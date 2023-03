Haag a zatykač na Putina. Je v tom záměr. Jaký? Konečná má jasno

„Vláda vidí, že jí prezident nebude v ničem překážet a bude si hledat další způsoby, jak zalepit díry v rozpočtu na úkor těch středně- a nízkopříjmových skupin,“ říká europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Vyjádřila se i k zatykači na ruského prezidenta Putina a zmínila jeho setkání s čínským prezidentem. „Vyhazovat někoho z akademické pozice na základě jeho občanského postoje a pomoci zraněnému člověku mi přijde alarmující,“ říká pak k tomu, co se děje kolem docenta Ševčíka. Prozradila také, na co se jí lidé v souvislosti s dnešní dobou ptají.

Koncem minulého týdne se objevila zpráva, že soud v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Lvovovou-Bělovovou. Co na to říkáte?

Předpokládám, že ze strany Mezinárodního trestního soudu se jedná o postup, o kterém jsou ti, kdo jej navrhli plně přesvědčeni. Nikde jsem zatím neviděla informaci, že s tímto postupem souhlasí všech 123 zemí, které přistoupily k Římskému statutu. A pokud i ano, stále je ještě spousta států, které se k podpisu nepřipojily a rozhodnutím tohoto soudu se řídit nemusí, a tedy ani nebudou. Mezi nimi jsou například Spojené státy, Čína, Izrael a třeba právě Rusko. Signatářem Římského statutu není mimochodem ani Ukrajina. Ve statistikách počtu migrantů z Ukrajiny, kteří si vybrali jako svůj cíl Rusko, je stále velký rozptyl. Zatímco OSN uvádí čísla okolo 2,8 mil., Rusko uvádí údaj kolem 5 mil. obyvatel. Pokud nebudou dána z obou stran relevantní čísla, není z mého pohledu zajištěno dostatek hodnověrných údajů pro tak závažné obvinění.



A co říci na reakci Ruska, podle kterého zatykač nemá v podstatě „žádný význam“?

Jak jsem zmínila, Rusko není signatářem Římských dohod a jak vyznívá z prohlášení vysokých představitelů státu, necítí se tedy být závěry soudu nijak vázáno.

Pokud se mělo jednat o další formu sankce vůči prezidentu Ruska a lidí z jeho okolí, nepřispěje to asi pozitivně k přístupu k jednání o ukončení konfliktu. Připadá mi to jako záměr, snažit se mírovou dohodu zcela znemožnit. A bohužel je to postup západních zemí. Čínský prezident se v pondělí v Moskvě sešel s ruským prezidentem. Jak je vidět, čínská strana asi tomuto zatykači také příliš velkou váhu nepřikládá.

Podívejme se k nám. Prezident Pavel se nakonec rozhodl podepsat novelu zákona o penzích. Řekl ale také, že chce, aby ji přezkoumal Ústavní soud. Překvapilo vás jeho rozhodnutí?

Již před volbami bylo zřejmé, čí zájmy bude pan prezident prosazovat. A svým podpisem novely to potvrdil. Než jeho podpis, tak mě více překvapilo jeho zdůvodnění. Pokud měl své pochybnosti o novele, neměl ji podepisovat a měl ji vrátit k přepracování. Podepsat něco, na co pak chce podat žádost o přezkoumání Ústavním soudem, je úsměvné. Bohužel úsměvné již nejsou dopady jeho rozhodnutí. Měl možnost pro občany něco vykonat. On se však rozhodl, že přes tři a půl milionu občanů pobírajících nějakou formu důchodu bude nuceno dále čelit jedné z nejvyšších inflací v Evropě utahováním opasků a snižováním své životní úrovně.



Prezident také vyzval vládu, aby s opozicí nalezla řešení v otázce zmrazení platů ústavních činitelů. Není podle něj možné snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat platy ústavních činitelů na současné výši. Váš komentář?

Proč by měla vláda takovou výzvu respektovat? Vidí, že jí prezident nebude v ničem překážet a bude si hledat další způsoby, jak zalepit díry v rozpočtu na úkor těch středně- a nízkopříjmových skupin. Jeho prohlášení ve světle jeho podpisu není důvěryhodné. A možná by si měl znovu přečíst nedávno složený prezidentský slib. Asi už na něj v tom návalu cestování zapomněl.

Na svém facebookovém profilu jste sdílela své vyjádření na Prima News, kde jste mluvila o tom, co pro nás může znamenat norma Euro 7. Můžete to prosím pro čtenáře ParlamentníchListů.cz vysvětlit? A co v této souvislosti zazlíváte vládě Petra Fialy?

Česká vláda v době našeho předsednictví zcela podcenila přípravu další legislativy. Ministr Kupka až koncem ledna zjistil fatální dopady normy Euro 7 na český automobilový průmysl. Přijmout normu Euro 7 v podobě, v jaké je předložena, znamená vážné ohrožení celého segmentu. Nejvážněji to může dopadnout na produkci malých automobilů. Debatu otevřelo Německo a Itálie, kde si dopady uvědomují. Po setkání se zástupci automobilového průmyslu je jasné, že není možné splnit to, co je na papíře deklarováno ve vztahu k brzdovým destičkám a pneumatikám. Automobilky to nejsou schopné zainvestovat. Je potřeba tento proces zastavit. Dopady budou citelné nejen u nás, ale i v dalších zemích EU.

Europoslanci podpořili směrnici Evropské komise o renovaci budov. Do roku 2033 mají majitelé ty nejvíce energeticky neefektivní renovovat a zateplit. Vy jste hlasovala proti. Opět, co by toto znamenalo nejen pro občany ČR?

Je to přesně ten typ nařízení, kterým si proti sobě EU postaví velkou část občanů. Každé takové nařízení zvyšuje cenu a náklady na stavbu budovy. To v době, kdy je nedostatek stavebních materiálů i stavebních kapacit. Lidé nemají prostředky na rekonstrukce. A mnozí již rezignovali na svůj sen o vlastním bydlení, které se jim vzdaluje díky podmínkám pro poskytování hypoték. Zde připomenu, že vláda Petra Fialy chce navíc zrušit i podporu stavebního spoření. Na občany se tak nakládá další požadavek, který je bude stát peníze. A ti lidi je prostě nemají a jsou tak tlačení do neřešitelných situací. Nic nenamítáme proti dobrovolnému plnění těchto podmínek, ale zásadně proti nim protestujeme, pokud mají být uplatňována formou dalších zákonných požadavků.



Vraťme se ještě k nedávné demonstraci na Václavském náměstí. Co říkáte na účast i na to, co zde bylo z jeviště řečeno?

A co říci na to, co se po této oficiální demonstraci odehrálo u Národního muzea?

Je to důsledek rozporu mezi tím, co se snaží vláda prosadit prostřednictvím sdělovacích prostředků, a tím, jak situaci na Ukrajině vnímá mnoho občanů. A kteří nevidí od koaliční vlády řešení jejich problémů, ale díky vládnímu marketingu mají dojem, že se vláda věnuje problematice cizinců na jejich úkor.



Rektor VŠE vyzval docenta Ševčíka, který se objevil na některých záběrech u muzea, k rezignaci na post děkana. Někteří studenti proti děkanovi pak dokonce demonstrovali. Na druhé straně má docent Ševčík stovky, možná tisíce podporovatelů, kteří za ním stojí. Sám Ševčík uvádí, že se na místě ocitl náhodou, neboť ho oslovil člověk, kterého dle jeho slov zranila před muzeem policie a Ševčík chtěl mluvit s velitelem zásahu. Co na celou tuto „kauzu“ říkáte?

„Nová doba! Student vyhazuje děkana!“, dala by se parafrázovat scénka z jednoho známého českého filmu z období po revoluci. Nechci to ale zlehčovat. Na podporu pana Ševčíka se postavilo mnoho známých osobností. Z průzkumů vyplývá, že se okolo 50 % dotázaných obává vyslovit veřejně svůj názor, a to i s ohledem na dopady právě v zaměstnání. Někdy se okolnosti prostě takto sejdou. A vyhazovat někoho z akademické pozice na základě jeho občanského postoje a pomoci zraněnému člověku mi přijde alarmující. Asi se čekalo na podobný „prohřešek“ pana Ševčíka. O „reorganizacích“ a účelově snižovaných stavech by dnes mohlo hovořit hodně lidí s názory odlišnými od názorů sdílených „veřejnoprávními a vládě nakloněnými médii“, které za šíření svého obsahu dostávají neprůhledné dotace v řádu stovek milionů korun.

Docent Ševčík přirovnal to, co se před muzeem odehrálo, tedy především to ze strany policie, k roku 1989. Je toto srovnání na místě?

Řadoví policisté jak tehdy, tak teď si nemohou dovolit luxus neuposlechnout rozkaz. Jsou jistě připravováni na možné krizové situace při ochraně zdraví, majetku a života občanů. A šedá je teorie a zelený strom života. Ne vždy se jim asi podaří obstát na 100 %. Neměli by ale být zneužíváni k provokacím na veřejnosti. Srovnávat jeden rok, 1989 a dnešní by asi nebylo objektivní. Už se dá ale porovnat období 33 let po revoluci s tzv. obdobím „komunismu“. Stále víc lidí mi dává otázky, kdy už se budou stavět další přehrady, dobudují se dálnice, lidi budou mít možnost postavit si vlastní bydlení. Prostě to, co bylo před rokem 1989 běžné.



Na závěr se ještě podívejme do Německa. Na svém facebookovém profilu jste informovala, že „Němci budou moci už brzy cestovat vlakem po Německu neomezeně za 49 euro měsíčně“. Co byste v této souvislosti vzkázala naší vládě?

Je těžké vzkazovat něco někomu, kdo je hluchý a slepý k dění okolo něho. Zrovna Německo má ale velmi dobrou infrastrukturu železniční dopravy a ne nadarmo staví rychlostní tratě po celém světě. Ale aspoň zamyslet se nad něčím podobným by vláda měla. Ekvivalent této částky je zpáteční jízdenka Ostrava–Praha. Pomohlo by to získat cestující, kteří nyní stále dávají přednost individuální dopravě. A byl by to jistě dobrý impulz i pro mobilitu pracovních sil.

