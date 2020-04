Eurodotace pro „nezávislá média“ v době koronakrize? Tomáš Vyoral už tuší, jaký obsah pak vypustí

reklama

Maďarský parlament schválil zákon, pomocí kterého může premiér Viktor Orbán po dobu trvání nouzového stavu vládnout sám a takřka neomezeně a bez souhlasu poslanců. Podle serveru magazínu Der Spiegel už Maďarsko politicky vůbec nepatří do Evropy. Váš komentář?

Že redaktoři magazínu, případně zdroj, na který se odkazovali, asi nebyli úplně dobří v zeměpise, ale jistě to nahrazovali tehdy marxismem-leninismem nebo studiem panevropských myšlenek. Nedivil bych se, kdyby novobolševici v Evropském parlamentu vyvolali o této otázce hlasování a jednohlasně toto tvrzení odsouhlasili jako fakt. Věřím, že Maxipes Minář a jeho chvilkaři, kteří teď musí mít sakra dlouhou chvíli, jim pak rádi pomohou s překreslováním map, atlasů a glóbusů.

„Tady sledujeme členský stát EU, který se proměňuje v diktaturu. Maďarsko hodně kontrastuje se státy, které jsou epidemií daleko zasaženější, ale demokracie se kvůli ní nevzdaly. Evropa nutně potřebuje mechanismy, kterými by se s takovými diktátory mohla vypořádat,“ napsal k maďarskému problému europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Co na to říci? A očekáváte, že takové nástroje přibudou?

O zmíněném maďarském zákoně toho moc nevím, a tak nemůžu úplně přesně posoudit, nicméně vzhledem k tomu, jak je radno se opírat do Maďarska a Orbána, předpokládám, že to nebude tak horké. Jistý si naopak jsem v tom, že pan Peksa je zmatený jak Juncker v návalu ischiasu.

Zajímalo by mě, které evropské státy má na mysli? Ty, v nichž se momentálně chystá oficiální formalizování dávno probíhajícího šmírování skrze mobilní telefony či bankovní karty? Ty, v nichž jsou nepohodlné názory nahlašovány bonzáky z řad elfů, #jsmetu a jiných úderníků, a následně mazány ze sociálních sítí? Ty státy, z nichž část je pod diktátem a korumpováním Bruselu, a druhá tento diktát a korumpování provádí?

Buďme rádi za to, co zatím ještě máme, ale mluvit o tom, že se některé státy na rozdíl od Maďarska demokracie nevzdaly, je dosti silné tvrzení.

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 9556 lidí

„Člověk v tísni se pomocí lidem v krizích, válkách a složitých situacích zabývá, podstata epidemie je však jiná,“ uvedl nedávno Člověk v tísni k současné pandemii koronaviru. Nyní se zdá, že v neziskovce našli řešení, jak na koronavirus reagovat. Posílili fungování „dluhové helplinky“, kam mohou volat lidé v existenčních potížích, podporují vzdělávání na dálku a zvyšování kvalifikace učitelů a hlásí, že nyní v Česku pracují cca se třemi tisíci klientů v sociální nouzi. Vítáte tento způsob pomoci?

Co bychom po politicky orientované neziskovce pod patronátem Pánka taky chtěli? Jakmile nejde o jaderné fyziky a lékaře z Afriky či z arabských zemí, o protežované menšiny, LGBT a podobně, ale jde o obyčejné nezajímavé Čechy, tak Člověk v tísni nechává člověka v tísni ladem a skladem. Nevidí, neslyší, odpočívá. Rozvíjí koncept indoktrinace dětí na školách známý jako Jeden svět na školách, nebo vyhlíží nezletilé siroty 30+ u libyjských břehů či na řecké hranici, kterou humanitárně ostřeluje Turek.

Eurokomisařka Věra Jourová uvolní 5,1 milionu eur jako finanční pomoc nezávislým médiím. Jde, podle vás, o potřebný krok? Má EU chránit nezávislost médií? Jak?

Je třeba hýčkat si hlásné trouby. A zejména v současné krizové době, kdy EU v celé nahotě opět ukázala, jak je v klíčových okamžicích impotentní, ba naopak ještě svými bezobsažnými či kontraproduktivními výzvami a kroky spíše škodí, se bude trocha pozitivního PR a propagandy hodit.

Jak vlastně zjistíme, která média jsou ta skutečně nezávislá?

To by mě taky zajímalo. To je ale otázka na paní eurosvazačku, pardon eurokomisařku. Rovněž by mě zajímalo, zda tato média budou nezávislá i poté, co obdrží dotaci z Brusele. Jelikož nemalá část těchto socialistických dotací je tu méně, tu více takovou legalizovanou korupcí.

Pokud vím, tak na každé superdůležité cyklostezce uprostřed města a na každé druhé rozhledně, bez níž si náš život už ani nedokážu představit – na které se „štědře“ podílela EU tak, že její soudruzi přerozdělili peníze občanů, z nichž si navíc část nechali pro svá korýtka – září modrý obdélník s dvanácti pentagramy a s hrdým nápisem ve smyslu „projekt byl financován za podpory EU“.

Analogicky, ona sponzorovaná „nezávislá“ média to pak zcela logicky s kritikou svého chlebodárce nebudou úplně přehánět. Ba naopak.

Stačí se podívat na Českou televizi – která je českou často jen proto, že vysílá v češtině – která má blahosklonně od EU povoleno vybírat koncesionářské poplatky, jen když drží uvědomělý prounijní úhel pohledu. Dovolím se odvolat na citaci tehdejšího člena Rady ČT Jankovce, který měl uvést, že „ČT má určený úhel pohledu“, a to „na základě doporučení­ Evropské komise, která povoluje veřejnoprávní­m médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dí­vat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení­“. Přeloženo do srozumitelné češtiny, musí jít na ruku unijní propagandě.

Fotogalerie: - Dezinfekce náplavky

Psali jsme: A ještě Jirka Drahoš? Vtip? A uvidíte, co Zeman! Hamáček si prý „nabil ústa“ a všichni se mu smějí. A prý bude hůř

V Česku vznikl nový ekonomický tým při Ústředním krizovém štábu. Tvoří jej ekonomové Jan Švejnar, Tomáš Sedláček, Ilona Švihlíková a další. Skupina má řešit současnou krizi, ale především její následky. Co na ta jména říkáte? Pomůžou zemi?

Pánbůh s námi. Některé zemi pomohou stoprocentně, ale jsem přesvědčen, že ta naše česká to nebude. Jestli tohle není poslední střípek k postupující řízené demolici české ekonomiky, tak už nevím co.

A jde také o další důkaz toho, že Jan Hamáček, který, tuším, za touhle hvězdnou pěchotou stojí, sice nosí pěkný svetr a občas umí rozumně promluvit, tak stále je to jen liberálně progresivní lepší úderník spojený s nejrůznějšími think tanky jako Aspen Insitute.

Americká loutka a Jidáš Švejnar, kterému zřejmě někdo zapomněl říct, že nejde o prezidentskou volbu, a kvazi pop ekonom Sedláček jsou pak zárukou toho, že klika nadnárodních bankovních skupin a zahraničních „investorů“, či spíše nejrůznějších spekulantů, si u nás opět přijde na své. Nedivil bych se, kdyby se tam objevil i Jan Fischer. Neschovává se zase někde?

A neúspěšné rosolovité prezidentské kandidáty by mohl doplnit i postrach králikáren Jiří Drahoš, který momentálně odvážně a konečně silným postojem bojuje za kompletní nezkrácené studentské prázdniny. Není sice ekonom, ale byl předsedou Akademie věd a umí dobře kývat. Když to tady u nás chtějí ekonomicky vypálit, tak ať na to jdou z gruntu.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se rozhodl předložit vládě návrh, aby vláda a premiér v budoucnu získali pravomoc řídit zemi v době krize sami. „Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara,“ poznamenal k tomu poslanec Miroslav Kalousek. „Kdyby toto prohlásil kterýkoli z Vás, tak během hodin je u Vás policie a sebere zbrojní průkaz, včetně zbraní a máte na krku minimálně TČ nebezpečné vyhrožování. Tady jde už veškerá legrace stranou a je nutné, aby orgány činné v trestním řízení konaly. Toto si nikdo nesmí beztrestně dovolovat, ať politik či prostý občan,“ zareagoval na Kalouskova slova europoslanec Hynek Blaško (SPD). Co říci na Kalouskovu reakci? A má Blaško pravdu?

Předně, něco takového, jako je android a čtecí zařízení v jednom pan Metnar, který bez papíru v ruce zřejmě neřekne ani dobrý den, mě neskutečně vytáčí. Jeho návrh, respektive jím předložený něčí návrh, byl v kontextu současné situace pěstí na oko podobně jako on sám.

A souhlasím, že kdyby si na sociální síti taková slova jako abstinent a zřejmě jen ischiatik Kalousek dovolil někdo jiný, tím spíš proti některému týmu z demobloku, tak Jan Hamáček už vysílá jednotku rychlého nasazení a státní zástupci typu Pavla Zemana by už chystali klestí na hranici a těšili se, jak si na dotyčném smlsnou.

První „koronavirový“ volební průzkum agentury CVVM ukazuje na stabilní pozici na čele politického pelotonu. Jasně vede Babišovo ANO s 33 %, druhá je ODS se 14,5 % a třetí jsou Piráti s 12,5 %. Mohou tyto strany být spokojeny? A co říci na 8,5 % čtvrté ČSSD? Je možné, že Jan Hamáček svým rázným vystupováním zachrání stranu?

Je dobré si vždy uvědomit, že průzkumy jsou jenom průzkumy a jsou odvislé od zadavatele a použité „metodiky“. Nicméně čísla mi nepřijdou úplně mimo.

U ODS mi to přijde přehnané, echt v kontextu toho, že hned třetí jsou Piráti, s nimiž se dle mého, díky, nebo kvůli ztělesněné řeporyjské absurditě jménem Novotný, budou tahat o hlasy.

Andrej Babiš opět docela zdatně proklouzává a objevuje se tam, kde mu to přináší politické body, a naopak tam, kde hrozí průser, postaví někoho jiného – třeba i Hamáčka. Ten coby výrazná osobnost Ústředního krizového štábu a nyní i jeho předseda na sebe docela dobře strhl pozornost – nejen populismem různobarevných modelů svetrů, ale i občas rozumnou nebo spíše srozumitelnou řečí. Tím ČSSD, myslím, určitě pár hlasů přitáhl. Nicméně klame pouze rameny, což, jak doufám, opět vyjde najevo.

Anketa Kterou písničku by měl hrát rozhlas pro zlepšení nálady? Svěrák, Uhlíř: Není nutno 5% Karel Gott: Kávu si osladím 11% Jarek Nohavica: Tři čuníci 68% Michal David: Nonstop 5% Kotvald, Hložek: Holky z naší školky 4% Ivan Mládek: Jožin z bažin 7% hlasovalo: 19234 lidí

Naopak smutno asi bude v TOP 09, u hnutí STAN a v SPD. Všechny tři strany mají v modelu CVVM shodně 4,5 %. Opravdu jim zvoní hrana? Proč?

U TOP 09 a STAN jde o dlouhodobý trend spojený s tím, že většina stran se díky převzetí ze stran liberálně progresivních křídel populisticky tlačí do středu a přebírá liberálně levicovou a právě progresivistickou agendu, přičemž občas na oko zahuláká o pravicovosti a sem tam pípne o konzervativních hodnotách.

U SPD je mi výrazný pokles trochu záhadou. Zčásti je to určitě dáno poklesem mediálně-politického i občanského zájmu o otázky řízené migrace, kterou – možná i účelově – zakrývá celosvětová apokalyptická show s transformačním cílem jménem COVID-19.

Magistrát hlavního města Prahy pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) již zřejmě našel řešení, jak přes současná opatření proti šíření koronaviru uživit umělce. Spouští se totiž prodej vstupenek na nové představení. Má to ovšem háček. Za lístky v hodnotách od dvaceti korun do pěti tisíc za VIP sedačky totiž diváci nic neuvidí. S nápadem přišla pražská radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hana Třeštíková. Má prý jít i o reakci na projev prezidenta Miloše Zemana. Co na tento krok říkáte? Pomůže to umělcům alespoň u veřejnosti, když už ne finančně?

Tak u řady umělců, nejpatrnější je to v oblasti filmu, to není nic nového. Za těžké prachy, které dostanou z našich peněz pro svou předraženou srandu často hraničící s trapností všeho druhu, většina lidí taky nedostane vůbec nic. Nápad zcela koresponduje jak s myšlením nemalé části této profesní skupiny se sektářskými sklony, čest výjimkám, tak s logikou současného magistrátu. Myslím, že nemusím být génius, abych lidem za jejich peníze nabídl alespoň nějaký online přenos, fotku s podpisem, rukou osobně psaný vzkaz nebo podobně. Cest je mnoho, vůle a snahy často ne, protože pečení holubi přímo do huby nebo dotace jsou vždycky ždibec pohodlnější.

Psali jsme: Nosíte roušky, šijete roušky... A kalouskovci zatím tohle. Nechtějte vědět, co se děje kolem bourání sochy Koněva „To si ta tlama dělá *****?“ Získali jsme mail náměstka ČSSD, který ráno zvedl ze židle nejednoho ministra Darebáci! Ivan David reaguje na stržení Koněva. Velmi ostře k opozici i k Hřibovi. Ještě očekává dohru Petr Vašát: Chapadla chobotnice sahají v ČR až do nejvyšších pater. Prezident se změnil. Ani on se už nedokáže postavit zlu a nespravedlnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.