Je to diktát z Bruselu. Máme snad být do budoucna protektorátem? Podplukovník Černý vyráží do útoku s novinkou

ROZHOVOR „Už pan premiér řekl a my s tím souhlasíme, že máme být v Bruselu více a více slyšet. Ať nám to tedy politici předvedou v praxi,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz elitní policejní instruktor, podplukovník Pavel Černý, který je spoluiniciátorem dvou významných petic proti bruselské zbraňové směrnici a s kolegy nyní zakládají právní platformu LIGA LIBE. „Skutečně některá rozhodnutí, která nám Brusel posílá, zavání spíše diktátem, než že bychom byli plnohodnotným partnerem v Evropské unii. Bohužel systém schvalování v Evropském parlamentu je takový, že nás velké země snadno a jednoduše přehlasují. Měli bychom si položit jednu otázku: Máme snad být do budoucna nějakým protektorátem? Já tedy nechci,“ dodává.

Naposledy jsme se bavili v době, kdy jste bojoval a protestoval proti bruselské směrnici o zbraních. Co se od té doby změnilo?

Čeští politici projevili opravdu obdivuhodné pochopení z hlediska ochrany občanů a odmítli takzvanou mininovelu, která by představovala jakési destabilizující provizorium a jen by vyvolala chaos v našich funkčních zákonech, či by je úplně poničila. Navíc těch, které budou příští rok beztak předělávány. Ale systémově a po odborné celoplošné diskuzi. Současná zbraňová legislativa má být v příštím roce totiž nahrazena čtyřmi novými zbrojními zákony. První zákon by sice měl být o té implementaci hrozných bruselských nesmyslů, které se podařilo změkčit přes Ministerstvo vnitra ČR tak, aby co nejméně občany postihovaly. Ale současně tvořený druhý zákon by mohl z účinnosti toho prvního české majitele zbraní, coby jakousi „bezpečnostní a brannou rezervu“, kontrolovanou a využitelnou státem, šikovně vyjmout.

Tak to je dobře. Je přesto v něčem ještě problém?

Do budoucna je opravdu velkým problémem, že ona zákazová bruselská směrnice je schválená jako takzvaně otevřená. To znamená, že těm zákazům rozhodně ještě není konec. My si tady na povel Bruselu nyní třeba rozbijeme fungující zákony, byť s co nejmenšími dopady na tu nejslušnější a nejvíce prověřovanou část veřejnosti, co u nás zbraně vlastní, ale to do budoucna nic řešit nebude. Neb po čase má nastat jakási analýza stavu a takzvaná další opatření. A Evropská komise v čele s Junckerem se naprosto netají tím, co mají ta „další opatření“ znamenat. Jen další zákazy. Neb vedení EU čili Evropská komise byla dle svých slov zklamána malou přísností dosavadní zákazové směrnice. A počítají s tím, že další vlny omezení postupně toto napraví. Nastane to formou jakéhosi nekonečného ořezávání salámu, tedy práv a svobod našich občanů, kteří zbraně vlastní. To měkké zapracování do naší legislativy tak do budoucna příliš neřeší. Kdo říká, že se ho dosavadní zákazy netknou, či minimálně, tak musí říkat slovo „ZATÍM“. Protože za dva či čtyři roky ho dozajista – na to si můžeme vsadit – prostě dostihnou.

Co se ale s tím dá dělat?

Uvedený stav si uvědomuje čím dál více našich střelců – myslivců, sportovců i těch, co vlastní zbraň pro obranu svoji i svých nejbližších. Počet lidí, kteří se staví zásadně na odpor proti té směrnici a těm zákazům, extrémně stoupá. Naše Nová petice, která běží něco přes tři měsíce, dosáhla už přes 70 tisíc podpisů našich občanů, což je neuvěřitelné. A je to v písemné formě, nikoliv nějaká petice tzv. on-line klikací, co nemá potřebnou váhu ani oporu v zákoně. Dá se říci, že v této zemi ještě neběžela takto úspěšná petice, míněno, že by se nasbíralo tolik podpisů za tak krátký čas.

Jaký je cíl této petice?

Tato petice odmítá tuto implementaci, i když je nám jasné, že nějaká bude muset nastat. Neb v politice čelit rozhodnutí nemusí býti navždy. Může dojít k tomu, že až třeba nastanou sankce kvůli neimplementování bruselské direktivy, nějací politici v budoucnu by mohli populisticky říci, že peníze, které v rámci sankcí zaplatíme, bychom mohli použít na nemocnice, pro matky samoživitelky či důchodce. A takto poštvávat třeba i veřejnost proti nám. Chceme prostě, aby současně s implementací byl připraven zákon číslo dvě. Ten, který by umožnil vynětí z účinnosti bruselské směrnice pro občany, kteří budou plnit tu již zmíněnou bezpečnostní a brannou rezervu. Zákon číslo jedna by tedy byla ta mírná implementace a zákon číslo dvě – a my bychom chtěli, aby vstoupily v platnost současně – by byl takzvaně „vyjímací“. Aby tak jakékoliv další direktivy byly sice zapracovány do zákona číslo jedna, ale zákonem číslo dvě z nich byla systémově vyňata naprostá většina vlastníků zbraní, takže by se na ně prostě ony zákazy nevztahovaly. K tomu v nové petici taktéž voláme po odpovídající klauzuli ústavního zákona o bezpečnosti, o kterou by se právě ten druhý, „vyjímající“, zákon pevněji opřel.

Co dalšího chystáte?

Vznikl nový spolek, nová právní platforma. Petice, které dohromady nasbíraly stovky tisíc podpisů našich občanů a staly se jedním z největších petičních hnutí všech dob v tomto státě, se nedávno překlopily v jakousi organizaci. Co jsme byli dříve? Občané, kteří odevzdali nějaké podepsané papíry. Měli jsme sice čím dál větší vliv na statisíce občanů, které jsme zastupovali, a to i vliv jak mediální, tak i informační. Ale nic oficiálního po nás nezůstávalo. Když se nás ptali, kdo jsme, odpovídali jsme, že petiční výbor. Naši petenti na nás tak už dlouhou dobu naléhali, abychom vytvořili nějaké hnutí a nějak to konečně zastřešili. Vždyť jsme za ta léta dennodenní práce z oblasti legálně držených soukromých zbraní udělali jedno z dominantních společenských témat. Stejně mohutné jako EET či zákaz kouření. Čím dál víc podporovatelů jsme taktéž měli i od lidí, kteří žádnou zbraň nemají, ale chápou prý, „že to není jenom o zbraních“. Neb nyní se zakazují zbraně, tedy legálně a zákonně nabyté majetky. A kdoví, co to bude příště. Ocitne se snad na seznamu dalších zákazů plemeno jejich „nebezpečného psa“, či jejich příliš silný motocykl? A to byl důvod, proč jsme nedávno zastřešili naše snahy spolkem, který se jmenuje LIGA LIBE. Což znamená lidskoprávní bezpečnostní...

Proč jste zvolili tento název?

Protože spolu s občany, kteří se s námi postavili do pomyslného šiku, dnes doslovnou LIGU hrajeme a skutečně můžeme občas už i ovlivňovat určitá rozhodnutí politiků, kteří konečně naše názory slyší. A to je dobře, neb o tom demokracie vlastně je, ne? Setkáváme se tak nejenom s řadovými poslanci, ale i s předsedy poslaneckých klubů, anebo s ministry či jejich náměstky. A dokonce i s předsedou vlády. Mimochodem, ve které zemi podepsal takovou věc, jako je petice občanů, dokonce prezident i její premiér? Pánové Zeman a Babiš totiž taktéž naši Novou petici podpořili svým podpisem. Což je rozhodně světové unikum. Naše možnosti nyní LIGA LIBE bezpochyby tak ještě rozšíří. Nebude ale jenom monotematicky o zbraních. Souvisí to dnes s dalšími tématy, jako je ta nešťastná politická korektnost, vnucování nám západního stylu života či bezpečnostní problémy migrace. Mělo by to totiž být především o bezpečnosti občana. Míníme toho bezúhonného, co chodí každý den do práce, stará se o rodinu. A který vedle toho chce provozovat i nějaké své koníčky a nechce být ohrožován nějakými hloupými rozhodnutími, jako jsou ta o zákazu zbraní či čehokoliv jiného. Důvod vzniku nové platformy je však i ten, že současné subjekty, které měly chránit práva zvláště na poli bezpečnosti slušných občanů a majitelů zbraní, byly popravdě poněkud bezzubé. A jejich přístup byl natolik pasivní, že by s politiky zkrátka nehnul. Mnozí takoví nám dokonce zpočátku doporučovali, abychom se spíše jaksi drželi stranou, zbytečně prý neprovokovali a politiky nějak nenaštvali. My jsme dělali opak a došli jsme hodně daleko. A nyní chceme dojít ještě dále. Jsme totiž jakousi minoritou, která rozhodně není hájená, spíše doslova médii a populistickými politiky stíhaná či jakousi presumpcí viny nezřídka i kriminalizovaná. Slovo diskriminace pro toto není občas výraz zdaleka přehnaný. A to bychom chtěli napravit. Nejenom tedy do budoucna zabránit poškozování práv této skupiny osob, ale i odtabuizovat téma soukromých legálních zbraní a jejich majitelů, kteří naopak patří k té vůbec nejprověřovanější části naší veřejnosti. Dokonce ani policista není totiž prověřovaný opakovaně a stále dokola – my ano...

Nejste ale politickou organizací?

Nejsme stranou ani hnutím, ale LIGA LIBE je jinak svým způsobem velmi politická. Paradoxně, my jsme ale politiku nehledali. Ona si bohužel našla nás. Právě v politice totiž někdy vznikají rozhodnutí nesmyslná, iracionální. A jedno z Bruselu nás mělo poškodit dosti výrazně. A tím to vše tenkrát vlastně začalo. Náš cíl je vysvětlovat, přesvědčovat a věcně argumentovat – zkrátka dělat cílenou osvětu v politice. Tedy tam, kde tyto záměry a rozhodnutí vznikají a dají se ještě nějak ovlivnit. Ale slovem politická nemíníme jaksi stranická. Budeme platformou, která je výrazně nadstranická. Jak se totiž ukazuje, naši sympatizanti, kteří v tomto ohledu zachovávají zdravý rozum, se nacházejí dnes napříč všemi stranami. Můžeme říci, že příznivce máme přes celé politické spektrum, ať je to ODS, ANO, SPD i jiné strany. Dokonce – což může být pro mnoho lidi překvapivé – pro soukromé legální zbraně velmi bojují i někteří významní členové KSČM. Není to prostě o straně, ale o lidech. Jako ostatně vždy. A o jejich zdravém názoru a pochopením racionální argumentace, která má hlavu a patu. Nepreferujeme tedy žádnou stranu a snažíme se pro naše projekty především najít podporu napříč politickým spektrem. A to se nám skutečně více a více daří.

Ale podaří se tohle všechno i přes podporu českých politiků prosadit, když budou chodit z Bruselu různé směrnice, které budou v rozporu s vašimi snahami? Jsme přeci členy Evropské unie?

Už pan premiér Babiš řekl a my s tím souhlasíme, že máme být v Bruselu do budoucna více slyšet. Ať nám to tedy naši politici předvedou v praxi. Skutečně některá rozhodnutí, která nám Brusel posílá, zavání spíše diktátem, než že bychom se mohli cítit plnohodnotným partnerem v Evropské unii. Bohužel ten systém schvalování v Evropském parlamentu je takový, že nás velké země úplně snadno a jednoduše přehlasují. Měli bychom si položit jednu otázku: Máme snad být do budoucna nějakým protektorátem? Já tedy nechci.

