Já jako šéf Senátu? Zde jsou slova Jiřího Čunka po drtivém vítězství ve volbách

ROZHOVOR Krátce poté, co se v sobotu večer Jiří Čunek (KDU-ČSL) dozvěděl o tom, že potřetí za sebou vyhrál volby do Senátu ve vsetínském obvodě - a poprvé v prvním kole - svěřil své první dojmy v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz (tedy až po vstupu do ČT). Své vítězství bere hlavně jako ocenění své práce a trochu i jako satisfakci za podle něj vymyšlené kauzy z doby, kdy byl vicepremiérem v Topolánkové vládě. V současnosti už by se mu něco podobného dle jeho slov stát nemohlo.

Považujete váš skvělý výsledek v prvním senátním kole jako ocenění své práce od voličů? Připomínám, že do Senátu jste zvolen potřetí. Poprvé v roce 2006 s 44 procenty, o šest let později s přes 47 procenty a teď dokonce přes padesát...

Pro politika jsou volby jediným skutečným oceněním, které mu dávají jeho voliči, akcionáři. Takže pro mě je to velké ocenění.

Jste rád, že nebude druhé kolo, i když i tam byste byl velkým favoritem?

Druhé kolo stojí peníze, takže jsem teď státu ušetřil peníze. Což jsem velmi rád. A sobě taky vlastně. Ale nepoměrně méně.

Když už bylo jasné, že jste obhájil senátorský mandát již v prvním kole voleb, měl jste vstup do volebního studia vysílaného na ČT 24, kde jste otevřeně mluvil o událostech minulých, pro vás nepříliš příjemných. Berete své volební úspěchy jako svoji satisfakci?

Anketa Je Senát užitečný? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 8092 lidí Určitě ano. Beru to tak. Ale je to už dávno, takže to hlavně beru jako ocenění své práce.

Pokud jsem dobře pochopil vaše vyjádření, tak si myslíte, že v současnosti by se vám už nic podobného nestalo?

Dneska je to už skoro nemožné. Jsem tak propátraný do minulosti, že už není tak jednoduché znovu si to vymyslet.

KDU-ČSL vyhrála i ve městě Vsetín. Dá se očekávat pokračování současné koalice ve městě?

Je to možné. Zatím jsem do toho ale nezasahoval.

Vypadá to, že Vsetín je hlavní baštou lidovců?

Ano. Tak to vypadá.

A nebývalo tomu tak...

Samozřejmě, že nebývalo. Časy se mění.

Vyhrál jste drtivě v prvním kole. Spekuluje se, že lidovci by mohli získat post předsedy Senátu. Zvyšuje tento výsledek šanci, že budete předsedou Senátu vy?

Určitou šanci asi ano. Ale tímto směrem nepřemýšlím. Na to je víc než dva měsíce času.

Jak hodnotíte volby celkově z pohledu KDU-ČSL?

Celkově se to zatím jeví jako dobré výsledky, tak uvidíme.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nepříjemná zpráva pro Babiše. Týká se jeho kampaně v Praze. Nejen o něm promluvil velmi zkušený muž Kde je Babiš, kde je Stuchlík. Schovaný v zákulisí. Kdo vás sem pustil?! Ne vše, co se dělo ve štábu ANO, jste mohli vidět v televizi Pozvracená ČSSD: Strana je mrtvá. Trest za blbost. Po dnešku zbyla jen jedna možnost Důvod, proč chce Babiš zrušit Senát? Tady je, prozrazuje lidovec Výborný

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban