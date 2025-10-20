Generál Šándor: Trump ví, v Česku ale nepřípustné. Jde o Ukrajinu

Proběhla schůzka Trumpa se Zelenským. Unikají informace, podle nichž probíhala poněkud jinak, než pak bylo prezentováno. Konkrétně mělo být jednání dost napjaté, Trump měl odhodit Zelenského mapy a naléhat, aby Ukrajina přijala ruské podmínky. Putin vás zničí, když bude chtít, měl údajně Trump říci. Jsme svědky nějakého posunu?
Mám pocit, že přístup Donalda Trumpa vychází poměrně stále ze stejného vnímání situace. Uvědomuje si, že Rusko na frontě vítězí, že přes dílčí ukrajinské úspěchy není žádná síla, která by konflikt zvrátila, a že jedině by do věci musely vstoupit Spojené státy vojenskou silou, což udělat nechce. A také že Volodymyr Zelenskyj i západní evropští lídři nechápou realitu a nechtějí si připustit, že bohužel Ukrajina prohrála. Rozumím tomu, že je velmi obtížně si tohle připustit. Západní lídři nainvestovali velké úsilí do toho, aby Ukrajinu podporovali, a to vůbec nezpochybňuji, jenomže teď si neumějí přiznat, že je konec. Většina z nich se domnívá, že to, co jim říká Volodymyr Zelenskyj o tom, že se Rusové nezastaví ani na Dněpru, ani na západní Ukrajině a budou postupovat dále, je pravda nebo aspoň nahlas říkají, že to tak bude.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Jinými slovy se teď prezident Trump pokouší o co?
Trump cítí realitu. Jeho nynější konání je obnovou toho, co zkusil už v únoru. Přitlačit na Zelenského, aby ruské podmínky přijal. Je tu lehká modifikace ruských požadavků, které jsou sice v zásadě skoro stejné, ale někde přece jen ubrali z nároků na území, něčeho by se vzdali. Trump zřejmě při telefonickém rozhovoru došel s Putinem ke sblížení postojů. Americký prezident vnímá, co mu Putin říká a doufá, že v Budapešti za dva nebo tři týdny Putin udělá nějaký úkrok do boku.
Ke schůzce byly zraky mnohých upřeny i kvůli očekávání, zda Trump dá souhlas s poskytnutím raket Tomahawk Ukrajině, což se nestalo. Bylo to vůbec reálně ve hře?
Nevěřil jsem, že by jim ty Tomahawky dal a říkal jsem, že pokud by k tomu došlo, dá jim jich málo a možná jim ani nedovolí je vystřelit. Donald Trump řekl, že jich sami mají málo a teď se nic takového nestane a nechce eskalovat. Představte si, že jste nějaký Voloďa, sedíte v Petrohradu v systému protivzdušné obrany a vidíte, že k vám letí něco, co by mohl být Tomahawk a víte, že to může mít jadernou hlavici. Jak se zachováte? Tohle by byla skutečně velká eskalační záležitost, kterou si Donald Trump uvědomuje. Několikrát jsem říkal, abychom nevnímali co Donald Trump často říká, ale to, co dělá. Je ochoten říci cokoli. Je známý tím, že vyřeší problém, který ještě neexistuje, vystupuje jako rockenrollová hvězda atd. Přinášením nenadálých impulzů do jednání udržuje protivníky v naději, v nejistotě apod.
Jde o velkou hru, která má pořád stejný cíl, tedy uzavřít příměří. Když vidí, že mu západní státy příliš nepomáhají, rozhodl se, že to nechá na nich a bude Ukrajině prodávat zbraně přes NATO, dá si na to 10 procent manipulační poplatek a Evropo, starej se. Když vidí, že to k ničemu nevede a povzbuzen svým velkým úspěchem v Gaze, znovu se vrací k problému na Ukrajině, protože ho také potřebuje vyřešit. S nátlakem ohledně Tomahawků mohl nepochybně u Putina dosíci nějakých ústupků.
Nejde pouze o ukončení války, ale o velké byznysové věci. Tunel mezi Ruskem a Aljaškou, návrat amerických firem do Ruska, využití ruských nerostných zdrojů apod. Debaty jsou mnohem širší, než je pouze ukrajinský konflikt. Aby tohle mohlo být realizováno, potřebuje Trump konflikt vyřešit. Už jsem několikrát říkal, že u diplomatických jednání lze očekávat, že Rusové v něčem ustoupí. Pokud ale na všechny jejich požadavky, které jsou nepochybně obtížně přijatelné, budeme říkat ne, tak se na ničem nedohodneme. Donald Trump dobře ví, že nějaká transakční záležitost může proběhnout, že všichni musí slevit a nejvíc bude muset slevit Ukrajina, protože konflikt prohrává. Takto to Trump vnímá.
Čeští verbální bojovníci s Moskvou se nějaký čas radovali, že Trump je na „naší straně“, dá Ukrajincům Tomahawky a dopadne to dobře. Teď už Trumpa zase nenávidí, nadávají mu za údajné ústupky Putinovi atd. Stalo se to již po několikáté, je to jako točení se dokola. Má česká debata o válce na Ukrajině nějaký racionální základ nebo stále jen virtuálně bojujeme?
Tohle je právě problém. Přání otcem myšlenky. Vidíme věci tak, jak bychom je vidět chtěli a nevidíme je v reálné, surové a syrové podobě. Opakuji, že nemáme soudit Trumpa podle toho, co říká, ale podle toho, co dělá. Donald Trump je velký pragmatik. který co mu říkáme, nemůže brát vážně. Umíte si představit, že by nějaký náš český politik řekl, že měl s Putinem velmi dobrý rozhovor, dá se s ním jednat apod.? Takového člověka by zdejší progresivističtí politici ukamenovali, ale přitom vůbec nechápou realitu. Pokud by Ukrajina měla šanci tento konflikt vyhrát, tedy zvrátit výsledek a dostat pod kontrolu ty čtyři oblasti, které částečně a skoro úplně kontroluje Rus včetně Krymu, fajn. Jenže všem, kteří realisticky uvažují, musí být jasné, že to prostě není možné. Logika brutální silové války je taková, že silnější ji prostě vyhraje. Může se nám to líbit, nebo nelíbit, ale taková je realita. Všechno ostatní je pouze zamlžování konfliktu a šancí ho vyřešit. Nemá velký význam o tom příliš debatovat, protože tento postoj k ničemu nevede a nevedl k ničemu celou dobu.
Chápu, že jsme Ukrajinu podporovali, za čímž jsem vždycky stál a chápu, že bychom chtěli, aby byla dále podporovaná. Nechápu ale, že nechápeme, že už není čím ji podporovat. I dříve významná podpora nestačila. Jestliže Joe Biden loni Kongresem protlačil balík za 61 miliard dolarů, z něhož šla část na obnovu zbraní, které už byly Ukrajině dodány a vrátily se zpět do amerických skladů, tak současné částky na podporu Ukrajiny nemohou být dostačující. Je vidět, že na systémy protivzdušné obrany i na drony našli Rusové recept. Musíme se na válku dívat reálným pohledem. A to hlavní je, že Ukrajina nemá vojáky. Velitel ukrajinské armády Syrský prohlásil, že ruská početní převaha je 3:1 a na řadě míst fronty 6:1 a všechny prvosledové brigády jsou na 50procentním početním stavu, což z hlediska metodiky bylo v naší armádě považováno za nebojeschopné. Taková je prostě realita. I kdybychom Ukrajincům dali techniku, kdo ji bude obsluhovat? Kdo bude v těch prvosledových brigádách? Nedělá mi to radost, snažím se na věc dívat realisticky a věřte, že bych se rád mýlil a Ukrajina byla schopna Rusko porazit a zatlačit ho zpátky do původních hranic.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Radim Panenka