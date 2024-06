Hrůzy, které vylezou. Teď na Bidena. Dušan Neumann po odsouzení Trumpa

V případu Donalda Trumpa padl rozsudek vinen ze 34 zločinů. Celý proces ovšem provázejí kontroverze a příznivci bývalého prezidenta, který se o úřad hodlá ve volbách poprat znovu, mají za to, že proces je vykonstruovaný a zpolitizovaný. Pro ParlamentníListy.cz situaci po odsouzení Donalda Trumpa přiblížil publicista a bývalý novinář Dušan Neumann. Demokraté podle něho nedosáhli toho, co chtěli.

Ani ve Spojených státech soudy nepracují v sobotu. Toho využil mnohokrát žalovaný Donald Trump ke dvěma předvolebním shromážděním. Na to první ve Wildwood Park v New Jersey přišlo údajně na 50 000 lidí. Média tak vysokou účast zpochybnila, neboť zvolené místo je na pláži a mnozí účastníci se údajně přišli jen rekreovat. Podobně byla zpochybněna i 25 000 návštěvnost shromáždění v Bronxu, který je pevnou baštou Demokratické strany.

Jestli s každou další žalobou, každým procesem přibývá Trumpovi voličů, nelze spolehlivě potvrdit, ale jisté je, že mu do volební kasy přibývají miliony dolarů. Trumpovi navíc pomáhá i podivná politika Bidenovy administrativy vůči Izraeli. Ztrácí tradiční zázemí bohatých židovských dárců, kteří v minulosti vždy stranili Demokratické straně. Minulý týden oznámil Jacob Helberg, jedna z vlivných osobností v Silicon Valley, že přestává podporovat demokraty, a poslal na Trumpovo volební konto milion dolarů. Bohaté, nejen židovské dárce ztrácejí i univerzity, jejichž studenti ve velké většině podporují demokraty (a v současnosti pořádají protiizraelské demonstrace).

Pod dojmem Trumpovy neústupnosti otočila o 180 stupňů i jeho kritička a bývalá vyzyvatelka Nikki Haleyová prohlášením, že bude Trumpa volit.

Americká veřejnost je postoji k procesům striktně rozdělena. Stále víc voličů je vnímá jako zneužití soudní moci a základních právních principů americké společnosti. Podle CNN jen 13 % voličů věří, že Trump je souzen za stejných podmínek jako jiní obžalovaní. 34 % je přesvědčeno, že je s ním zacházeno daleko hůře. Není překvapující, že takto je vnímá dominantní většina republikánů – 46 % si myslí, že se Trump nedopustil ničeho, 44 %, že se choval neeticky, avšak nikoliv protizákonně. Procesy v očích běžných voličů znevěrohodňuje zejména počet žalob – 88. Mnohé z nich se týkají případů až třicet let starých, které byly vytaženy či zkonstruovány až v okamžiku, kdy se Trump rozhodl znovu kandidovat. Pro demokraty je překvapující, že procesy týkající se Trumpova nevhodného sexuálního chování, od nichž si demokraté slibovali mediální smršť v bulvárním tisku, většinu Američanů nezajímají.

Zato stále více se do středu zájmu veřejnosti dostává otázka, v jakém stavu je americká demokracie, volební systém, bezpečnost hranic a nezávislost justice. Pokud tato otázka převáží nad někdy pochybným chováním velmi narcistického kandidáta, bude mít Donald Trump návrat do Bílého domu zajištěný.

Opravdu nemám tušení, jak voliči na čtvrteční historický verdikt zareagují. Přikloní se někteří Trumpovi příznivci a nerozhodnutí nezávislí voliči k demokratům z frustrace z jeho nekonečných právních bitev a médii ventilovaného nevkusného osobního života? Anebo budou považovat trestní stíhání za zaujaté, a tudíž i usvědčení ze 34 porušení zákona za účelové.

Ještě nikdy se to v historii USA nestalo bývalému prezidentovi a kandidátu znovuzvolení. Něco podobného se v minulosti přihodilo kandidátům na jiné úřady. Prezident je obviněn a nyní už i usvědčen z trestného činu, který lze považovat za mrzký, ale zároveň je bez oběti a zcela nesouvisí s jeho výkonem prezidentské funkce. Někteří konzervativní komentátoři označují proces za politologický experiment odehrávající se v reálném čase.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že je souboj neustále těsný. Stávající prezident trvale zaostává za bývalým prezidentem, který je od čtvrtečního odpoledne usvědčeným zločincem. Pro Bidena to nevěstí nic dobrého, pokud se za měsíc průzkumy nezmění. A navzdory úporné snaze demokratů odsunout a vyřadit Donalda Trumpa z kampaně je docela dobře možné, že se nezmění.

Na jedné straně se demokratům podařilo přilepit soupeři v prezidentských volbách nálepku „usvědčeného zločince“. Voliči to budou do 5. listopadu slýchat stále dokola. Jaká náhoda, že Trumpovo odsouzení je stanoveno na dobu těsně před republikánským sjezdem. Zatím průzkumy naznačují, že rozsudek pravděpodobně nebude mít rozhodující vliv na vnímání Trumpa voliči. Podle průzkumu Quinnipiacu by „odsouzení snížilo pravděpodobnost, že pro Trumpa bude hlasovat, pouze u 6 % sebeidentifikovaných voličů“. Jiné průzkumy naopak tvrdí, že by mohl Trumpovi „posílit podporu tím, že by zesílil jeho ústřední téma, že je obětí politického, zinscenovaného procesu.

Nedávný vývoj v dalších Trumpových trestních kauzách by mezitím mohl odsunout případné další soudní procesy až do doby po volbách. Začátkem května soudce odložil Trumpův proces kvůli údajnému špatnému zacházení s tajnými spisy. Jeho případ ovlivňování voleb v Georgii byl odložen, když odvolací soud souhlasil s přezkoumáním rozsudku, který ponechal na prokurátorce Fani Willisové. Nejvyšší soud USA přezkoumává Trumpovy nároky na imunitu v případu federálního ovlivňování voleb a rychlost a povaha tohoto rozhodnutí by mohly rozhodnout o tom, zda se případ dostane k soudu před listopadem, nebo až po něm.

Příští týden má v Delaware začít federální soudní proces s Hunterem Bidenem týkající se zbraní. Stejně jako v případě svědectví o údajné Trumpově nevěře a úplatkářských schématech, která ji měla zakrýt, nebudou podrobnosti, které se v Delaware objeví, pro obžalovaného, který je obviněn ze lhaní o své drogové závislosti ve formulářích pro nákup zbraní, lichotivé. Čtvrteční verdikt by mohl demokratům stále pevně stojícím za Bidenem na chvíli vrátit důvěru. Nejsou tu žádní hrdinové, píše komentátor Jeff Blehar: „Nyní zjistíme, jaké nepěkné hrůzy se chystají vyplazit z Pandořiny skříňky, která, jakmile se jednou otevře, už nikdy nepůjde zavřít.“

