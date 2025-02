Ján Baránek: Fialova vláda staví Čechy proti Slovákům. Záměr? Dostali od někoho noty?

Váš premiér Robert Fico prohlásil: „Pokud nebude parlament dlouhodobě schopný přijímat zákony, půjdeme do předčasných voleb.“ Opravdu to hrozí?

Myslím si, že je jistá pravděpodobnost předčasných voleb. Premiér Fico zaujal pozici, aby si ty neposlušné poslance řešily jejich strany a poslanecké kluby. To je již pře dvolební strategie, protože jde o signál, že s případným krachem a neúspěchem nechce mít nic společného. Řekl, že je to problém koaličních stran, tedy Slovenské národní strany a Hlasu. Fico už nebude zachraňovat koalici, ale když koalice zkrachuje, bude pro něj snadné označit viníky.

Jaký mají zmíněné dvě strany problém s vládní koalicí, když do ní svobodně vstoupily?

Slovenská národní strana (SNS) vytvořila kandidátku tak, že posbírala mnoho nečlenů. Různé influencery, osobnosti a tak dále. Samotná SNS by se totiž do parlamentu, do Národní rady nedostala. Ostatně i já jsem k nim měl jít, ale nedohodli jsme se. Podmínky, které měli, pro mě osobně byly nepřijatelné. Chtěli, abych podepsal pokutu 300 tisíc eur v případě, že bych odešel z kandidátky. Nemohl jsem to akceptovat, urazilo mě to. Politika by neměla být obchod, ale pomoc Slovensku. Někteří to však tak nevnímají, pro ně je to kšeft.

Podobná situace nastala s poslanci Hlasu. Začalo to u Samuela Migal’a kvůli financování neregistrovaných sportů. Ten je ve sdružení, které se věnuje hobby horsingu, při kterém se jakoby jezdí na plyšové hlavě koně. Takové infantilní záležitosti tady řešíme. Čtyři poslanci chtěli dále prý posty ministra vnitra, místopředsedy parlamentu či šéfa vojenského obranného zpravodajství. Bylo to dost podezřelé. Někteří se domnívali, že šlo o koordinaci majdanizace Slovenska s nějakými externími silami.

Na Slovensku se pořádají protivládní demonstrace. O co demonstrantům jde?

Oni podle mě nevědí, za co demonstrují. Demonstrace začaly už po volbách. Tři týdny po volbách začali někteří lidé chodit s transparenty „Dost bylo Fica!“ A tím, že byl Fico v Moskvě, dostali jakoby podnět k demonstracím. On tam hovořil o dodávkách plynu, takže nedělal nic jiného než to, co by měl premiér dělat, zabezpečoval energetickou bezpečnost své země. A ta návštěva Fica v Moskvě byla vynucená tím, že nám tehdy Zelenskyj zastavil tranzit plynu.

Na druhé straně, kdyby se na to vykašlal, tak ho obviní a v tomto případě oprávněně, proč neshání pro Slovensko plyn. I když máme v zásobnících celkem dost, pořád jsme na tom lépe než Česko. Ale zásobníky taky nevydrží věčně. Fico dělal to, co by měl jako premiér Slovenska dělat.

Prezident Zelenskyj zatrhl dodávání plynu tranzitem přes Ukrajinu, ale nedávno jej zase spustil. Když tomu tranzitu Zelenskyj zabránil, byl v USA prezidentem Joe Biden. A teď mu Fico s Orbánem pohrozili, že když nepustí ten tranzit plynu, tak že zablokují v Evropské unii finanční pomoc Ukrajině. Rovněž prezident Trump zrušil na určitou dobu zahraniční pomoc a hodlá udělat audit, který je hlavně namířen k Ukrajině, protože tam se neví, kde vlastně končí sedmdesát procent z té poskytované finanční pomoci.

Je prezident Donald Trump pro světové společenství, podle vás, spíše výhrou, nebo prohrou?

To záleží, z jakého úhlu pohledu to budeme brát. Když to budeme brát zdravým rozumem, tak Trump se snaží odstranit různé nesmysly. Transgender a LGBT agendu, gender hovadiny, Green Deal, zelené politiky a tak dále. To by nás přivedlo jen do chudoby. A Trump je poslední šancí pro svět, jak to zastavit. A jak se postavit vůči těm všelijakým nadacím a fondům, například vůči Agentuře USA pro mezinárodní rozvoj (USAID) a podobným, které v podstatě financovaly všechny ty rozvraty a protivládní akce ve světě. Ať už šlo o Gruzii, Rumunsko či Srbsko. Zatím posledními měly být Maďarsko a Slovensko.

To všechno prezident Trump zastavil. A to je obrovská šance pro celý západní svět, jak se vrátit k normálnímu životu. Pohlaví jsou opravdu jen dvě. Trump se snaží situaci v USA posunout k normálu tak, jak to má být. Například transgender vojáci i sportovci rozvraceli běžný život v USA. A Trump to chce vrátit k běžné úrovni. Tzv. transgender sportovkyně, tedy chlapi, přeci nemohou soutěžit se ženami, neboť by to zlikvidovalo ženskou atletiku a další ženské sporty.

Na Slovensku se vám přezdívá Mr. Green Deal. Nicméně, znovu dosazená šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová je tvrdou zastánkyní Green Dealu, proti kterému bojujete. Jak si s tím Evropská unie poradí?

Trump má jasno, je proti Green Dealu. Ta Ursula von der Leyenová chce stále pokračovat v Green Dealu, takže se dá říct, že pokračujeme v asistované sebevraždě. Teď kolem toho praskly nějaké velké korupční skandály. Jestli to něco udělá s celkovým směřováním Evropské komise, to nevím, ale předpokládám, že nakonec se dostane Evropská komise do silného sporu s národními vládami. Protože ona ty národní státy likviduje.

A neumím si představit – tedy kromě českých politiků u moci – normální a příčetnou vládu, která by se nechala zvolit a nechala by si likvidovat vlastní zemi. Tak to nefunguje. V Evropské komisi od toho Green Dealu neodstoupí, protože jsou v tom obrovské peníze – ale národní vlády s ní začnou bojovat. Ztráty statisíců pracovních míst budou pro jednotlivé země velmi bolestné. Je to něco, co nejde vykompenzovat.

Jak vnímáte, že jste z Česka stále plísněni za proruskou politiku a že na protivládní demonstrace na Slovensko jezdí čeští umělci?

Když přijede nějaký český umělec do sousední země na protesty, protože ho tam pozvali, tak proti tomu nelze nic říct. Já jsem v Praze na Václaváku na protivládních protestech taky hovořil. Avšak jiná věc je, že jsem nenapadal vaši, tj. českou vládu a politickou situaci, ale mluvil jsem o problémech, které řešíme takřka ve všech zemích Evropské unie.

Když ale vaši politici hloupě komentují situaci na Slovensku a chtějí nás poučovat, co máme dělat, a co ne, ať si to nechají pro sebe. Naši politici taky neradí Fialovi a dokonce ani Rakušanovi, co by měli dělat. Nemudrujeme. Ti vaši ale chtějí pořád do našich věcí zasahovat, no a my jsme na to hákliví. Nevím, jestli to dělají záměrně, že dostali od někoho noty, ale je to zbytečné. Bohužel tak staví Slováky proti Čechům. Ten český paternalismus totiž u nás vnímá část slovenského obyvatelstva velmi negativně. Nechápu, proč si Fialova vláda dala za úkol úplně rozvrátit velmi přátelské vztahy mezi našimi dvěma národy.

Co vím, tak umělecká komunita u nás i na Slovensku bytostně nesnáší vaši ministryni kultury Martinu Šimkovičovou, jako by šlo o jakousi „čachtickou paní“, která se koupe v jejich krvi...

Šéfka slovenského ministerstva kultury není žádný sofistikovaný intelektuál. To je třeba si říct na rovinu. Na druhé straně je animozita vůči ní způsobena hlavně tím, že šlape na krk nevládním organizacím a dalším parazitům orientovaným na různá woke témata. Za což jí opravdu tleskám.

Navazuji na počáteční odstavce. To se opravdu do politiky derou jen nenažranci, co vidí plná koryta? To není nikdo, kdo by chtěl Slovensku a lidem tam žijícím pomoci?

Situace je taková, že si každý myslí, že zrovna on je nejpronárodnější. Každý na to má copyright a myslí si, že ostatní jsou hlupáci. Když se objeví někdo jiný, také velmi pronárodní, ale jiným způsobem, tak se proti němu hned postaví. Tím vzniká ta strašná roztříštěnost. Přitom protistrana má jen jednu ideologii, jedno téma – progresivismus.

Logické pro slovenského voliče je, abychom se spojili. Ale pronárodních sil a proudů je hodně, a někteří lídři jsou navíc nepřijatelní, kvůli minulosti či kvůli charakterovým vadám, a spolupráce s nimi může být kontraproduktivní. To je velký problém. Proto jsme třeba akceptovali Pellegriniho v prezidentských volbách, protože lepšího kandidáta s velkou šancí na zvolení jsme nebyli schopni vygenerovat.