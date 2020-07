Eskymák na zmrzlině je rasismus? Běžte se léčit, říká Udženija

reklama

ODS nabídla Starostům a nezávislým jít společně do parlamentních voleb. Je to podle vás cesta, jak porazit ve volbách Andreje Babiše (ANO)? A proč?

Je tedy „spojení“ voličů, kteří stojí proti Babišovi, možný způsob?

Tak jistě, je to jedna z cest. Ale jak jsem již řekla, věřím, že nejlepší strategií je autenticita, dobrý program a poctivá politická práce. Aby občané věděli, že jste si program nenapsali pouze proto, aby bylo něco na papíře, ale že ho hodláte a také umíte prosadit. Na Praze 2 tuto strategii razím již léta a voliči ji poměrně oceňují.

Ke spojení opozice vybízel spolek Milion chvilek; má to s tím něco společného?

To skutečně nevím, nejsem součástí podobných rozhovorů. Vedení ODS má plnou kompetenci jednat a pochybuji, že potřebují radu někoho třetího.

Co může, podle vás, nabídnout Starostům a nezávislým ODS, zatímco např. Piráti nikoliv?

To stejné, co může ODS nabídnout našim občanům. Poctivý pravicový program, zkušené politiky a ochotu věci prosadit a dotáhnout do konce. To je to, co Piráti vůbec neumí, jsou to velcí teoretici, ale skutek utek‘. Krásným příkladem je Praha, kde je pirátský primátor, který má hezké posty na Facebooku, ale realita je, že se v Praze pro občany vůbec nic nedělá. A i když přijde někdo s nějakým konkrétním návrhem, tak ho Piráti zablokují. Oni se prostě bojí rozhodnout.

Předseda STAN Vít Rakušan, který má stát v čele předvolební koalice, prohlásil, že s TOP 09 Babiše porazit nelze. Souhlasíte?

Pokud bychom vycházeli z předvolebních průzkumů, tak čísla hovoří jasně. Pouhým spojením STAN s TOP 09 pozici Andreje Babiše skutečně ohrozit nelze. Ale bavíme se v rovině spekulací. Skutečnost mohou ukázat jen svobodné volby.

Překvapilo vás rozhodnutí Miroslava Kalouska (TOP 09) v dalších volbách do Poslanecké sněmovny nekandidovat?

Abych pravdu řekla, o panu Kalouskovi vůbec nepřemýšlím. Po pár zkušenostech s ním jsem si ho vyškrtla ze seznamu politických partnerů, takže jestli bude kandidovat, nebo ne, je mi vcelku jedno.

Nedávno ve Sněmovně Kalousek odnášel ceduli poslance Lubomíra Volného (hnutí Jednotní, dříve SPD) s nápisem All Lives Matter, a to opakovaně. Co si o tom myslíte?

Má podle vás Sněmovna jinou takto výraznou osobnost, jakou je Kalousek – známý také svými bonmoty?

Poslanecká sněmovna je plná výrazných osobností.

„Po všech možných kampaních za 180 pohlaví, upřednostňování laciných gest nad zdravým rozumem, znevažovaní hodnot, snahy o potírání soukromého vlastnictví a jiné, tu máme přepisování historie dle dnešních pravidel,“ napsala jste na sociální síť a narážela tím na současné stahování filmů s údajně závadným obsahem, hlavně kvůli údajnému rasismu. Jsou to ale také firmy, které mění názvy či obrázky svých výrobků, navíc padají k zemi sochy. Nazvala jste to „postfaktickou totalitou“. Vracíme se, podle vás, do doby cenzury, tentokrát v celosvětovém měřítku?

To je trochu složitější otázka. Řeknu to asi takhle. V naší zemi na tom nejsme tak špatně. Lidé jsou tu obecně poměrně citliví na omezování vlastních svobod a na cenzuru. Koneckonců jsme si tu poměrně tvrdou cenzuru zažili, a proto si, podle mého, dokážeme více cenit svobody.

V některých západních zemích podobnou zkušenost nemají... a při některých zprávách si člověk opravdu musí klepat na čelo. Já si ani tak nemyslím, že to je nějaká spontánní věc, kterou by vyžadovali obyčejní lidé. Spíše je za tím snaha velmi hlasitých levicových aktivistů, kterým velmi ochotně naslouchají média, a tuto jejich hru přijímají i některé velké společnosti.

Já samozřejmě uznávám právo jakékoliv firmy si změnit vlastní název nebo stáhnout svůj vlastní produkt. Ale silně pochybuji, že je to vynuceno nějakou relevantní veřejnou poptávkou. Prostě a jednoduše nevěřím tomu, že existuje nějaký člověk, který si jde koupit zmrzlinu a je hluboce uražen tím, že je na jejím obalu Eskymák. To je virtuální realita. A pokud snad existuje, měl by se jít podle mého spíš léčit, než dostávat prostor v médiích.

Lze tomu nějak zabránit? Jaký vliv to může mít zpětně na záznamy o historii a na předávání informací dalším generacím?

Jistěže tomu lze zabránit. Musíme důsledně trvat na občanských svobodách – včetně svobody projevu – a neustupovat nátlakovým akcím lidí, kteří si bez elementárního mandátu od veřejnosti chtějí nárokovat rozhodování o tom, jak máme žít.

Domníváte se, že po skončení protestů v rámci hnutí Black Lives Matter a po volbách ve Spojených státech tyto události utichnou? Nebo cenzura zůstane?

Každá akce vyvolává reakci a já osobně si myslím, že čím více absurdních požadavků budou aktivisté veřejnosti tlačit, tím silněji budou vyslyšeny hlasy, které takovému jednání vzdorují.

Je Black Lives Matter připravenou akcí před volbami, která čekala na spouštěcí událost, jak tvrdí někteří? Nebo jde jen o frustraci černých obyvatel, která dosáhla vrcholu? A kde případně tato frustrace pramení?

Nevěřím na konspirační teorie, takže tuhle linku bych skutečně vynechala. Hnutí Black Lives Matter jistě začalo jako autentický projev frustrace jisté části obyvatel Spojených států. Jiná otázka je, co se na tuto autenticitu momentálně nabalilo. Tam už lze vypozorovat partikulární zájmy a vezení se na vlně nějaké momentální popularity. Z čeho pramení frustrace části černých obyvatel ve Spojených státech, to nevím, nežiji tam, a tak bych pouze spekulovala.

