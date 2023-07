Elektronické volby? Horší než korespondenční. Manipulace. K tomu 16letí k volbám? Obavy jsou zde

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Pokud Fiala tvrdí, že máme špičkovou dopravu a obranu, pak podle komentátora vysílá dezinformační signály a je ještě hloupější, než prezident Pavel. Byl totiž na dovolené. „Nemám pocit, že bychom na tom byli v dopravě lépe než Poláci nebo východní Němci, kudy jsem projížděl,“ míní s tím, že i často jezdí přes D1. Opřel se i do generála Pavla za elektronickou volbu.

Nový lidovecký ministr Marek Výborný se pochlubil, že na jeho první Radě ministrů „schválili navýšení produkce čipů v Evropě do r. 2030 na 20 % světové produkce“, což má posílit nezávislost a strategickou odolnost evropské ekonomiky. Co říkáte na to, že se nám vrátilo plánované hospodářství a že se z toho lidovci radují?

Poslanec Marek Ženíšek (TOP 09) se zase chlubí, že český pas dostane člověka do 187 zemí světa. Je to snad nějaký náznak, že bychom se měli začít poohlížet po tom, kde nechal tesař díru?

Krom chlubení se cizím peřím, neb toto rozhodně není zásluha nikoho ze současných vládních politruků, by to s trochou nadsázky mohlo být, jak říkáte. Ostatně naši zemi současná garnitura pomalu proměňuje v druhou Ukrajinu a našince bere jako občany druhé kategorie, kteří mají jen vydělávat finance na ukrajinské polobohy a jejich válku.

Senátor Miloš Vystrčil (ODS) má problém. Spolku Milion chvilek pro demokracii se nelíbí, že v zákonu o vlastnění médií se zapomnělo na ta internetová. A tak vyzval, aby se lidé obraceli na senátory, konkrétně na Miloše Vystrčila, předsedu Senátu. Takže mu do schránky přišly stovky e-mailů a nemůže vyřizovat „normální“ poštu. Nepoužívá nám tady spolek podobné metody jako příznivci Daniela Landy, proti kterým se tehdy vymezovali?

Přece všichni víme, že pro novodobé Koniáše zvoucí se liberálními demokraty jest praktika dvojích metrů na denním pořádku. O pologramotech z médií hlavního proudu v čele s neobjektivní, nevyváženou a závislou ČT nemluvě. Takže nic překvapivého. Jest evidentní, že Bambilion chvilek proti demokracii s nástupem koronatotality a následně nové – té správné pokrokové – vlády dle všeho ztratil svůj smysl, pro který byl stvořen a těžkou finanční a mediální podporou zaštiťován. A tím nebyl žádný boj za demokracii, ale boj proti Babišovi a Zemanovi. To neříkám nic nového.

Česko je podle premiéra Fialy světová špička v dopravě i obraně, k tomu jsme prý nejúspěšnější z postkomunistických zemí. Byl jste letos už na dovolené, říká premiér pravdu, co se týče dopravy? A ohledně obrany, jak můžeme být na špičce, když jsme starou výzbroj odevzdali a nová se teprve vyrábí a jsme ve frontě?

Tento signál ukrajinského vicepremiéra Fialenka ke mně ani nedospěl. Nutno říci, že tento politický eunuch má buď ještě nižší IQ než Petr Pavel, nebo je zavázaný – ať už jakkoliv – natolik, že ze sebe dělá šaška, který by sám utáhl celé varietní představení. Nevím, jaký byl kontext, ale mám pocit, že Fiala opět vysílá dezinformační signály. Na dovolené jsem byl a nemám pocit, že bychom na tom byli v dopravě lépe než Poláci nebo východní Němci, kudy jsem projížděl. Ostatně pravidelně jezdím po naší D1, která je často slušným tréninkem pro nervovou soustavu. A o obraně se nemá cenu ani bavit. Tam jsme po Mnichovu a po listopadovém řízeném předání moci.

Prezident Pavel otevřel téma elektronické volby. Řada argumentů už zazněla při diskusi o korespondenční volbě, tedy že doma nezaručíte, že volba není činěna pod nátlakem, že volí skutečně ten, kdo je podepsán, a tak podobně. Ale přidali se i jiní s tím, že ti, kdo nevolí, většinou nejsou naladěni provládně, jen si myslí, že volby nic nezmění. Nemluvě o tom, že české úřady by digitální volby rozhodně zajistit nedokázaly. Co o tom soudíte?

Slovy klasika: Kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. Jakkoliv jsem doposud vždy, když jsem mohl, chodil volit, tak jsem v tomto ohledu skeptikem. Co se týká agendy dosazeného místodržícího převlékače uniforem, tak v kolaboraci s vládními loutkami mají zřejmě befél postupně zbavit Českou republiku posledních střípků vzdáleně připomínajících demokracii. O suverenitě ani už nemluvím. Elektronická volba je, co se týká neprůhlednosti a možnosti manipulace, ještě o krok nad onou korespondenční.

Komunistický rádoby rozvědčík Pavel nicméně nepřekvapuje. Připomenu i jeho apel na snížení věkové hranice pro volební právo na 16 let s tím, že mladí mají dostatečný přehled o dění v zemi: „Často větší než generace jejich rodičů, kteří už mnohdy na věci veřejné z různých důvodů rezignovali.“ Stydno mu však není, když svůj vstup do KSČ ve 22 letech pak omlouvá, nebo spíše vymlouvá, naivitou a mladickou nerozvážností. Chtít po stosedmičce s páteří měňavky logiku by bylo příliš.

Člen RRTV Vadim Petrov varuje před autocenzurou, která se podle něho vrací. Akorát tentokrát ji podle něho prosazuje ODS. Má pravdu? Není prosazování autocenzury spíše doménou jiných koaličních stran?

Autocenzura jde ruku v ruce s cenzurou, nesvobodou slova a tisku a s případnými postihy za nežádoucí názory, za odklon od jediné povolené pravdy strany a vlády. A to všechno se od koronatotality a nyní ukrototality děje. Jakýkoliv jiný než prorežimní výklad, názor, ne už kritika strany a vlády, je označován za dezinformaci, hoax, fake news. Jakkoliv onen alternativní pohled dává větší logiku, je opodstatněnější a věrohodnější než ten posvěcený stranou a vládou. Kritik je navíc ostrakizován prorežimními mediálními troubami. Prosazování cenzury a autocenzury je doménou celé současné koalice.

Ostatně je to doménou režimů po celém světě. A prakticky vždy to tak bylo a bude, neb každý režim – ať už se zve a tváří jakkoliv – se nakonec chce udržet zuby nehty. A k tomu potřebuje potlačovat oprávněnou kritiku. Jak řekl někdo moudřejší než já: Demokracie bojuje s dezinformacemi informovaností, totalita cenzurou. A zakončím Procházkovými slovy: „Svět se od svého vzniku měnil k lepšímu myšlenkami i činy rebelů. Hlídání myšlenek je součástí těch systémů, kde jsou hlídáni i lidé. S myšlenkami obyčejně bojují lidé, kteří od puberty na žádnou vlastní myšlenku nepřipadli.“

