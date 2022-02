Fialovi k absolutnímu ovládnutí země stojí v cestě už jen jediná věc! Šéfka komunistů svolává do ulic

„Pandemický zákon je zmetek. Šibenici na demonstraci odsuzuji. Ale kde byli ti dnešní mravokárci z vládní koalice, když šibenici věšeli na centrálu KSČM?“ ptá se europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a rázně dodává. „Pokrytci.“ Vysvětlila, proč KSČM pošle do boje o Pražský hrad Josefa Skálu. Velmi jasně také sdělila, co by konkrétně pro nás znamenala případná válka kvůli situaci na Ukrajině a připomněla sobotní akci v Jihlavě. Vyjádřila se také k „pomoci“ lidem od české vlády a dala příklady z Maďarska nebo Belgie. Na závěr nechybí vzkaz pro Jiřího Mádla.

Sněmovna i přes různé „překážky“ nakonec schválila novelu pandemického zákona. Co na to říkáte? V čem vidíte největší problém pro běžného člověka? A očekáváte jako odezvu velké demonstrace?

Já jsem sledovala ten nerovný boj ve Sněmovně. A připomněla jsem si, když jsme jako KSČM bojovali proti tzv. církevním restitucím. Bohužel fakt je ten, že pokud nemáte většinu, vždy to musí skončit tak, jak to nakonec skončilo s pandemickým zákonem. Můžete to maximálně procesními kroky oddálit…



Každopádně, jak už jsem říkala, pandemický zákon je zmetek. Překvapilo mě, že proti němu dnes ANO2011 a Andrej Babiš vystupovali, když právě oni jsou spolu s ODS autory původní předlohy. I když pružnost názorů u ANO2011 je veliká.



V rámci protestů se zastavím jen u jedné věci, která se stala jejich symbolem. Šibenice. Není to ideální a správný způsob vyjádření názoru. A odsuzuji to. Ale kde byli ti dnešní mravokárci z vládní koalice, když šibenice věšeli na centrálu KSČM? To pro to měli pochopení. Pokrytci.

„KSČM vyšle do boje o Pražský hrad Josefa Skálu. Než jej necháte onálepkovat různými novináři a samozvanými komentátory, zkuste jej porovnat s tím, co se zatím v prezidentském klání nabízí. Pak vám jednoznačně – nejste-li miliardář nebo tunelář – musí vyjít jako nejlepší volba,“ napsala jste na svůj facebookový profil. Můžete prosím rozebrat, v čem je oproti jiným stávájícím kandidátům pan Skála lepší?

V rámci jmen, která jsou aktuálně diskutována, absolutně chybí člověk, za nímž by nestály buď miliardy, nebo euroatlantické lobbistické kruhy. Na rozdíl od těchto lidí má pan Skála čistý štít. Nic nerozkradl ani nepřevlékl kabát. Navíc je to člověk, který má obrovský rozhled a zkušenost s vedením obrovské mezinárodní organizace. A neohne hřbet. Před nikým. Je to český vlastenec.

Domníváte se, že má kandidát KSČM v prezidentských volbách, které jsou už příští rok, dobrou šanci, vzhledem k tomu, že se KSČM nedostala při nedávných volbách do Parlamentu?

Myslím, že lidé už nyní pociťují nepřítomnost KSČM v Parlamentu ČR. Pravici k absolutnímu ovládnutí naší země stojí v cestě už jen úřad prezidenta. Pětikoalice stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů se STAN vládne ve většině krajů, mají převahu v Senátu, Poslanecké sněmovně a teď by si pro bezproblémovou realizaci svých choutek rádi přisvojili i Pražský hrad. V ten okamžik se z naší země stane absolutní figurka USA, nadnárodních korporací a servilita vůči EU dosáhne historického maxima… Samozřejmě že má velmi těžkou pozici, ale já věřím v to, že se čeští občané nenechají opít nákladnou kampaní. Že chtějí mít na Hradě rovného člověka, který je jedním z nich.

Zaujala mě zpráva, že Polsko na půl roku zrušilo DPH u základních potravin a snížilo daň u energií a pohonných hmot. Co na to říkáte? Jedná se jen o „odložení problému“, jak zaznívá na sociálních sítích, nebo by se naše vláda měla tímto krokem Polska inspirovat?

Nevím, jestli je to odložení problému, ale je to alespoň nějaká pomoc svým obyvatelům. Podobně rovněž Belgie snížila sazby DPH na energie, nebo Maďarsko vyjednalo s Ruskem dlouhodobé kontrakty, díky nimž budou Maďaři mít levnější energie. Jen naše vláda pro jistotu nedělá nic. Jurečkova pomoc skrze příspěvek na bydlení je vyložený výsměch lidem. Některým se ve slavné Jurečkově kalkulačce zobrazilo, že mají nárok třeba na 20 korun měsíčně.



S vládou Polska, která je mimochodem pravicová, se neshodnu skoro na ničem. Musím ale ocenit, že v tomto ohledu se o své občany zajímá a jejich sociální situaci řeší.

Ve svém pořadu Bez obalu jste uvedla, že je nutné říci jasné „NE“ válce. Jak velká je i vzhledem k tomu, jak probíhají v současnosti jednání mezi Ruskem a USA, pravděpodobnost, že by k válce skutečně mohlo dojít a jak moc by se případná válka dle vašeho mínění dotkla ČR?

Dotkla by se zásadně. Ukrajina není severní Afrika nebo Afghánistán. Je to stát, s nímž jsme donedávna sdíleli hranice. Válka s sebou nese vždy neskutečné utrpení, ale také migraci, výkyvy cen a mnohé další problémy, které dopadnou na celý region i svět. Dostala se ke mně studie, že by ozbrojený konflikt přivedl na naše území minimálně sto tisíc ukrajinských migrantů, ceny pohonných hmot by stouply k 50 korunám za litr a skokový růst cen už tak drahých energií… Jako KSČM řekneme válce jasné NE v sobotu v Jihlavě na Masarykově náměstí od 11.55 hod.

Když mluvíme o Rusku, co říkáte na informaci, že Kancelář prezidenta republiky údajně skartovala tajný spis ke kauze Vrbětice?

Vůbec netuším, co bych k tomu mohla říct. Celé mi to připadá absurdní. Vlastně, když o tom teď tak přemýšlím, i sám fakt, že se mělo jednat o tajný spis, ale hovoří o tom snad všechna média. Divné, nemyslíte? Já si o tady těch hrátkách tajných služeb myslím své. Jejich zaručené informace už rozpoutaly na světě neskutečné množství zla.



Na závěr ještě jedna věc, která vyvolala v minulých dnech „rozruch“ na sociálních sítích. Už v minulém rozhovoru jsme mluvili o tom, jak se Senát kriticky staví k tomu, že jsou letošní olympijské hry v Číně. Teď se k nim „připojil“ i herec Jiří Mádl. Ten prý bude olympiádu bojkotovat. „OLYMPIÁDA V ČÍNĚ je historický lapsus moderní společnosti. Naprosto chápu sportovce, kteří tam jedou a budu jim přát hodně úspěchů. Je to vrchol jejich sportovního úsilí. Ale nebudu se dívat ani na jeden přenos. Vynechám i můj milovaný hokej. Protože nemůžu přenést přes srdce, že země, která hybridně útočí na kdekoho, má koncentrační tábory pro vyhlazování svébytného etnika, nerespektuje lidská práva apod., hostuje něco tak vznešeného, jako je tento svátek sportu,“ napsal na svůj facebookový profil. Jak byste na jeho slova reagovala?

Tak to teda té Číně nandal. Určitě si z toho sednou v Pekingu na zadek. Ať se pan Mádl věnuje natáčení pochybných videí typu „Přemluv bábu, přemluv dědka“. Když se totiž plete do věcí, kterým moc nerozumí, vypadá směšně. Jinak je mi naprosto ukradený. A myslím, že sportovcům zrovna tak.



