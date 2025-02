Ivan Vyskočil: Naši „ochotní herci“ jezdí pomáhat na Slovensko opravovat volby. Stydím se

„Vážení přátelé, příznivci a čtenáři Parlamentních listů, chtěl bych se vrátit k několika výročím, která nás postihla v minulých dnech. Výraz ‚postihla‘ jsem použil ne jen tak náhodou. Opravdu nevím, jak bych se k památným dnům jinak vyjádřil,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil.

Jakýsi Tchajwanec, podivná tetka Němcová. Pod ukrajinskou vlajkou

„Jako první začnu výročím upálení Jana Palacha. Kdyby se tak Janův duch mohl dívat na to, jak se nad místem jeho upálení shromáždily ty senátní a sněmovní vlastizrádné zrůdy a s falešně účastnými ksichty pronášejí své projevy. Jistě by se mu dodatečně udělalo špatně a zatraceně by své zbytečné oběti litoval. Viděl by, jak se s hranou slzou v oku nad místem sklání jakýsi Tchajwanec, podivná teta Němcová, a to všechno pod ukrajinskou vlajkou nataženou přes půl Národního muzea. Zajisté by pochyboval, zda je vůbec ještě doma v České republice? Asi by si říkal: ‚Pro tohle jsem podstoupil svou oběť?‘ Tohle má být to vlastenectví, které chtěl tolik vyburcovat?“ uvažuje herec.

„Výtečného našeho pana prezidenta od uštěpačných poznámek lidu prostého zachránilo pouze to, že nebyl v ČR a tak nemohl projevit svoji zbytečnou účast s naučenými pindy. Projevy byly jako obvykle plné nic neříkajících frází, zato se hemžily výrazy o ‚sovětské okupaci‘,“ pokyvuje Ivan Vyskočil.

„K tomu bych rád řekl jen tolik. Jediná okupace, která byla na území ČR – byla německá okupace. Když z naší republiky Němci udělali protektorát Böhmen und Mähren. Ano, to byla okupace! S dosazeným říšským protektorem a úředním jazykem němčinou a řízenou likvidací českého obyvatelstva. Narovnejte paměť, vrchní pánové a dámy! Nic takového tady po umístění sovětských vojsk nebylo! Jenom naše vedení, sice se skřípěním zubů, legalizovalo pobyt sovětské armády na našem území. Co jiného mohli dělat, když už tady vojska byla?“ krčí rameny Ivan Vyskočil. „V současnosti a bez skřípění zubů naopak s nadšením sem cizí vojáky naše vedení zve a dělá jim podmínky, o jakých se ani Rusům s tanky nezdálo ve snech. Úřední řečí nebyla ruština a stát jsme budovali nadále pod československou vlajkou. Nic tady nepatřilo cizákům a Československo bylo prosperující průmyslový stát. Náš stát. Kam se to zvrtlo po hadrovém převratu, už fundovaněji rozebrali jiní. Faktem je, že po 1989 tu nikdo nevolal po ‚kapitalismu‘, ale spíše po opraveném socialismu, se svobodou slova, svobodou pohybu a bez šikany od namyšlených funkcionářů.“

Osvoboditelé těch zubožených lidských trosek pozváni nebyli

„Chápu, že je třeba nejitřit staré rány, ale obrátit se zády k osvoboditelům tábora? K těm, kteří zamezili těm hrůzám páchaným na lidech, je opravdu nehoráznost ! Toto opětovné vytváření příkopů právě vede k otevírání starých ran. A až jednou už tu nebudeme my, co si stále pamatujeme, pak si pánové teprve plánují bezostyšné přepisování dějin,“ obává se.

„A znovu tady varuju před rozséváním nenávisti k jinému národu. O to ostudnější, že je hlásána z nejvyšších míst. V Osvětimi vidíme, kam taková podporovaná nenávist vede. A začíná nenápadně a pomalu ! A končí hromadami brýlí a dětských botiček.“

„To máme na Slovensku málo kokotov?“

„A teď zase od nás,“ pokračuje dál Ivan Vyskočil. „V poslední době cítím takovou, na vojně se tomu říká ‚dělostřelecká příprava‘, přípravu na to, co se bude dělat, když volby nedopadnou tak, jak by vrchnost, hlavně bruselská vrchnost, chtěla. Nápadně nenápadně nás připravují na to, že volby se mohou klidně a ‚demokraticky‘ zrušit. Ano, už nestačí je pouze falšovat, což už bylo připraveno korespondenční volbou, nyní je naprosto možné je případně i zrušit,“ obává se.

„Vždyť se podívejte, co se děje na Slovensku. A naši ‚ochotní herci‘ tam jezdí pomáhat Slovákům opravovat volby. Nemyslím, že toto je šťastné. Už jen výrok jistého Slováka hovoří za všechno: ‚To máme na Slovensku málo kokotov, aby sme museli eště nejaké dovážať?‘ Naštěstí nejsme tak mocný stát, abychom vyváželi demokracii na vojenských botách (nanejvýše jako nesmyslný přílepek v zahraničních misích). Tak vyvážíme demokracii pomocí některých herců. Opět se za náš herecký stav upřímně stydím. Příklad v malém je stejný. Kdyby mi přijel někdo cizí do rodiny říkat, jak to u sebe máme vést, nestačil by počítat schody,“ upozorňuje.

„Naše ‚tajná služba‘ prostřednictvím ‚nejtajnějšího‘ pana Koudelky nás informuje o masivním ovlivňování budoucích voleb. Nevím, ale myslím, že ti údajní nepřátelé nemají velkou práci. Nejvíce práce už odvedla naše ‚populární‘ vláda a její zoufalé kroky. Její předseda, ten ulhaný pan profesor v sáčku, nám denně ukazuje, jak si s českými občany vytírá řiť. Jeho hlavní zájem je přece Ukrajina a pak co nejvíc nahrabat pro sebe. Nedávná kauza s kampeličkou ukazuje jasně na našeho ‚čistého‘ pana premiéra. Je tak ‚čistý‘, až bývalý ředitel kampeličky musel být stižen náhlou ‚sebevraždou‘! (A ‚sebevraždy‘ kolem Dozimetru?) Ale nebojte, pánové, na nás je spoleh. My přece víme, že za vše špatné tady může Babiš a Putin!“ nešetří sarkasmem.

PS Ivana Vyskočila

A máme tady samozřejmě i tradiční PS Ivana Vyskočila. „Nový prezident USA Trump dokonale rozšlapal našim náčelníkům, a vůbec libtardům a pravdoláskařům, jejich úporně stavěné bábovičky. Škrtl Green Deal, škrtl migraci, škrtl 75 nebo já nevím kolik pohlaví, a začal preferovat zdravý rozum. Ten ale Evropa už dávno ztratila,“ míní herec.

„Co si teď počne paní Pekari-Adamová? Před časem prohlásila, že jestliže Vladimír Putin řekl, že neexistují žádná jiná pohlaví, tak to naše paní myslitelka označila za zločinný názor hodný trestního stíhání. A co teď, když ten neposlušný americký prezident říká to samé? Také ho požene před soud? Snad se už oba státníci bojí a sháněí si advokáty? Ale já si spíš myslím, že o nějaké ‚veledůležité‘ paní Adamové, byť předsedkyni nějaké zanedbatelné sněmovny, nemají ani tušení,“ uzavírá Ivan Vyskočil a ještě vzkazuje: „Zdravím všechny normálně myslící lidi!“