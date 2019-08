Hrál u nich v hospodě Ortel. Organizovaní udavači teď rodině majitele ničí život

Jak dlouho zde hospodu provozujete?

Luděk: Čtvrtým rokem, jsme rodinný podnik. Restauraci vedeme jako firma, která patří mé dceři. Já jsem u dcery zaměstnán a starám se o podnik, vzhledem k tomu, že dcera čeká dvojčata a jedno malé dítě už má.

Tak jsem s partnerkou nabídl, že pokud si tu budeme moci vytvořit zázemí, budeme se o restauraci starat. Fungujeme tu společně jako rodina, jezdí mi sem ještě pomáhat syn a druhá dcera. Podnik je sezónní záležitost, v zimě to nefunguje, zdejší obec má šest obyvatel. Drží nás to tu vzhledem k tomu, že tu je opravdu klid a máme tu svým způsobem pohodu. Teď se nám narodilo malé dítě, pro něj je to zdejší prostředí úžasné. Zakládáme si na tom, že vaříme česká jídla a dáváme porce tak, aby se lidé opravdu najedli.