?

To je přece jasné. Polovina z mých známých má teď extrémní nervy, že jim dcerka studuje v Amsterodamu či Anglii a jak se dostane domů. Moje děti naštěstí chodí na české vysoké školy.

Před šedesáti lety by stačilo dát do karantény Hanzelku se Zikmundem, nebylo normální, že běžní lidé létali na druhý konec světa.

Premiéru Babišovi se nelíbí kritika ze strany šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, podle níž není správné, aby jednotlivé státy EU uzavíraly kvůli koronaviru hranice. Andrej Babiš je přesvědčen, že pokud není efektivní akce schopna EU jako celek, musí to v rámci zachování zdraví obyvatel řešit jednotlivě členské státy. Souhlasíte s tím, že bylo nutné vzít věci do vlastních rukou? Švýcaři, Rakušané i Slováci si stěžují, že jim Německo zabavilo zdravotnický materiál. Přestáváme v EU táhnout za jeden provaz?

Evropská unie je v kómatu. Žvatlání a výzvy bruselských eurokratů už nikdo nebere vážně. Každý vidí, že tváří v tvář hrozbě nedělali nic. Že veškerá zodpovědnost leží na národních vládách, které se chovají zcela „národně“ – Češi chrání Čechy, Poláci Poláky…

EU je v kómatu – nedovolme nějaké zombie zmrtvýchvstání.

Fotogalerie: - Pražský krizový štáb

Ukázala se zatím v této krizi česká společnost jako soudržná? Co může dnes udělat každý z nás, aby situaci pomohl?

Jak napsala přesně ekonomka Hana Lipovská:

„Ne každý má dar podílet se na vývoji léku,

ne každý dokáže sloužit u nemocných,

ne každý se může dopouštět heroických činů,

ale každý může v této chvíli ‚něco dělat‘.

Třeba jen tím, že bude bránit nejen šíření koronaviru,

ale také šíření napětí, naštvanosti, podrážděnosti.“

Čeká nás pár týdnů, kdy vše, nač jsme si zvykli „mít nárok“, zkrátka není a nebude.

Lidskou soudržnost naštěstí vidíme. Třeba když majitel nemovitosti sníží nebo odpustí podnikateli nájem, protože je mu jasné, že ze zavřeného krámu asi těžko něco vydělá. Když dobrovolníci jdou nakoupit starým lidem, aby nemuseli chodit ven…

Psali jsme: A co chudí lidi, co ztratí práci? Výprask Janu Hrušínskému u Xavera. Tam to jelo Kde jste byli za migrační krize? Zdeněk Zbořil zúčtoval s EU. A co vzkázal Janu Hrušínskému a Milionu chvilek... Zavřít Babiše? Jde to do p*dele. Chlastat na náměstí, pak do nákupáku... Tupec na ministerstvu. Slavnému Čechovi bouchly saze, opravdu hodně A už se ,,držkuje": Vláda uzavřela Česko a novináři se rozjeli. Toto všechno jsme se dozvěděli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.