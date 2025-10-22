Hodně bohatí a hodně chudí. „Svět se zatřese.“ Zle po slovech od Fialy

Tak nová vláda Andreje Babiše se sestavuje, programová shoda je, ale pořád se vypouštějí signály o tom, že věc bude zdržovat prezident Pavel. Potažmo jeho okolí, řekněme si na rovinu. Pohoršuje dle vás většinu obyvatel, či spíše vaše okolí, představa Turka a Macinky coby ministrů?
Mě to tedy rozhodně nepohoršuje... tedy, pokud budou plnit své sliby, kvůli kterým je lidi volili. Když můžeme mít ministra, co pere špinavé bitcoiny a ministryni, co to zametá pod koberec, když můžeme mít premiéra, který „zapomene“ milion v podezřelé kampeličce a můžeme mít ministra vnitra, co se vymlouvá na šifrovaný telefon pro děti, tak nevím, proč bychom nemohli mít ministra zahraničí, který měl v mládí blbé kecy a ministra životního prostředí, který chce umravnit zelené Khméry.
Pokud jde o Filipa Turka, tak Miroslav Ševčík, Jan Schneider nebo Erik Best za aktivitou proti němu vidí práci tajných služeb. Není to konspirace?
Oni jsou tam přece už dávno všichni propojení. Podívejte se na životopisy většiny těchto lidí. Angažmá v mediálním domě, následuje angažmá v neziskovce a pak pokračuje angažmá ve státní správě. Deepstate se tomu říká. Nebo počesku, kluci a holky, co spolu mluví. Média řeknou, co nemůže říct tajná služba a neziskovka udělá to, co nemůže udělat státní úřad. Ale to přece není nic nového. Nicméně, stále mě překvapuje, kolik lidí to ještě neprokouklo.
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
hlasovalo: 19849 lidí
Lecco, co Filip Turek psal před dávnými lety na sítě, byly opravdové prasárny, pakliže to psal on. Jak se s tím vy vyrovnáváte? Jakožto občan...
V době, kdy to Filip Turek psal, to byly maximálně blbé vtipy, které jsme si tak či onak říkali všichni. Já pocházím ze Sokolovska a má tehdejší sociální bublina zase překypovala vtipy na romské spoluobčany. Nikdo z toho ale nedělal vědu. Byla svoboda slova a každý měl právo být machr či blbec, dle vlastní libosti. Také se počítalo s tím, že se lidi vyvíjejí, že své názory mění a upravují, takže minulost byla opět spíše předmětem srandiček než zděšení. Policie klepala na dveře, když se něco stalo a ne když někdo žvanil.
Upřímně, chtěl bych svobodu slova, která uchrání i Filipa Turka, protože pak zaručeně uchrání i mě. Svoboda slova, která neuchrání učitelku Bednářovou je na nic.
Co nevyžádané návštěvy u vás doma, v reakci na výzvu, ať vám čtenáři přispějí na vaši „full-time“ práci blogera? Oganesjanův gang se přiživil, samozřejmě.
Ukázalo se, že mám jednak věrné čtenáře a také mám mnohem víc příznivců jak odpůrců. Ale pěkně se mi veřejný prostor rozdělil na posměváčky a na skutečné přátele.
Fotogalerie: - Oganesjanova šikana
Poradkyně odcházejícího premiéra Helena Horská, jinak též expertka Raiffeisenbank, tvrdí, že povolenky ETS2 se nikoho nedotknou a když už, tak střední třídy. Pokud tedy někdo „netopí se starém kotli a nejezdí do práce ve staré škodověnce“. Co kdyby tohle paní Horská jela přednášet do nějakého venkovského kulturáku na Moravě?
Může to zkusit. Uvidí, jak s tím uspěje. Ale jinak nám paní ekonomka v podstatě potvrzuje to, co tvrdíme celá léta. Že sledujeme plán na zničení střední třídy. Znovu tu máme svět, kde jsou bohatí a chudí a nic mezi tím. Toto uspořádání kdysi vybudilo sociální otázku a sociální otázka vybudila řešení, ze kterých se třásl svět. Už jsem to tu kdysi říkal – jen byl komunismus poražen, vrátily se důvody, proč vznikl.
Jestli chce paní Horská dál pracovat na důvodech, aby se znovu probudila sociální otázka a aby znovu existovaly důvody pro masovou nespokojenost, ať pokračuje ve svých projevech. To se pak splní rychleji, než řeknete Vladimír Iljič Uljanov.
Mě napadá, pane předsedo hnutí STAČILO!: Pakliže Babišova vláda vznikne na půdorysu, o němž se mluví, za jakých okolností vlastně vaše hnutí bude potřeba? Aby to Babiš nedělal tak dobře, že potřeba nebudete.
Máte pravdu v tom, že Andrej Babiš, narozdíl od současné pětikolky, má nějaké sociální cítění, v mládí také chodil k babičce prát střeva na zabíjačce a pamatuje si ještě život obyčejného člověka. Na druhé straně je to protřelý byznysmen, který se umí pohybovat v prostředí globalizovaného korporátního kapitalismu. Nevím, jestli jde tohle skloubit dohromady. Myslím, že Andrej Babiš bude jedné této své poloze muset dát přednost před druhou.
Fotogalerie: - Maláčová před úřadem práce
Hnutí STAČILO! bylo jediné, které řeklo, že cesta k zachování sociálního smíru znamená přenést náklady sociálního státu nikoliv na onu mizející střední třídu, ale na korporace, které u nás bohatnou, ale neplatí daně. Také jsme byli jediní, kteří říkali, že stát je poslední institucí, kterou korporátní svět ještě nemá pevně pod kontrolou a jen silný stát se může zastat svých občanů před globalizační mašinérií.
Pokud Andrej Babiš půjde tímto směrem, tak opravdu nebude důvod, abychom existovali. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Hnutí ANO nemluví o reformách, ústavních změnách nebo změnách směřování. Mluví o lepší správě, větších manažerských dovednostech a kompetentnějších lidech. Nejsem si ovšem jist, že to bude stačit.
Nejen SPD, ale i STAČILO! je vyčítáno, že před volbami nebo po volbách ustoupili ze slibu o referendu o EU. Popravdě řečeno, mně se to stejně zdá jako blbost, protože jedna samotná země střední velikosti těžko může sama vystoupit. Když navíc nemáme elity a aparát, které by to „zmanagovaly“. Nebyla chyba to slibovat?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
hlasovalo: 2841 lidí
To se brzy ukáže. Viktor Orbán mluví o tom, že se EU rozpadá, Donald Trump si nejspíš nic jiného nepřeje, Vladimír Putin nám vysloveně přeje, ať si do EU vezmeme i Ukrajinu... Všechno, co jsme před volbami říkali, to dojde v tomto volebním období ke svému rozuzlení. Víte, jak se to říká, předpovídat budoucnost umí každý blbec, ale málokdo ji umí předpovědět přesně. Tož uvidíme, jak přesně jsme ji ve STAČILO! předpovídali.
V Maďarsku se měl sejít Trump a Putin, nebude z toho ale nic. Není to už trochu komedie?
Jo... velký svět. Ten nemá přátele, jen zájmy. Hodnotová politika v něm jaksi nemá místo, protože peníze jsou vždycky až na prvním místě. Sledujeme totéž, co udělal Kissinger v sedmdesátých letech. Tehdy ze sovětského bloku vytáhl Čínu a velcí kormidelníci začali pracovat pro Západ. Teď zase naopak Trump zkouší vytáhnout z asijského bloku Rusko, když se ho teda nepodařilo srazit na kolena.
Doporučuji si nastudovat, jak to vypadalo na Tchaj-wanu, když se jednoho dne dozvěděli, že už nejsou ta pravá Čína a Peking je najednou americký kamarád. Takhle nějak to bude brzy vypadat v Kyjevě, Berlíně, Paříži a Bruseli. Ze schůzky v Budapešti teď prý sešlo, ale mám takové tušení, že to není nadlouho.