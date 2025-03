Green Deal i v umění. Aby se občané chovali správně. Právník Břicháček ukázal, kam až to má zajít

Evropský Green Deal je provázen ideologií, která chce nás všechny převychovat. Navrhovaný široký soubor opatření, který má do roku 2050 udělat z EU uhlíkově neutrální a „čistý“ kontinent, by zasáhl všechny oblasti života a lidského konání a všechno by výrazně zdražil. V pořadu Rozhovory PL to řekl právník se specializací na unijní právo a expert na problematiku Green Dealu Tomáš Břicháček.

Přes dvacet let se věnuje evropskému právu a celý soubor opatření souvisejících s Green Dealem má podrobně prostudovaný. „Jde o vyšší desítky dokumentů a stovky stran,“ reaguje Břicháček na otázku kolik stran unijních „lejster“ musel pročíst a nastudovat při psaní knihy Green Deal – Zelený úděl, která mu vyšla v loňském roce.

„Green Deal má zasáhnout všechna odvětví lidské činnosti. Nejvíce zasaženy jsou energetika, průmysl, stavebnictví, doprava, zemědělství. V druhém sledu další oblasti jako finanční sektor, ochrana spotřebitele, ale i kultura, vzdělávání nebo oblast obrany, kde existují dokumenty jak klimatické cíle zapojit. Evropský klimatický zákon přímo zdůrazňuje, že cíl klimatické neutrality má zasáhnout veškerá odvětví politiky EU a každé odvětví lidské činnosti má přispět. Nevíme, kde se tato agenda zastaví,“ popisuje právník.

Jak má Green Deal zasáhnout kulturu? EU navrhuje angažované umění, které bude lidem říkat, co je, a co není správné. „Existují úvahy jak zapojit kulturu do prezentace klimatických témat, ale také úvahy jak minimalizovat uhlíkovou stopu veškerých hudebních produkcí, k čemuž existují různé příručky pro umělce vystupující na pódiích. Na všechno se pamatuje."

„Nejrozsáhlejším projektem je tzv. Nový evropský Bauhaus, což je takové dítě Ursuly von der Leyenové odkazující na uměleckou školu z doby Výmarské republiky. Von der Leyenová řekla, že EU potřebuje kulturní projekt, který bude duší Green Dealu. Týká se architektury, vytváření veřejných prostranství atd. Doporučuji to k podrobnějšímu prostudování,“ vyzývá Tomáš Břicháček.

Zajištění uhlíkově neutrální hudební produkce se prý v představách EU týká dodavatelských řetězců a služeb i techniky, které hudebníci využívají. Stejně tak jsou zpracované návrhy do sportu a do všech představitelných odvětví. Je složité, aby si člověk všechno nastudoval.

EU by ráda svou politikou zasáhla kompletně do života lidí a pomocí umělecké produkce obyvatelům členských zemí vštípila co je správné a jak by se měli chovat. „Vnímám stopy státní ideologie, která si chce podmanit naše život v nebývalém spektru. Chce zasáhnout od školy, přes cestování, čím topíme, co jíme. Chce nás to totálně podmanit a získat naši mysl, naše uvažování a naše srdce, čili to splňuje všechny charakteristické rysy ideologie, která si chce podmanit celou společnost,“ soudí právník a expert na Green Deal.

„V oblasti potravin zatím nejde o podrobně rozpracovaný plán, ale koncepční dokumenty jako například z roku 2020 strategie s názvem Od farmáře na stůl, kde se brojí proti tomu, aby lidé jedli příliš červeného masa a výzvy, abychom se více soustředili na zeleninu. To je zatím rovina úvah nebo apelů. Existuje také tzv. Evropský klimatický pakt, což je platforma založená Evropskou komisí pro angažování veřejnosti, kde mohou lidé přijímat různé osobní závazky, jak budou v oblasti klimatu a životního prostředí dělat ještě víc než musí podle zákonů. Můžete tam například přijmout závazek, že budete rok jíst jenom zeleninu nebo jezdit do práce jen na kole. Lidé si tam mezi sebou sdílejí své zážitky a mají dobrý pocit z toho, co že údajně pomáhají klimatu,“ popisuje autor knihy Green Deal – Zelený úděl.

Green Deal znamená především obrovské náklady. „Je to patrné na každém kroku. Například směrnice o energetické náročnosti budov, která má prodražit nejen výstavbu, ale také nutit lidi k nákladným rekonstrukcím, nebo systém EU ETS2, čili zavedení emisních povolenek pro vytápění domácností nebo pro osobní automobily. Zdražit se má všechno a zaplatit to musí především soukromý sektor, protože EU ani členské státy ani nepředstírají, že by na to měly, takže to hodlají hodit na bedra občanů a podniků,“ vysvětluje.

Premiér Petr Fiala začíná obracet a z podporovatele Green Dealu se stává jeho odpůrce. Fiala vyzývá k tomu, abychom od těchto opatření ustoupili a neusilovali o dekarbonizaci.

„Pan premiér vždycky pluje s hlavním proudem. Před několika lety měl pocit, že prosazováním Green Dealu bude za konstruktivního politika a evropského hráče. Teď má, zvláště když je před volbami, pocit, že se nálady obracejí a není možné úspěšně kandidovat ve volbách s programem prosazujícím Green Deal, a snaží se opatrněji otáčet. Jde tedy opět s nynějším proudem, když vidí, že v jiných zemích se to z jeho pohledu smí říkat. Mluví tak Donald Tusk v Polsku nebo Georgie Meloniová v Itálii a další. Zřejmě vycítil, že je to nový duch doby a snaží se jít s tím. I volby v tom mají velký vliv,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Tomáš Břicháček.

Odmítá veškerá tvrzení, že by Green Deal nešlo zrušit. Pouze je to v EU složitější než ve Spojených státech, kde stačí jeden podpis Donalda Trumpa.

„EU má podíl na světových emisích asi 6 procent a stále více lidí a podnikatelů se bude ptát, proč by EU měla Green Deal prosazovat, když ve světě takové úsilí nevidí. A zbytek světa půjde dopředu, zatímco my si zničíme hospodářství. Situace orgány EU donutí ke změně, ale zásadní je, kdy. Podle mého názoru k tomu musí dojít co nejdříve. Každý další rok způsobí velké hospodářské škody,“ dodal Tomáš Břicháček.