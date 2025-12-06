Volební sjezd PRO: Rajchl dál předsedou. Zeman měl bouřlivý projev

Právník a poslanec Jindřich Rajchl byl v sobotu na celorepublikovém sněmu strany PRO v Praze-Suchdole jednomyslně zvolen předsedou na další funkční období. Všech 101 přítomných delegátů hlasovalo pro jediného kandidáta.
Sněm se konal v prostorách restaurace Klub C na půdě České zemědělské univerzity, která se od akce distancovala s tím, že prostory má pronajaté soukromý subjekt a škola o politickém charakteru akce nevěděla.
„Chci, aby se PRO stalo do příštích voleb sebevědomou, suverénní a vůdčí silou české politiky,“ prohlásil Rajchl po zvolení. V projevu se věnoval zejména finanční situaci strany a kritice vlády Petra Fialy.
Prvním místopředsedou strany byl zvolen Petr Vacek, místo ve vedení zaujali také Zdeněk Cvejn, Libor Hřivnáč a Pavel Tůma. Po ukončení sněmu se konala tisková konference, na které Rajchl obhajoval své vedení a zdůraznil potřebu „obrody národní hrdosti“.
„Jsme prezentováni jako strana, která má neustále nějaké problémy. Je to přesně naopak. Jsme stranou zdravého rozumu. Nejsme žádní extrémisté, zastáváme tradiční konzervativní hodnoty. Chceme Českou republiku vyvést z marasmu, do kterého ji dostala Fialova vláda,“ uvedl Rajchl.
Mezi hosty sněmu nechyběl šéf SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Bývalý prezident Miloš Zeman přítomným delegátům sdělil: „Ve zkratce vaší strany mě zaujalo poslední písmeno, které znamená ODBORNOST. Uvědomil jsem si, že veškerá moje kritika Fialovy vlády byla založena právě na nedodržování tohoto principu. Byla to vláda, kde ministr vnitra byl němčinář, ministr dopravy novinář, ministr financí elektrikář, ministr zahraničí bakalář, ministrem zemědělství byl člověk, který se v životě zemědělstvím nezabýval a byl to vystudovaný teolog, ministrem školství byl vystudovaný muzikolog se specializací na hru na violoncello, a tak bych mohl pokračovat dál a dál.“
Dále uvedl, že nyní končí čas amatérismu v české politice. „Když jsem sledoval obsazení resortů novou vládou, bylo mi sympatické, že SPD na ministra zemědělství navrhla zemědělského odborníka, ministrem dopravy navrhla odborníka na dopravu a ministrem obrany navrhla generála. Končí čas amatérismu v české politice! Končí tragikomická vláda, podle mého názoru nejhorší v polistopadové republice. Rád bych straně PRO i celému koaličnímu uskupení SPD popřál, aby vám nikdy nevládli amatéři. Jak říká klasik, nejhorší jsou amatéři, protože se strašně rychle množí,“ konstatoval Zeman.
JUDr. Jindřich Rajchl
Strana PRO (Právo Respekt Odbornost), založená Rajchlem v roce 2022 po odchodu z Trikolory, se profiluje jako euroskeptická. Během posledního roku stranu opustila řada původních členů. Po parlamentních volbách PRO vstoupilo do Poslanecké sněmovny díky spojenectví s SPD, Svobodnými a Trikolorou, přičemž jediným poslancem za PRO se stal právě Rajchl.
autor: Naďa Borská