Fiala bezmezně pro EU, to je realita. Okamura burácí. To, co opozice předvedla minulý týden kvůli ČT...

Tento týden soudy rozhodly ve vašem sporu s časopisem Reflex a webem Hlídací pes. Co na rozsudky říkáte?

Pokud jde o web Hlídací pes, tak jsem se veřejně ohradil proti tomu, že tento web o mně manipulativně uvedl, že jsem prý v majetkovém přiznání neuvedl prodej podílu v pražské restauraci. Ten bych přitom musel evidovat jen v případě, kdyby částka přesáhla 100 tisíc korun. Já ale podíl prodal za 20 tisíc korun, což jsem prokázal u soudu notářským zápisem. Myslím, že mě tento sluníčkářský web chtěl pouze křivě pomluvit. A soud uznal, že článek na serveru HlídacíPes.org obsahoval chyby a nebyl férový, ale následná moje kritika prý byla přehnaná, když jsem je označil za „velkou mediální žumpu“…

Takže oni manipulují, a já se jim ještě budu muset omlouvat, že moje ohrazení proti jejich článku bylo prý podle soudu příliš důrazné? Udělejte si obrázek sami… Takže se jim asi omluvím tak, že jim řeknu, že tedy nejsou velká mediální žumpa, ale jsou menší mediální žumpa. Samozřejmě se proti rozsudku soudu odvolám, protože tohle nemá logiku, aby se poškozený ještě musel omlouvat za to, že se brání...

Odvolací komise UEFA zamítla odvolání slávistického fotbalisty Ondřeje Kúdely proti desetizápasovému trestu za údajnou rasistickou urážku protihráče Glena Kamary z Glasgow Rangers v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy. Kúdela tak definitivně přišel o možnost startu na nadcházejícím mistrovství Evropy… Co na to říkáte?

Za verbální projev a údajný rasismus bez důkazu trest deset zápasů?! To je nehoráznost! Presumpce viny ve sluníčkářském světě. Viděli jsme tolik důkazů asi jako o Vrběticích… Tedy žádné. Absurdní rozhodnutí UEFA připomíná politický proces, kde byl předem bez důkazu odsouzen Ondřej Kúdela. Jaké jsou důkazy? Co presumpce neviny? Navíc je trest zcela neadekvátní. Hráč Glasgow Rangers Kemar Roofe, který svým likvidačním zákrokem brutálně zranil slávistického brankáře Ondřeje Koláře, dostal trest na čtyři zápasy, a Kamara, který po zápase Kúdelu fyzicky napadl, odešel se třízápasovým trestem. A za verbální projev a údajný rasismus bez důkazu trest deset zápasů?! To je nehoráznost!

Takzvaná politická korektnost a multikulturalismus nevyhnutelně povedou k totalitě a rasismu naruby. Odmítáme pozitivní diskriminaci. Věřím, že se semkneme napříč Českou republikou a budeme společně bojovat za udržení svobody a demokracie. Musíme se bránit před sluníčkářskou diktaturou, nebo budeme otroky ve vlastní zemi!

Co říkáte aktuálním vládním opatřením ohledně covidu-19?

Plošné zákazy podle nás nejsou řešením, a navíc jsou protizákonné, což konstatovaly opakovaně i soudy. Například Nejvyšší správní soud minulý týden svým rozhodnutím zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření Ministerstva zdravotnictví. Sporné opatření se týkalo provozu vnitřních prostorů restaurací, které mají zůstat zavřené stejně jako herny a kasina. Vláda ANO a ČSSD podle „pandemického zákona“ může omezit obchod a služby, ale nikoliv fakticky a plošně zakázat provoz restaurací prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně.

Na základě tohoto rozhodnutí soudu je evidentní, že Ministerstvo zdravotnictví postupuje v této věci nezákonně. Připomínám, že poslanecký klub SPD jako jediný poslanecký klub ve Sněmovně hlasoval proti přijetí „pandemického zákona“. Plošné zákazy nejsou řešení. Požadujeme bezpodmínečný návrat všech žáků a studentů do škol a otevření všech restaurací a podniků při zachování jen základních hygienických opatření. Je nutné se co nejrychleji vrátit k normálnímu životu.

Pane předsedo, co jste říkal na nejnovější veletoč na Ministerstvu zdravotnictví s návratem Adama Vojtěcha?

Ortel nad panem Arenbergerem vyřkl už před pár dny pan prezident, když oznámil, že přijme jeho demisi. A pan premiér v souvislosti s hlasováním o nedůvěře vládě není v pozici, kdy by mohl panu prezidentovi odporovat. Co se týče Adama Vojtěcha, doufám, že se nebudou opakovat zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který za jeho loňského působení zjistil předražené veřejné zakázky a zneužívání veřejných prostředků. A v této věci padla i trestní oznámení.

Vláda se tento týden snažila ve Sněmovně prosadit kontroverzní novelu zákona o ochraně veřejného zdraví v režimu legislativní nouze…

Naštěstí se nám podařilo v úterý tento zákon shodit ve Sněmovně ze stolu. Tato novela z pera hnutí ANO a ČSSD zásadně omezuje svobody a práva občanů a skrytě v ČR zavádí covid pas. Vláda již ale avizovala, že se bude znovu tento zákon snažit prosadit příští týden. Poslanecký klub SPD udělá opět všechno pro to, aby tento zákon neprošel.

A proč jste proti?

Podle názoru SPD všechna opatření musí korespondovat s tím, jaká je epidemiologická situace, a není možné zakotvovat do zákona šikanu a segregaci lidí s tím, že by mohla hrozit pandemie nebo epidemie. Hrozit totiž může kdykoli cokoliv. Očkování musí být dobrovolné, a není možné, aby prostřednictvím šikany a nátlaku byli lidé k němu nuceni.

Dále vláda zavádí v této novele skrytě tzv. covid pas, a to tak, že konkrétně ukotvuje do samotného zákona, že do očkovacího průkazu bude zapsáno očkování proti onemocnění covid-19. Očkovací průkaz dávno funguje a je do něj zapsáno každé očkování, které je stejně tak zaznamenáno ve zdravotní dokumentaci pacienta, a není tedy nutné speciálně zakotvovat do zákona zaznamenávání konkrétního očkování, jako je covid-19.

A co vládní argumentace, že má covid pas umožnit snadné cestování…

To je nesmysl, jelikož i nyní je možné cestovat, a pokud cílová destinace vyžaduje negativní test, tak většina laboratoří vystavuje mezinárodní potvrzení o provedeném negativním testu na covid-19. Není tedy nutné cokoli zavádět do zákona, vláda se jen snaží získat podporu veřejnosti pro zavedení covid pasů pod slibem snadnějšího cestování, jelikož se nacházíme před obdobím letních dovolených.

Hlasy SPD prošel nový stavební zákon. Co si od něj slibujete, v čem by měl usnadnit stavební řízení?

Pro občany zásadně zrychlí a zjednoduší proces stavebního povolení, bude méně byrokracie a občané si budou díky tomu moci snadněji a rychleji pořídit vlastní bydlení. Tím by se měla mimo jiné také zvýšit nabídka nemovitostí na trhu, což by mělo pomoci proti zdražování domů a bytů. Je smutné, že poslanci ČSSD, KSČM, Pirátů, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 hlasovali proti tomuto zákonu jen proto, že nyní těsně před volbami nechtěli, aby mělo SPD (a hnutí ANO) pozitivní body před občany. Je opravdu nehezké, že tyto strany raději politikaří, než aby pomohly občanům.

Dalším tématem z oblasti „infrastruktury“ je energetika. Nedávno jste varoval před zdražováním elektrické energie, které občany čeká. Evropská unie navíc vehementně prosazuje „Green deal“ který ještě více energie prodraží. Řekněme to tedy občanům na rovinu – co mohou očekávat na faktuře za elektřinu?

Domácnostem i firmám s největší pravděpodobností zdraží elektřina. Dodavatelé ji nyní nakupují na energetických burzách až o 40 procent dráž než před rokem. Odpovědnost nese Evropská unie a Babišova vláda a jejich nesmyslný boj proti CO 2 . Čili se to nutně promítne do cen pro koncové zákazníky. Za zdražováním totiž stojí růst cen emisních povolenek. Tyto nesmyslné nástroje pouze pokřivují trh, a navíc nahrávají spekulantům. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe!

Předseda ODS Petr Fiala nedávno na Facebook napsal, že „Green deal je realita“, máme ho přijmout a snažit se z něj vytěžit co nejvíce. Co na tento přístup říkáte?

Potvrzuje se, že on a ODS ve skutečnosti Evropskou unii bezmezně podporují. Samozřejmě, že za situace, kdy jsme členy EU, musíme udělat maximum pro to, aby toto šílenství způsobilo co nejméně škod. Ale jediným systémovým řešením pro nás je vystoupení z EU, protože Brusel nám neskutečně svazuje ruce.

Jenom připomenu, že Babišova vláda plánuje za boj proti CO 2 vyhodit do vzduchu obrovské peníze. Ministr průmyslu Karel Havlíček řekl, že mezi roky 2010 až 2030 bude vyplacen na podporu obnovitelných zdrojů energie až bilion korun, z toho 570 až 580 miliard korun solárním elektrárnám. Hnutí SPD odmítá vyhazovat peníze na dle našeho názoru faktickou podporu solárních baronů.

Celkové náklady na takzvané podporované zdroje energie (POZE) v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun. Předloni to bylo 45,4 miliardy Kč, solární elektrárny obdržely 29,1 miliardy korun. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 385 miliard korun, informovala ČTK.

Tzv. Zelený úděl EU (Green deal) má stát biliony korun naši zemi a biliony eur státy EU. S touto šíleností souhlasil premiér Babiš na summitu EU a podpořila to i Babišova vláda. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU, a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš… Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naši zemi biliony korun, po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice.

Evropská komise vydala novou sérii doporučení, v nichž vyzývá firmy, aby mimo jiné omezily publikování dezinformační reklamy či lépe umožňovaly lidem rozeznávat záměrně manipulativní příspěvky. Měly by také účinněji postupovat vůči automatickému šíření dezinformací či vytváření falešných účtů…

Víme, že se Evropská komise snaží cenzurovat nepohodlné názory, například ty proti migraci. Víme také, že Facebook cenzuruje reklamu statusů proti očkování. Konec svobody slova znamená začátek totality. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z EU vystoupíme, tím lépe! Hnutí SPD odmítá snahy eurokomisařky Jourové (hnutí ANO) a Evropské komise, aby internetové firmy jako Facebook nebo Google mazaly příspěvky, a prováděly tak cenzuru svobody slova. Výjimku mohou mít pouze ty příspěvky, které vyzývají k terorismu nebo genocidě. Proto naši poslanci podporují zákon, který by umožňoval „mazat“ jen ty příspěvky na sociálních sítích, které vyzývají k násilí a genocidě. Vše ostatní by mělo být povoleno, a v případě omezení funkcí zřizovatele facebookových stránek potom řádně zdůvodněno, jinak je to ohrožení svobody slova.

A co dovolba členů Rady ČT… Tento týden to ve Sněmovně vřelo...

Strany tzv. demobloku (Piráti, ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL) se spolu s ČSSD rozhodly zablokovat volbu, jelikož nemají většinu a nelíbilo se jim, že by měla demokraticky proběhnout volba jiných kandidátů, než si oni přejí. Tady přesně vidíme jejich představu demokracie. Když mají většinu, tak natvrdo volí jen svoje nominanty, a na ostatní nehledí. Ale jakmile většinu ztratí, tak už najednou demokracii nerespektují, protože není po jejich. Demokracii uznávají jen v případě, že jim kýváte. Pletou si diktaturu s demokracií. Je to velké memento pro říjnové volby.

