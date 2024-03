Hrnčíř varuje: Konflikt NATO s Ruskem? Naše země by patřila k nejvíce zasaženým

„Nevím, zda si to vláda neuvědomuje nebo uvědomovat nechce, ale zatažení zemí NATO do konfliktu s Ruskem by s velkou pravděpodobností znamenalo jadernou válku. Toto není hra na vojáčky ani nošení trapných triček, zde mluvíme o devastaci, likvidaci a smrti,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř. Vyjádřil se k branné povinnosti a vysvětlil, co si představit pod nedávno tolik diskutovanými administrativními odvody. „Kromě pár nedomyšlených prohlášení, jako bylo například to o potřebnosti rychlého přijetí eura, nebo když pomáhal Lichtenštejnům prolomit Benešovy dekrety, o něm v podstatě není slyšet,“ zhodnotil pak rok prezidenta Pavla na Hradě.

Pane inženýre, co říkáte na mimořádnou schůzi Sněmovny, nazvanou Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku, která se tento týden konala poté, co Andrej Babiš poslal na špatnou adresu mail, ve kterém chtěl získat nějaké bližší informace ohledně ministra Lipavského? Co říkáte jak na počínání Andreje Babiše, tak na onu mimořádnou schůzi? Vidíte k ní důvod?

S praktikami různého fízlování a špiclování rozhodně nesouhlasím, ale tento e-mail nic takového nepředstavoval, snad jen trochu vulgární, na můj vkus. Na svolání mimořádné schůze Sněmovny to rozhodně nestačí. Nakonec, na sociálních sítích začala okamžitě poté kolovat výzva Ivana Bartoše, předsedy Pirátů, který v roce 2017 vyzýval své stranické kolegy k „vytváření rešerší“ na politiky z ANO. V podstatě se jedná o totéž. Okamžitá hysterická reakce pětikoalice jen dokazuje, jak zoufalí v poslední době jsou. Mimořádnou schůzi tedy vnímám jako neúspěšný pokus odvést pozornost jinam a zastavit tím pokles preferencí i důvěry občanů. Pokud chtěli zapůsobit na své voliče, řekl bych, že se jim podařil pravý opak.

Poslanci hnutí ANO při zahájení schůze opustili sál a nechali na svých místech pouze transparenty, které měly popisovat různé kauzy pětikoalice, kritizovaly jejich politiku atd. Na cedulích byly například nápisy: O tom se bavit nechtějí: ... o mejdanu Jurečky po střelbě na filozofické fakultě, nebo … o historicky nejvyšším zadlužení ČR, atd. Takže, pokud mimořádná schůze, o čem by podle vás měla být?

Přiznejme si, že každé ze zmíněných témat je daleko palčivějším tématem než zmíněný e-mail. Tyto problémy má vláda i Poslanecká sněmovna řešit, to od nás po právu občan očekává. Nikoli politické žabomyší války.

Tomio Okamura označil na zmíněné schůzi za největší hrozbu pro ČR zatahování republiky do války ze strany pětikoalice. „Nechceme posílat zbraně na Ukrajinu, nechceme ani posílat vojáky na Ukrajinu,“ zdůraznil. Souhlasíte?

Samozřejmě. Nevím, zda si to vláda neuvědomuje nebo uvědomovat nechce, ale zatažení zemí NATO do konfliktu s Ruskem by s velkou pravděpodobností znamenalo jadernou válku. Naše země, která je v samém srdci Evropy, by logicky patřila mezi ty nejvíce zasažené. Toto není hra na vojáčky ani nošení trapných triček, zde mluvíme o devastaci, likvidaci a smrti.

Slova papeže Františka o tom, že by Ukrajina měla mít odvahu k vyvěšení bílé vlajky a k jednání o ukončení vály s Ruskem, která podle agentury Reuters zazněla v úryvku rozhovoru pro švýcarskou televizi, vyvolala v Evropě vlnu pobouření. Souhlasíte s papežem? A jak vidíte současnou situaci na Ukrajině?

Když se na seznam „dezolátů a chcimírů“ dostane i sám Svatý otec, měl by to být pro všechny, kteří se nad jeho výrokem tak moc pobouřili, varovný signál, že je možná na čase přehodnotit svůj vlastní postoj. Arogance, se kterou byl papež František umlčen, mne velmi zaskočila. Je k zamyšlení, kdo že vlastně zbývá mezi těmi, kteří válku na Ukrajině podporují. Nakonec to budou už jen samotné vlády jednotlivých států EU. A to ještě ne všechny…

Mimochodem, možná ne každý ví, že u nás se branná povinnost vztahuje jak na muže, tak na ženy, zkrátka na občany ve věku od 18 do 60 let. Pokud mám dobré informace, například před rokem 1989 ženy vyloženě brannou povinnost neměly. Nebo ano? Je dobře, že mají?

Když jsme u tohoto tématu, co říkáte na to, že prezident Pavel nedávno podpořil možnost zavedení tzv. administrativních odvodů do armády, aby stát získal přehled o tom, s kým může počítat pro obranu státu? Opět, ne každý význam toho možná chápe. Takže, co to vlastně znamená?

Jedná se o jakýsi seznam osob, které by v případě nutnosti bránit stát mohly být odvedeny, včetně předběžného určení jejich pozic. Muž nebo žena by se dostavili na úřad nebo krajskou vojenskou správu, kde by se po předložení dokladů totožnosti prověřilo jejich vzdělání a zdravotní stav. Poté by se tyto údaje zadaly do evidence. V případě mobilizace by pak měl stát dokonalý přehled o všech, kterých by se mobilizace týkala.

A u prezidenta ještě zůstaneme. Petr Pavel má za sebou rok ve funkci prezidenta. Jak jeho roční působení na Hradě hodnotíte?

Překvapilo mne, jak nevýrazný pan prezident je. Kromě pár nedomyšlených prohlášení, jako bylo například to o potřebnosti rychlého přijetí eura, nebo když pomáhal Lichtenštejnům prolomit Benešovy dekrety, o něm v podstatě není slyšet. Občané v této tíživé době potřebují jistotu v podobě prezidenta, který za nimi stojí. Já takto pana prezidenta Petra Pavla ale nevnímám.

Na závěr pojďme ještě na další téma. „Soud de facto rozhodl, že Fialova vláda prosazovala nezákonnou cenzuru a vyzývala k porušování zákonů,“ sdílel jste na svém facebookovém profilu. Můžete k tomu, prosím, pro naše čtenáře říci víc?

Jedná se o kauzu z 25. 2. 2022, kdy na pokyn vlády došlo k zablokování několika desítek serverů, které byly označeny jako „dezinformační“. Pochopitelně se proti tomu zvedla vlna odporu, neboť vláda si de facto otvírala dveře k umlčování nepohodlných názorů, k likvidaci oponentů a k porušování svobody slova, což jsou totalitní praktiky. To nyní potvrdil i soud, který ve svém rozsudku konstatuje, že alespoň v jednom případě došlo vypnutím webu k porušení zákona. Co je absurdní a dokládá to stav státu je fakt, že za toto vypnutí je v důsledku postihována firma T-Mobile, která vyhověla žádosti vlády a jednu z webových stránek znepřístupnila. Soud konstatoval, že T-Mobile žádost vlády poslechnout neměl. K tomu už snad ani není co dodat…

