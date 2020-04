Gustáv Murín: Čína se naštve... A bude po USA. Co se tají o koronaviru. Za co vy, Češi, můžete děkovat

ROZHOVOR Volání po tom, aby Čína byla hnána k odpovědnosti i k odškodnění za to, že tajila informace o vývoji pandemie a umožnila rozšíření nákazy, považuje slovenský publicista a vědecký pracovník Univerzity Komenského Gustáv Murín za skutečně zoufalý nápad globalizační kliky, která se chvíli těšila, že pandemie zastaví raketový nástup této země do čela ekonomických velmocí. Provokace vůči Číně by mohly skončit tím, že by tato světová velmoc hodila na trh obrovské zásoby ničím nekrytých dolarů, které mají v trezorech, a bude po americké ekonomice. To Američané vědí, takže nechávají v tomto směru poštěkávat jen své mopslíky.

reklama

Přes tři miliony nakažených a přes dvě stě tisíc mrtvých po celém světě v důsledku pandemie koronaviru. Lze na tuto událost nahlížet jinak než optikou těchto hrozivých čísel?

Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 1610 lidí

Samozřejmě že ano − střízlivý pohled totiž říká, že například apokalyptické zprávy z Itálie byly nafouknuté tím, že se do „úmrtnosti“ tohoto koronaviru započítala všechna úmrtí, přičemž těch z jiných příčin bylo násobně mnohem více. Také bylo zamlčeno, že tamní zdravotnictví kolabovalo už v letech 2012–2013 při obyčejné chřipce. A v této pandemii bylo méně obětí než na chřipku a jiné respirační onemocnění loni a předloni.

Považujete tedy šířící se nákazu pro toto období za vcelku obvyklou, která se dá přirovnat k podobným typu SARS, ptačí či prasečí chřipky, které se také do světa začaly šířit z Asie?

Zásadní rozdíl je v tom, že uvedené virové nemoci se nepřenášely z člověka na člověka. Ale už tehdy si média nacvičovala „apokalyptické zpravodajství“. A tak stvořila současnou monstrózní zavádějící kampaň, vždyť bulvár ví, že „smrt prodává“, a dnes už těžko oddělit i původně seriózní média od bulváru. Přitom se zamlčuje, že chřipkové onemocnění se už staletí vrací cyklicky každý rok na jaře, že pandemické verze tohoto cyklického jevu, které se zjevují přibližně jednou za desetiletí, nejsou ničím novým ani senzačním, že drtivá většina obětí nezemře na virovou infekci samotnou, ale na chronické nemoci, které měly už před tím. Tento jev znali už naši předkové a popsali to příslovím, které se na Slovensku rýmuje „Marec, poberaj sa starec“.

Psali jsme: Ubožák Kolář by za to Rusku stál? směje se Štefec. Ale varuje Kundru z Respektu: Mohli by se ptát... „Obvinit! Jedno jak.“ „Tyvoe, to je socan, ten nesmí jít sedět, dyť bude sjezd!" Odposlechy špiček moravské policie ukazují zvrácenost i nenažranost. Nitky vedly do ČSSD Vystoupení z EU: Výsměch Německu od Klause ml. Víte, co bylo za datum? Plukovník Šlachta promluvil. Teď začnou praskat kry i zubní plomby. ČSSD a ODS, tohle je pro vás. Úplatky v igelitkách, odposlechy. Fakt jste mysleli, že se na to svinstvo zapomene?

Mohla se ta vzniklá atmosféra strachu a obav z koronaviru podporovaná většinou médií hodit politikům?

Napsal jsem o tom studii „Pandemie samovládců začala“. Kromě Netanjahua, Orbána, Putina a ve vleku událostí i Trumpa se mezi tyto giganty mísí i náš slovenský trpaslík Igor Matovič přezdívaný Potěmkin, Zmatkovič, Matelko či Plačkovič. Vládne totiž Slovensku ve stoje – od plačovky k plačovce, jak se podle lidové tvořivosti nejnověji nazývají tiskové besedy Matoviče. Marně mu domlouvali ti nejrozumnější v jeho okolí, on se nezmění. Máme tu reinkarnaci Mečiara, známého „LenOn-a“. Ten se také považoval za otce tohoto národa, Matovič-Potěmkin by i to chtěl překonat − bude, a ve svých očích už je, naší tatínkem-matkou! Člověk bez zábran, co se týče jeho osobní veřejné sebeprojekce. Tento sociopat a histrion, trpící dyzenterií slov, prohlásil, že jeho vláda vstoupí do historie. Vzdělanější vědí, že už v roce 356 před naším letopočtem se jistý Hérostratos rozhodl vstoupit do historie tak, že zapálil jeden ze sedmi divů světa, Artemidin chrám v Efezu. Máme jen to štěstí, že Slovensko nejde tak snadno zapálit.

Psali jsme: Ruská hrozba drží EU pohromadě. Bylo by od Putina ošklivé, kdyby nás v tom nechal, směje se profesor Keller Tři typy viru... Profesorka má nové a převratné informace. A Babiš, Hamáček, Prymula, Češi, léčba? Jde o obyčejné lidi! Generál k odpůrcům Babišových opatření. Čína, Petr Pavel, skrytý boj o moc... Advokát udeřil: V každém národu se najdou blbci jako Hrušínský, co myslí jen na sebe. A Člověk v tísni, proč o něm teď není slyšet?!

Celý svět se bude muset vypořádat s velkými ekonomickými problémy. Kdo na to doplatí nejvíc? Je namístě volání po tom, aby Čína, pokud se prokáže její zavinění, byla hnána k odpovědnosti i k odškodnění za to, že tajila informace o vývoji pandemie, nevarovala svět a umožnila rozšíření nákazy?

Anketa Souhlasíte s odstraněním sochy maršála Koněva? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 21698 lidí

„Zavinění a odškodnění Čínou“ je skutečně zoufalý nápad globalizační kliky, která se chvíli těšila, že pandemie zastaví raketový nástup této země do čela ekonomických velmocí. Za prvé takové pandemie vždy přicházely z východu Asie. Za druhé si nikdo netroufne jít do Číny cokoliv vyšetřovat, pokud to sami nebudou chtít. Za třetí pokud budou Číňany ještě chvíli provokovat, tak ti hodí na trh ty obrovské zásoby ničím nekrytých dolarů – přičemž s vlastní měnou, yuanem, přecházejí na tzv. zlatý standard – co mají v trezorech, a bude po americké ekonomice. To Američané vědí, takže nechávají v tomto směru poštěkávat jen své mopslíky, třeba v Austrálii. A byly to USA, které čínští představitelé obvinili, že zatajili nástup této infekce, kterou přinesli jejich vojáci na armádní hry do Wu-chanu. A ví se, že právě americké laboratoře – konkrétně v Severní Karolíně v roce 2015 – si hrály s kombinací chřipkového viru a SARS, což je dnešní COVID-19. Prezident Obama to zakázal, a tak se to obešlo vývozem těchto laboratoří do celého světa, hlavně bývalých sovětských republik. Takže to spíš vypadá na staré pořekadlo, když „zloděj křičí chyťte zloděje“.

Lze vlivem nemoci COVID-19 čekat změny na geopolitické scéně? Ovlivní pandemie nějak postavení Číny nebo Spojených států?

Je všeobecně známé, že Rusko se pod Putinem zvedlo zpět do velmocenské pozice a je schopné vyvíjet vysoce účinné zbraně nové generace. Čína má zase kapitál na masivní vyzbrojování. Naopak USA ztrácejí. Kdyby do Trumpa neryli „demokraté“ první roky jeho prezidentování na pokyn Deep State, tak by spolupráce Ruska a USA vyblokovala Číňany. Nyní svými kovbojskými politiky tlačí Rusko a Čínu k vytvoření jednotného bloku proti americké hegemonii. Ještě to bude dramatické. Tipuji, že dojde k měření síly na nějakém třetím bojišti, ne napřímo. Takže v Íránu? Ten je totiž v dlouhodobém plánu amerických agresí, tak jak to prozradil americký generál Wesley Clark.

Fotogalerie: - Sochy, pomníky a hřbitovy východu

Proč tu pandemii v počtu obětí z celého světa nejvíce odnášejí západoevropské země Belgie (622 zemřelých na milion obyvatel), Španělsko (503), Itálie (446), Francie (357), Spojené království (311) nebo Nizozemsko (264)? Čím si to vysvětlit?

Odpověď bych nechal na povolanějších. Ale zachytil jsem zajímavou úvahu právě z Čech, že v rámci ambicí neoliberalismu zpochybnit vše tradiční právě tam rostl odpor vůči očkování obecně. Citovaný text z facebookového profilu Jana Janečka zní: „Tím hlavním důvodem se zdá být důslednost v očkování obyvatel, neboť totalitní systém nemusel našlapovat kolem podivínů a pošuků po špičkách a neexistovalo, že by si někdo dovolil neočkovat své děti – hrozila mu žaloba za zanedbání péče a kriminál, což bylo velmi dobře. Už desítky let lékaři vědí, že vakcína na TBC překvapivě chrání i proti jiným nemocem alespoň do té míry, že průběh některých dalších nemocí zmírňuje. Zatímco ČSSR patřila do zemí, kde se důsledně celoplošně očkovalo, tak Itálie, Španělsko, Anglie, Francie a další západní země na plošné očkování z vysoka kašlaly a o USA vůbec nemá smysl mluvit.“

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co současná pandemie udělá se soudržností EU? Zlé jazyky mluví o pozvolném konci. Neselhaly v krizové situaci špičky Evropské unie? Nebo je kritika nespravedlivá a řešení mělo být od začátku jen na členských zemích?

Naplno se ukázalo, že Evropská komise není schopna čelit velkým výzvám. Už tu nemohoucnost předvedli v případě invaze migrantů. Takže se jednotlivé státy poučily a jejich vlády – po vzoru Orbána – jednají na vlastní pěst. To je fakticky revolta vůči chystanému většímu centralismu moci v Bruselu. Italové už dávají svou nespokojenost najevo otevřeně. Uvidíme, co ostatní těžce pandemií postižené státy. Jisté ale je, že nikdo tu paní der Leyenovou pořádně neposlouchá, nato ještě aby se jejími rozhodnutími řídil.

Fotogalerie: - V odběrovém stanu

Kam by měla od vlád – jedno či v Česku, či na Slovensku – především směřovat pomoc? Ruce po státu natahují všichni a hlavně ti, kteří jinak nejvíce mluví o tom, jak se má každý o sebe postarat. Nelze však pomoci všem. Pokud ano, hrozil by bankrot státu. Co s tím?

Celá ta „pomoc“, kterou utěšují tyto vlády omezeními sužované obyvatelstvo, je jedna velká potěmkiáda. Je nemožné adresně vyplatit každého podle iluzorních pravidel, že se bude měřit, kolik kdo virtuálně ztratil, a to proplácet. Na to nejsou nejen peníze, ale ani státní aparát, co by to zvládl. Brusel slibuje zadarmo miliardy, ale ani za daleko klidnějších časů nejsou naše země schopny naplnit bez pochyb o korupci čerpání z eurofondů. Vždyť tam se největší podvodníci naučili nejvíc krást. A nebude to, bohužel, jinak. Kdo bude blíž ke korytu, ten se nacpe k prasknutí a ti střední a hlavně malí půjdou prostě po žebrotě. Svou nedůvěru slibům slovenské vlády dal hned na začátku najevo šéf Železnic Podbrezová, které zaměstnávaly více než 3 100 lidí, a předseda Klubu 500 Vladimír Soták. Začal masově propouštět, což je nejčistší ekonomické řešení − pokud je krize krátkodobá, tak to propuštění přežijí na státní podpoře. Na žádné nabídky psát prosbopisy vládě nečekal. Trump to pochopil hned a posílá – tuším – 1500 dolarů každému, kdo si o to požádá, jako paušál. Jeho to bolet nebude, oni si ty dolárky zase vytisknou. Ale ani to není řešení. Nafouknutím opatření proti koronapandemii dosáhli jednoho − nikdo nemůže zodpovědně říct, kolik bylo skutečných obětí této infekce a kolik těch úmrtí jen urychlila. Někde to budou stovky, někde tisíce, někde desetitisíce obětí. Ale už dnes umíme odhadnout, že to budou desítky a stovky milionů ekonomických obětí koronapaniky. Švédové jako jedni z mála jí díky osobnosti jejich hlavního epidemiologa nepodlehli, a tak budou i nejméně postiženi.

Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česká televize na svém zpravodajském kanálu ČT24 vysílá nonstop jen informace týkající se pandemie. Plní tím pouze své veřejnoprávní poslání, protože občané a diváci potřebují právě jen tyto informace? Jak to vypadalo na Slovensku, případně v jiných zemích, pokud máte možnost sledovat jejich televizní zpravodajství?

O zpravodajství ČT se vyjádřil jasně pan profesor Žaloudík slovy „ČT se zbláznila“. A když se zbláznila Česká televize, jak by mohla zaostávat ta naše? Tak nás ve veřejnoprávním televizním zpravodajství nezapomněli oblažit absurdními příklady z Polska, kde policisté dronem naháněli lidi na procházce, kde byli sami jen s tím dronem navíc, a jak tam pokutovali lyžaře, co se na snowboardu chtěl svézt panenským svahem, kde neměl koho infikovat, vždyť tam byl jen on a ti policisté, co se až tam vyškrábali, aby ho pokutovali. A tohle je tak důležité, že si informace o tom neodpustí naše veřejnoprávní STV. Proč při tom zapomněli na doporučení skutečných odborníků, že naopak procházka v přírodě je v dobách karantény ideálním relaxem? Jeden opravdu bizarní příklad: naše veřejnoprávní zpravodajství v rozhlase nás denně oblažuje takovými nesmyslnými zprávami − třeba že v Číně s 1,3 miliardy obyvatel přibylo 54 nových případů a nově už jen tři. A v celé Jižní Koreji s 51,6 miliony obyvatel „až“ osm. Tímto nás krmí za naše peníze už celé týdny v rozhlasovém zpravodajství, kde každá vteřina má cenu zlata a zvažuje se její závažnost. To se tam opravdu už všichni zbláznili? Tak proč nás neinformují o místních čínských a jihokorejských srážkách jízdních kol − těch je tam určitě denně víc!

Dal byste za pravdu hlasům, že svět už nikdy nebude jako předtím, než ho postihla pandemie koronaviru? V jakém smyslu? Ve vztahu k přírodě, ochraně klimatu, mezi lidmi navzájem, k seniorům coby v důsledku nákazy nejzranitelnější části společnosti?

Budu skromnější v odhadu důsledků. Myslím si, že se ještě dlouho budou lidé zdráhat si podat ruce či se obejmout, nedejbože se na veřejnosti políbit. Zůstaneme ještě dlouho v duševní karanténě, a to na celé planetě. A kdyby mělo být něco dobrého na tomto zlu, tak snad to – a protesty v Česku, Rumunsku a USA to už naznačují, že se lidstvo vzchopí a konečně se zbaví globalizační kliky alias Deep State, a to přes domácí politiky, kteří celý tento cirkus uměle živili.

Ale mám i dobrou zprávu: po roce 1989 ve společnosti prakticky zmizely anekdoty a politický humor. Teď máme na Slovensku úžasnou úrodu lidového humoru. U vás tuto krizi pozoruhodně dobře zvládá, i s uvolňováním opatření a zákazů, Babišova vláda. My máme vládu egomaniaka, který se každý den včetně sobot a nedělí cpe do televize, aby nás strašil novou ukázkou své svévole a moci. A nesnáší kritiku. Tak vznikl vtipný obrázek s Matovičem, u něhož je text: „Když o mně budete psát ošklivé vtipy na Facebooku, nechám vás doma zavřené až do Vánoc!“

Psali jsme: „Nejste divadlo! A pohrdáte lidmi.“ Škemrající herci? Zasvěcený muž promluvil o jejich penězích Chtějí nás nemocné, varuje Jozef Banáš. Odhalil ,,Krymskou lež” a stalo se nečekané. Informace z Ruska Toto ať koronavirus změní! Docent udeřil na skupiny, které nám škodí. Aktivisté, rodiče, novináři i jiní Rakve a lyžaři: Zkušený kmet o viru a Babišovi: Z textu mrazí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.