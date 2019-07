Funkce v Bruselu si rozdělují Němci a Francouzi, říká Vlastimil Tlustý. Říkají, že máme vliv, ale žádný vliv to není

ROZHOVOR „Jedná se o závažnou informaci, která ukazuje, že už ani hospodářství Německa není v tak výborné kondici, jak se všeobecně traduje,“ říká bývalý poslanec ODS a exministr financí Vlastimil Tlustý k náhlé a velmi razantní restrukturalizaci v Deutsche Bank. Plánovanou tvorbu tzv. špatné banky, do které se přesunou riziková aktiva v odhadované výši až 50 miliard euro, označuje Tlustý za podstatu problému. „Pod vznešeným pojmem riziková aktiva se skrývají zejména zcela nebo částečně nesplacené úvěry, tedy chybějící peníze. Ty ale patří vkladatelům,“ upozorňuje Tlustý s tím, že to nakonec stejně zaplatí všichni. Dlouholetý ekonomický expert ODS se také věnuje italské měnové rebelii, nebo kritikům Visegrádské čtyřky. A těm vzkazuje: „Funkce v Bruselu si rozdělují Německo, Německo a Francie. Ostatní na to nemají téměř žádný vliv, nás nevyjímaje. Vydávat fandovství za vliv je pošetilé a matoucí.“

Německý gigant Deustche Bank má problémy. Banka oznámila, že do roku 2022 plánuje zrušit 18 000 pracovních míst, o práci tedy přijde každý pátý zaměstnanec, banka také výrazně omezí například globální obchodování s akciemi. Jen restrukturalizace samotná má vyjít na takřka 190 miliard korun. Jak závažný je problém Deutsche Bank? Hrozí, že by spustil novou finanční krizi?

Jedná se o závažnou informaci, která ukazuje, že už ani hospodářství Německa není v tak výborné kondici, jak se všeobecně traduje. Může to být jeden z více faktorů, které se do krize „sečtou“. Anketa Která z parlamentních stran už zcela jistě NEBUDE v příští Poslanecké sněmovně? ANO 3% ODS 3% Piráti 2% SPD 1% KSČM 6% ČSSD 11% KDU-ČSL 4% TOP 09 62% STAN 8% hlasovalo: 8566 lidí

Oněch 18 tisíc zaměstnanců má dostat odstupné v souhrnné výši 127 miliard korun. Hrubým odhadem to vychází na odstupné sedm milionů korun pro každého zaměstnance. Jde v takové situaci o mravné částky?

Tyto částky jsou pravděpodobně výsledkem uplatnění principu náhrady škody, to je v tomto případě náhrady ušlé mzdy propuštěných.

Domníváte se, že propuštěním pětiny zaměstnanců a restrukturalizací problémy skončí?

Na to mohou možná odpovědět ti, kdo záchranu banky řídí, určitě tomu věří.

Jak se díváte na skutečnost, že Deutsche Bank plánuje vytvořit takzvanou špatnou banku, do které uklidí veškerá riziková aktiva? Souhrnná výše problémových aktiv se odhaduje na 30–50 miliard eur.

To je podstata problému. Pod vznešeným pojmem riziková aktiva se skrývají zejména zcela nebo částečně nesplacené úvěry, tedy chybějící peníze. Ty ale patří vkladatelům. Převod aktiv kamkoliv nic nevyřeší, někdo to bude muset zaplatit. Očekávám, že nakonec to budou všichni.

Německo není jedinou zemí eurozóny, ve které dochází ke znepokojivému vývoji. Obě vládní strany se již delší dobu tváří přívětivě k nápadu na paralelní měnu k euru. Takzvaný Mini-BOT vyvolává velkou nelibost zejména v Evropské centrální bance, jejíž šéf Mario Draghi prohlásil, že jde buďto o paralelní, a tedy ilegální měnu, nebo o instrument, skrze který se navyšuje italský dluh. Je podle vás reálné, že dojde k zavedení Mini-BOTU do oběhu?

To, že si Itálie zvykla žít na dluh, je už dlouho zřejmé. To, že si s tím neví rady, také. Paralelní měna je možné řešení, ale centrální bance spravující euro se líbit nemůže. Je jisté, že i to zaplatí všichni. Snad jenom Italové, možná i občané zemí platících eurem. Katastrofálně zadlužených zemí je ale mnohem více: Řecko, Španělsko, Portugalsko i Francie. Právě proto bychom neměli přijímat euro, tedy pokud nechceme platit jejich dluhy.

Fotogalerie: - Kladení věnců v Darney

Itálie není schopna plnit rozpočtová pravidla EU a je kvůli tomu účastníkem disciplinárního řízení. Italům euro příliš nesvědčí. Je možné, že Mini-BOT může v budoucnu sloužit jako přechodný nástroj pro odchod Itálie z eurozóny?

Ano, i to se může stát. O to, být členem spolku, který rozdává peníze, bývá velký zájem. Jakmile takový spolek začne trvat na splácení dluhů, nebo dokonce cizích dluhů, zájem mizí.

Jak se díváte na výsledek přerozdělování vrcholných funkcí v Bruselu? Andrej Babiš to vykresluje jako vítězství V4, protože se podařilo zablokovat nominaci Franse Timmermanse na předsedu Evropské komise – nicméně v pěti vrcholných funkcích v rámci EU není nikdo ze střední a východní Evropy, nikdo z nových členských zemí. Znamená to tedy, že V4 jednání vlastně „prokoučovala“?

Funkce v Bruselu si rozdělují Německo, Německo a Francie. Ostatní na to nemají téměř žádný vliv, nás nevyjímaje. Vydávat fandovství za vliv je pošetilé a matoucí.

Psali jsme: „Tomu nevěří ani náš pes,“ utřel Ivan Vyskočil finance Milionu chvilek. A také mladé umělce a Zdeňka Svěráka „Demokratický blok“? Kašleme na vás, sdělili prý Piráti ostatním Kalousek: Okamura je jelito Nevítaný náklad kamionu na severu Moravy: Pět Afghánců bez dokladů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs