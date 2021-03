Gauner Hamáček, chaot Babiš, bruselská pětka ODS, Pirátů a spol. a policisté klečící na matce. Petr Štěpánek k uzavřené zemi

ROZHOVOR „Babiš je nebezpečný chaot, žijící v přesvědčení, že pozřel Šalamounovo lejno,“ říká rázně hudebník Petr Štěpánek. Hamáčka označil za „gaunera“ a „nebezpečného totalitního rudého noka“. Nešetří ani opozici, konkrétně „bruselskou pětku“. Prozradil, jaký scénář k řešení současné krize by navrhoval. Neskrývá zděšení nad policejním zásahem vůči matce v Ostravě. „Skupina policistů klečí na hlavě i na těle mamince, zatímco její dítě zoufale naříká opodál,“ žasne hudebník a mluví o „covidové diktatuře a koronafašismu“. Ohledně očkování zmiňuje „totální znemožnění EU v přímém přenosu“.

„Ráj pro lupiče, podvodníky, zloděje a násilníky je země, kde třicet tisíc policajtů a vojáků šaškuje kvůli nuzné vládě,“ napsal jste 1. března na svůj facebook. Nesouhlasíte s poměrně tvrdým lockdownem, který tímto dnem v ČR začal?

Problém Babišovy vlády je, že už jí nevěří takové procento lidí, ba dokonce ji doslova nenávidí, že i kdyby přišla s opatřeními, která budou mít hlavu a patu, nebude to nic platné. Zatím předvedla jen zákazy, restrikce, buzeraci, povýšenost, pohrdání Ústavou a papalášství.

Od loňského dubna vláda zkazila, na co sáhla. To není antibabišismus, to je konstatování faktu. Babiš není manažer, a už vůbec ne krizový manažer, pokud ten výraz tedy nechápeme, že je to manažer, který nás přivedl do krize. Babiš je nebezpečný chaot, žijící v přesvědčení, že pozřel Šalamounovo lejno. Dohoda s ním není možná, žádnou nedodrží. A sekunduje mu gauner Hamáček, nebezpečný totalitní rudý nok.

A opozice? Opozice, konkrétně „bruselská pětka“ ODS, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, namísto toho, aby neschopné, nebezpečné, škodlivé, zoufalé vládě vyslovila nedůvěru a poslala ji, kam patří, totiž na smetiště dějin, s ní teď zlehka kolaboruje. Taková opozice je úplně na... No, však víte, na co.

Asi tak dvacítka poslanců, kteří si ještě zachovali zdravý rozum, to ve Sněmovně nezachrání. Nic dobrého nás nečeká.

Jaký scénář na řešení současné situace byste navrhoval vy?

Vyvést zemi z marasmu může pouze někdo, koho lidi berou vážně, někdo, kdo má přirozenou autoritu. Tu ti stávající kašpaři už dávno poztráceli.

Sněmovna by měla Babišově vládě vyslovit nedůvěru a sestavením dočasné (do voleb) vlády by měla být pověřena osobnost, jež nemá žádné politické ambice. Typově třeba nějaký generál. Konkrétně někdo takový jako generál Opata. Prostě někdo s autoritou, důvěrou, respektem, nadějí. Obdobně by měli být nominováni ministři.

A když uvažuju o nepolitické (ve smyslu nestranické) poloúřednické polovojenské vládě, rozhodně tím nemyslím tanky v ulicích, nýbrž vládu, jejíž členové budou mít respekt, ale nebudou honit předvolební body. Já vím, je to utopie, ale ptal jste se, jak bych to udělal já.

Ale klídek, zachovejme paniku. Benigní opozice to neudělá a Zeman také ne. Mimochodem, docela by mě zajímalo, jak velké procento z těch, které Zeman nedávno označil za dementní, jej před třemi roky volilo.

„Prosím pěkně, vyveďte toho chaota Babiše a gaunera Hamáčka za flígr dřív, než bude pozdě,“ napsal jste také na facebooku. Co vás tak rozladilo?

Poté, co se začalo testovat ve firmách, prudce narostlo procento pozitivních testů. Plyne z toho jediné. Největší ohniska nákazy byla a jsou ve velkých firmách. To není nic objevného. Věděl to téměř každý, tedy kromě babišovsko-hamáčkovské vlády. Ta namísto účelných opatření v největších ohnicích nákazy už téměř rok ničí a buzeruje malé živnostníky, papírnictví a obecní hospody, zatímco velké podniky nechala bez jakýchkoli omezení běžet.

Mají pravdu ti, kteří poukazují na to, že bez zavření továren a montoven ten lockdown, který právě prožíváme, nemá de facto až takový smysl?

Smysl mají cílená opatření – ne buzerace všech a všude.

I mezi těmi, kteří vládu v rozhodnutí uzavřít na tři týdny republiku chápou a možná i podporují, je řada těch, kterým některá související nařízení připadají mírně řečeno nesmyslná. Velká kritika se snesla na rozhodnutí, že lidé se na procházkách smějí pohybovat jen v katastru města, kde bydlí. Když se podíváme ve městech do ulic, jsou nyní za pěkného počasí plné lidí, kteří prostě nikam jinam nemohou jít. Jak tedy právě toto rozhodnutí vnímáte vy?

Až se zase budou ministr vnitra Jan Hamáček nebo předseda vlády Andrej Babiš divit, proč je tolik lidí nenávidí, proč je nazývají koronafašisty nebo proč jejich vládě říkají covidová diktatura, můžou se podívat třeba na to video z Ostravy, jež teď běží po sítích. Skupina policistů klečí na hlavě i na těle mamince, zatímco její dítě zoufale naříká opodál.

Co ta žena, jež byla s dítětem na procházce v takřka liduprázdném parku, tak strašného provedla? Neměla roušku? Nechtěla ukázat občanský průkaz? Koupila si pivo? Byla na policisty hubatá? Nebo snad spáchala ještě něco strašlivějšího? Nic z toho policisty neomlouvá. Jejich zákrok vždy musí být adekvátní. Takhle se prostě chovat nesmějí. Zvláště v přítomnosti dítěte. Tohle totiž už pouze nevypadá jako covidová diktatura nebo koronafašismus, tohle covidová diktatura a koronafašismus už opravdu je. „Pomáhat a chránit“ se přeměnilo na „Buzerovat a vysírat“.

Pokud budou v řadách Policie ČR či městských strážníků zasahovat podobní dementi, jako jsou ti ostravští, není daleko doba, kdy občané vezmou spravedlnost do svých rukou. A budou v právu.

Jeden kamarád mi napsal: „V Americe policajti přehnali takový zákrok proti jednomu zfetovanému kriminálníkovi, a bylo z toho hnutí Black Lives Matter (BLM), spousta vyrabovaných obchodů, vypálených aut, zraněných lidí a několik mrtvých. Až tady vznikne hnutí MLM (Mothers lives Matter) a začnou řádit jak černá ruka, tak se nemůžeme divit.“ Má pravdu. Není nic nebezpečnějšího než samička, které někdo útočí na mládě.

Za chaotická označují mnozí další nařízení vlády z tohoto týdne. O čem svědčí vyhlášení zákazu stravování v jídelnách jeden den večer a jeho následující povolení hned v průběhu dalšího dne? Terčem narážek se staly například i dohady, jestli stačí k překročení hranic okresu dokumenty v elektronické podobě, nebo jestli musí být vytištěné…

Na facebook jsem napsal: Já jsem sice nikdy do žádné závodní jídelny nechodil, ale od manželky, která pracovala v nemocnici, vím, že z hygienických důvodů je zakázáno servírovat pokrmy do doneseného nádobí či nádob. Takže teď tu nad tím aktuálním zákazem provozu závodních jídelen dumám, jak to tam provedou, když jsou povolená pouze výdejní okénka.

Jsou dvě možnosti. Buď to budou zaměstnancům servírovat přímo do dlaní, což může být dost nepraktické zvláště v případech, kdy polévka bude hodně horká, nebo se budou stejně jako dřív používat talíře a příbory ze závodky. V tom případě si ale zkouším pro změnu představit, jak si zaměstnanci vydanou stravu odnášejí pryč, aby zaslouženou krmi hltali posedávajíce na chodbách, na chodníku či na trávě. Případně ve stoje či za chůze. Ať tak či tak, opět mě přepadá myšlenka, že někdo z té galerie Babišových vládních myslitelů něco zase nedomyslel.

A než jsem to stačil dopsat, už zase bylo všechno jinak a vláda odvolávala, co zavedla, a nařizovala pro změnu něco jiného. Asi těm vládním tydýtům někdo prozradil, co za chujovinu zase vymysleli. Prostě chaoti. Neskuteční chaoti!

A uzávěra okresů? Nejvíc zblblý z toho všeho musí být covid. Nejoptimističtější variantou je, že ho z těch našich vládních kašparů jebne.

Nejen na sociálních sítích už nějakou dobru probíhá diskuse na téma – kdo za to, že ČR se stala v souvislosti s covidem-19 z premianta jedním z nejhorších států Evropy, vlastně může. Takže, kdo podle vás za to může? Kde se stala největší chyba?

Těch příčin je určitě víc, ale za tu nejpodstatnější považuju, že Babiš a spol. celý ten boj s covidem nepojali jako službu občanům, nýbrž jako pobídku ke své vlastní markentingové předvolební prezentaci. Vše bylo a je děláno na efekt. Vítání letadel, polní nemocnice, do které nevkročila noha pacienta, předvolební úplatek důchodcům, focení a natřásání se u dodávek, na kterých vláda nemá žádnou zásluhu. A na druhou stranu buzerování všech – namísto cílených opatření v ohniscích nákazy. A zesílený mezistranický boj namísto poctivé spolupráce všech parlamentních stran ve stylu „když do lodi teče, k pumpám musí všichni“.

Obrovské dohady jsou kolem vakcín na očkování proti covidu-19. Na Slovensku to, že premiér objednal „tajně“ Sputnik V, vyvolalo obrovskou bouři. O ruské i čínské vakcíně se stále víc mluví i u nás. Prezident prý o čínskou vakcínu požádal, přislíbený máme i Sputnik. Je to dobrá cesta?

Nejsem bojovník ani proti očkování, ani za očkování. Ctím právo každého z nás svobodně se rozhodnout. Vakcína nemá ideologii. Takže to úplně poslední, co bych Babišovi či Zemanovi vyčítal, je jejich snaha za stávajícího nedostatku opatřit vakcínu, ať už je odkudkoli. Možná by bylo dobré zapamatovat si jména všech těch opožděných ideo-válečníků, kteří svůj nesmiřitelný záškodnický boj proti čemukoli z Východu povýšili nad životy svých spoluobčanů.

Co tedy říci k očkovací strategii nejen České republiky, ale i celkově Evropské unie?

Zoufalství. Totální znemožnění EU v přímém přenosu.

Čím dál tím víc se mluví o takzvaném „covid pase“. Je to dobré řešení? Nebo mají pravdu ti, co mluví o diskriminaci těch, kteří se z nějakého důvodu očkovat nechtějí nebo třeba ani nemohou?

To je jen další nelogičnost a nespravedlnost. I kdybychom přistoupili na myšlenku, že to může mít nějaký ochranný efekt, jak k tomu přijdou ti, kteří nemoc již prodělali. Ti přece už také mají ve svém těle protilátky. Ti budou mít nějaký jiný pas? Nebo budou muset sedět doma?

Premiér ve čtvrtek uvedl, že po oněch třech týdnech lockdownu se nějaké rozvolňování nechystá. Jak vidíte nejbližší budoucnost České republiky?

Špatně. Ale zkouším si představit, jaká by v České republice byla situace, kdyby vláda z toho bilionu korun (bilion je tisíc miliard), který nechala vyletět komínem, třeba jen desetinu věnovala na vyšší platy zdravotnického personálu a na lepší vybavení a posílení zdravotnických zařízení.

Zkouším si představit, jak by na tom dnes byli vládou zdecimovaní živnostníci a firmy, kdyby je vláda nechala na pokoji a kdyby se místo na jejich buzeraci, včetně té policejní, zaměřila na opatření, jež nepůsobí nevratné ekonomické škody. Oni totiž ani ti hospodští nejsou blázni a nechtějí nakazit sebe, své zaměstnance ani své hosty. To samé platí o kadeřnicích, trenérech či vlekařích.

Zkouším si představit, jak by to bylo s imunitou společnosti, kdyby se vláda zaměřila na podporu zdravého způsobu života a kdyby namísto zákazu vycházení akceptovala přirozené lidské sportovní a turistické aktivity, zvláště pak ty na čerstvém vzduchu.

Zkouším si představit, jaké by to bylo, kdyby vláda naslouchala celému názorovému spektru povolaných odborníků a kdyby neupřednostňovala pouze ty, kteří ji v jejích krocích podporují. To samé platí také o médiích hlavního proudu a na prvním místě o České televizi.

Zkouším si představit, jaké by to bylo, kdyby na nekonečných tiskových konferencích neexhibovali vládní potentáti a kdyby namísto nich stručně pohovořili pouze ti, kteří opravdu mají co říct.

Zkouším si představit, jaké by to bylo, kdyby se vláda zaměřila především na nemocné, zatímco zdravé by nechala na pokoji. Oni totiž lidé ve své většině nejsou debilové a vědí, že o své zdraví se nakonec vždycky nejlépe postarají sami. A ze všech nejmíň věří těm, kteří si z „pandemie“ udělali skvělý výnosný kšeft. A že jich pár takových i ve vládě a v jejím nejbližším okolí sedí.

Suma sumárum. Zkouším si představit, jak by to v České republice vypadalo, kdyby po roce boje s covidem měla vláda aspoň nějaké výsledky – a ne, že poté, co zaťala bilionovou sekeru a zdecimovala několik ekonomických odvětví, nařídí místo jedné roušky nosit dvě.

Nadávky na vládu se sice ozývají ze všech možných stran, podle posledního průzkumu agentury Median by ale i tak ANO opět zvítězilo ve volbách. Co na to říct?

Lidská blbost je nekonečná.

