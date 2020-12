Giganti vydělávali, malé obchody musely zavřít. Bezpráví! Právník Koudelka vyjmenoval nesmysly z dílny vlády

reklama

Rok 2020 je ve znamení covidu. Vlády se s ním vyrovnávají různě. U nás mnozí lidé vyčítají té naší letní rozvolnění, případně i to prosincové. Pak jsou ale jiní, kteří to vidí zase naopak. Co si myslíte vy?

Vládě nevyčítejme letní rozvolnění, nebyl důvod postupovat jinak. Státy, které postupovaly tvrdě, jsou nyní na tom obdobně jako my. Slovensko mělo roušky uvnitř budov i v létě, prodělalo celoplošné testování a není na tom zásadně lépe. Slovenský příklad je zprávou o tom, že tvrdší postup kvalitativní změnu v epidemii čínské chřipky nepřinesl. Dokládá to Německo, kde jednotlivé země postupují rozdílně. Bavorsko přísněji, ale různý přístup německých zemí v ukládání zákazů a omezení nemá zásadní vliv na šíření koronaviru v německých zemích.

Budeme se potýkat s covidem i v příštím roce?

Vir nezmizí. Člověk se může přírodě přizpůsobit, nemůže vše ovládnout. Ovládá jen malé přírodní síly a děje. Na koronavir nestačí. Koronavir není mor, nemá jeho úmrtnost. Lépe by bylo bez něj, ale nejsme schopni jej zničit. Během několika měsíců zřejmě vir projde značnou částí populace a opatření vlády tomu nezabrání. Tím se posílí kolektivní imunita.

Je udáváno, že se během roku 2020 potvrdil vir u více než 620 000 osob na území Čech, Moravy a Slezska. Odhaduje se, že skutečný kontakt s virem mělo několikanásobně větší množství lidí, u kterých vir žádné onemocnění nevyvolal nebo jen lehké příznaky. Nešli k lékaři, jak to obvykle lidé při chřipce dělají. Jde jen o odhady, ale je reálný předpoklad, že osob, které vir měly, je u nás již několik milionů a vytvořily si různý stupeň imunity.

Jak naše vláda v této opravdu nesmírně těžké zkoušce obstála? A jak opozice?

Vláda zavedla rozsáhlé zákazy, z nichž protivirová účinnost některých je pochybná. Razantní zavírání ekonomiky na jaře 2020 bylo nesprávné a způsobilo zbytečné škody. Z dlouhodobějšího pohledu dvou roků bude v Evropě rozsah zasažení populace čínskou chřipkou zřejmě obdobný. Co však bude rozdílné, je míra zákazů a jejich dopadů na lidi. Vláda nenese odpovědnost za vir, nemá možnost jej ovládnout. Nese však odpovědnost za své zákazy, kterými škodí mnohým lidem.

Na jaře 2020 některé koronavirové příkazy vlády byly nerozumné. Plošné nošení roušek venku, i když šel člověk po lese, nemělo vliv na virovou nákazu. Nerozumný byl příkaz, aby manželé měli roušku v autě, když v posteli ji neměli. Díky kritice vláda podzimní příkaz nosit roušky venku omezila na zastavěné území obcí a jen, jsou-li lidé blízko. Je rozdíl v množství lidí mezi centrem Brna v poledne a nejvyšší horou Moravy Praděd o půlnoci, ale to se vědělo i na jaře.

Mše byly omezeny i na 20 účastníků. Více než 20 lidí může jet autobusem nebo šalinou. Přitom se do olomoucké či brněnské katedrály vleze několik šalin. Je to nedůvodný zásah do náboženské svobody. Rozumné by bylo, aby vláda stanovila, že na každou osobu musí být určitá plocha a zachován odstup. Farář by pro kostel stanovil počet věřících – jiný ve velkém a jiný v malém. A tak to následně skutečně vláda upravila.

Bylo bezprávím zavřít malé obchody. Vláda dala možnost zisku jen obchodním gigantům. I zde vláda změnila přístup až po kritice, ale přece rozumný člověk vnímal tuto nedůvodnou nerovnost ihned. Bylo dovoleno jít do autoservisu, ale ne si koupit auto. Většina prodejen aut zajišťuje i servis, takže v té samé hale lze objednat opravu, ale ne auto koupit. Přitom většina zákazníků chce opravu, kupci přijdou ojediněle. Fronty na nová auta se nestojí.

Vláda se schovává za odborníky. Moc však v demokracii patří voleným a s ní i odpovědnost. To, že vláda vyhlašuje zákazy, není formální schválení, ale ztotožnění se vlády s návrhy zákazů, ať je připraví kdokoli. Zakázat prodej lahvového piva v hospodách pro odnos domů, když si jej každý může koupit v obchodě, byla pitomost. A je to hluboce nerovné vůči minipivovarům. Velké pivovary dodávají pivo v lahvích i do obchodů, minipivovary je však prodávají jen ve své hospodě. Takový zákaz je neústavní. Pakliže jej vláda schválila, je odpovědna za protiústavnost ona a ne nějaký úředník z ministerstva zdravotnictví.

Ovlivní toto všechno podzimní parlamentní volby. A jak?

V roce 2021 budou volby. Občané budou moci reagovat na zákazy vlády. Buď je podpoří a dají hlas ANO, které je jejich hlavním tvůrcem. Anebo dají hlas stranám, jež přinesou změnu boje s koronavirem s tím, že nejsme schopni jej zničit, musíme s ním žít, přičemž nelze lidi trvale zavřít. Tedy, že nebudou chtít plošně zakazovat, ale soustředí se na ochranu rizikových skupin a posílení zdravotního systému. Je na stranách, aby se v hlavním politickém problému dneška vymezily. Jasně a trvale i hlasováním proti nouzovému stavu se vymezila vůči vládě a jejím plošným zákazům Trikolóra Václava Klause ml. a Strana přímé demokracie Tomia Okamury.

Projevila se covidová situace nějak na směřování Evropské unie? Pozměnila ji v něčem?

Nevidím pozitivní změnu ve směřování Evropské unie. Naopak toho využila k posílení své moci jednáním o nákupu vakcíny. U nás musíte postupovat podle přísných pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek, když si objednáváte službu či nákup za více než 2 000 000 Kč a orgány EU kritizují členské státy za různá pochybení při zadávání veřejných zakázek. V koronavakcíně jde v rámci EU o stovky miliard korun a o průhledném výběrovém řízení nelze hovořit. EU káže vodu, ale pije víno.

Covid-19 nazýváte čínskou chřipkou, i když o jejím vzniku nic moc nevíme. Ale paradoxně nepomohla spíše Číně? Neoslabil letos více Západ než právě Čína?

Používám pojem koronavir i čínská chřipka, což není oficiální název, ale každý ví, o co jde. Obdobně se užívají prasečí chřipka, ptačí chřipka, španělská chřipka. Čína posiluje, ale to se děje bez ohledu na koronavir. V zápase pojetí dvou slavných politologů, Samuela Huntingtona s jeho Střetem civilizací a Francisem Fukuyamou s jeho Koncem dějin o vítězství Západu, jsem vždy byl na straně Huntingtona.

Historie ukazuje, že společnost, která sebe sama prohlásí za vrchol dějin, je na počátku svého úpadku. Nezměnitelnost může být jen tam, kde se zastaví společenský vývoj a kde současníci chtějí zakotvit své pojetí světa na věčnost, což bude dalšími generacemi bráno s úsměvem. Zatímco jiné hodnotíme mimo jejich epochu s odstupem a nadhledem, u hodnocení naší doby nám odstup a nadhled chybí. Vždyť v 1. století většina antických politiků pokládala za vrchol Římskou říši s jejím římským mírem. Nicméně již bylo na světě křesťanství, které to nepřijímalo a mělo jinou vizi vývoje společnosti. Můžeme se poučit i z historicky bližších dob. Hitlerova tisíciletá říše trvala jen 12 let a heslo „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“ platilo u nás pouhých 41 roků.

Konec dějin nenastane, bude-li lidstvo žít. Lidská společnost je změnitelná, nikoliv jednou pro vždy daná. Svět patří živým, ne mrtvým. Dominance USA končí a nastupuje pluralita velmocí. Asie bude dále růst a vliv USA bude klesat. Nejde o nic nového, celá tisíciletí byla Čína mocensky, vojensky a kulturně na vrcholu. Úpadek Číny v 19. a 20. století z pohledu čínských tisíciletých dějin bylo přechodné krizové období.

Někdo dokonce mluví o budoucím zhroucení Západu. Je to až tak pesimistické?

Zhroucení Západu nenastane. Jen nebude mít mocenský monopol. Bude jedním z více civilizačních i mocenských center. Nevrátí se doba, kdy Británie panovala v Indii a s Čínou západní mocnosti jednaly jako s nesvéprávnou osobou.

Vrátím-li se k nám k běžným lidem, kteří se budou potýkat s propadem příjmů. Mnozí lidé nebudou moci vykonávat dosavadní práci. Může nastat něco jako celonárodní společenská deprese?

Krize jednou skončí. Koronavir není mor, který někde ve středověku vyhubil většinu populace. Některé činnosti budou ovlivněny. Nejvíce bude zasažen zahraniční turismus. Takže ti, kteří v Praze nebo Českém Krumlově žili ze zahraničních turistů, budou muset podstatně změnit podnikatelský plán.

Je možné, že venkov se skromnějším způsobem života přežije rok 2021 lépe než lidé ve městech nabalení různými hypotékami a leasingy?

Bohatství se drží center. Města jsou bohatší než venkov. I na vesnici si lidé půjčují na auto či přestavbu domu. Venkov na tom byl lépe než města jen v době nedostatku potravin – za první i druhé světové války. Ovšem koronavir nepovede k vylidnění, nebude mít důsledky jako válka. Nedostatek potravin nehrozí. Takže Praha sice nebude tak bohatá jako za časů, kdy byla plná turistů, ale stále zde bude více bohatství než mimo Prahu, což však neznamená, že zde nejsou chudí lidé. I Brno zůstane významným centem, navíc nežije ze zahraničních turistů jako Praha, i když postižení mezinárodních veletrhů a zrušení motocyklové Velké ceny postihne i jej.



