Je to hnus! Umělecký pracovník o hercích, zpěvácích, Hrušínském, Zaorálkovi a viru... Natvrdo, má co říct

ROZHOVOR „Pro některé půjde opravdu o přežití. Škoda že to běžná populace nechce chápat a naopak do umělecké sféry kope. Je to hnus,“ kroutí hlavou nad reakcemi lidí na některá vyjádření umělců v souvislosti se zákazem kulturních akcí producent a promotér Aleš Trdla. Přečtěte si také, co si myslí o slovech Jana Hrušínského a Jana Hřebejka. Vyjádřil se i k postoji vlády a EU a rozhodně je nešetřil.

reklama

Vláda tento týden vyhlásila mimořádný stav, platí celá řada opatření a omezení. Mezi nimi i zákaz kulturních představení. Co vy na to jako producent a promotér právě těchto akcí říkáte?

Je to velmi složitá situace pro všechny, kteří v kultuře a umění pracují. V mnohém ohledu až na hraně možností. Ztráty a důsledky budou pro nás všechny dost dlouho znát, předpokládám, že až do konce roku. Možná dobře, že ministr kultury Zaorálek tuto situaci v tomto odvětví pochopil a přistoupil k tomu velmi věcně a realisticky. I on se mimo jiné vyjádřil o tom, že zákaz kulturních představení může zasáhnout i takový festival, jakým je Pražské jaro. Negativní dopady mohou být dalekosáhlé.

Někteří umělci reagují na zákaz smířlivě, někteří se s ním ale naopak „smiřují“ velmi těžko. Co říci na výkřiky typu „a co budeme žrát?“ a podobně? Máte vy ve svém okolí podobné reakce?

Ano mám. Ve svém významu mám, neboť každý nemá větší zásobu někde na účtu. Například muzikant, jenž se touto činností naplno živí a nemá tuto zásobu, tak pokud přestane jedním okamžikem účinkovat po dobu třeba tří měsíců, může to být pro něj až likvidační. On nepřestane najednou platit hypotéku či nájem, přitom nebude mít žádný příjem. Půjde opravdu o přežití. Takhle tomu rozumím. Je to stav, ve kterém nikdy nebyli a najednou stojí přes noc v insolventnosti. Velmi nepříjemné. Jen škoda, že to běžná populace nejenže nechce chápat a neprojeví svoji sounáležitost, ale naopak do umělecké sféry ještě kope. To je hnus.

Velmi tvrdě zareagoval na první zprávy ohledně opatření týkajících se i kulturních akcí principál Divadla na Jezerce Jan Hrušínský. Ten se opřel jak do premiéra, tak i do ministra zdravotnictví. Opatření, která vláda přijala, označil za „likvidaci Divadla na Jezerce. Likvidaci všech nepohodlných, likvidaci malých, fungujících firem“. Na sociální sítě mimo jiné napsal: „Dnes premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli 38 nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení… do Agrofertu mohou lidé chodit pracovat?“ Co na jeho vyjádření říkáte?

Je to jeho určitý boj a postoj vůči vládě a těm, již jsou u moci. Možná to jeho prohlášení vyznívá dost hystericky, avšak jádro lze trochu chápat. Jeho divadlo je soukromé, takže se může ocitnout nakonec ve velkých minusových číslech. V tomto kontextu bych jeho obavy chápal. Nicméně i já mám mnohdy pocit, když neustále vidím tiskovku premiéra a ministra zdravotnictví v jednom, že je to mnohdy organizovaný chaos a vše někdy vyznívá až směšně, přestože chápu, že se všichni snaží vše okolo Covidu-19 řešit.

Není to ovšem jen Jan Hrušínský, kdo se velmi rázně vyjádřil. Máme tady například i Jana Hřebejka. Ten na Twitteru napsal: „Koronavirus je ideálním spojencem ANO, fašistů a komunistů při pokusu převzít ČT v situaci zákazu demonstrací.“ Jak toto okomentovat?

Tohle už beru trochu za hranou. Nerad dávám někomu nějakou nálepku a házím společně do stejného pytle. Je pravda, že se tímto problém střetu zájmů premiéra a jiné kauzy pochopitelně upozadí a veřejnost na ně patrně zapomene. A to může řadě představitelů dost dobře vyhovovat. V tomto smyslu může být „koronavirus“ asi dobrým spojencem. Takhle bych tomu rozuměl.

Psali jsme: Kašlal tři minuty… Musel jsem to udělat. Pražský taxikář popsal hrůzostrašnou jízdu v pondělí ráno Průšvih: Vlivný expert se bojí, že má virus. Šel v Praze do špitálu. A tohle tam zažil Seďte doma, vyzval občany Babiš. A ředitelka ústavu pro léky se odletěla rekreovat na Kubu Hlubuček (STAN): Nečekáme na to, s čím přijde vláda, jednáme sami

Když jsme spolu rozhovor domlouvali, zmínil jste v souvislosti s tím, že jsou na čas zakázány kulturní akce, i další problém, a to ten, že se jen těžko stihne předprodej i u akcí, které již budou povoleny. Pokud budeme počítat s měsícem, který vláda vyhlásila, kdy se podle vás situace na poli kultury „srovná“?

Ano, důsledky momentálního zákazu nejsou jen ty současné, avšak právě ty, které jako určitý řetězec přijdou poté. Když budete moci například v polovině měsíce již realizovat koncert, se kterým jste veřejnost seznámili třeba deset dnů před tímto zákazem a jenž se pak koná ke konci daného měsíce, je více než jasné, že na tuto akci nebudete mít naplněnou vámi očekávanou kapacitu sálu, nýbrž jen zlomky toho, s čím člověk počítal. Při přesunutí akce na jiný, pozdější termín – mnohé akce se rovnou přesouvají až na podzim – pak vám stoupají náklady za reklamu, protože mnohdy musíte znovu veřejnost informovat, že je tady ta či ona akce. A to nepočítám navýšení vaší režie jako takové. V konečném důsledku pak dochází ještě k tomu, že ostatní akce, které se normálně na podzim připravovaly, nebudou veřejností vůbec akceptovány, tedy nebude o ně zájem jenom proto, že už v daném období pak bude mít dotyčný člověk kvůli přesunu jeho jarních akcí na podzim tolik kultury, že ani plánovaných akcí, i když by měl zájem se zúčastnit, se z časových důvodů, nezúčastní. Takže důsledky situace okolo koronoviru můžeme pociťovat ještě v lednu či únoru 2021.

Tím, kdo musel své akce také zrušit, je například i spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten se také v těchto dnech ocitl na okraji zájmu společnosti. Jeho cesta kraji byla narušena, jeho činnost utlumena. Dáváte spolku šanci za měsíc za dva, až se věci snad vrátí do normálu, na nějaký restart? Nebo už to lidi vzhledem k tomu, s čím musíme nyní bojovat, nebude příliš zajímat?

Myslím, že je to nebude nyní zajímat. Ale já sám nejsem podporovatelem tohoto spolku, netrápí mne to. Samozřejmě v obecné rovině uznávám a doporučuji, aby se občanská společnost k věcem veřejným vyjadřovala.

Když se podíváme i na další opatření, která vláda přijala, jako zavření a kontroly hranic, uzavření škol, uzavření restaurací a hospod… jsou podle vás všechna tato opatření namístě? A nemělo by se podle vás přistoupit ještě k dalším, případně k jakým?

Nejsem odborník v těchto otázkách, ale od začátku postrádám na dané téma opravdu erudovanou diskusi odborníků a složek, jichž se to týká, tedy vlády především. Nám se předkládá jen to, co vláda dělá, jako ta absolutně nejsprávnější cesta, a tomu já nevěřím. Vždycky je cest, postojů a řešení více. Záleží, pro jaké se v danou chvíli rozhodnete. Sleduji vše pečlivě v minulých dnech a vývoj událostí, jež vláda nařídila, a mnohdy to byl takový organizovaný chaos.

Jak to myslíte?

V mnohých otázkách se neustále, a to někdy v rozmezí několika hodin, mění nařízení či výklad daného opatření. Například pracovníci v zahraničí. Jednou se vyhlásí 50 km od hranic a po obědě už je to 100 km od hranic. V pátek jsme se sestrou nemohli jet pro moji neteř na letiště do Vídně, v neděli ano. A to voláte i na ministerstvo. Někdy mám pocit, jako by se v přímém přenosu dokonce záměrně lidem lhalo. Premiér se dušoval, že nikdy nebudou uzavírat města či nějakou místní lokalitu, že jen celou zemi. A vidíte? Dnes je uzavřeno město Uničov a Litovel na Olomoucku. Je to normální? A pokud se budeme bavit o rouškách a respirátorech. Jak to, že stále nejsou? Mluvíme o nich již týdny. Asi je někde chyba, když na Slovensku jich mají dostatek. Potkal jste v poslední době někoho ve městě či při nákupu s rouškou nebo respirátorem? Já potkal jen jednu osobu. Souhlasím s kritikou, kterou přinesl včera i pořad 168, kde ředitel Nemocnice Slaný řekl: „Uzavřít hranice, školy a restaurace, to by uměl i Milouš Jakeš.“ Myslím, že naše vláda holt celou situaci nezvládá, mlží a ve svém jednání vlastně nepřímo takový chaos podporuje. Bohužel.

Na sociálních sítích můžeme číst obrovskou kritiku těch, kteří v minulých dnech odjeli do Itálie, přestože vláda před cestami tam varovala. Jak toto vidíte vy? Mají pravdu ti, kteří mluví o obrovské nezodpovědnosti, sobeckosti…?

Ano, je to bezohlednost vůči okolí a státu, ve kterém žiji.

Pokud porovnáme reakce Číny a evropských zemí na koronavirus, podle některých pozorovatelů zejména Itálie výrazně zaostala a krizi nezvládla, hovořil o tom i premiér Babiš. Ukázala se v souvislosti s koronavirem jakási akceneschopnost Evropy i EU?

Ano, EU selhala, je patrné, ukázalo se to v celé její nahotě, že Evropská unie v krizových situacích nic nepřináší, musíme si pomoct sami. Navíc nyní pociťujeme negativa zavedení schengenského prostoru. Mluvil o tom nedávno i bývalý prezident Klaus. Při klasické ochraně a kontrole hranic by k mnohému tak lehce nedocházelo.



Psali jsme: Další vesnice v...! Byla tam hasičská zábava, 4 nakažení. Teď je to tam zlé Zakrývejte si pusu, oči a nos, vyzval ministr Vojtěch Stupidnost nejvyššího stupně! Další rána z umělecké sféry Hutkovi, který znevážil úspěch Karla Gotta a lidi loučící se s Mistrem nazval hysterkami Milí liberálové, pokud nechcete totalitu... Demokracie někdy i bolí, krčí rameny hudební producent Trdla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.