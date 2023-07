Hlavy v amerických análech, kouká Vyoral. Jen idiot vyzývá k bombardování

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Premiér na sociálních sítích vyzývá, aby si lidé více připomínali, jak daleko Česká republika za 30 let dospěla. Ale vzhledem k tomu, jaké jsou výsledky, se komentátor Tomáš Vyoral obává, abychom nezačali s láskou vzpomínat na komunismus. A rýpl si, že s „materiálem“, jako je Fiala, se toho moc dělat nedá. Ale věnoval se také bývalým politikům, kteří by rádi „humanitárně bombardovali“ Moskvu. „Dno,“ hodnotí jejich slova komentátor, který je považuje za důkaz toho, jak hluboko „elity“ klesly.

reklama

Ve Velké Británii se řeší skandál, protože tamní banka zrušila účet politikovi a nyní moderátorovi Nigelu Farageovi a interní dokumenty velice silně naznačují, že nešlo o technické, ale o politické rozhodnutí. Toto chování už odsoudil i britský premiér. Nepřipomíná vám to kauzu České spořitelny, jejíž zaměstnanec prohlásil, že pokud VŠE odvolá děkana Ševčíka, bude banka školu nadále sponzorovat? Následoval poměrně značný odliv klientů, takže banka po několika dnech raději prohlásila, že její podpora VŠE na odvolání děkana nezávisí.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 26572 lidí

Psali jsme: Špatné názory – zrušený účet? V Británii přituhlo, ani premiér nemlčí

V Parlamentu byla schválena dohoda s USA, která prý není o umístění jejich jednotek na českém území a zároveň je pro Česko podle vládních představitelů extrémně důležitá. Propásli snad politici pětikoalice příležitost prohlásit „se Spojenými státy na věčné časy a nikdy jinak“?

Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. Politici pětikoalice nemusí ani nic prohlašovat a všichni vědí, ve prospěch které země jsou naši demokratičtí vůdci mistry světa v rektálním alpinismu. Když jsem byl malý, táta před televizí občas žehral ve smyslu: „Proč jednou nemůžeme být sami sebou? Furt někomu lezeme do p*dele. Nejdřív Rusům, teď zase Američanům.“ Já bych jen to „my“ vyměnil za „naše elity“, případně za určitou část našich občanů, kteří přeceňují sebe a podceňují ostatní – často maloměšťáci z velkých měst. Ale samozřejmě to není stoprocentním pravidlem.

Vypovězení dohody o obilném koridoru probudilo Michaela Žantovského, který tvrdí, že je možná načase, aby ukrajinské lodě doprovázely plavidla NATO. A bývalý europoslanec Jiří Payne se přidal, že je potřeba stanovit podmínky „humanitárního bombardování Moskvy“? Máte nějaké tušení, co žene bývalé politiky k takovým výrokům?

A k výzvě bombardování Moskvy se přidal už i Mirek Topolánek, který nesměl zůstat pozadu a musel včas dát patřičně najevo svou pravověrnost, uvědomělost a údernictví. Tyhle veřejně a politicky exponované osoby na svých zcela úchylných a bezprecedentních příkladech jen dokládají absolutní úpadek a dno našich rádoby elit, jejichž hlavy jsou hluboko vsunuty v amerických análech. Jen idiot, nebo dobře zaplacený idiot, vyzývá k bombardování jakéhokoliv města.

Protože – když pomineme tedy všechny okolnosti a to, že žádný konflikt není černobílý – nemusíme být Einsteiny, abychom věděli, že to vždy odskáčou především obyčejní lidé, kteří za nic nemohou. Soudruh Payne pak pěkně po homohavloidsku přidal ještě ono pověstné a pro lepší lidi typické slůvko humanitární, které vlastně dílem nechtěného nakrásně vystihuje ono pokrytectví, aroganci a úchylnost nemalé části elit. Zejména těch západních, jakože demokratických. A abych nebyl špatně pochopen, homohavloid jest terminus technicus pro Homo sapiens havloidus.

Psali jsme: „Humanitární bombardování Moskvy.“ Je to tu zas, Havlův muž a Havlovy termíny

Co říkáte na současné téma placení kartou či hotovostí? Četl jsem k tomu zajímavou teorii, že celá diskuse pochází z toho, že městské obyvatelstvo o prázdninách začne cestovat do exotických lokací po republice a je šokováno, že to tam funguje trošku jinak.

Myslím, že nejde ani tak o šok obyvatelstva, jako o dobře zaplacené, ale v rozporu s etikou neoznačené PR – tedy neoznačená reklama – u mediálních pologramotů hlavního proudu. Ať už si ji zaplatily banky, parta okolo pana Euro Prouzy či někoho podobného nebo protičeská vláda Petro Fialenka. Na vaší teorii může taky něco být, jen bych řekl, že místo městského obyvatelstva cestuje pražský novinářský póvl z takzvaně zavedených, prověřených a nedotknutelných médií hlavního proudu.

Nepřekvapivé na onom neoznačeném PR, sic opět alarmující, je to pak hlavně u nikoliv naší, závislé, neobjektivní a nevyvážené ČT, kterou dotujeme z vlastních kapes. Respektive soudruhy ředitele, místoředitele, redaktory, redaktorky, redaktorčata a dalších 666 duševních poruch považujících se za pohlaví, kteří nám předkládají jedinou povolenou pravdu strany a vlády.

Herec a ezoterik Jaroslav Dušek pobouřil, když prohlásil, že rakovina je volba lidí, kteří nenávidí život. Jste pobouřen, pobaven nebo je vám Dušek jedno?

Každý sám svého štěstí strůjce. Ne všechno dokážeme stoprocentně ovlivnit, ale v drtivé většině případů jsme za své zdraví zodpovědní zejména my sami. Pohyb, jídlo, vyrovnanost, neduhy, životní styl… Jaroslav Dušek to možná řekl trochu explicitně, ale člověk s hlavou vně řitního otvoru, myslím, pochopí, co tím chtěl básník říci. Ne už tak pologramotní novináři nebo nejrůznější pseudo experti a odborníci. V krajním případě přece můžu nad panem Duškem mávnout rukou a ignorovat ho. Onen současný hon na Duška nějak nepobírám. Když si vzpomenu, jakou hromadu lží a paniky tady ještě nedávno bez skrupulí šířili zkorumpovaní psychopati typu Prymuly, Smejkala, Maďara, Blatného, Arenbergera, Hořejšího, Flégra, Svrčinové a dalších, tak Jarda Dušek je oproti nim „svatý za dědinů“. Jakkoliv s ním v řadě věcí nemusím souhlasit.

Fotogalerie: - Rumcajsův Jičín

Premiér Fiala je v poslední době taktéž na protiofenzivě, ale mediální. Prohlašuje třeba, že bychom si více měli připomínat, jak daleko jsme za těch 30 let ušli. Cítíte v tomto prohlášení ten ústup „no aspoň to není tak špatné jako za komunistů“?

Vzhledem ke krokům, které kolaborantská vláda politického eunucha Fialy činí, mám obavu, aby brzy nebylo mnohem horší jak za komunistů. A samozřejmě je to dílem všech polistopadových vlád, ale tahle současná to svou činností v neprospěch českým zájmům řádově zhoršila. Jinak Fiala – nebo spíše jeho PR poradci a loutkovodiči – jsou v protiofenzivě v zásadě permanentně. Co byste taky s materiálem jako je Fiala chtěli dělat? Krom toho, že mu zlepšíte fasádu a zajistíte mediální podporu.

Z nového ministra životního prostředí Hladíka vylezlo, že to nejsou drahé povolenky, co zdražuje energii, ale „válka na Ukrajině“. Přitom se spekuluje, že v zájmu uchování stability dodávek se možná bude dotovat i uhelná elektřina. Jak daleko jsou podle vás ministři schopní zajít, aby nemuseli „kápnout božskou“?

Novodobí soudruzi vyměnili antibabiše za antiputina. Za všechno může válka na Ukrajině, nikoliv diletantství, nekompetence, vazalství, lokajství a zkorumpovanost našich sběratelů funkcí. Kam jsou ministři schopni až zajít, těžko říct, ale jistě se budou jak mouchy lejna držet hesla: zatloukat, zatloukat, zatloukat.

Psali jsme: Kult generála. Vyoral viděl fotky a měl jasno. Ale pár slov věnoval i Etzlerovi... Takovým věcem věřit? To musíte být chytrý jak Fiala. Tomáš Vyoral je znechucen „To si může strčit...“ Vyoral sekl prezidenta. Ale pak pokračoval Česko a blbá nálada. Vyoral se nediví. „Podívejte, kdo je v čele…“ A už to jelo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.