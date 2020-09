Hlas ze zákulisí zlatých časů ODS: Soudruhu, válíš se u nádraží. Levičák z ČSSD vede „pravici“, povedené

ROZHOVOR Ještě donedávna levicový, oranžový plzeňský exhejtman Josef Bernard – nyní pravicový lídr. Pirátští levičáci, kteří nahradí komunisty? A sdružení Pro sport, hrající pro sebe? Pro ParlamentníListy.cz hovoří velký zákulisní hráč plzeňské ODS, podnikatel a politik Roman Jurečko. Když se někde válí Jiří Valenta, i opozičníci by mu měli kolegiálně zavolat. A co rektorka docentka Ilona Mauritzová? Šedá myška regionální politiky nebo tygr v kleci?

Jaká je podle vás letošní předvolební atmosféra?

Jediné, co mne zarazilo je, že levičák vede pravici. Tedy Josef Bernard, který přeběhl z ČSSD, to je pro mne zvláštní a jistě to bude zajímavé i pro voliče. Protože ten jeho přerod je prostě obrovský – do pravicového uskupení, kde jsou ještě Zelení a taková parta Pro sport a mají lídra levičáka. On se netajil tím, že když vstupoval do ČSSD, tak říkal, že jí – tedy sociální demokracii – má celý život v srdci. To je pro mne prostě záhada, jak se tenhle člověk přeorientoval. Kdyby si našel nějakou jinou levicovou stranu, tak bych to bral, ale toto je pro mne hodně.

Když vezmete hnutí ANO, tak víte, že má všude plus pět, deset procent navíc, takže jej musíte dohánět.

A jinak se situace tváří poklidně. My se velmi pozitivně učíme žít dohromady s topkou. Oba jsme sice pravicoví, ale každý trochu jinak, máme rozdílné názory na určité věci, ale pracovně mně přijde, že nám to s tou topkou vyhovuje. Každý jsme dělali kampaň jinak, my jako ODS máme takový nadhled a oni to zas odmakávají v ulicích.

S komunisty, kromě toho, že jste chodil do školy s Jiřím Valentou…

Zrovna jsem mu nedávno volal, že se válí u nádraží, ať si zvedne stojan. To bychom se takto navzájem měli informovat. Ale to je jediné.

Dali jste dohromady silnou kandidátku? Přece jen Martin Baxa je známá tvář, ale Ilona Mauritzová si to možná v Parlamentu odmakala, ale nebyla navenek moc slyšet…

Ona je rektorka, takže je z jiného prostředí vysokých škol a má kolem sebe na kandidátce samé matadory. Baxa je sice na vzdálenějším místě kandidátky, ale Ilona Mauritzová má hned za sebou pana starostu Klatov, který je úspěšný komunální politik. Pak jsou tam dva úspěšní senátoři a starostové, za topku je tam Marek Ženíšek, bývalý náměstek na ministerstvu financí.

Nu, jestliže levicový Bernard říká, že má kandidátku, kde jsou samé osobnosti, tak nikoho nechci urážet, ale myslím, že ty osobnosti jsou na naší kandidátce. Mají zkušenosti z politiky. Někdo řekne, že jsou lepší nováčci, ale chce to úspěšné dlouhodobé politiky.

Obrazně řečeno, na záda Mauritzové dýchá Marcela Krejsová, takže paní rektorka má kolem sebe velikánskou konkurenci a probít se v ní bude velmi složité.

Vezměte si, že když Bernard byl devětatřiceti hlasy odejit, nepřišel ani na poslední zastupitelstvo se rozloučit s lidmi, což se nedělá, protože když s někým pracujete čtyři roky, tak byste se s ním měl také přijít rozloučit. Prostě to svědčí o lidském charakteru…

Jenže bývalý hejtman poukazuje na to, jak zařídil nové vlaky, autobusy…

Jsou milosrdné lži, a ty jste právě vyjmenoval, což se politikovi třeba dá nějak prominout. Kdybyste se ale zeptal na krajském úřadě, kde pracují lidé dvacet let, úředníci, kteří to skutečně odpracovávají a připravují, tak by řekli, co kdo zařídil a kdo za čím stojí. Já si jej pamatuji a slyšel jsem od něj několikráte, jak má tu ČSSD v srdci, takže jak mu můžete věřit. Já beru Pavla Čížka, a také Zelené a Pro Plzeň a pak ty další idealisté, ale když mají tak velký název Starostové, tak já tam vidím jen toho Čížka.

To je ovšem problém Starostů a STAN všeobecně, že?

Určitě! Co znám Starosty, tak mně přišli, že jsou více méně pravicoví. Někde samozřejmě je starostou i komunista, ale ten pochopitelně není v tomto uskupení.

A když to probereme celým spektrem, tak jsme ještě nemluvili o Pirátech…

Piráti mají některé osobnosti, jako Bartoše, to je bezesporu člověk, který to má v krvi a se spoustou věcí bych s ním souhlasil. Ale pro mne Piráti jsou takové zvláštní zklamání v tom, že směřují k přerozdělování, všechno by chtěli danit. Myslím, že jejich čas přijde, jsou mladí, tak ať se učí a uvidíme.

Vy je tedy vidíte spíše levicově, nemám pravdu?

Já je vidím prakticky úplně levicově a myslím si, že jsou jednou ze stran, která chce být v opozici a solitérní. Protože když je někde v koalici, jako je to v Praze, kde mají primátora, tak pro mne jako Romana Jurečka nic nepředvedli. Jestli na Smetanovo nábřeží udělali zahrádku, nu budiž. Pak jsem slyšel o nějakém chodníčku, ale nechci nikoho urazit, ale to by přece zvládli v kdejakém malém městečku, že. To je na Prahu trochu málo. Protože třeba v Rokycanech by toto neprošlo.

Nenastane v případě Pirátů to, že časem vytlačí komunisty a stanou se z nich mladí anarchističtí levičáci?

Ono se to teprve ukáže. Chtějí třeba zastropovat nájmy, v Praze chtěli podle elektroměrů měřit, jak jste doma, to jsou všechno věci, které mě u mladých lidí překvapují. Na druhé straně, oni nezažili to, co jsem zažil já nebo vy. Ono se říká, že jsou to ty děti Husákovy dětí. Já jsem rád, jak jsem ten život prožil, ale oni to srovnání jako my nemají, takže jejich pohled na věc je zcela jiný. Mohu je soudit podle našeho městského zastupitelstva a podle toho, jak jsou v dozorčích radách nebo představenstvech a zatím tam nepředvedli vůbec nic. Jenom hned napadli teplárnu, že tam Křetínského společnost spaluje kaly z Ostravy, což je absolutní lež.

Jejich celostátní lídr je s velkým L, ale pak je to všelijaké a pro mne jde o nesourodou hmotu. Různě hlasují, i sami proti sobě.

Na to, jak jsou mladí, tak jim prostě opozice nevadí.

Co se týká krajských voleb, je to s nimi takové rozbouřené, ale u senátora je to asi jasné, že?

Myslím si, že když tu ANO nepostavilo vůbec žádného lídra, tak dlouholetý starosta Lumír Aschenbrenner je jasný. On se nebál, odjel s panem Vystrčilem na Tchaj-wan, tak jestli to nedá v prvním kole, tak nevím, kdo mu tam v tom druhém kole zbyde. A přál bych mu to, protože náš region a Plzeň reprezentuje po léta a je to taková stálice.

Kolem něj je takové zajímavé sdružení, jsou tam i monarchisté. Není to zvláštní, ODS a Koruna česká?

Jde o jeho příznivce, zná je osobně, takže jestliže mu drží palce, není to nic proti ničemu. A určitě to budou lidé, kteří myslí pravicově.

Ty letošní volby, opepřené kovidem, jsou tedy mírné nebo klidnější?

Nyní kovid nabírá na síle a přijde mi, že lidé mají své zaměstnání, své rodiny a k tomu jim přibyl kovid, který je s nimi každý den. A pak někde je až politika. Nepřijde mi, že je zájem o předvolební taškařice, jak se třeba chodí s lidmi na pivo. Přijde mi, že to lidi nějak moc nezajímá. Další věc je, že je nádherné počasí a všichni jezdí na kole.

Takže myslíte, že i když jsou senátní volby spojené s krajskými, tak účast na nich nebude žádná veselice…

Ono to bývá, že nejblíže lidem jsou komunální a parlamentní volby, a samozřejmě prezidentské, to je díky Miloši Zemanovi posledních osm let novum. Já myslím, že kdybychom šli po ulici, a to že všude těch billboardů visí požehnaně, a některé jsou dokonce megaplachty, a ptali jsme se lidí, jestli jsou volby, tak pět z deseti by něco řekli, ale do hloubky by asi neodpověděli.

Když se budeme ptát v regionech, jakého mají nebo znají hejtmana, tak to nebude žádná hitparáda. V rámci republiky – kolik je mediálně známých hejtmanů? Ví se o Haškovi, o Rathovi…

…a o Čunkovi, ten je třetí… A veřejnost je spíše zná kvůli průserům, které udělali… Nu, možná nyní budeme vědět něco více o lháři Bernardovi…

Tak takovou postavu, jako Josefa Bernarda jisto jistě nikde nemají…

Takovouto proměnu si v našem regionu nepamatuji. Abyste nastoupil do levicové strany, bez které by nikdy nebyl hejtmanem, kdy se mu ČSSD postarala o nádherný start a on jim to vrátil tak, že jim lhal půl roku, a to řekl i předsedovi regionu, že nebude kandidovat a oni jej nechali dovládnout co nejdéle. A najednou přeskočil jako jiskra – a to je hezký příměr, to bylo také u těch komunistů – prostě přeskočil do pravicového STANu a to, že bude mít celý život sociální demokracii v srdci vyměnil za 24 hodin a hned visely billboardy.

Nu přece, kdybych šel k Zeleným nebo ČSSD, tak nemohou hned druhý den viset billboardy, ať žije ČSSD! To bylo s Bernardem předem připravené, mně to nesedí.

Je to prostě vždy o lidech. V ODS se lidé znají, u ČSSD také a teď kdybyste zavolal do uskupení, jako jsou Piráti nebo STAN, tak ani tam oni sami hned neví, kdo je šestý, sedmý nebo desátý nebo jestli je z Tachova nebo z Přeštic. Z těchto slepenců kdybyste dal lidi dohromady, tak nevydrží spolu ani hodinu na pivu…

Nu, i to sdružení Pro sport je velmi zvláštní, řečeno velmi kulantně…

To je další věc! Já si myslím, že prostě nemůžete běžet jednou s červeným a pak zas s modrým praporem. Mně je 53 let a myslím, že tohle už nikdy nebudu mít zapotřebí.

Ten náš region je velmi specifický, má přes 500 obcí, máte tu Plzeň, pak dlouho nic, pak Klatovy, pak zas dlouho nic a pak třeba Rokycany.





