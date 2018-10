Jak nebýt jen montovnou? Musíme něco vyrábět. Zemanův výrok o Romech zavání rasismem. Libor Rouček promluvil

EVROPAN LIBOR ROUČEK Dostat se mezi 10 nejlepších zemí světa? „Musíme pracovat na zlepšení a zkvalitnění některých našich národních vlastností a schopností,“ reaguje bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček na slova předsedy ODS Petra Fialy. Sám má stejné přání, ale zdůrazňuje, že toho můžeme dosáhnout jen tehdy, když se nebudeme bát a více se otevřeme světu. „Příklad ODS jasně ukazuje, že na jednu stranu se chtějí ohraničit vůči světu, a na druhou stranu vyprávějí, že se chtějí dostat mezi deset nejlepších zemí na světě. To se navzájem vylučuje.“ Ostrá slova volil při hodnocení kampaně hnutí ANO či SPD. Slova prezidenta na adresu romské komunity podle něj „zavání nejen populismem, ale i rasismem“: „Je nefér házet všechny Romy do jednoho pytle.“

Ve volební kampani chce ODS vyhánět bezdomovce z tramvají, ve spotu naznačuje, že o Praze nesmí rozhodovat feťáci. Na severu Čech zase bojují proti Romům a hovoří o vesnici pro lůzu. Skutečně je v Česku potřeba nastolit pořádek místo anarchie? Máme zásadní problém s bezpečností, aby taková rétorika byla nutná?



Jsem přesvědčen, že taková rétorika není nutná. Naše země je šestá nejbezpečnější na světě. Mnohé země by nám mohly závidět. Samozřejmě v každé zemi jsou bezdomovci a lidé, kteří mají různé problémy. Ve slušné, civilizované lidské společnosti se snažíme těmto lidem pomoci, a ne je vyhánět. Nikdo nechce být bezdomovcem. Když se s nimi budete bavit, zjistíte, že se do této situace často dostali kvůli osobnímu neštěstí, rozpadla se jim rodina, ztratili práci. Místo toho, abychom se snažili těmto lidem pomoci, aby se sami dostali ze své situace, tak ODS a další strany vůči nim vyvolávají nenávist. To je špatně. ODS pokud se chce držet svého jména občanská, by neměla sklouzávat k těmto nahnědlým pozicím, a to ani v kampani. Potencionální voliče, kteří by volili ODS, tyto slogany k její volbě nepřesvědčí. Stejně tak je to s anarchií. Máme problém s byrokracií atd., ale anarchie tady určitě není.

Předseda ODS Petr Fiala chce vrátit Česko mezi deset nejlepších zemí světa. Současně onačil svět dnešní vládní koalice za „svět ze seriálu Okres na severu“. Co Česko potřebuje, aby se dostalo mezi 10 nejlepších zemí světa?

Také bych si přál, abychom byli mezi deseti nejvyvinutějšími zeměmi světa. Abychom toho docílili, musíme pracovat na zlepšení a zkvalitnění některých našich národních vlastností a schopností. Jednou z nich je vzdělanost. Měli bychom mít co nejvíce vzdělané obyvatelstvo a špičky v jednotlivých oborech. Chceme-li být špičkou a nechceme-li být do nekonečna jen montovnou, tak musíme mít své vlastní výrobky. Když chceme být špičkou, nesmíme se bát světa a musíme ho znát, jeho jazyky, kulturu, vědět, co hýbe světem a jaké jsou vývojové trendy. Musíme vědět, co lidé ve světě chtějí, a podle toho pak něco vytvořit. Nedocílíme toho tím, že budeme neustále vyvolávat strach, pocity ohrožení nebo snahy vystoupit z EU. Buď se dáme na cestu izolace, nebo se světu otevřeme a krok za krokem se mezi špičku dostaneme. Příklad ODS jasně ukazuje, že na jednu stranu se chtějí ohraničit vůči světu, a na druhou stranu vyprávějí, že se chtějí dostat mezi deset nejlepších zemí na světě. To se navzájem vylučuje.

Když jste zmínil fungování v EU, někteří kandidáti do Senátu kandidují i proto, aby zabránili snahám o vystoupení v EU. Lukáš Wagenknecht, který kandiduje jako nezávislý za Piráty, řekl ParlamentnímListům.cz, že jde do boje o senátní křeslo i proto, že chce „bránit změnám Ústavy, které by nahrávaly extremistickým stranám, a bránit snahám o vystoupení z Evropské unie“. Jak vy hodnotíte tato prohlášení?

Kandidáti do Senátu, který mezi veřejností moc oblíbený není, což vidíme i na účasti ve volbách, se musí prezentovat tématem, kterým osloví určitou část voličů. Skupina, na kterou cílí Lukáš Wagenknecht nebo Jiří Drahoš, si myslí, že naše demokracie je ohrožena, že hrozí vystoupení z EU, a zdůrazňují roli Senátu. Samozřejmě je pravda, že pokud by někdo chtěl změnit Ústavu, potřebuje ústavní většinu v obou komorách. Pokud jde o vystoupení z EU, je část spektra, která chce referendum, ale máme zastupitelskou demokracii a stačí se podívat na volby do Poslanecké sněmovny. Jen jedna strana má v programu, že chce vystoupit z EU. To je jasný indikátor toho, že většina lidí si vystoupení z EU nepřeje. Mimochodem zastánci vystoupení z EU nedali nikdy na stůl alternativu, co by to znamenalo a co by se dělo poté. Naše ekonomika je totálně závislá na zahraničním obchodu, více vyrobíme než spotřebujeme. Vidíme, jaké problémy má Británie – a to je Británie, která byla koloniální mocností světa. Představme si, jaký devastující dopad by to mělo na nás. Ale o tom zastánci odchodu z EU nemluví, akorát neustále kritizují. Alternativu nikdy nezmiňují.

Babiš slibuje Česku horentní investice, hospodářský růst, řešení problémů měst. Lidé chodí na jeho Sousedské večeře, ale demonstranti na něj pokřikují a na jedné z akcí už ho těsně minulo vejce. Ve volební kampani se kromě útoků na Babiše objevily i výhrůžky vůči akcím SPD. Okamurovy billboardy jsou počmárané, Blesk odmítá jeho kandidáty brát do diskusí. O čem to svědčí?

Pokud jde o hnutí Andreje Babiše, právě v kampani do voleb jsme viděli kolosální střet zájmů, který Andrej Babiš jako miliardář má. Do kampaně, a to hlavně v Praze v tzv. Sousedských večeřích, dal obrovské prostředky. Podle odhadů je to nějakých 150 milionů korun. To jsou peníze, které žádná politická strana nemá. Našel Petra, ze kterého dělá marketingový produkt, že Prahu nakopne. Jsou to jen sliby. Hnutí ANO spravovalo Prahu čtyři roky – a neudělalo nic. Když se podíváte do ostatních velkoměst, jaký pokrok udělala Vídeň, Mnichov, Barcelona… Praha je skanzen, který žije z turistického ruchu, z památek, které naše generace či nové generace nepostavily a jsou tu od středověku. Za čtyři roky hnutí ANO neudělalo nic kromě toho, že primátorka přestřihla pásku na tunelu Blanka, který byl z 95 procent postaven už předtím. A Andrej Babiš se snaží způsobem, jako když prodává Kostelecké uzeniny nebo když se prodává prášek na praní, volby znovu vyhrát. To je podvod, který Andrej Babiš na této společnosti páchá, a je to kolosální střet zájmů člověka, který má finanční prostředky, mediální moc a ještě to kombinuje s mocí politickou. Uvidíme, kolik lidí ho znovu za koblihu nebo za guláš s pivem bude volit.

Pokud jde o kampaň Tomia Okamury, ten si na nic nemůže stěžovat. Je to on, kdo ve společnosti zasívá agresivitu a nenávist vůči uprchlíkům, kteří tu nejsou, vůči cizincům, kteří tu nejsou, vůči nepřizpůsobivým místo toho, aby se jim snažil pomoct. Stačí se na něj podívat v televizi, jak je agresivní, arogantní, nikoho ani moderátorku nenechá domluvit. To jsou způsoby, jakými se prezentuje. Když se podíváme na to, čeho v politice dosáhl, tak kromě vyvolávání nenávisti nic. Dal si heslo finanční zodpovědnost politiků. Víme, jak to dopadlo s Úsvitem, a když byl za něj zvolen, tak ze Senátu utekl, v obvodě se musely konat nové doplňovací volby. Zaplatil státu, že se volby musely konat? Tomio Okamura akorát rozeštvává společnost.

Prezident Miloš Zeman opět vzbudil rozruch, tentokrát svým vyjádřením na setkání s občany v Kojetíně, kde lidé řeší problém s nezaměstnaností a mají strach ze stěhování Romů do města. Prezident zmínil, že řešením nezaměstnanosti je nevyplácet sociální dávky těm, kteří odmítnou nabízenou práci bez závažných, například zdravotních, důvodů. Uvedl, že za komunismu museli Romové pracovat, jinak šli do vězení, a že „romské pracovní čety vedli opět Romové, kteří měli přirozenou autoritu, takže když v jejich týmu někdo nepracoval, tak ho zfackovali“. Vůči jeho vyjádření se ohradilo Evropské centrum pro práva Romů, které tvrdí, že je „rasistické“ a žádá odstoupení hlavy státu. Co říkáte vyjádření prezidenta a reakci, kterou vyvolalo?

Pan prezident vydává pravidelně nejrůznější populistická vyjádření. Jsem toho názoru, že tato vyjádření včetně tohoto jsou nedůstojná prezidenta republiky. Je pravda, že jsou lidé, kterým se nechce pracovat. Máme volná pracovní místa. V tom má pan prezident pravdu. Stát by měl dělat vše proto, aby lidé, kteří jsou zdraví a mladí, práci přijali. Je nemravné a demoralizující pro ostatní lidi, kteří chodí do práce, aby ze svých daní platili někoho, komu se pracovat nechce. Ale když se jdete podívat na úřady práce do Mostu, Chomutova, Ústí, kde tyto problémy jsou, nenajdete tam jen Romy, ale i bílé Čechy. Toto vyjádření pana prezidenta zavání nejen populismem, ale i rasismem. Stejně tak jako věta, že za komunismu museli pracovat, ano, Romové museli pracovat, ale museli pracovat všichni. Když člověk nepracoval, popotahovali ho a v krajním případě šel do vězení, ať šlo o kohokoli. Je nefér házet všechny Romy do jednoho pytle. Kolikrát jedete v šest hodin ráno třeba i po Praze, ulice jsou vymetené, ale vidíte romskou četu, jak provádí výkopové práce.

Slušná civilizovaná lidská společnost by neměla vyvolávat negativní nálady, vášně a nenávist vůči určité skupině obyvatel, ale těm lidem se snažit pomoct tak, aby každý, kdo je zdravý měl práci. Tyto výroky, o kterých mluvíte, jsou prezidenta demokratické evropské země nedůstojné.

autor: Daniela Černá