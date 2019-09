Gretu jednou připoutají v klecovém lůžku. Z paní Němcové si člověk musí dělat jen srandu. Brutální nářez herce Gulyáše

„Nejslavnější adolescent současnosti, Greta Thunbergová skončí v péči psychiatrů. Nevratně! Dávejte pozor na své děti.“ Tento status jste zveřejnil na svém FB. Co říkáte na projev této mladičké aktivistky na klimatickém summitu OSN, kde na politiky zaútočila slovy, že jí ukradli její dětství a sny a že jsme na počátku velkého vyhlazení?



Když dovolíte, vyčlením tomu trochu obsáhlejší odpověď, když už se tu mluví o vyhlazení... nebo vyhlazování. A nejprve k tomu, co jsem zveřejnil na FB.

Když vás někdo vynese poměrně rychle do oblak mediálního zájmu ve věku, kdy tělo a jeho orgány připravují mysl na nelehkou cestu z dětství do rané dospělosti, je to situace dlouhodobě více než zatěžkávací. Pokud ve vás ještě ke všemu podpoří důležitost vašeho poslání ti, kteří se o takový druh publicity postarali a veřejnost sama o sobě pověst nabují do poměru „Jeanne d´Arc“, tlak na psychiku se zvýší do míry, v níž se začíná projevovat jistý druh vznešeného fanatismu. Sebepřecenění, omámení, euforie, lítost atd., atd. ... Je to koktejl, který vychýlí vaši osobnost z přirozené osy vývoje do mimosvětstkých oblastí. Stanete se celebritou „Kristova“ významu a začínáte žít život v neúnosné zodpovědnosti: „Jste prorokem, který musí zachránit svět!“

Anketa Chcete, aby Xaver Veselý dohlížel na ČT z pozice člena Rady ČT? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 6968 lidí

Upřímně a s hořkou nadsázkou, už tohle je na první dlouhou lajnu kokainu! Takhle v tom jedete pár let a nic, kromě zevšednění vaší hlavní mantry, se neděje. Tedy neděje se spasení... A pak společensky upadnete do pozvolného nezájmu atd., atd. ... Nakonec vás to semele, upadáte do zmatku, do výčitek, do depresí. Bylo by to na román. Ale ten už má určitě někdo předepsaný a bude jen doplňovat data a drobné odchylky. Bude z toho nejprodávanější kniha roku, možná desetiletí, a jestli marketéři holčičce vymyslí pěkné desatero a naplní ho kapitolami plnými soucitu a odhodlání, velkých blabla-myšlenek, tak to bude bestsseller století jako víno. Taková novodobá bible. Nepřipadá vám ta paralela se spasitelem, jeho kázáním, a nakonec i zradou, tak trochu povědomá? Promiňte mi trochu cynismu: „Gretička nebude ukřižována na Golgotě, ale spíš hrozí, že ji připoutají v klecovém lůžku jako symbol pokrytectví tohoto světa.“ Omlouvám se za upřímnost všem, kteří v ní uvěřili. Těm naivním – a ty vychytralé zmetky bych nakopal do zadnic. Promiňte, Greta je „pumelenice mezi oči" nám všem! – Nikoliv však tak, jak si to čistí vysvětlují.

Ale... Což takhle pochytat všechny ty světové průmyslníky, jejich managementy a postavit je masově ke zdi a postřílet je ve jménu zachování planety země? Trochu té uhlíkové stopy by ubylo, bylo by „potrestáno průmyslové zlo“. – Se všemi pěkně ke zdi! S těmi, co drancují Afriku a vykořisťují její obyvatele, s těmi, co kácejí deštné lesy a vyvražďují přitom malé domorodé kmeny, atd. Krásná myšlenka pro pošahané revolucionáře, ne? Moc pěkná, a poutavá... A teď si představte, že už jsou všichni ti kapitalisté, i ti jejich poskoci pryč. Že už je armáda mladých, spravedlivých a čistých duší pod heslem „vzali jste nám dětství“ vyhladila. Co na tom, že není elektřina, není spotřební zboží, nejsou průmyslově vyráběné potraviny, není nic, protože až na pár bezvýznamných provozoven „na cokoliv“ se průmysl zastavil... Nastává chaos a hrozí smrt hlady, vraždou, zimou, nákazou atd. ... Zase nějaká paralela? Co mi to jen připomíná?

„To je taky jeden úhel pohledu na možnou apokalypsu, milá Greto! Ať si jakkoliv myslím, že je správný a jasný fakt, že matičce Zemi a její fauně a floře dáváme na frak, Greto – ty to nespasíš! Je mi tě, děvčátko jedno švédské, líto!“

Nelze to zastavit, můžeme jen přibržďovat. Až přijde restart, vyřeší se to samo! Průměrně inteligentní člověk přece chápe, že průmysl se na téhle planetě budoval dvě stě let. Něco, co je zabetonováno západní ideologií spotřeby a technologickou „vitalitou“, může rozumně usměrnit jen zase rozumný postup. Křik adolescenta zneužitého „kýmkoliv“ je pouhý folklor k tomuto nelehkému úkolu.



Jak po tomto vystoupení vnímat působení Grety Thunbergové? Jedni tvrdí, že školačka nemá co mluvit do tak zásadních záležitostí, že jim ani nemůže rozumět, že je obětí propagandy a lidí, kteří sledují konkrétní zájmy a používají mladou dívku jako štít. Druzí zase oceňují, jak se mladá generace začíná zajímat o svou budoucnost. Jak to vidíte vy? A myslíte, že budou mít její slova nějaký účinek?



No, tak ještě taková mizivá možnost... Začněme se bavit s přírodou, poslouchejme její zvuky, kochejme se její barevností, dýchejme její vůně. Na to tedy nepotřebuju žádnou holku ze severu. Na to potřebuju pouze opustit vysokou spotřebu a vzdělat nevzdělanou většinu světa. Namísto UDRŽITELNÉHO ROZVOJE začněme propagovat ROZUMNÝ ŽIVOT! – A pošlete to dítě do školy, ať se dozví něco o historii, ať má příležitost posoudit vědecký pokrok slučitelný s přírodním zázrakem – ať je jedním z lidských mravenců, kteří každý den svou sebedisciplinovaností naleznou individuální cestu k ochraně krásy světa a k zachování druhů.

Když jsem se podíval na to její vystoupení v OSN, tak mne hned napadl takový divadelní kousek. Bohužel vám to nemohu zahrát, protože jsme v psaném mediu, ale vážně bych tam chtěl být a hned po tom, co to dořekla, bych k ní přistoupil se zlatým antickým věncem na hlavě a provolal bych, taky tak pěkně po anticku:

„Milá Greto, až jednou budeš jata v lůžku chráněném, zvednu svou starou sednici a přikvačím za Tebou, bych ti dlaň na čelo položit moh´ a odpustím ti, žes obvinila mne z krádeže pupence tvého života. A jestli máš v sobě tu žílu vědoucí, jak o Tobě počínající pověst říká, pak skrzeva mne ucítíš boha iluze, který ti ukáže mnoho jiných živých světů, kde mají Grety na růžích ustláno ...“

... Promiňte, to jsem si nemohl odpustit, když už se nám tu rodí nové „polodivadelní“ náboženství.

Psali jsme: Jan Veleba k výbušnému dění kolem pořadu Newsroom: Je to opravdu stoka. Xaverovo video je průlom. Tisíce lidí uvidí ty úderky ČT Zahradil (ODS): Jak jsme se v devadesátkách učili ve Francii demokracii Policie: Pyrotechnici v akci Babiš: MF bude prodeji Počerad věnovat zvýšenou pozornost



Odbočíme-li od Grety, za dva měsíce si připomeneme přesně 30 let od sametové revoluce. Prezident Miloš Zeman prý ani letos veřejně slavit 17. listopad nebude. Zapálí svíčku doma a bude vzpomínat. V médích připomenul, že věnce a kytice od něj a premiéra skončily loni v koši a také zopakoval, že na Národní třídě nešlo o „krvavou řež“ nebo „nestandardní masakr“. Co na jeho slova říkáte, a je v pořádku, že Zeman veřejně nevystoupí, ani když si připomínáme 30. výročí od Sametu?



Nevystoupit má pan prezident právo. Pokud jde o to mlácení, tak to s ním tedy nesouhlasím. Slučuji to do všech těch demonstrací, do kterých jsem také chodil a krev jsem tam občas viděl. Na rozdíl od těch odvážných, já byl v pozici rozvážných, protože jako herec s rozbitým obličejem bych na jevišti asi nevypadal vkusně a s vymlácenou čelistí bych toho taky moc nenamluvil. Tak jsem se držel vždycky na únikové lajně. „Šmoulové“ (tak jsme bolševickým fízlům říkali, info pro mladé) mlátili holky. Byli nejspíš sjetí, byli zavření na Zbraslavi v těch jejich kasárnách a tak si chladili žáhu. Nevím tedy jak 17. listopadu, to jsem měl zrovna představení tenkrát ještě v Příbrami, ale v ty srpny, říjny, ledny, kdy to probíhalo už dva roky před 89. rokem, tam se šmoulové nějak nerozpakovali. Viděl jsem zmlácené holky s krvavými obličeji a rozhodně to nebyly ty dnešní ultralevicové fetky! Asi to mohlo být ještě horší, kdyby chtěli, ale valčíček pod modrým nebíčkem to nebyl. Co jsem viděl na vlastní oči, o tom nehodlám diskutovat, a při vší úctě k panu prezidentovi, ten tam nejspíš nechodil!

Jiná věc je, že vyhazovat do koše květiny od nejvyšších státních představitelů, to je známkou ubohé drzosti a křupanství a neschopnosti posoudit, co je na hraně a co už za ní. Když pokládá květiny prezident, pokládá je za nás za všechny v úctě k těm, kteří nějakou tu ránu schytali. Zaplaťbůh tam nebyl žádný smrťák, což mi však nebrání ocenit všechny ty, kteří v demonstracích bývali v první linii, nějakou schytali a dělali stěnu proti vodním dělům. Je to moje generace a já jsem na ni hrdý! Víc hrdý, než na nějakou přiblblou milionchvilkovou selanku!

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Milion chvilek slibuje obří demonstrace. Co si o tom myslíte?



Dobře, já si tedy dovolím taky něco slíbit a pozvat veřejnost na sociální sítě, tj. na Facebook a na YouTube dne 17. listopadu od 20.30 hodin ke sledování premiéry celovečerního hraného filmu FRANTIŠEK MOTÝLEK. Pokud mé pozvání přijmete, bude to naše společná oslava 17. listopadu a milé potěšení pro všechny. Slibuji, úplně jiný pohled na svět, než jak nám ho naše média a elity v současné době podávají. Jako součást této pozvánky je přiložen plakát. Doufám, že se všichni sejdeme v tento památný den na platformě sociální sítě a prožijeme spolu ve virtuální sounáležitosti hezký večer!





Myslíte si, že to, že státní zastupitelství ukončilo trestní stíhání Andreje Babiše, vzalo Milionu chvilek poněkud vítr z plachet? Nebo je to naopak, i vzhledem k tomu, co pronesl prezident o abolici v souvislosti s tímto případem, ačkoliv Andrej Babiš už se nechal slyšet, že by ji stejně nepřijal…



Možná jim to vzalo „větry“, trochu se uvolnilo ovzduší.



Co na prezidentova slova o abolici říkáte? A souhlasíte se slovy poslankyně Miroslavy Němcové, která v reakci na slova hlavy státu vyzvala k tomu, aby byl Zeman sesazen? Miloš Zeman podle ní sráží právní stát na kolena a měl by být zbaven prezidentského úřadu.



Prezident říká něco v rámci toho, co by mohl udělat, že udělá, ale udělá-li to, či neudělá, je stejně nejasné, jako když pan Babiš řekne, že to odmítne přijmout, ale nikdo neví, možná ani on sám, myslí-li to tak, jak to říká, nebo jinak.

Pokud jde o slova poslankyně Němcové, vždycky to se mnou šije, když slyším silná slova od některých žen. Ženy sice elegantněji dosahují svých cílů, ale mnohdy mají horší odhad nálože. Já bych pro paní měl vzkaz: „Paní Němcová, sesadit prezidenta umí možná jen CIA a taky to uměl Augusto Pinochet. Nevím, jak to máte se CIA, ale pokud jde o Pinocheta, ten měl koule, takže jestli něco neskrýváte, pak jste trochu mimo!“ Ale protože jsem zaznamenal, že má paní možná spadeno na funkci prezidentky, tak bych jí ještě doporučil: „Obraťte se na pana Putina. O tom se vypráví, že prý dokáže prezidenta v cizí zemi instalovat!“ Jo, jo, jo... Z toho si člověk musí dělat jen srandu. My tu máme blbce v politice, a politiky. Těch pár politiků se pozná podle toho, že se na ně vrhnou všichni ti blbci v politice!



Není to jediný výrok prezidenta Zemana, který v poslední době vzbudil velkou diskusi. Prezident totiž po čase opět zmínil zrušení koncesionářských poplatků za ČT a ČRo. Podle Karla Schwarzenberga by to znamenalo konec nezávislosti veřejnoprávních médií. A vyjádřil se i premiér, který by prý eliminoval poplatky pro důchodce a samoživitelky. Co na to říkáte vy?



Znáte to pořekadlo: „Každý chvilku, tahá pilku,“ tak já nevím, kdo dotahuje a kdo se chystá říznout, a jak.



A máme tady ještě jeden prezidentům výrok, který mnohé doslova zvedl ze židle. Prezident Miloš Zeman se na oficiální státní návštěvě Srbska hned na letišti během přivítání se srbským protějškem Aleksandarem Vučićem řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale ne Kosovo, aby později ještě přitvrdil, když vyhlásil záměr odvolat uznání Kosova. Jak na vás prezidentovy výroky působí? Byly namístě?



Proč by ne? Je vždycky dobré vyjádřit jasně své sympatie hned a s nesympatiemi počkat, až jak zareagují ti, kteří se nedočkali.



Když odbočíme, velkou diskusi v posledních týdnech vyvolalo to, co se dělo kolem sochy maršála Koněva na Praze 6. Zastupitelé nakonec rozhodli o přemístění pomníku. Na jeho místo by měl být umístěn univerzální památník osvoboditelům. Je to správné rozhodnutí?



Vedení pražských radnic začínají obsazovat novosociopati! Je to paralela na osmdesátá léta. Tehdy do komunistických funkcí začali nalézat novobolševici typu „Štěpán“. U tamtěch jste mohli obrazně v „krabičkách poslední záchrany“ hledat dolary, marky, bony a služební pas... U těchhle tam hledejte kokain, zbraň a časopisy typu Forbes. (Nic proti Forbesu. Je to skvělý časopis!!!)



Co celá tato kauza vypovídá o našem vnímání Ruska a historie vůbec? A co říci na to, že ruský ministr kultury nazval starostu Koláře nacistou?



Každý nazývejme věci pravým jménem podle své libosti! Rusko je velká země, já jsem vděčný, že neslo největší díl lidských obětí ve druhé světové, ale zároveň, protože mám kus maďarského příbuzenstva v Budapešti, musím říci, že 56. rok byl neodpustitelný hnus – ale i od „zápaďáků“! Ti to pomáhali podněcovat, a pak v tom Maďary nechali! Ovšem tahle socha je v Čechách, je to symbol osvobození, a tak by se s tím také mělo nakládat.

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Důvěra v průmysl eurozóny padla na šestileté minimum, ČNB zhorší Česku prognózu Prasárna, zhovadilost, stádo blbců. Ivan Vyskočil se postavil do cesty těm, kteří útočí na prezidenta. Polčák, Hutka, Holubová... Vy, co kritizujete Gotta... spláchnout! Samet? Říkejme tomu jinak. A Havlova sekta... herec Gulyáš je v ráži Někdo to vaše chlastání a zvracení po bulvárech musí zaplatit! Herec Gulyáš má vzkaz pro kolegy z Varů, kterým smrdí zbraně



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora