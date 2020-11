Guru Flegr. Ideální postava do hororu. Ochromíme vše, co se ještě hýbe? Senátor a venkovský starosta Canov má obavy

ROZHOVOR „Mám hrůzu ze zhroucení celé ekonomiky. Doufám, že to vidím příliš černě, ale to, co se nyní z ekonomikou děje, je skutečně příšerné a nemá to obdoby. Vláda si to dle mého uvědomuje, a proto se snaží za každou cenu zabránit úplnému lockdownu. Ale panikaří a některé její opatření jako zkoncentrování lidí do obchodů zákazem nedělního a pozdě večerního prodeje či zákaz nočního vycházení do liduprázdných ulic jsou dle mého kontraproduktivní,“ konstatuje senátor a starosta Chrastavy Michael Canov (SLK). K profesoru Flegrovi uvádí: „Jeho cesta totálního izolacionalismu a ochromení všeho, co se ještě hýbe, by vedla nezadržitelně masy lidí a celý stát do hluboké chudoby. Mým guru není, já věřím myšlenkám a představám jiného vědce a sice vakcionologa Jiřího Berana.“

I v některých jiných evropských zemích zavádějí přísná protiepidemická opatření podobná těm našim. Avšak někde s tím rozdílem, že školy úplně neuzavřeli. Je správné uzavření škol v Česku i na prvním stupni?

Podle mého názoru není. Má se klást důraz na to, že se malé děti nebudou dostávat do kontaktu se svými prarodiči či praprarodiči staršími 65+. Vzhledem k tomu, že většinou žijí v oddělených domácnostech, je to podle mě možné. Samotným dětem nehrozí nic, jde jen o to, aby se minimalizovaly kontakty s ohroženou skupinou, a tou je právě skupina seniorů 65+. Samozřejmě by také v takovémto případě bylo nutné vyloučit z výuky pedagogy z této nejohroženější skupiny.

Jak se zvládá distanční výuka? Napadá mě, že v sociálně slabých rodinách to může být problém vzhledem k nedostatečnému vybavení...



Jak kde. V rodinách, které uvádíte, prostě žádná výuka neprobíhá... Je to špatně, ale kvůli tomu se svět nezboří.



Projeví se nějak negativně v budoucnu současné potíže se vzdělaností a uplatněním současných školáků a studentů?

Vypadá to, že žáci přijdou o rok klasické výuky (tedy doufám, že maximálně o jeden rok). Vypadá to děsivě, ale pokud by se to týkalo jen o objemu učiva, tak by to zase taková katastrofa nebyla. Na základce by prostě místo devítiletky měli osmiletku, která na základních školách ještě před nedávnem po poměrně dlouhou dobu oficiálně byla. Na středních školách budou mít místo čtyřletky trojletku. Je to špatné, ale co se týká učiva, vem to čert... Horší je zpřetrhání sociálních kontaktů. Dočasná, ovšem dlouhodobá ztráta osobního kontaktu s kamarády, učiteli a všemi dalšími může mít následky dlouhodobé, ale snad i to se překoná. Chci být optimista.

Ministr vnitra Jan Hamáček plánuje zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro analýzu chyb před druhou vlnou koronaviru. Je to podle vás dobrý nápad?

Jestli pan ministr vnitra chce za každou cenu rozebírat na parlamentní půdě vládu, jejímž je členem, tak prosím. Myslím si, že až vše pomine, určitě bude podrobná analýza potřebná, ale nikoli k „teplákům“ ministrů, ale k tomu, aby se v případě opakování obdobné pandemie již nikdy neopakovaly chyby, které se staly. Jakkoli mám výhrady i v tomto rozhovoru vůči počínání vlády, nemyslím si, že někdo chtěl záměrně škodit a ubližovat. Jen prostě zmatkoval, podceňoval či chybně analyzoval, vytvářel chaos apod., prostě na to neměl (otázka je, kdo by měl), ale ublížit dle mého nechtěl vědomě nikdo. Podrobnou analýzu tedy očekávám v budoucnu od odborníků, nikoli od politiků.

Kdo podle vás během druhé vlny koronavirové krize nejzásadněji pochybil?

Premiér si vzal o prázdninách křišťálovou kouli a odjel se rekreovat na Krétu nebo kam. To je symbol celého vládního selhání. Namísto toho, aby se v létě usilovně připravovaly krizové scénáře, především zaměřené na seniory 65+, nakupovaly, nakupovaly a ještě jednou nakupovaly se přístroje pro léčku těžce nemocných, zařizovaly se rezervní lůžka všude možně mimo nemocnice pro ty lehce nemocné, dala vláda signál, že je vyhráno, a tím ztratila při nástupu druhé vlny důvěru lidí. Když se k tomu přidaly zmatky nad zmatky a totální chaos při vyhlašování jednotlivých opatření, klesla její důvěra u většiny lidí k nule.

Jak hodnotit výroky a předpovědi profesora Flegra od léta? Došlo na jeho slova? Vycházejí jeho předpovědi? Je dobré profesoru Flegrovi věnovat hlubší pozornost?

Já se pana vědce ekologa a parazitologa nechci nijak dotknout. Mnoho jeho čísel a předpovědí i vyšlo, nicméně nemohu si pomoci, je to rozsévač strachu a paniky, ideální postava do hororu. Podle mého názoru by byl schopný, obrazně řečeno, lidi i pozabíjet, jen aby je před koronavirem ochránil. Jeho cesta totálního izolacionalismu a ochromení všeho, co se ještě hýbe, by vedla nezadržitelně masy lidí a celý stát do hluboké chudoby. Mým guru není, já věřím myšlenkám a představám jiného vědce a sice vakcionologa Jiřího Berana, o kterém se blíže zmiňuji v odpovědi na poslední otázku.

Profesor Jaroslav Flegr

Během 28. října jsme kromě připomenutí vzniku samostatného československého státu byli také svědky několika demonstrací. Jak se díváte na skutečnost, že mnozí z demonstrujících na této i jiných demonstracích ignorovali vládní nařízení o rouškách a objevily se i případy agresivity vůči policistům? Může vztek namířený vůči opatřením přerůst v něco většího?

Když odfiltruji z těch demonstrací fotbalové chuligány, kteří měli jediný cíl se bít, tak musím konstatovat, že se jednalo o demonstrace lidí, kteří jsou zoufalí z toho, jak přicházejí o živobytí a frustrovaní ze všech těch zákazů a omezení. Pokud se neukáže světlo na konci tunelu (účinná vakcína???) a koronavirus nás bude všechny pronásledovat i v dalších letech, lze očekávat nárůst takovýchto demonstrací. Snad k tomu nedojde.

Zaděláváme si kvůli covidu na „chronické onemocnění ekonomiky“? A je to věc, kterou lze vyčítat této vládě?

Mám hrůzu ze zhroucení celé ekonomiky. Doufám, že to vidím příliš černě, ale to, co se nyní s ekonomikou děje, je skutečně příšerné a nemá to obdoby. Vláda si to dle mého uvědomuje, a proto se snaží za každou cenu zabránit úplnému lockdownu. Ale panikaří a některé její opatření jako zkoncentrování lidí do obchodů zákazem nedělního a pozdě večerního prodeje či zákaz nočního vycházení do liduprázdných ulic jsou dle mého kontraproduktivní.

Čísla nově infikovaných se mírně snižují, hospitalizovaných ubývá. Jsou to dobré zprávy? Domníváte se, že nouzový stav potrvá ještě po 20. 11.?

Tak to jsou určitě dobré zprávy, pokud ten otáčející trend vydrží, tím lépe. Délku trvání nouzového stavu si ovšem v tuto chvíli odhadovat netroufám.

Zásadní otázka na závěr. Chráníme dostatečně nejrizikovější skupinu seniorů?

Dle mého názoru dosud určitě ne. Mé myšlenky plně vyjádřil vakcionolog Jiří Beran. Statisticky 93 % procent úmrtí se týká seniorů 65+, přitom jejich procentuální zastoupení mezi nakaženými je 10 %. Z toho vyplývá, že se stát musí jednoznačně zaměřit na ochranu právě této skupiny. Namísto toho se stát snažil o ochranu všech kategorií, což je ovšem jednak nemožné a jednak to má naprosto devastující dopady nejen pro ekonomiku, ale též pro léčbu jiných nemocí, která se zastavuje. Například vrcholoví profesionální sportovci, kterým koronavirus nic neudělá a žijí ve svých bublinách, byli testováni mnohem častěji než právě senioři 65+. A to bylo dle mého principiálně špatně. Neustále chráněni, testováni a masově vybavováni respirátory by měli být právě senioři 65+ a jejich ošetřovatelé. Až nyní v posledních dnech to vládu napadlo a začíná testovat všechny v sociálních zařízeních pro seniory.

