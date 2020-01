Jak by Babiš mluvil, kdyby byl jedním z toho milionu lidí v exekuci? Pirát Peksa ostře. I kvůli Erdoganově zabíjení v Sýrii

Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková přišla o možnost stát se novou ombudsmankou. Vyšlo totiž najevo, že v 70. letech se na psaní jedné odborné práce podílela spolu s prokurátorem Josefem Urválkem, nechvalně známým z justičních procesů v padesátých letech. Samotná Válková se hájila například tím, že Urválka vlastně pořádně neznala. Je to uvěřitelné? Jak hodnotit kličkování Válkové?



Česko zoufale potřebuje generační obměnu. 30 let po revoluci se na důležitých pozicích stále objevují bývalí komunisté a neustále se kvůli tomu točíme v bitvách minulosti. Co si o tom já nebo celá moje generace máme myslet? Byly mi 3 roky, když ten režim skončil. Nepřeju si, aby představitelé minulého režimu reprezentovali náš stát, a nechce se mi o tom pořád diskutovat. Potřebujeme řešit současné problémy, které trápí naše občany. Anketa Řídili by Piráti Českou republiku dobře? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 10597 lidí



Velmi pozitivně vidí naši budoucnost premiér Andrej Babiš. V novoročním proslovu nešetřil optimismem. Podle něj žijeme v nejsvobodnější a ekonomicky nejúspěšnější době a „bude ještě lépe“. Co na jeho hodnocení říkáte?



Někomu je lépe, někomu je hůře. Chtěl bych vidět, jak by pan Babiš mluvil, kdyby byl jedním z toho milionu českých občanů, kteří jsou v exekuci. Z jejich pozice ten vývoj vypadá dost jinak než z pozice porevolučního zbohatlíka žijícího z evropských dotací. Prostě, ne všichni měli to štěstí, aby si v 90. letech při privatizaci zajistili pohodlný život a otevřené dveře do vrcholné politiky.

Když už jsme u Andreje Babiše, ten má podle všeho další problém. Server Neovlivní.cz informoval o tom, že i druhý audit potvrzuje Babišův střet zájmů a to, že premiér pořád ovládá holding Agrofert. Může tato zpráva nějak zhoršit Babišovu pozici? Očekáváte v tomto roce nějaký posun v jeho kauzách?



Obě auditní zprávy potvrzují, že premiér Babiš je ve střetu zájmů, čili ukazují, jak může své pozice využít, aby si přihrával evropské peníze. Evropská spravedlnost sice mele pomalu, ale jistě. Problém je, že čím víc peněz těmito triky skončí v premiérově kapse, tím víc peněz pak za něj budou muset čeští daňoví poplatníci doplácet.



Senátor Lukáš Wagenknecht, silný kritik Andreje Babiše, se stal volebním stratégem Pirátské strany. Může vám dopomoci k dalším úspěchům? Bude jeho silnou stránkou právě boj s Babišem, nebo je to ohraná písnička, na které nejde získat nic navíc?



Lukáš Wagenknecht je v první řadě vystudovaný ekonom, který kdysi působil dokonce jako náměstek ministra financí. Plánování a organizace jsou jeho silné stránky, takže nemám strach, že by volební kampaň nedopadla dobře. V krajích potřebujeme vyřešit konkrétní problémy, které tam lidi trápí, nemocnice, silnice, životní prostředí... Myslím, že Lukáš bude vědět, jak to pomoci zorganizovat.

„Chceme být blízko lidem, které trápí zdravotnictví, dálnice či obchvaty větších měst,“ uvedl Wagenknecht pro Seznam Zprávy. Podle Wagenknechta Piráti chtějí chránit slabé, jako problém senátor označil velké korporace, v různých kontextech zmínil PPF, Agrofert a Google. Je toto boj, který by Piráti měli vést?



Za Piráty nestojí žádná velká korporace, neplatí nás ani Agrofert, ani Google, ani PPF. Stojí za námi obyčejní lidé, zaměstnanci, živnostníci a drobní podnikatelé. Stojíme a padáme s nimi, takže za ně zcela přirozeně budeme bojovat a budeme řešit jejich problémy. Obyčejní lidé naši podporu potřebují, oligarchové si obvykle dokážou až moc dobře pomoci sami.

Piráti by měli vždycky stát na straně inovací a modernity, zní titulek rozhovoru s vámi pro Respekt. Přestane být díky tomu v budoucnu Česko montovnou? Nebo naopak hrozí, že s nástupem umělé inteligence a všeobecné robotizace dojde k rozevírání příjmových nůžek mezi jednotlivými skupinami obyvatel?



Pokrok nezastavíte, můžete ho pouze využít. Řada povolání, která dříve vykonávali lidé, prostě zmizí. Roboti dnes řídí auta, bojují ve válkách, počítají výši pojistného, skládají hudbu a překládají řeč. Nezávisle na tom, jaké povolání si vyberete, budete muset rozumět tomu, jak fungují, využívat je a přizpůsobovat si je. Budoucí generace budou víc než co jiného jakýmisi „cvičiteli robotů“. A Česko si bude muset vybrat: Chceme být ti, kteří tuto průmyslovou revoluci spustí? Nebo chceme být těmi, kteří se na to z dálky dívají a závidí těm úspěšnějším? Klíč ke změně je v modernizaci školství, otevřených datech, svobodném software... Ale ta sbírka normalizačních komunistů, kteří stát řídí, si pod těmihle pojmy ani nedokáže nic představit.

Americký prezident Donald Trump nechal zabít elitního íránského generála Kásima Sulejmáního. Podle Trumpa stál Sulejmání v minulosti za zabitím či zmrzačením stovek, ba možná tisíců Američanů. Zároveň byl prý obávanou a zároveň nenáviděnou figurou i v samotném Íránu – obstojí tato argumentace?



Byla to hloupost. Zabití Sulejmáního na území Iráku, tedy země, která byla ještě nedávno Američanům docela nakloněná, jim vytvořilo řadu nových nepřátel. Vždyť irácký parlament skoro ihned vyzval cizí vojska ke stažení. Ať už byl Sulejmání jakkoli nebezpečný, politická škoda, kterou si tímhle kovbojským přístupem sami způsobili, je neporovnatelná.

Čeho mohl Trump zabitím Sulejmáního reálně dosáhnout? Co mohly USA tímto krokem získat? Dá se očekávat, že po této akci v tomto regionu ještě více vzrostla nevraživost vůči USA. Jde o strategické pochybení Američanů?



Zemřel jeden – v Íránu poměrně oblíbený – velitel. Nahradil ho jiný. Pokud bylo smyslem akce ukázat, že se toho Donald Trump nebojí, tak to se asi povedlo. Ale jenom blázni nemají strach a myslím, že Donal Trump teď na řadu lidí na Blízkém východě působí jako blázen. Kdo tam byl umírněný, chtěl v klidu žít a nevést žádné války, musí teď přemýšlet, jestli se bojí víc Trumpa, nebo íránských islamistů. Byl to opravdu hloupý způsob, jak jim přihrát další spojence.



S pirátským poslancem Františkem Kopřivou jste předal na Úřadu vlády petici požadující uvalení ekonomických sankcí na Turecko. Můžete vysvětlit proč?



Turecko se dlouhodobě stává agresivní islámskou diktaturou. Bývala to země, která neútočila na své sousedy a dalo se tam rozumně žít, i když nejste úplně ideál islámské víry. To se změnilo. Korunu tomu nasadila turecká armáda, když v říjnu vpadla do Sýrie na území obývané tamními Kurdy. Dost mě tehdy naštvalo, že český premiér to zabíjení schvaloval. Věřím, že se musí něco změnit, musíme si přestat nalhávat, že Turecko je naším výborným obchodním partnerem a nic špatného se neděje. Podobně jako já to má řada českých občanů, proto jsme vyzvali vládu, aby začala něco dělat.

