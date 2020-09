Já a proruský? Pro mě je na prvním místě Česká republika. Budu v Senátu bojovat klidně proti všem. Kandidát SPD hovoří jinak, než je běžné

ROZHOVOR Libor Bláha kandiduje do Senátu za hnutí SPD ve volebním obvodu Vyškov a obhajuje i mandát krajského zastupitele v Jihomoravském kraji. „Zeměkoule má sever, jih, východ a západ a já si myslím, že je potřeba spolupracovat se všemi, pokud je to výhodné pro české občany. Kategoricky nesouhlasím s odsuzováním něčeho jen proto, že je to z Ruska, a nechtěl bych opakovat chyby politiků z 90. let, kdy například ruské trhy byly obsazeny našimi západními „přáteli“ na úkor našich producentů. Stejně tak jsem proti přepisování dějin a často se snažím ukázat jiný úhel pohledu, možná proto mě tak někteří vnímají, ale ne, nejsem proruský politik. Pro mě je na prvním místě Česká republika,“ říká Libor Bláha.

Hnutí SPD se dlouhodobě vymezuje proti Senátu a tvrdí, že je zbytečný, vy ale do Senátu za SPD kandidujete ve volebním obvodu Vyškov. Proč?

Dokud v České republice nemáme prvky přímé demokracie, tedy především referendum bez vysokého kvóra s možností hlasovat například o vystoupení z Evropské unie a odvolatelnost politiků, jsou volby jedinou možností občanů, jak dát najevo nespokojenost s vedením státu a s Evropskou unií. Senát má v současnosti místo v legislativním procesu a je nutný právě například k přijetí zákona o referendu. Má také celou řadu kompetencí například vůči prezidentovi republiky, soudcům Ústavního soudu a dalším institucím, kde často nezazní odlišné stanovisko. Protože chci změnu v politice Senátu, rozhodl jsem se kandidovat do této instituce já.

Říkáte, že často nezazní odlišné stanovisko, jaký tedy máte názor na současný Senát a jeho složení?

Senátní křesla jsou obsazena především nekritickými příznivci Evropské unie, multikulturalismu a globalismu. Je nanejvýš nutné, aby v Senátu byly slyšet i opačné názory a o dění v něm byla pravdivě informována veřejnost, toho se právě chci zhostit.

Myslíte si, že se vám to proti „přesile“ podaří?

Vzpomeňte si na heslo prvního československého premiéra Karla Kramáře „Pravdou třeba proti všem“. Tak i já budu v Senátu bojovat klidně sám proti všem a hájit slušné a pracující lidi České republiky.

Nebojíte se, že budou voliči pro svůj nesouhlas se Senátem spíše bojkotovat?

Myslím si, že zdravý rozum zvítězí, bojkotem voleb by občané dosáhli přesně opačného výsledku, než si přejí. Tohle je přesně to, co si zástupci tzv. demobloku přejí – tedy aby se jejich odpůrci voleb nezúčastnili a Senát zůstal takový, jaký je. V podstatě bez nikoho, kdo senátorům bude jejich pohodičku narušovat a hlasovat proti Evropské unii, proti islamizaci a zájmům nadnárodních korporací, kdo bude hájit zájmy dolních deseti milionů občanů. Myslím, že si toto občané již uvědomují, a proto k volbám přijdou.

Obhajujete také mandát v jihomoravském zastupitelstvu, jak hodnotíte nejdůležitější události uplynulých čtyř let a co vás nejvíce trápí směrem do budoucna?

I přesto, že jsme byli v opozici, hned od prvních dnů jsem začal velmi aktivně vykonávat svou funkci. Mám zpracovanou zprávu o činnosti v zastupitelstvu, která má 15 stran, ale na to by rozsah tohoto rozhovoru nestačil. Jsem rád, že krajské zastupitelstvo neschválilo nákup akcií Technologického parku v Brně, protože peníze by nám teď velmi chyběly a investice postrádala větší přínos pro kraj, naopak nákup železničních souprav považuji za dobrý krok, protože Jihomoravský kraj, respektive jeho obyvatelé si nezasloužili jezdit v jedněch z nejhorších vlaků v ČR. Nechápu úpornou snahu současné koalice o navýšení počtu leteckých spojů do a z Brna, utopilo se v tom mnoho desítek milionů a výsledek žádný. Také mám velkou obavu o krajské zdravotnictví, jeho plánovaná reforma nemůže mít pozitivní vliv pro Jihomoravany, nedostatečně řešená doprava, financování sociálních služeb a je toho mnohem víc.

Co konkrétního vás na krajské reformě zdravotnictví znepokojuje?

Vedení kraje zvažuje reformu zdravotnictví v Jihomoravském kraji, obdobně jako je tomu v Pardubickém kraji. V našem případě zastřešit všechny nemocnice jednou příspěvkovou organizací. Jak se ukázalo u našich krajských sousedů, tato reforma nepřinesla mzdové úspory ani úspory při společných nákupech léků nebo vybavení. Jediné, co může přinést, je optimalizace ve smyslu přerozdělení péče. Toto by v našem kraji nejspíše ve skutečnosti znamenalo zrušení nejméně jedné krajské nemocnice a některých oddělení a lůžek v nemocnicích ostatních. To by znamenalo nejen snížení komfortu pacientů tím, že by byli nuceni jezdit za lékařskou péčí do větší vzdálenosti, ale mohlo by to znamenat i vyšší riziko pro jejich zdraví a životy, a s tím v žádném případě nesmíme hazardovat, a proto budu zásadně proti takovýmto úsporám na úkor občanů.

Souhlasíte se současnou zahraniční politikou ČR? Někteří občané vás vnímají jako proruského politika, je tomu tak?

Zeměkoule má sever, jih, východ a západ a já si myslím, že je potřeba spolupracovat se všemi, pokud je to výhodné pro české občany. Kategoricky nesouhlasím s odsuzováním něčeho jen proto, že je to z Ruska, a nechtěl bych opakovat chyby politiků z 90. let, kdy například ruské trhy byly obsazeny našimi západními „přáteli“ na úkor našich producentů. Stejně tak jsem proti přepisování dějin a často se snažím ukázat jiný úhel pohledu, možná proto mě tak někteří vnímají, ale ne, nejsem proruský politik. Pro mě je na prvním místě Česká republika.

