Hranice Německo uzavřelo kvůli britské mutaci. Česko je na seznamu jako Botswana. Německá novinářka má slovo

ROZHOVOR V Německu se stejně jako v Česku nejvíce debat vede okolo toho, jak ta vláda všechno podělala. Ostatně i v Německu budou volby. To také řekla ParlamentnímListům.cz německá novinářka Alexandra Mostýn žijící od roku 1996 v Praze, která jako zpravodajka z Česka píše například do berlínských Tageszeitung.

"Ty jsi Čech, jsi přenašeč!" To se prý nyní říká po Německu. Je to až tak zlé?

Příhraniční vztahy byly vždy velice dobré, sousedské, přátelské. Je ale pravda, že dál od českých hranic jsou lidé nagativnější. Není divu, když se na ně hrnou zprávy o marginálních incidentech na hranicích a nepolušnosti Čechů ohledně vládních nařízení. V reálu to vypadá tak, že když holka vdaná do Česka přijede domů, tak jí rodiče vybízejí, aby si auto s českou poznávací značkou schovala do garáže anebo za dům.

Takže téměř uzavřené hranice s Německem jsou kvůli britské mutaci?

Kvůli té mutaci skončilo Česko na seznamu jako takzvaný Hochriskogebiet, tedy zěmě s vysokým rizikem infekce, což vedlo k uzavření hranic a souvisejícími opatřeními, která platí nehledě na to, jestli jde o covid nebo ebolu. Vedle Česka Německo v současné době považuje za vysoko rizikové oblasti Tyrolsko, Slovensko a Portugalsko, ale i Botswanu, Brazílii, Lesotho, Malawi a Mosambik.

Je uzavření hranic se sousedem, který je s Německem hospodářsky spojen takřka pupeční šňůrou, dobré řešení?

Uzavření hranic nikdy není dobré řešení. Česko je důležitá výrobní a tranzitní země. Také vzájemné hranice jsou přes osm set kilometrů dlouhé a jsou tam regiony, které jsou v dnešní době symbolem společné Evropy. Lidé v nich se cítí špatně a ideály přátelství a evropského regionalismu jsou tím narušené. Prostě to nejvíce postihuje ty, co žijí podle evropského zeitgeistu, tedy "ducha doby".

Jak vnímáte nátlak Evropské komise na Německo, aby umožnilo větší přeshraniční provoz?

Co Evropské komisi zbývá, než takhle tlačit. Na jedné straně Německo rozhodnutím o uzavření hranic porušilo tři základní svobody evropského trhu. A hlavně i Schengenskou dohodu, protože schengenský prostor nyní neplatí. To se snad nikdy nestalo. Když se v roce 2006 v Německu pořádalo mistrovství světa, tak byly na hranicích také kontroly, aby se zamezil fotbalovým chuligánům vjezd do země, ale to bylo mírné a krátkodobé opatření. Ale teď nikdo neví, kdy to asi skončí.

Ze strany Alternativa pro Německo (AfD), které si všímá tamní kontrarozvědka, slyšíme hlasy, že v době masivní imigrace v roce 2015 hranice uzavřít nešlo a nyní to jde. Co vy na to?

AfD se v posledním roce chová jako strana, která se začíná zabývat divnými konspiračními teoriemi. Začíná více akceptovat různé zprávy ze strany kremelských agitátorů a je to partaj, co už se nedá brát vážně. Přestává být důvěryhodnou opozicí, začíná být šílená. Během koronakrize se stala stranou, která opravdu není brána příliš vážně. Nicméně zatím jde o demokraticky zvolenou stranu.

A třeba tím, že vůbec dává do souvislosti uprchlickou krizi z léta 2015 a dnešní pandemickou situaci na německých hranicích, se AfD právě ukazuje jako houf zahořklých kverulantů. Vždyť srovnávání uprchlíků s lidmi nakaženými koronavirem je přinejmenším hloupé. Ostatně díky reportérovi deníku Die Welt Robinu Alexandrovi, jehož kniha o pozdním létě roku 2015 se stala bestsellerem, ale i filmem, už dnes víme, že se tehdy uzavření hranic chystalo. Oproti dnešku však k tomu tehdy nebyla politická vůle. Dnes ta politiská vůle je, ale podle úplně odlišných faktorů. Srovnávat rok 2015 s dneškem opravdu nelze.

V Německu prý jsou tábory pro odmítače covidu. Jak to opravdu je?

To je hodně přehnané, dokonce bych to označila jako "fake news", tedy dezinformaci. Když mluvíme o Německu, nesmíme zapomenout, že mluvíme o spolkových státech. Když teda něco platí v Německu neznamená to, že to platí po celém Německu. Důležitá je regionální nebo komunální samospráva. To, že nějaké město zavře lidi, kteří opakovaně a z přesvědčení porušují karanténu, do nějakého zařízení, jsem ale zaznamenala.

V mém rodném městě ve spolkové zemi Bádensko - Württembergsko se objevila, dokonce přes uzávřené hranice s Českem, ve dvou činžácích obávaná britská mutace. Město to vyřešilo tak, že oba domy nechává hlídat soukromou bezpečnostní službou. Kdo ji neposlechne, je nahlášen hygienické stanici. Už v létě byly zaznamenány pokusy, že lidem, co odmítají zůstat v karanténě, budou odebrány děti a ty zůstanou v nemocnici či nějakém ústavu. Když se tedy v Česku básní o tom, jak Německo vše dobře zvládá, tak i proto, že se opatření tvrdě prosazují.

Kdy by se v Německu mohla opatření rozvolňovat? Jaká mají Němci očekávání?

Tohle si momentálně nikdo netroufne říci. V Německu se stejně jako v Česku nejvíce debat vede okolo toho, jak ta vláda všechno podělala. Ostatně i v Německu budou volby. Zemské a spolkové. Teď se zveřejnil plán postupného uvolňování, které také dává podmínky uvolňování a hodně počítá s rychlým testováním. Zároveň začínají některé supermarkety prodávat testovací sady. Stejně se žádné řešení bez spolupráce s občany nenajde. To platí v Německu jako v Česku.

