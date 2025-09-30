I při hymně řvali. Svědectví o Pšenákovi a ovlivnění voleb

Předvolební kampaň se blíží do finále, vycházejí poslední průzkumy veřejného mínění. Jak je v hnutí SPD vnímáte, naplňují vaše očekávání?
V zásadě se potvrzuje, že hnutí SPD je pevně usazené na třetí pozici, s potenciálem zaútočit i na druhé místo. S výjimkou agentury Kantar, která dělá průzkumy pro Českou televizi, nám poslední průzkumy předpovídají volební výsledek nad 13 %, což je sice hezké číslo, ale my bychom si přáli trochu více, aby se výsledek blížil spíše k 15 %. Pak bychom skutečně měli silný mandát, k prosazení našich programových priorit. Mě osobně těší, že pro Prahu nám regionálně zaměřené průzkumy stabilně měří přes sedm procent, což by znamenalo zisk dvou mandátů, třetí by pak mohl být ve hře. Poslední dobou mi hodně lidí vyjadřuje svou osobní podporu, těší mě zvláště ta od paní Elišky Coolidge Haškové, profesora Ivo T. Budila, kolegy ze Středočeského kraje Tomáše Doležala, nebo našeho europoslance Ivana Davida. Věřím tedy, že buď v Praze uspějeme se ziskem tří mandátů, nebo ten druhý bude můj na základě preferencí hlasů voličů.
O víkendu se také uskutečnily pravděpodobně i poslední větší lidová shromáždění před volbami. V sobotu jste se zúčastnil pochodu spolku Svatopluk, spojeného s výzvou prezidentu Pavlovi, aby respektoval výsledky demokratických voleb. Jaký jste měl z pochodu pocit?
Ta akce byla nabitá neuvěřitelnou energií, podobnou jsem cítil i mezi lidmi při demonstraci SPD na Staroměstském náměstí 8. května. Demonstrace měla velký ohlas hlavně na sociálních sítích, vnímám mezi lidmi touhu po změně vlády. Mám jen v souvislosti s některými posledními průzkumy obavu, aby zase nepropadlo velké množství hlasů. Strany vládní koalice se umísťují v průzkumech bezpečně nad 5 %, na straně opozice jsou ale dvě strany, které se umístily opakovaně nebezpečně blízko této hranici. Snad tedy voliči budou rozumní a nezopakuje se katastrofa z voleb v roce 2021, kdy strany současné koalice sice získaly menšinu hlasů, ale na většinu nakonec i díky propadlým hlasům ve sněmovně dosáhly.
Proti pochodu se postavila skupina aktivistů, která chtěla pochod zastavit...
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Aktivista Vojtěch Pšenák uprostřed
Foto: Radek Kotas
O den později, na Den české státnosti 28. září pak na Staroměstském náměstí demonstroval i spolek Milion chvilek pro demokracii, nyní opět za účasti Mikuláše Mináře. Jak na vás tato akce působila?
Já jsem se tam nešel ani podíval, považoval bych to za ztrátu času. Raději jsem se ten den zúčastnil výstupu na horu Říp, spolu s dalšími českými vlastenci. Ale k Milionu chvilek – co chcete od spolku, který na jednu stranu chce strážit zemi před současnou opozicí a na druhé straně straně blahosklonně přehlíží takové skandály, s evidentním korupčním nábojem a financemi z trestné činnosti plynoucími politickým stranám, jako je tzv. Fialova kampelička, bitcoiny, Dozimetr?
Milion chvilek ale vydal prohlášení, že proti Pavlu Blažkovi opakovaně protestoval a že po provalení kauzy po několika dnech odstoupil a že obviněné z kauzy Dozimetr hnutí STAN už vyloučilo, a nyní stojí před soudem. Jsou tyto kroky podle vás dostatečné?
To si asi tito lidé fakt dělají srandu. Státu vznikla kvůli bitcoinové kauze vysoká škoda, nikde jsem si pak nevšiml, že by politickou odpovědnost přijal i ministr financí Stanjura, který se na kauze bitcoinů podílel. Hromada otázek pak zůstala nezodpovězená! Co se týče Dozimetru, každý snad minulý týden slyšel výpovědi svědků od soudu, že hnutí STAN a TOP 09 inkasovaly peníze pocházející z trestné činnosti. Ministr Rakušan pak vše jako správný vrchní mafián přikrývá, žádný soud kauzu Dozimetru nechtěl soudit a jeho historky o šifrovaném telefonu, se kterým si hrály děti mu snad nežere ani sám Mikuláš Minář. Proto jako hnutí SPD dáváme vládě podnět na jejich rozpuštění. Třeba si tam někdo alespoň v symbolické rovině uvědomí, že by mohl vyvodit politickou odpovědnost. A Milion chvilek? Ten svým přístupem jen potvrdil, že je pouhým pětikoaličním nástrojem na ovlivňování voleb.
Zaznamenal jsem vaše vyjádření stran Rapid Response System (RRS), který má sloužit jako rychlá reakce úřadů na podezření ze zneužití vlivu sociálních sítí v předvolebním klání. Co vám na tom konkrétně vadí?
Vadí mi každé zasahování do férovosti předvolební soutěže. Zmíněný systém RRS vychází z evropské regulace, bez jasného domácího legislativního rámce, není vůbec jasné, podle jakého klíče byly přizvány (a kým) některé fact-checkerské nevládní organizace, jako třeba Demagog.cz. Celkově to působí, že se jedná o jednostrannou privatizaci kontrolních pravomocí nad jednou z forem předvolební komunikace, určitě bych se nebál vyslovit podezření z rizika cenzury. Obavy z ovlivňování voleb ze strany vlády pak vyjádřila podle průzkumu společnosti CEDMO téměř polovina našich obyvatel, celá třetina se pak obává manipulací ze strany evropských úřadů. Tato nedůvěra českých obyvatel je myslím výmluvná více než dostatečně. Lidé intuitivně cítí, že se někdo snaží volby neférově ovlivňovat. A na Putina přitom neukazují.
Na druhou stranu, minulý týden se jednoznačně vyjádřil Ústavní soud ke stížnosti na férovost voleb kvůli skrytým koalicím.
Musím připustit, že mě Ústavní soud mile překvapil. Nejenom samotným obsahem výroku, tedy že forma kandidatury je projevem svobodné vůle kandidujících subjektů, ale i jeho včasností a jednoznačností. Dává nám to do voleb právní jistotu, že zmiňovaný argument tzv. skrytých koalic se nepromítne do uvažování voličů. Oceňuji, že Ústavní soud zabouchl i všechna případná zadní vrátka, aby spor po volbách někdo otevřel znovu, jako se o to pokusil brněnský soud, který sice rozhodnutí o registraci napadených kandidátních listin nezrušil, ale konstatoval, že se jedná o skryté koalice. Víra v právní stát ve mně ten den malinko vzrostla.
Josef Nerušil na Řípu
autor: Martin Huml