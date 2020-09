Hejtmanka socdem: Současný blahobyt vytvořili ti, kteří z něj dnes mají nejméně

reklama

Hejtmankou Jihočeského kraje jste od dubna 2017, ale v krajské politice se pohybujete déle. Co vás vlastně přimělo vstoupit do politiky?

V politice jsem od roku 2000, tedy od vzniku krajů. Ale vlastně už předtím jsem byla starostkou Milevska. Ale to není klasická politika, to je opravdu spíše služba lidem.

Co vás vedlo k tomu, že jste vstoupila do politiky?

Možná to bude znít divně, ale vlastně za to může sekretářka u nás ve škole. Tehdy mě totiž rozčilovalo úplně nesmyslné kácení stromů u nás ve městě a bojovala jsem proti tomu. Kolegyně se mě tehdy zeptala: proč tedy nekandidujete? V hlavě to máte srovnané, jenom nadávat, to ničemu nepomůže. A s odstupem musím říci, že měla pravdu. Tehdy jsem kývla na nabídku sociální demokracie kandidovat za ně jako nezávislá. No, a ono to vyšlo. Stala jsem se starostkou, a to je začátek mé politické kariéry. A mimochodem – starost o lesy a zeleň v kraji mě trápí dodnes.

Byla nějaká chvíle, kdy jste litovala toho, že jste vstoupila do politiky?

Pár jich bylo. Když se třeba dočkáte podrazu od lidí, které máte kolem sebe. Pak přichází zklamání a demotivace. Zakládám si na tom, že jsem férový a přímý člověk, takže se s podobným chováním těžko vyrovnávám. Naštěstí jsem ale optimistka a demotivace mi dlouho nevydrží. Držím se hesla hledat v lidech to lepší.

Původním povoláním jste učitelka. Dá se z této praxe něco využít?

Samozřejmě. Politika vyžaduje podobně jako kantořina umění mluvit, být přesvědčivý, dokázat věci vysvětlit a získat důvěru lidí okolo sebe. Možná proto je tolik úspěšných politiků původním povoláním učitel. A ještě jedna věc mě napadá. K povolání učitele patří skoro až naivní nadšení, že měníte svět k lepšímu. Tahle pozitivní energie je v životě jen výhodou.

Vystudovala jste obor český jazyk – dějepis. Dala vám studia dějin něco, co se dá v politice využít?

Rozhodně. Jak nás učili – Historia magistra vitae. Situace se v dějinách stále opakují, jen v jiných kulisách. Tohle poznání sice není úplně radostné, ale mě nikdy neodradilo.

Jak hodnotíte svoje působení ve vedení kraje těsně před dalšími volbami?

To by měli hodnotit jiní, především voliči.

Podle toho, co víme, tak ti jsou z vás nadšení.

Vždycky se snažím o to, aby mezi lidmi vládla pozitivní atmosféra. Po docela bouřlivém počátku tohoto volebního období se mi podařilo uklidnit situaci a najít cestu ke spolupráci se všemi, kteří jsou v zastupitelstvu. Jedna z věcí, na které si zakládám, že je vždy lepší sporům předcházet. Vždy si najdu čas, abychom našli řešení, která jsou přijatelná i pro opozici.

To jen potvrzujete to, co se o vás říká.

Dnes Jihočeský kraj investuje nejvíce ve své historii - 3,7 miliard korun! A to bez toho, že bychom byli jakkoliv zadlužení. Jsme jeden ze tří krajů, který nemá dluhy. Jen pro představu předchozí vedení bylo schopné investovat sotva polovinu této částky.

Investice jsou jedna věc. Jejich smysluplnost však něco jiného…

Jsme krajem s nejvíce opravenými komunikacemi. Naše nemocnice jsou hodnocené jako jedny z nejlepších v republice. Stavíme nové domovy pro seniory. Tady musím říci, že já osobně mám velkou radost třeba z domova v Dačicích, který získal cenu Presta. Jsme krajem s opravenými školami, kulturními zařízeními. To je dnes Jihočeský kraj. Ale není to výsledek jen mé práce. Na tom se podílí hodně lidí. A těm patří můj dík.

V lednu 2020 jste v rozhovoru řekla, že nebudete usilovat o funkci první dámy kraje, co se změnilo?

Tehdy jsem opravdu chtěla skončit. Ale to, co se tehdy odehrálo v sociální demokracii, mě přimělo toto rozhodnutí přehodnotit. Já si totiž myslím, že je slušnost dnes pomoci ČSSD. To, že řada lidí se vezla na vlně úspěchu v době, kdy bylo všechno snazší, je také pravda. Ale taková já rozhodně nejsem. Takže místo důchodu pobíhám tady teď v rámci volební kampaně. A přiznávám, že také cítím odpovědnost a povinnost vůči kraji. Příští rok totiž nebude vůbec snadný.

Asi narážíte na dopady koronakrize, že?

Ekonomická situace se změnila a odpovědný politik s tím musí počítat. Vždy jsem trvala na tom, aby se kraj zadlužoval pouze tehdy, pokud to vyžadují podmínky pro čerpání dotačních peněz. Ale už od začátku letošního roku je jasné, že ekonomika zpomaluje. I proto jsem již na konci zimy požádala kolegy, aby začali v rozpočtu hledat rezervy zhruba ve výši půl miliardy korun. Pomohlo nám to utlumit výpadek příjmů, který odhaduji, že může být klidně i miliarda korun. Horší je, že asi ani další dva roky nebudou lepší.

Co podle vás dělat proti vylidňování venkova? Existuje na to vůbec recept?

Je to problém, s nimž se potýká celá Evropa. Prognózy říkají, že tento trend bude pokračovat. Přesto si nemyslím, že bychom se s tím měli smířit. Recept je jediný. Zvyšovat kvalitu života na venkově, podporovat pracovní příležitosti, zajistit veřejné služby. Obchod, lékaře, školu. A to se nám, v Jižních Čechách, daří.

Jak by podle vás měl vypadat kraj, ve které budou lidé chtít žít?

Dostupné bydlení, veřejné služby, doprava, kvalitní zdravotnictví, školství, péče o potřebné lidi, zdravé lesy, čistá voda. A lidé by ani nemuseli vědět, že to někdo řídí. Stačí to tak?

Určitě. A teď ještě aktuální otázka. Jak je kraj připraven na případnou druhou vlnu pandemie COVID-19?

Jarní vlna nám dala možnost trošku poznat, o co jde, dala nám trochu času. Mohli jsme se připravit. Naše nemocnice i sociální zařízení mají dostatek ochranných pomůcek, jsme připraveni organizačně i lidsky. Navíc v rámci jednání krizového štábu vznikl skvělý tým, kde každý dával své nápady a zkušenosti a zároveň bez řečí plnil úkoly, na nichž jsme se dohodli.

Jaké téma z volebního programu ČSSD je vám nejbližší?

Roky mám blízko k sociální tématice. Takže, pokud se ptáte, tak je to určitě politika vůči seniorům. Mládí není zásluha a stáří není vina. Někdy mám pocit, že se záměrně staví generace proti sobě. Ale měli bychom si uvědomit, že dnešní blahobyt vytvořili ti, kteří z něj dnes mají nejméně. Je tedy naší povinností vytvořit podmínky pro spokojený život našich seniorů. A pokud budou potřebovat naší péči, tak ji musí dostat.

Proč vás mají dnes lidé volit? Je vůbec důvod ještě dnes volit ČSSD?

Protože má členskou základnu, která má potenciál generovat ty nejzkušenější, a dává zpětnou vazbu těm, co jsou momentálně v čele. Je pravda, že ne vždy, a ne všichni jí naslouchají. I přesto má ale sociální demokracie takovou strukturu, která umožňuje určité čistící mechanismy. I když to někdy trvá dlouho. A protože sociální demokracie vždycky hájila zájmy lidí, kteří se živí prací. I proto tu musí sociální demokracie zůstat a lidé by měli o její volbě uvažovat.

