Ivan Vyskočil: On mluvil hanlivě o premiérovi? Vždyť to nejde jinak. Už si z nás dělají srandu

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Případ tak průhledně politický. Tady dostává svoboda a demokracie kopanec přímo do holeně,“ říká k odvolání děkana VŠE Ševčíka herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil, a ptá se. „Kde je teď Milion chvilek?“ Přidává i případ učitelky Bednářové. „Do škol smí chodit různé neziskovky, které dětem blbnou hlavy se svými LGBT názory a nápady na změnu pohlaví. Ale nesmí tam udělat přednášku Petr Drulák?“ žasne dál. Zmiňuje i kauzu pěvkyně Nětrebko. Připomíná předvolební billboardy nynějšího premiéra a sliby ohledně „změny“. „Změna to je! Vyšší daně, inflace, drahé energie, drahé a stále zdražované potraviny služby a vše. Stále více lidí upadá do chudoby…“ konstatuje herec.

„Vážení a milí moji čtenáři, nejsem takový sadista, abych vás před Vánocemi zahlcoval dlouhým čtením o něčem, co už všichni víme a čeho už máme plné zuby. Někteří už dlouho, jako třeba já, jiní pomaleji, otevírají oči a říkají si, že takto jsme si to nepředstavovali a tohle jsme přece nechtěli. A tak to vezmu jen tak telegraficky,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a jde na to.

Kde jsou Miliony chvilek? Ševčík? Případ průhledně politický….

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21790 lidí

„A hned první příklad. Před pár dny byl zbaven funkce děkana VŠE vynikající ekonom profesor Ševčík. Případ tak průhledně politický. Záměr dát výstrahu všem, kdo by si mysleli, že můžou svobodně vyjadřovat svůj názor, z toho čouhá jak péro z gauče. Jeden z argumentů onoho vyhazovu byl i ten, že se hanlivě vyjádřil o panu premiérovi. (Mimochodem, copak se lze o tomto arogantním lháři a ničiteli ČR vyjadřovat jinak než hanlivě?) Četl jsem tolik hanlivých a nehezkých vyjádření třeba o panu prezidentu Zemanovi, že by jejich autoři, dle tohoto metru, museli být veřejně popraveni na Staroměstském náměstí. Ale nebylo tomu tak,“ upozorňuje herec.

A znovu vztyčuje otazník. „Tak co – Michprdi? V tomto případě nebudete demonstrovat za svobodu slova a přesvědčení? Toto není ohrožení demokracie?? Tady dostává svoboda a demokracie kopanec přímo do holeně a „Milióni“ – nic. Hlavně, že výborného ekonoma vyhodíme, ale zato si necháme tu ‚mladou a hezkou‘ a úplně prázdnou Nerudovou. A ještě ke všemu zapletenou do skandálu s prodeji vysokoškolských titulů!“ žasne a pokračuje.

„Případ učitelky Bednářové vás také nechává klidným. Další politický proces. Jednou nahrávka u soudu nesmí sloužit jako důkaz. Jindy, když se to hodí, tak se to uzná. To si z nás pánové se spřaženou justicí, děláte srandu, anebo myslíte, že jsme tak hloupí? Mimochodem, učit žáky myslet vlastní hlavou, to není popírání genocidy,“ vzkazuje Ivan Vyskočila a jde dál.

Neziskovky, nápady na změnu pohlaví… ano? Ale Drulák ne?

„Do škol smí chodit různé neziskovky, které dětem blbnou hlavy se svými LGBT názory a s nápady na změnu pohlaví. Ale nesmí tam udělat přednášku pan profesor Petr Drulák. Další vyhozený z práce za nevhodný názor. Co kdyby náhodou řekl něco, co se dnes nenosí. Tak raději přednášku zakážeme. Velmi podobné tomu, jak nás ten pan Pospíšil starostlivě uchránil nákazy od zpěvu Anny Nětrebko. Je to přece Ruska! Anna Nětrebko teď otvírala operní sezónu v milánské La Scale. Asi v Itálii rozumějí hudbě, nejsou padlí na hlavu, a hlavně tam postrádají kreatury typu Pospíšil. Nikdo je před ideologickou nákazou, chudáky, neochrání,“ nešetří sarkasmem herec.

„V minulém týdnu jsme měli slavný státní pohřeb. (Zase mě nepozvali.) Pan Schwarzenberg si, myslím, na této republice nahrabal dost. Nemusel dělat zbytečné výdaje ještě po smrti. Byl sice kníže, ačkoliv šlechtické tituly zrušil už TGM, ale nebyl ani král, ani prezident, takže nevím, kdo přišel na ten nápad, že musí mít státní pohřeb. Asi někdo ze servilních vrcholných politiků z úcty, že byl takový podporovatel „balkánské řeznice“ Madly? Teď budou všichni ti šašci nahoře vyžadovat také státní pohřby? Sakra, to bude drahý!!“

Sklárna v Květné skončila. A to si premiér tahal kšandy, že nenechají nikoho padnout…

„Vedle dalších podniků, skončila práci sklárna v Květné. Hned potom, co ruční výroba skla v ČR byla uznána jako světové kulturní dědictví,“ dostává se na další neradostné téma Ivan Vyskočil.

„Na Vánoce ztratí asi 80 zaměstnanců práci. Tedy, vládo ČR? Pěkný dárek sklářům pod stromeček. A to si pan premiér tahal kšandy, že nenechají nikoho padnout. Vzpomínám, jak na každém billboardu u dálnice byly nápisy a poutače s heslem „Premiér, za kterého se nebudeme muset stydět“. To bylo samozřejmě před volbami, kde ta sešlost, co nám vládne, slibovala kde co,“ připomíná herec.

A na adresu předsedy vlády ČR si rozhodně nebere servítky. „Ale s tím studem za premiéra? Premiér Nutella, premiér, co má nejhorší hodnocení v celé Evropě. Ten úžasný premiér, co ho nechtějí přijmout ani v Africe. Ten pašák, co si navlékne na nohy jakési prezervativy až ke kolenům, aby se podíval na krávy pana Jurečky. Můžeme se sice smát, ale při pomyšlení, že nás tento člověk reprezentuje, jsem studem rudý až na zadku,“ pokyvuje smutně herec a podotýká.

„Je velmi poučné si najít, co všechno Fialenko sliboval před volbami. Všichni si to můžeme pustit na internetu, jak horoval pro tu dobrou změnu. No, tentokrát tedy nelhal. Změna to je!! A ještě bude, až se nám všem protočí panenky! Vyšší daně, inflace, drahé energie, drahé a stále zdražované potraviny služby a vše. Zdražené dálniční známky, daně z nemovitostí, a mohl bych ještě dlouho psát o všech lumpárnách, co na nás tato skvadra valí a co ještě všechno chystá.

Stále více lidí upadá do chudoby. Ministr práce Jurečka ovšem rozdává pomoc. Ale dostat se k této pomoci je pro mnoho lidí nemožné a vypadá to tak, že je to úřady záměrně ztěžováno. Dokonce to víme nejen my, co musíme stále hlouběji sahat do peněženek, ale i cizina. Českou republiku nazývají – ‚nemocným mužem Evropy‘,“ říká s hlubokým povzdechem.

„České úsloví říká, že samochvála smrdí. Pak je asi hrdinství zůstat v okolí pana premiéra při jeho projevech k nám plebejcům. Tolik chvály na to, jak dělá dobře, tento lid snad ještě neslyšel. Inu, musí se pochválit sám, když už to nikdo jiný, krom pár jeho nohsledů, nedělá. Tak, dle tohoto úsloví, to musí být kolem něho odér. To je opravdu jen pro otrlé!“

P.S. Ivana Vyskočila – Sypou perly… Paní Pekari s přehledem vede…

A ani tentokrát samozřejmě nechybí tradiční PS Ivana Vyskočila. „Budu se těšit na projevy kolem Vánoc i Nového roku. Bude mluvit pan prezident. Copak ten nic nového, neřekne, také pan premiér se svojí samochválou. Do řady mluvčích se také probojoval Tchaiwanec, aby nás oblažil svojí troškou do mlýna. Škoda že se nedostalo na paní Pekari Adamovou. Všichni tito řečníci ze sebe sypou perly, až si někdy člověk říká, že to snad není možné, že jim to nějaký zlomyslník píše naschvál. Ale paní Pekari ta s přehledem vede. Tu nikdo nepředčí. Jistě by nás zase pobavila nějakými neotřelými myšlenkami ze svého kadlubu moudrosti. To, aby se zase internet měl čím bavit,“ říká trochu škodolibě a na úplný závěr dodává.

„A ještě z jiného soudku. Vřele všem doporučuji výbornou knížku Martina Nezvala s názvem Smát se nahlas. I při čtení jsem se smál nahlas. Dokonce i v metru. Až si mě okolní s podezřením prohlížel. Už jen proto, že jsem koukal do knížky, a ne do mobilu, to je v metru vzácná výjimka. Dočtete se, že absurdní blbost v téhle republice kvetla už odedávna a ničila velké duchy tohoto národa, jako byl Jaroslav Hašek. Tak veselé svátky vám přeje Ivan Vyskočil.“

