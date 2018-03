Jaroslav Kubera: Mluvil jsem s diplomatkou Klausovou, nemohu říkat detaily, ale jak sleduji situaci na Slovensku z dálky, mohlo to být s vraždou novináře úplně jinak

Zdeněk Ondráček byl zvolen předsedou sněmovní komise a pak rezignoval. Andrej Babiš změnil svůj postoj a lidé vyšli na náměstí demonstrovat. Co si o těch všech událostech myslíte?

Já bych to řekl jednoduše: Ondráček je vůl. Samozřejmě to myslím nadneseně, protože celá situace je vážnější. Mohl by se lehce vyvléknout, kdyby řekl, že ve dvaceti je člověk sice formálně dospělý, ale vlastně dospělý není. Proto se Klaus zdráhal jmenovat mladé soudce a proto je věk pro vstup do Senátu nastaven na čtyřicet let. Tehdy už se předpokládá, že je člověk vyzrálý, i když ne vždy je to pravda, já stále prožívám pubertu a občas si stále připadám jako nezkušený trouba. Je hrůza, že setrval na svých šílených stanoviscích, které mu nikdo nebere, každý má právo na svůj názor, ale ne každý chce být právě šéfem komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Myslím, že i KSČM udělala chybu. Když už vybojovala takové výhody, mohla nominovat někoho jiného.

Takže měli celou situaci předvídat?

Z principu se říká, že nikdo jiný by neměl sahat do nominací a premiér by neměl určovat, kdo z koaliční strany na dané ministerstvo půjde. Někdy je to nepříjemné, ale jde o právo koaličního partnera a v zásadě je to jeho věc až na výjimky. Tohle byl mimořádně složitý případ a myslím, že Babiš tomu uškodil tím, že trval na svém. Ondráček byl během revoluce ve služebním poměru a vše nebylo tak jednoduché, jak nám to nyní připadá. Kdybychom šli dále do historie let 1968, 1948, 1938, tak bychom našli i složitější případy než tento. On však setrval, tak nemohl očekávat, že bude přijímán s potleskem.

Reakce veřejnosti vás tedy nepřekvapila?

Bylo to příjemné překvapení z hlediska znamení, kdy lidé měli pocit, že už je něco přes čáru, což v téhle době není úplně běžné. My Češi jsme typičtí nedemonstranti na rozdíl od Italů nebo Jihoameričanů. Když je na naší demonstraci dvě stě lidí, je veliká.

Ustojí celou věc Andrej Babiš? Vojtěch Filip se nechal slyšet, že si není jistý důvěrou s hnutím ANO, jestliže Babiš mění názor…

Spíše jde o to, zda to ustojí KSČM, protože už jsem četl další vyjádření, že na vládní vyjednávání to nebude mít vliv. Andrej Babiš evidentně není nadšený spoluprací s Okamurou a KSČM, je to pro něj nepříjemné a používá je jako bič na všechny strany. Argument, že strany řvou, jak spolupracuje s KSČM a SPD, ale nic jiného mu nezbývá, protože nikdo jiný nechce, je jeho přirozená taktika. Ale i z druhé strany představa, kdy se Babiš nechá nahradit někým jiným, je nesmyslná. Takový blázen není, on ty volby vyhrál. Bylo vidět i na inauguračním ceremoniálu, jak to někdo nemůže přenést přes srdce a pak se ztrácí racio. Miloš Zeman vyhrál volby, protože tlak proti němu byl tak velký, až mu zastánci ten hlas dali.

Je komunismus a účast KSČM stále důvodem k obavám?

Účast komunistů ve vládě není největší hrůza. Mnohem větší hrůza je návrat komunismu paradoxně nikoliv přes komunisty, ale socialismus přichází bohužel ze Západu a zvláštní kapitalismus z Východu, zejména z Číny, to mi přijde na palici. Ty nejnovější verze, že některé země mění hymny, že vyhodili děvčata na Ženevském autosalonu a místo toho stáli kolem vozů plešatí, produktoví manažeři, jde za hranu normálnosti. Těch věcí je tolik a dříve by se nemohly stát. Trefně to vyjadřuje vtip, který jsem nedávno slyšel. Dva lidé v restauraci si objednají k obědu steak. Číšník odvětí: Steak si dáte, ale s těmi kuřáky venku, protože to maso tady těm veganům smrdí. To není vtip, to je brzká realita, až začnou přesvědčovat veřejnost, že veganstvím snížíme teplotu planety.

Proč nedošlo k odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy Sněmovny? Nedošlo ani na samotné hlasování. Ustál svůj netrefný výrok kolem Letů?

Je evidentní, že ten výrok byl nevhodný, ale vtip je, že ho nikdo nechtěl odvolávat. Dnes odvolají Okamuru a zítra někoho jiného, když bude většina. Neměli ho tam ani volit, teď ho budou těžko odvolávat. Výsledek mi byl dopředu jasný, Okamura je Okamura a jiný nebude, dokud mu to bude někdo baštit. Okamura je marketingový – ale úžasný, to musím ocenit – produkt, jak získat státní peníze a ty jsou za procenta ve volbách slušné, byť se některým stranám zdají malé. Když například Piráti získají pro čtyři sta lidí 180 milionů korun, je to velice milé. Teď pozdě bycha honit, pikantní však je, že kdo s čím zachází, tím taky schází. Okamura chce odvolávání politiků, takže kdyby byl konzistentní, měl by zvednout ruku, aby se o jeho odvolání hlasovalo. Kdyby odvolání neprošlo, mohl říci: vidíte, já stále trvám na odvolatelnosti. Vždy je v pořádku, když se to týká někoho jiného, a pak se divíme.

Je možné, že po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka je ohrožena kritika novinářů?

Já jsem měl dlouhý rozhovor na Hradě po inauguraci s diplomatkou Klausovou a nemohu říkat detaily, ale jak situaci na Slovensku pozoruji z dálky, mohlo to být klidně i úplně jinak. K takzvané domácí zabíjačce u nás dochází jednou měsíčně. Souvislost jeho vraždy s jeho prací je čirá spekulace založená na tom, že se případ hodil do politického boje, chopili se ho politici a začali honit body. Verzí je spousta vzhledem k tomu, že zasahoval do nejvyšších pater politiky. Podle jedné verze šel do sklepa štelovat kotel, podle další vraha pustili dovnitř, a že by tak učinili u italského vraha, není pravděpodobné. Jedna verze tvrdí, že ho museli znát. Je italská mafie zástěrka? Nejasných případů je více: únos prezidentova syna, u nás Mrázek, záhada Kramný, jestli sestra dala pacientovi injekci, nebo nedala, s Rathem to vypadá, že mu soud nakonec bude muset zaplatit… To je slovenské vědomí a svědomí. Možná se jednou dozvíme, jak to s Nečasovou vládou bylo doopravdy. Záhadologie obecně existuje a s internetem těžko říci, kde je pravda. Netuším.

Myslíte, že už se nikdy nedozvíme, jak to bylo?

Ani u amerického prezidenta Kennedyho dosud nevíme. Kennedy byl přesně takový příběh jako na Slovensku. Měl vrah společníka, nebo byl sám? A jak to bylo s tím druhým a kolem komise? Máme sice Kennedyho muzeum, ve kterém jsem byl, ale dodnes není žádný výsledek ani důkazy.

A měli by si politici dávat větší pozor na své výroky směrem k novinářům?

Myslím, že ne, ale to je další problém, o němž mluvil i Miloš Zeman, že – a jsem čtenářem všech deníků – se bohužel noviny bulvarizují, a dokonce i odborné tiskoviny se bulvarizují. Důvod je prostý, mají majitele. Když Deník vlastnili Němci, vydavatelství Vltava-Labe-Press, ptal jsem se jich, jestli chtějí obsah nějak ovlivňovat. Prohlásili, že nikoliv a nezáleží jim na tom. Jestliže si média mají konkurovat, všichni se snaží, ale občas neplatí, že každá vážná věc má být ověřena ze dvou zdrojů. To však není úplně výtka médiím, protože zkuste si dělat deník, to je neskutečná práce.

Co o evropské atmosféře vypovídají italské volby?

Nejsem expertem přes zahraniční politiku, mám dost starostí s politikou vnitřní a nemohu komentovat mezinárodní události. Ale opět jde jen o důsledek evropského počínání. Evropa je nepoučitelná, kdyby Dublinem přehlasovala ostatní země, tak se dočká neuvěřitelných věcí. V Itálii toho mají plné zuby. To Itálie je postižena, migrantů je tam více než kde jinde. Ale není řešení přesunout migranty jinam. Itálie má velké dluhy a hospodářsky by se, nebýt nyní v Unii, pravděpodobně zhroutila. Je zvláštní, že v Itálii se mění vláda nejčastěji na světě. Neumím hodnotit, co bude dále, ale pro Evropskou unii je to špatná zpráva. Nicméně je nepoučitelná, místo aby řekla: člověče, to už není sranda, Itálie není Česká republika, ta nám může být ukradená, ale Itálie je průšvih. Nedej bože, kdyby se něco podobného stalo ve Francii. Dnes je sice Emmanuel Macron dobrý, a zítra ho můžou honit po náměstí.

autor: Zuzana Koulová