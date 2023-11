Fialův výlet. Smích si zaslouží, míní Konečná. Ale to nejhorší přišlo nakonec...

„Ubohost a ukázková neschopnost. Bylo mi stydno za něj…“ Tak komentuje premiérovy „nákupy“ v Německu europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. To, co vzkazují lidé z jejích setkání premiérovi, se dá prý opakovat až po 22. hodině. Rozebrala také, za jaké ceny budeme brát například plyn nebo ropu. Nevynechala ani situaci v Izraeli a Palestině a migrační politiku evropských států. Na závěr se dostala i k Ukrajině.

reklama

Opravdu velkou „odezvu“ vyvolalo video z nakupování premiéra Fialy v Německu, kde premiér zjistil, že jsou levnější potraviny. Paní poslankyně, jak byste to komentovala?

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 77% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 6% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 3387 lidí

Úplně nejděsivější zjištění ovšem ten, kdo to vydržel poslouchat, našel na konci. Pan premiér totiž řekl, že s tím vlastně nemůže nic dělat. Bravo. Ideální premiér. Bylo mi stydno za něj…

Když jsme u cen potravin, nedávno jsme se dozvěděli, že opět vzroste cena elektřiny. Co říci na to, že máme jedny z nejdražších energií států EU?

To je další dílek do skládanky neschopnosti této vlády. Nejenže máme jedny z nejvyšších cen v Evropě. Ale je polovina listopadu a občané a podnikatelé de facto nevědí, jaké ceny energie je čekají od nového roku! To se mají připravit na variantu zdražení o 100 %? A co tedy udělají? No promítnou toto zdražení do svých finálních produktů nebo své podnikání ukončí. A jaký tedy bude dopad na občany? Další růst inflace, další zdražování. Byla jsem v sobotu na setkání s občany v Ostravě. To, co lidé v této souvislosti vzkazují premiérovi, se dá číst až po 22 hod.

Fotogalerie: - Sebedestrukce západu 2.0

Nigérie na poslední chvíli zrušila návštěvu premiéra Fialy. Někteří to označují za diplomatickou facku pro Česko. Co k tomu říci? A co říci k tomu, že pár dní předtím Saúdové zrušili jednání s ministrem Síkelou? Co to pro naši republiku znamená?

Je to jen reakce na vystupování současné vlády na mezinárodním poli. Aktivistické pobíhání s izraelskou vlajkou, to musí být trapné i samotným Izraelcům. Vyjádření ministryně Černochové o vystoupení z OSN odsunulo jednání se Saudskou Arábií. Jaké nám to asi dává výhody pro vyjednávání o nákupu surovin? No žádné. A tato vláda bude pořád dokola opakovat, že je všechno krásné, když už nebudeme brát ruský plyn a ropu. A za jakou cenu? Že plyn a ropu budeme brát za ceny, které si noví dodavatelé nadiktují, protože vědí, že nám nic jiného nezbude než je zaplatit. A ten rozdíl firmám zaplatí opět občané.

Ve světě, a to i v západních státech, přibývá útoků proti Židům. Například v Římě někdo poničil jejich památník, hořelo také na židovském hřbitově ve Vídni. Na některých budovách například v Německu se objevila Davidova hvězda. Navíc se konají demonstrace na podporu Palestiny. V Německu na nich prý dokonce zazněly výzvy k vytvoření chalífátu. Kam až toto může zajít a jak tomu čelit?

Oslavovat násilí mi vhodné nepřijde. Nikdy a nikde. K tomu ale musí využít tamní orgány své legislativní nástroje, aby se tak nedělo. A hlavně odstranit příčinu toho, proč ti lidé chodí demonstrovat. Přiznávám právo na obranu Izraele, ale toto právo musí být vedeno s principem přiměřenosti, což – s ohledem na neskutečné počty mrtvých civilistů a dětí v Palestině – dneska uznává většina zeměkoule. Dokonce i USA. Já v této souvislosti zopakuji, že jsme pro mírové jednání. Na každý vojenský konflikt doplácejí vždy v první řadě civilisté.

Psali jsme: Vztahy a peněžní toky v ODS. Novinářka začala u Vondry. A pak už to jelo Tresty smrti. Izrael přitvrzuje a přišly nové důkazy z Gazy SPD a Trikolora podepsaly smlouvu o spolupráci Statisíce lidí na „Pochodu za Izrael“ ve Washingtonu

Ráda bych také dodala to, co jsem řekla v aktuálním vydání svého každotýdenního vysílání Bez obalu, protože mám pocit, že česká média tuto důležitou skutečnost v souvislosti s existencí Hamásu absolutně opomíjejí: Netanjahu evidentně zapomněl, že to byl on, kdo pomohl vzniku Hamásu „v zájmu oslabení palestinské samosprávy v Ramallahu a zabránění obnovení myšlenky vzniku palestinského státu“, jak potvrdil i bývalý premiér Ehud Barak. Bibi umožnil i tehdejší financování Hamásu Katarem. V tom měl podporu USA, které se rovněž domnívaly, že jim Hamás pomůže neutralizovat Fatah na Západním břehu. USA takto opakovaly svou tragickou chybu z Afghánistánu, kde podpořily tálibánské povstalce v boji proti sovětské armádě.

V souvislosti s tou předchozí otázkou, jak hodnotit migrační politiku například Německa, ale třeba také Francie a dalších západních států?

V první řadě chci říct, že Evropa prostě nepojme všechny migranty z Afriky či Blízkého východu, ale i dalších míst. To je první úspěch toho, abychom se mohli začít o migraci nějak racionálně bavit. Bohužel tohoto prohlášení není většina evropských ani českých politiků schopna.

Za druhé – naprosto odmítám migrační pakt, s nímž vyslovila souhlas ústy Víta Rakušana vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a samozřejmě STAN. Je zajímavé, že vláda nemá problém platit sankci 20 tisíc EUR (tedy asi 500 tis. Kč) za každého nepřijatého migranta, ale navýšit příspěvek na péči hendikepovaným občanům zamítla.

Za třetí – je to samozřejmě součást vnitřní politiky jednotlivých států. Některé za sebou mají koloniální minulost, což je pro náš stát skutečnost neuchopitelná. A v některých státech již opadá původní nadšení obyvatel s příjmem uprchlíků. Příkladem může být jak Německo, tak třeba Švédsko, které již má s kriminalitou migrantů velké problémy.

Za čtvrté – primární příčinou migrace je ve velkém množství případů válečný konflikt či občanská válka. Bylo by fajn, kdyby si to uvědomily jak USA a jejich ocásek NATO, tak i státy EU, které pak musí řešit problémy s migrací spojené. Myslím, že je na čase říct dost vyvážení demokracie na hlavních pušek, jak to praktikovaly právě Spojené státy, často za pomoci některých svých věrných spojenců v Evropě. A v tomto ohledu je třeba rozbití Libye, Sýrie, Egypta, ale i ilegální operace USA v Iráku velkým zdrojem problémů s migrací.

Fotogalerie: - Šichtařová je Svobodná

V poslední době se začalo opět mluvit o nárocích Lichtenštejnů, kteří dali české vládě návrh na mimosoudní vyrovnání formou založení společného fondu, který by spravovala jejich nadace a zároveň český stát. Jak vy na to celé nahlížíte? Je na místě obava z možného určitého „prolomení“ Benešových dekretů, jak někteří varují? A co říci na určité „zapojení“ prezidenta Pavla v souvislosti se spory ohledně zmíněného majetku?

Je to další prezidentův přešlap. Naprosto nepochopitelný tah ve chvíli, kdy Lichtenštejnové podali na naši zemi stížnost u Evropského soudu pro lidská práva.

Z hlediska historického vnímám tyto pokusy jako více než třicet let trvající úsilí o prolomení dekretů prezidenta Beneše, přičemž kolaborace tohoto knížecího rodu s Adolfem Hitlerem a nacistickou mašinérií je mnohokrát hodnověrně prokázána.

Pan prezident Pavel se ve svém chabém pokusu setřít ze sebe razítko lichtenštejnského lobbisty oháněl nějakým dopisem, kterým to vlastně všechno začalo. Zaslala jsem proto doporučený dopis Hradu i předsedovi vlády, aby dopis s požadavky Lichtenštejnů poskytli, protože ve hře není ani majetek Petra Pavla ani Petra Fialy, ale občanů České republiky, které by měli tito ústavní činitelé hájit.

Na závěr se podívejme i na Ukrajinu. Jak vidíte vývoj konfliktu? Prezident Pavel na konferenci Diplomacie a bezpečnost zmínil, že v příštím roce může dojít k nějakým počátkům jednání…

I USA si zřejmě už připouštějí realitu – tedy že míru lze dosáhnout u jednacího stolu, ne dalším zbrojením. Zaznělo to sice z úst našeho prezidenta, ale co si budeme namlouvat, že? Škoda jen, že mluví o jednání až v příštím roce. Od počátku konfliktu říkám, že příměří má být okamžité, ať okamžitě přestanou umírat lidé. Každý den jednání je lepší než každý den války. Ale vysvětlete tohle vojákovi a zbrojnímu průmyslu, který si soudě podle českých výdajů na zbrojení i naši vládu vodí jako loutky.

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Fialova vláda se vůbec nezabývá podporou bydlení pro naše občany! „Jsi žid?!“ Útočnice v londýnské dopravě. Reportér ČT bije na poplach: Až u nás vypálí synagogu... Velmi mrazivé. Mezi Izraelci stále silněji rezonuje „rozhodující plán“ pro Gazu Ivan Černý: Škůdci v taláru

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama