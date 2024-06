Jako kritik EU odevzdám polovinu platu na dobrou věc, vzkazuje Libor Vondráček

06.06.2024 10:53 | Rozhovor

Předseda Svobodných Libor Vondráček v předvolebním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prozradil nejen to, co by v případě zvolení europoslance udělal se svým platem, ale popsal také okolnosti, které souvisely s tím, že někdo poničil Svobodným auto během předvolební kampaně. „První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk nebo Alois Rašín byli přece rovněž poslanci Říšské rady v Rakouském císařství, od něhož se chtěli odtrhnout. Kritizovat je za tento přístup by dnes bylo bráno jako minimálně neomalené,“ připomíná Vondráček.