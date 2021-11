Green Deal? Myšlenka krásná, ale chopili se jí idi*ti. Bez jádra a uhlí to nepůjde, říká ekonom a ukazuje na Rusko

reklama

Jak vnímáte současnou energetickou krizi, která zasáhla Evropu a potažmo i další části světa? Jsou to všechny energie. Plyn, elektřina. Zdražilo uhlí, rychle jde nahoru ropa a s ní samozřejmě pohonné hmoty... kdo je na vině?

Podle končící ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) selhal v situaci s předraženými energiemi stát, a to v čele s Ministerstvem obchodu a průmyslu. Odpovědnost podle ní nicméně nese celá vláda.

Ano, ministryně Maláčová se teď kaje. V dnešní době je velmi populární, zvláště mezi politiky, se kát.

Ale upřímně řečeno, tady je jedno, zda jde o vládu tuto či vlády předešlé, protože všechny postupovaly stejně neuváženým a nesmyslným způsobem. Ať už byla u moci ODS nebo ČSSD nebo díky opoziční smlouvě obě strany společně.

Víte, já jsem žil v době, kdy bylo oficiálně deklarováno, že v případě nouze je tu energie, jídlo a voda pro všechny na tři dny. A podívejte se, jak to vypadá dnes. Nikdo žádné zásoby nevytváří. Když by se něco stalo dnes večer, tak už druhý den nebudete mít čím svítit, topit, co jíst a co pít.

Rusko nedávno ústy prezidenta Putina avizovalo, že je připravené pomoci Evropě s řešením jeho energetické krize navýšením dodávek plynu. Z reálných kroků se ale nezdá, že by se něco takového skutečně chystalo. Rusko si v klíčové aukci pro rezervaci přepravní kapacity v rámci klíčových ropovodů přes Ukrajinu a Polsko rezervovalo pro listopad kapacitu cca 30 milionů kubických metrů zemního plynu z celkově 86,5 milionu možných. Rezervovaný objem je zhruba stejný jako pro září.

Činí tak Putin z důvodů politických?

Že si Rusko za svůj plyn může nyní účtovat mnohem více, to se jeví jako logický fakt, který nutně nemusí být spojován s politikou.

Ty ceny zkrátka stoupají a znovu je to otázka vývoje trhu.

Evropa je a dlouho bude nejdůležitějším ruským zákazníkem. Jakékoli spekulativní otřesy jsou možná z krátkodobého hlediska výhodné, ale z dlouhodobého hlediska mohou vést pouze k omezení role jak zemního plynu, tak i Ruska v energetickém mixu EU. A že to není v dlouhodobém ruském zájmu, je více než jasné. Nemáte přesto strach či obavy z té jednoznačné závislosti Česka na ropě a plynu z Ruska? Evropa je na ruské energii závislá celkem ze 43 procent…

Já mám strach z každé závislosti. Takže mám strach i z této, ale je opravdu úplně jedno, jestli k nám ten plyn putuje z Ruska nebo z Ameriky. To nehraje žádnou roli.

Nejde zdaleka už jenom o Evropu, ale také o Jižní Ameriku i Čínu. Čína, která má sama nedostatek zemního plynu a musí jej draze „přetahovat“ Evropě, v současné době nakupuje „za levno“ maximum toho, co je z Ruska možné dostat.

Nehrozí, že Čína či Indie zaplatí víc a budou pro Rusko zajímavějšími partnery než Evropa?

To už se víceméně děje. Tady se postupně vytváří především ten čínský, ale třeba i ten indický trh, roste poptávka a Rusko samozřejmě ten plyn má, takže je předpoklad, že se jeho export do těchto zemí bude zvyšovat. Ale nemyslím, že by to snad mělo nějak ohrozit dodávky plynu a ropy do Evropy. V tom jsou peníze a ty si Rusko samozřejmě ohlídá.

A jak vnímáte energetickou krizi v Evropě v souvislosti s takzvaným zeleným údělem, kterým se třeba sousední Německo zavázalo k takřka nesplnitelným cílům snížení limitů emisí? Je tam nějaká spojitost?

Ano, jistým způsobem to Green Deal ovlivnil, především tím, že vinou jeho prosazování za každou cenu se dostali k moci idioti. A moc je to skutečně velká, pokud někdo sedí u kohoutku s plynem nebo s ropou, tak se cítí pánem nade všemi, což je další věc, kterou tu nechci rozebírat. Nicméně samotný zelený úděl je krásná, potřebná a ušlechtilá myšlenka. Kdyby se jí ovšem nechopili idioti, kteří si nedokážou spočítat, že z žádných alternativních zdrojů nelze bez jádra a bez uhlí tu spotřebu pokrýt.

Jste pro zachování jaderné energetiky a uhelných elektráren, které už v podstatě zrušili zmiňovaní Němci?

Nesporně a jednoznačně jsem pro zachování obou zdrojů, především v jaderné energetice vidím budoucnost. Ne přímo v Temelínu nebo Dukovanech, ale spíše v těch lokálních odběrových místech. A uhlí bychom se perspektivně zbavit asi měli nebo mohli, ale to jedině v tom případě, že budeme mít i s určitou rezervou pokrytou tu spotřebu energie z jádra či z vodních elektráren a podobně.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

