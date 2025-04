Fiala se chlubil, Šichtařová viděla něco jiného: Obrátil zbraň proti sobě

Trump chce nyní vyšroubovat některá cla vůči Číně až na 245 %. Čína oznámila, že už dalšímu navyšování cel nebude věnovat pozornost. Může se to USA vymstít, například kdyby Čína zastavila vývoz důležitých nerostů ze země?

Jestli cla 100 % nebo 245 % – to už je přeci jedno, protože obojí znemožňuje vzájemný obchod. USA se cla skutečně teoreticky vymstít mohou, ani nemusí cla s Čínou zvyšovat ještě víc, stačí jejich současná úroveň. Proč říkám „teoreticky“: Nikdo z nás neví, co je tohle za podivnou hru. Zda je to jen součást jakéhosi zvláštního marketingu, a od cel zase bude rychle ustoupeno, nebo zda to Donald Trump s paralyzováním obchodu s Čínou myslí vážně. Pokud by to Trump myslel vážně a hodlal by skutečně ponechat obchod s Čínou takto paralyzovaný, pak se to krutě nevyplatí ani USA, ani Číně. Ale já se v tuto chvíli neodvažuji soudit. Faktem je, že Trump v mnoha ohledech nastartoval ekonomickou transformaci skvělým směrem. To, co dosud dokázal jeho úřad DOGE, je fenomenální. Cla ale naopak byla špatným nápadem. Jak moc špatným, to nebudeme schopni říci tak dlouho, dokud si nebudeme jisti, nakolik jde jen o hru pro veřejnost, a nakolik jsou tyto bizarní kroky míněny vážně.

Předseda americké Federální komise pro komunikace Brendan Carr prohlásil, že Evropa si musí vybrat mezi americkými a čínskými technologiemi. Řekl, že „spojenecké západní demokracie“ se musí „zaměřit na skutečného dlouhodobého strašáka: vzestup Komunistické strany Číny“. Není to ale spíš tak, že USA potřebují udržet svého dlouhodobého a spolehlivého spotřebitele, tedy Evropu?

USA nad Evropou už dávno zlomily hůl. Kdo poslouchal slova J. D. Vance na bezpečnostní konferenci v Německu, musel pochopit, jak moc přes prsty se USA na Evropu dívají. Jasně, že USA budou rády dodávat do Evropy, ale současně s Evropou už moc nepočítají jako se spojencem. Ostatně nemůžete přeci považovat za spojence někoho, kdo se vůči vám neustále vymezuje a kdo vás bytostně nesnáší. A současná evropská progresivistická administrativa trumpovské USA opravdu bytostně nesnáší.

Každopádně Brendan Carr má pravdu: Evropa své technologie nemá a mít nebude (dokud neprojde podobnou revolucí jako USA), protože centrálně řízená ekonomika nikdy nebude schopná technologie vyvíjet a konkurovat jimi. A tak zbývají jen dvě oblasti, od kterých může Evropa technologie brát: Buď USA, nebo Čína.

Prospěla by EU a USA společná bezcelní zóna, jakou navrhuje Elon Musk?

Unikla nefinální verze auditu nepovedeného systému digitálního stavebního řízení, které měl na starosti pirát Ivan Bartoš. Škoda je prý mnohem vyšší, než se předpokládalo. Náklady na systém byly dvě miliardy korun, přičemž jen na sankcích může stát zaplatit další miliardy a potenciální škody jdou do desítek miliard, tvrdí novinář Michal Půr. Je toto největší kostlivec ve skříni Fialovy vlády?

Myslím, že jsou tam kostlivci i větší. Za největší škraloup Fialovy vlády považuji přijetí Fit for 55 v rámci našeho předsednictví EU. Dneska sice Fialova vláda falešně předstírá, jak chce zmírnění Green Dealu, ale byla to ona, kdo ho prosadila ve stávající tvrdé podobě. Její dnešní pokusy tvrdit, že chce Green Deal zmírnit, jsou tedy jen účelovou předvolební manipulací a pokusem shodit svou odpovědnost na někoho jiného.

Premiér Fiala se pochlubil, že Česko je poprvé po 60 letech bez ruské ropy, a to díky rozšíření kapacity ropovodu TAL. Je to důvod k oslavám?

Že je rozšířen ropovod TAL, je dobré, protože každá další infrastruktura pro fosilní zdroje energie a každá další diverzifikace naší závislosti je dobrá. Není ale dobré se chlubit tím, že jsme se vědomě odřízli od ruské ropy, jelikož to nedává smysl. Rusku to neubližuje, nám ano. Chápu, že Fiala chce vést válku s Ruskem, ale dává smysl vést válku tak, že obrátíte zbraň proti sobě? A odříznutí nás od ruské ropy JE obrácením zbraně proti sobě, protože znovu opakuji: Rusku to příliš nevadí, nám ano. To je ten nejhloupější styl boje ever.

ČOI přitvrdila vůči obchodním řetězcům, které lákají zákazníky na falešné slevy. Pravomocné pokuty za loňský rok jsou ve výši asi 20 milionů korun. Rekordní pokuty za skoro 17 milionů korun dostal jeden řetězec s německým majitelem. Jsou sankce cestou, jak účinně bránit okrádání zákazníků?

Nemyslím, že to bude dlouhodobě funkční. Obchodní řetězce budou chtít neustále využívat asymetrie informací a najdou si nějaký jiný způsob, jak klienty nalákat. Ale jinak, samozřejmě, pokud někdo záměrně podvádí zákazníky, má být odhalen a případně potrestán, o tom žádná.

